Grindeanu critică ”chestiunea cu fluturatul demisiei”
Cotidianul de Hunedoara, 11 septembrie 2025 06:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu [...]
Acum 10 minute
06:30
Tribunalul Constanța a aprobat cererea de insolvență [...]
Acum 30 minute
06:20
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu [...]
Acum 8 ore
23:00
Acesta a anunțat că atunci când va exista claritate privind acest subiect va informa publicul. [...]
22:50
Rolul șefului civil al SRI este de a recâștiga încrederea între societate și partea operațională a acestui serviciu, a afirmat, miercuri, președintele Nicușor Dan. [...]
22:40
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că nu este 'deloc' mulțumit de situația din educație și că a promis [...]
22:40
Activistul conservator și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. [...]
Acum 12 ore
21:30
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă susținută la Cluj, că speră ca protestele magistraților să se încheie și [...]
21:20
Președintele american, Donald Trump, a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești [...]
20:40
Ministerul Sănătății a publicat miercuri în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a [...]
20:00
Un lucru este însă limpede: principalul beneficiar al acestei fraude este Nicușor Dan. [...]
20:00
Victor Micula a fost acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau [...]
19:30
Alegi zilnic ce să porți și îți dorești variante care se potrivesc ușor oricărei combinații? [...]
19:20
"Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați. Nu doar pentru că... [...]
19:10
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a declarat miercuri că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de țară, pentru că, [...]
19:00
Lungmetrajul 'Jaful Secolului', regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, va reprezenta România la categoria [...]
18:20
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al... [...]
18:00
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și [...]
Acum 24 ore
17:30
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile de [...]
17:10
Primarul Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat la emisiunea... [...]
17:00
Tribunalul Cluj a decis, în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița, din județul Mureș. [...]
16:50
La cantonamentul de la Mogoșoaia, în afara antrenametelor fiecare face ce vrea. Beau cafele, se joacă pe play-station, cheamă frizerii [...]
16:30
"România, însă, a fost ștearsă din peisaj. România, care a ținut Republica Moldova în viață timp de... [...]
16:20
În România ultimilor ani, cazinourile online nu mai sunt o curiozitate, ci o realitate prezentă în viața multora. [...]
16:00
Potrivit jurnalistei, Nicușor Dan este "primul președinte sponsorizat clandestin al României". [...]
15:40
La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă. [...]
15:40
Decizia conducerii unei grădinițe din Satu Mare de a organiza un eveniment cu iz comunist la începerea școlii nu a rămas fără urmări. [...]
15:20
Marți, trei ceasuri rele pentru președintele american Donald Trump. Aflat la un restaurant situat la doar 150 [...]
15:10
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că a fost o provocare la scară largă și... [...]
14:50
Franța se confruntă cu una dintre cele mai intense zile de tulburări sociale din ultimii ani. Totul a început după căderea Guvernului [...]
14:50
Profesorul agresat s-a ales cu mai multe răni şi a ajuns la spital, iar ulterior şi-a scos certificat medico-legal. [...]
14:20
"Astăzi, în jurul orei 11:15, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov,... [...]
14:10
Încep lucrările de reparații pe Bulevardul Magheru la mai puțin de o săptămână de la apariția articolului Orașul văzut de jos. Azi, mizeria de pe Magheru [...]
13:50
Însărcinatul cu afaceri temporar al Rusiei în Polonia respinge acuzațiile conform cărora dronele rusești ar fi pătruns în spațiul aerian polonez. [...]
13:40
Premierul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma... [...]
13:30
Nu mai puțin de 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român au rămas fără slujbă printr-un ordin al [...]
13:30
''Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul... [...]
13:10
Decizie controversată. S-a respins înființarea unei comisii de anchetă privind a... [...]
13:00
Polonia a solicitat NATO să aplice articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, așa cum a făcut și România în (...) [...]
12:50
Președintele Nicușor Dan afirmă că prin 'încălcarea flagrantă [...]
12:30
Călin Georgescu. Zidurile minciunii vor cădea la Bruxelles, București și Chișinău # Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu s-a prezentat miercuri [...]
12:30
În februarie, internaționalul român Radu Drăgușin suferea o gravă accidentare, ruptură de ligamente, se opera și ieșea din planurile lui Ante Postecoglou la Tottenham. [...]
12:00
Luni 8 septembrie 2025, Parlamentul francez a dat un vot [...]
12:00
Mircea Lucescu este un tehnician ale cărui merite nu pot fi contestate, dar, din păcate, a avut mereu o meteahnă de care nu a scăpat nici până azi. [...]
11:50
Ursula von der Leyen, apel în PE. ”Pur și simplu nu putem sta cu mâinile în sân„ # Cotidianul de Hunedoara
Europa trebuie să lupte pentru locul său într-o lume [...]
11:40
Rezultatul din meciul Cipru-România i-a nemulțumit pe fanii români care au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu. Ce face Burleanu? [...]
11:30
Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie [...]
11:10
Concertul METAMORPHOSIS al ansamblului Sempre este un eveniment conex desfășurat sub egida Festivalului Internațional George Enescu. [...]
11:00
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, [...]
10:50
NATO nu tratează incursiunea dronelor lansate [...]
10:50
Sute de sindicalişti protestează, miercuri dimineaţă, în mai multe orașe, nemulțumiți de măsurile "antiromâneşti" ale Guvernului. [...]
