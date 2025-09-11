Atac armat comis de un elev la un liceu din Denver. Trei adolescenţi, inclusiv atacatorul, în stare gravă

17:50

Copiii încep lupta cu materia de la şcoală, părinţii încep războiul total cu virozele. Un coşmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de şcoală şi grădiniţă, când o săptămână merge în colectivitate, două stă acasă că a răcit. Şi atunci, din disperare facem şi noi ce putem şi ce am auzit în stânga şi în dreapta: le dăm suplimente. Unii cumpărăm vitamine de la farmacie, alţii încercăm cu metode naturiste, nişte mere de albină, cătină sau suc de lămâie. Am încercat să vă ajutăm cu informaţii despre toate acestea, vedeţi materialul chiar acum. Ce vă rog să nu uitaţi: ce punem în farfurie este cel mai important totuşi, copiii trebuie să mănânce sănătos ca să fie sănătoşi, asta e ideea de căpătâi.