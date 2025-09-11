Coreea de Sud oprește dezvoltarea unei rachete supersonice cu o rază de acțiune de peste 300 km, de teama Nordului / Ar fi urmat să fie echipată pe avionul de vânătoare KF-21

G4Media, 11 septembrie 2025 07:50

Oficiali sud-coreeni au anunțat oprirea proiectului de dezvoltare a unei rachete supersonice aer-navă cu o rază de acțiune de peste 300 km. Arma urma să...

Acum 30 minute
07:50
07:40
Creştere puternică a cererii de uraniu, pe fondul cererii tot mai mari de energie nucleară G4Media
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept "atomul ceresc", revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea reactoarelor,...
07:40
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru minorii sub 15 ani G4Media
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii...
07:40
Donald Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit, prin discurs, la uciderea aliatului său Charlie Kirk G4Media
Donald Trump a acuzat discursurile „stângii radicale" că au contribuit la uciderea prin împuşcare, miercuri, a unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk,...
Acum o oră
07:30
Câinele și stăpânul său din Bihor au intrat în Cartea Recordurilor. Kira are patru diplome Guinness pentru că și-a ajutat proprietarul să-și depășească limitele G4Media
Un câine de rasă din Bihor a reușit o performanță impresionantă: deține nu mai puțin de patru diplome oferite de Guinness World Records, care confirmă că a...
07:30
Raport îngrijorător: Libertatea presei este la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani G4Media
Libertatea presei s-a deteriorat considerabil în ultimii cinci ani la nivel mondial şi a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, potrivit...
07:30
Începe Festivalul pop-simfonic „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei / Nikos Vertis – pe scenă în prima seară G4Media
Cel mai mare festival pop-simfonic din România, un eveniment la care sunt aşteptaţi peste 60.000 de spectatori, începe joi în Piaţa Constituţiei, transmite Agerpres. În...
07:30
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari G4Media
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către...
07:20
Qatarul afirmă că Netanyahu trebuie „adus în faţa justiţiei” G4Media
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian...
07:10
Epidemiologul Adriana Pistol: Acoperirea vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei G4Media
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu "pune România pe harta roşie a riscurilor de...
07:10
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Biden şi anturajul său. În noua sa carte, ea scrie că acceptarea candidaturii fostului preşedinte în 2024 a fost o „nechibzuinţă” G4Media
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că...
Acum 2 ore
07:00
Ministrul Mediului: La Apele Române, din 9.000 de angajaţi, doar 130 sunt inspectori pe teren de control / Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la...
06:50
Bruschetta cu mozzarella și smochine – un mic dejun delicios și rafinat/ În plus și ușor de pregătit G4Media
Când ne grăbim dimineața, o tartină rezolvă de obicei problema micului dejun. Dar dacă am pregăti ceva rapid, dar în același timp, mai diferit de...
Acum 12 ore
23:30
Doi cetăţeni străini arestați în Serbia, suspectaţi că ar fi vrut să transmită Chinei secrete militare americane, şi-au scos brăţările electronice şi au dispărut G4Media
Un britanic şi un chinez, suspectaţi de Statele Unite că ar fi vrut să transmită tehnologii militare la Beijing şi arestaţi în Serbia, au dispărut...
23:20
Detectiv de animale, o meserie tot mai căutată pe măsură ce furturile de câini și pisici se înmulțesc: „Aș putea lucra în fiecare zi a săptămânii” / Care sunt rasele cele mai vânate de hoți G4Media
Detectivii de animale de companie sunt o meserie tot mai căutată în lume, inclusiv în Marea Britanie. Statisticile recente arată o tendință alarmantă. Între 2022...
23:10
Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern, iar vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost una mare pentru...
23:10
Netanyahu cere Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe teroriştii de pe teritoriul său G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe „teroriştii" de pe teritoriul său, în urma atacurilor israeliene de la...
23:00
Activistul conservator Charlie Kirk, aliatul lui Trump, împușcat în gât la un eveniment universitar în Utah G4Media
Poliția americană a confirmat pentru BBC că s-a tras un foc de armă la un eveniment al activistului conservator american Charlie Kirk, în campusul Universității...
23:00
Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume G4Media
Elon Musk a pierdut titlul de "cel mai bogat om din lume", după ce averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în...
22:50
VIDEO | Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse cu ingrediente de calitate / Vera Maxim (Poem Chocolat): „Cred că este loc pentru artizanal și mai mult” G4Media
Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sănătoase și cu ingrediente de calitate. Clientul s-a schimbat în timp, iar cererea s-a orientat spre...
22:50
Sorin Grindeanu: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic, iar fluturatul demisiei nu este...
22:40
Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Mi-aș dori să se încheie cât mai repede/ Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele...
22:30
Charlie Kirk, aliatul lui Trump, împușcat la un eveniment universitar în Utah G4Media
Poliția americană a conformat pentru BBC că s-a tras un foc de armă la un eveniment al activistului conservator american Charlie Kirk, în campusul Universității...
22:20
Pîslaru: România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale ca să vedem imaginea de ansamblu şi să accesăm instrumente noi G4Media
România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale pentru a vedea imaginea de ansamblu şi a accesa instrumente noi, de la consultanţă strategică până la soluţii...
22:20
Nicușor Dan, întrebat dacă își face partid: Trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și  conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate / Această distincție trebuie făcutș, cum se va realiza în societate nu e treaba mea G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miecuri seara, într-un interviu la TVR realizat de Ramona Avramescu, că "trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni...
22:20
Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a Occidentului, în contextul dronelor ruseşti care au invadat spațiul Poloniei G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri „lipsa de acţiune" a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor presupuse drone...
22:20
Un bărbat a intrat în comă la Sibiu după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască / Este al doilea caz într-o săptămână G4Media
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe...
22:10
Grindeanu anunță că mâine va prezenta propunerile PSD din pachetul de relansare economică / Despre restructurarea administrației locale: Se lucrează la o matriță, o bază corectă de calcul pentru unități administrative de aceleași dimensiuni G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că joi va ieși cu o prezentare a măsurilor din pachetul de relansare economică, urmând ca acestea să...
21:50
Capetele de porc găsite în faţa unor moschei din Franţa au fost depuse de către persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, anunţă procurorii G4Media
Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost...
21:40
Rocile cu „pete de leopard” găsite de Perseverance pe Marte ar putea indica biosemnături ale vieții trecute G4Media
Roci descoperite pe Marte ar putea fi cel mai puternic indiciu de viață trecută de până acum. Roverul Perseverance al NASA, care explorează din 2021...
21:40
Când sunt câinii în pericol de cancer: Greșeala pe care o fac mulți stăpâni de animale / Studiu alarmant pentru oameni G4Media
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Duke atrage atenția asupra unei probleme medicale majore: câinii expuși la niveluri ridicate de substanțe chimice, prezente în casele...
21:40
Brandurile auto chinezești câștigă vizibilitate online, dar vânzările rămân modeste G4Media
Piața auto din România a înregistrat în vara 2025 o creștere spectaculoasă a vizibilității mărcilor chinezești pe platformele de anunțuri auto, potrivit datelor comunicate de...
21:30
SURSE În urma discuțiilor din coaliție nu s-a ajuns deocamdată la nici o înțelegere G4Media
Nicio înțelegere între liderii coaliţiei de guvernare, spun sursele G4Media. Liderii coaliției s-au reunit, miercuri seara, în şedinţă, pe agenda întâlnirii având subiecte privind reforma...
21:30
Grindeanu anunță că mâine iese cu propunerile PSD pe noul pachet de relansare economică / Despre restructurarea administrației locale: Se lucrează la o matriță, o bază corectă de calcul pentru unități administrative de aceleași dimensiuni G4Media
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că joi va ieși cu o prezentare a măsurilor din pachetul de relansare economică, urmând ca acestea să...
21:10
Ministrul energiei: Am discutat cu delegaţia FMI despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuţie cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi...
21:10
LIVE TEXT Nicușor Dan: Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia / România este stat NATO, nu este nici o îngrijorare G4Media
Nicușor Dan a declarat, miercuri seară la TVR 1 că din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia. "România este stat NATO, nu este...
21:00
Cum faci cel mai simplu desert, crumble cu fructe/ O variantă rafinată ar fi cu pere, piersici și mure, dar poți folosi orice fructe ai prin casă G4Media
Crumble-ul, un desert popular și extrem de ușor de preparat, își are originile în Marea Britanie. A apărut probabil în timpul celui de-al Doilea Război...
21:00
Reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian din Qatar, amânată pentru joi G4Media
Consiliul de Securitate al ONU a amânat pentru joi sesiunea de urgenţă prevăzută să înceapă miercuri după-amiază pentru a permite Qatarului să intervină şi să...
20:50
USR arată că Vâlcea se află în topul județelor cu cele mai multe primării care nu își pot asigura fondurile necesare de funcționare G4Media
USR Vâlcea transmite că un număr important de primării din județ, 43, care nu-și pot asigura venituri proprii pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare. „Datele...
20:50
Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvernul Bolojan în Educație: Există în continuare nemulțumiri, sperăm să fie gestionate. Cred că se putea comunica mai bine G4Media
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), din partidul premierului Ilie Bolojan, a declarat că protestele din educație și nemulțumirile legate de noile măsuri țin de „rezistența...
20:50
Secretarul general al ONU avertizează asupra unui „risc real” de extindere a conflictului ucrainean după interceptarea dronelor rusești în Polonia G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în...
20:40
Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri la RFI că a ales să rămână în funcție în pofida criticilor și a măsurilor de austeritate...
20:30
Un îngrijitor de la un parc zoologic din Bangkok a fost ucis de lei / Un vizitator al grădinii zoologice care a fost martor la atac G4Media
Un îngrijitor de grădină zoologică din Bangkok a fost ucis de lei, au anunţat miercuri oficiali thailandezi, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire...
20:30
Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti / Anunțul vine după presiuni directe din partea SUA G4Media
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat...
20:20
Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă un ordin privind includerea a 35 de medicamente pe listele compensate G4Media
Ministerul Sănătăţii a publicat miercuri în transparenţă decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, a anunţat ministrul...
20:20
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care...
20:10
 Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza  / Organizații internaționale umanitare, acuzate de ipocrizie – raport citat de Jersusalem Post  G4Media
Hamas a exploatat spitalele și facilitățile medicale din Fâșia Gaza în scopuri militare timp de ani de zile, potrivit unui nou raport publicat miercuri de...
20:00
Merz denunţă o „acţiune agresivă” a Rusiei în Polonia care a pus în pericol vieţi omeneşti / ”Această acțiune imprudentă face parte dintr-o lungă serie de provocări în regiunea Mării Baltice și pe flancul estic al NATO” G4Media
cRusia „a pus în pericol vieţi omeneşti" în Polonia, „stat membru NATO şi UE", a acuzat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, condamnând ferm ceea ce...
19:50
Ce înseamnă să fii foster pentru animale: Bucurii, provocări și lecții de viață de la cei care salvează suflete G4Media
Voluntarii care se dedică programelor de fostering (sau plasament temporar) împărtășesc emoțiile, satisfacțiile și dificultățile prin care trec, dar și cum reușesc să aibă grijă și de propria...
19:50
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA / Acţiunile Oracle urcă spectaculos G4Media
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că...
