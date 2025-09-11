Coreea de Sud oprește dezvoltarea unei rachete supersonice cu o rază de acțiune de peste 300 km, de teama Nordului / Ar fi urmat să fie echipată pe avionul de vânătoare KF-21
G4Media, 11 septembrie 2025 07:50
Oficiali sud-coreeni au anunțat oprirea proiectului de dezvoltare a unei rachete supersonice aer-navă cu o rază de acțiune de peste 300 km. Arma urma să...
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
07:50
07:40
Creştere puternică a cererii de uraniu, pe fondul cererii tot mai mari de energie nucleară # G4Media
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept "atomul ceresc", revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea reactoarelor,...
07:40
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru minorii sub 15 ani # G4Media
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei „restricţii...
07:40
Donald Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit, prin discurs, la uciderea aliatului său Charlie Kirk # G4Media
Donald Trump a acuzat discursurile „stângii radicale" că au contribuit la uciderea prin împuşcare, miercuri, a unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk,...
Acum o oră
07:30
Câinele și stăpânul său din Bihor au intrat în Cartea Recordurilor. Kira are patru diplome Guinness pentru că și-a ajutat proprietarul să-și depășească limitele # G4Media
Un câine de rasă din Bihor a reușit o performanță impresionantă: deține nu mai puțin de patru diplome oferite de Guinness World Records, care confirmă că a...
07:30
Libertatea presei s-a deteriorat considerabil în ultimii cinci ani la nivel mondial şi a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani, potrivit...
07:30
Începe Festivalul pop-simfonic „Unforgettable”, în Piaţa Constituţiei / Nikos Vertis – pe scenă în prima seară # G4Media
Cel mai mare festival pop-simfonic din România, un eveniment la care sunt aşteptaţi peste 60.000 de spectatori, începe joi în Piaţa Constituţiei, transmite Agerpres. În...
07:30
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către...
07:20
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian...
07:10
Epidemiologul Adriana Pistol: Acoperirea vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei # G4Media
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu "pune România pe harta roşie a riscurilor de...
07:10
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Biden şi anturajul său. În noua sa carte, ea scrie că acceptarea candidaturii fostului preşedinte în 2024 a fost o „nechibzuinţă” # G4Media
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că...
Acum 2 ore
07:00
Ministrul Mediului: La Apele Române, din 9.000 de angajaţi, doar 130 sunt inspectori pe teren de control / Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la...
06:50
Bruschetta cu mozzarella și smochine – un mic dejun delicios și rafinat/ În plus și ușor de pregătit # G4Media
Când ne grăbim dimineața, o tartină rezolvă de obicei problema micului dejun. Dar dacă am pregăti ceva rapid, dar în același timp, mai diferit de...
Acum 12 ore
23:30
Doi cetăţeni străini arestați în Serbia, suspectaţi că ar fi vrut să transmită Chinei secrete militare americane, şi-au scos brăţările electronice şi au dispărut # G4Media
Un britanic şi un chinez, suspectaţi de Statele Unite că ar fi vrut să transmită tehnologii militare la Beijing şi arestaţi în Serbia, au dispărut...
23:20
Detectiv de animale, o meserie tot mai căutată pe măsură ce furturile de câini și pisici se înmulțesc: „Aș putea lucra în fiecare zi a săptămânii” / Care sunt rasele cele mai vânate de hoți # G4Media
Detectivii de animale de companie sunt o meserie tot mai căutată în lume, inclusiv în Marea Britanie. Statisticile recente arată o tendință alarmantă. Între 2022...
23:10
Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern, iar vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost una mare pentru...
23:10
Netanyahu cere Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe teroriştii de pe teritoriul său # G4Media
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe „teroriştii" de pe teritoriul său, în urma atacurilor israeliene de la...
23:00
Activistul conservator Charlie Kirk, aliatul lui Trump, împușcat în gât la un eveniment universitar în Utah # G4Media
Poliția americană a confirmat pentru BBC că s-a tras un foc de armă la un eveniment al activistului conservator american Charlie Kirk, în campusul Universității...
23:00
Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume # G4Media
Elon Musk a pierdut titlul de "cel mai bogat om din lume", după ce averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în...
22:50
VIDEO | Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse cu ingrediente de calitate / Vera Maxim (Poem Chocolat): „Cred că este loc pentru artizanal și mai mult” # G4Media
Românii sunt dispuși să plătească mai mult pentru produse sănătoase și cu ingrediente de calitate. Clientul s-a schimbat în timp, iar cererea s-a orientat spre...
22:50
Sorin Grindeanu: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă # G4Media
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic, iar fluturatul demisiei nu este...
22:40
Nicușor Dan, despre alegerile din Capitală: Mi-aș dori să se încheie cât mai repede/ Am avut o întâlnire cu domnul Drulă, care mi-a povestit despre proiectele pe care le are, m-am regăsit în multe dintre ele # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri seara, că și-ar dori ca alegerile să se încheie cât mai repede, dar a evitat să spună dacă partidele...
22:30
22:20
Pîslaru: România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale ca să vedem imaginea de ansamblu şi să accesăm instrumente noi # G4Media
România are nevoie de expertiza Băncii Mondiale pentru a vedea imaginea de ansamblu şi a accesa instrumente noi, de la consultanţă strategică până la soluţii...
22:20
Nicușor Dan, întrebat dacă își face partid: Trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni ai dialogului și conservatori pro-ruși, oameni care propagă ura în societate / Această distincție trebuie făcutș, cum se va realiza în societate nu e treaba mea # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, miecuri seara, într-un interviu la TVR realizat de Ramona Avramescu, că "trebuie să existe o separație între conservatori pro-europeni, oameni...
22:20
Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a Occidentului, în contextul dronelor ruseşti care au invadat spațiul Poloniei # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns miercuri „lipsa de acţiune" a liderilor occidentali în urma interceptării miercuri dimineaţa de către Polonia a unor presupuse drone...
22:20
Un bărbat a intrat în comă la Sibiu după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască / Este al doilea caz într-o săptămână # G4Media
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe...
22:10
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că joi va ieși cu o prezentare a măsurilor din pachetul de relansare economică, urmând ca acestea să...
21:50
Capetele de porc găsite în faţa unor moschei din Franţa au fost depuse de către persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, anunţă procurorii # G4Media
Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost...
21:40
Rocile cu „pete de leopard” găsite de Perseverance pe Marte ar putea indica biosemnături ale vieții trecute # G4Media
Roci descoperite pe Marte ar putea fi cel mai puternic indiciu de viață trecută de până acum. Roverul Perseverance al NASA, care explorează din 2021...
21:40
Când sunt câinii în pericol de cancer: Greșeala pe care o fac mulți stăpâni de animale / Studiu alarmant pentru oameni # G4Media
Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Duke atrage atenția asupra unei probleme medicale majore: câinii expuși la niveluri ridicate de substanțe chimice, prezente în casele...
21:40
Piața auto din România a înregistrat în vara 2025 o creștere spectaculoasă a vizibilității mărcilor chinezești pe platformele de anunțuri auto, potrivit datelor comunicate de...
21:30
Nicio înțelegere între liderii coaliţiei de guvernare, spun sursele G4Media. Liderii coaliției s-au reunit, miercuri seara, în şedinţă, pe agenda întâlnirii având subiecte privind reforma...
21:30
21:10
Ministrul energiei: Am discutat cu delegaţia FMI despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuţie cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi...
21:10
LIVE TEXT Nicușor Dan: Din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia / România este stat NATO, nu este nici o îngrijorare # G4Media
Nicușor Dan a declarat, miercuri seară la TVR 1 că din perspectiva României trebuie să fim solidari cu Polonia. "România este stat NATO, nu este...
21:00
Cum faci cel mai simplu desert, crumble cu fructe/ O variantă rafinată ar fi cu pere, piersici și mure, dar poți folosi orice fructe ai prin casă # G4Media
Crumble-ul, un desert popular și extrem de ușor de preparat, își are originile în Marea Britanie. A apărut probabil în timpul celui de-al Doilea Război...
21:00
Reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate al ONU după atacul israelian din Qatar, amânată pentru joi # G4Media
Consiliul de Securitate al ONU a amânat pentru joi sesiunea de urgenţă prevăzută să înceapă miercuri după-amiază pentru a permite Qatarului să intervină şi să...
20:50
USR arată că Vâlcea se află în topul județelor cu cele mai multe primării care nu își pot asigura fondurile necesare de funcționare # G4Media
USR Vâlcea transmite că un număr important de primării din județ, 43, care nu-și pot asigura venituri proprii pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare. „Datele...
20:50
Președintele Senatului, despre măsurile luate de Guvernul Bolojan în Educație: Există în continuare nemulțumiri, sperăm să fie gestionate. Cred că se putea comunica mai bine # G4Media
Președintele Senatului, Mircea Abrudean (PNL), din partidul premierului Ilie Bolojan, a declarat că protestele din educație și nemulțumirile legate de noile măsuri țin de „rezistența...
20:50
Secretarul general al ONU avertizează asupra unui „risc real” de extindere a conflictului ucrainean după interceptarea dronelor rusești în Polonia # G4Media
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat miercuri cu privire la un „risc real" de extindere a conflictului ucrainean dincolo de graniţele sale, în...
20:40
Daniel David: A fost o formă de patriotism opțiunea mea de a fi un ministru responsabil, în primul rând pentru țară, nu pentru imaginea mea # G4Media
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a declarat miercuri la RFI că a ales să rămână în funcție în pofida criticilor și a măsurilor de austeritate...
20:30
Un îngrijitor de la un parc zoologic din Bangkok a fost ucis de lei / Un vizitator al grădinii zoologice care a fost martor la atac # G4Media
Un îngrijitor de grădină zoologică din Bangkok a fost ucis de lei, au anunţat miercuri oficiali thailandezi, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire...
20:30
Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti / Anunțul vine după presiuni directe din partea SUA # G4Media
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat...
20:20
Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă un ordin privind includerea a 35 de medicamente pe listele compensate # G4Media
Ministerul Sănătăţii a publicat miercuri în transparenţă decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a 35 de medicamente, a anunţat ministrul...
20:20
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care...
20:10
Cum a exploatat Hamas spitalele din Gaza / Organizații internaționale umanitare, acuzate de ipocrizie – raport citat de Jersusalem Post # G4Media
Hamas a exploatat spitalele și facilitățile medicale din Fâșia Gaza în scopuri militare timp de ani de zile, potrivit unui nou raport publicat miercuri de...
20:00
Merz denunţă o „acţiune agresivă” a Rusiei în Polonia care a pus în pericol vieţi omeneşti / ”Această acțiune imprudentă face parte dintr-o lungă serie de provocări în regiunea Mării Baltice și pe flancul estic al NATO” # G4Media
cRusia „a pus în pericol vieţi omeneşti" în Polonia, „stat membru NATO şi UE", a acuzat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, condamnând ferm ceea ce...
19:50
Ce înseamnă să fii foster pentru animale: Bucurii, provocări și lecții de viață de la cei care salvează suflete # G4Media
Voluntarii care se dedică programelor de fostering (sau plasament temporar) împărtășesc emoțiile, satisfacțiile și dificultățile prin care trec, dar și cum reușesc să aibă grijă și de propria...
19:50
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA / Acţiunile Oracle urcă spectaculos # G4Media
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că...
