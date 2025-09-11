Muncitorii sud-coreeni arestaţi în SUA vor fi eliberaţi
Bursa, 11 septembrie 2025 07:50
Sutele de muncitori sud-coreeni arestaţi pe 4 septembrie în timpul unei operaţiuni anti-imigraţie în Statele Unite vor fi eliberaţi la ora 6:00 GMT, dar Seulul îi va repatria, a anunţat joi preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, notează AFP.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
07:50
Sutele de muncitori sud-coreeni arestaţi pe 4 septembrie în timpul unei operaţiuni anti-imigraţie în Statele Unite vor fi eliberaţi la ora 6:00 GMT, dar Seulul îi va repatria, a anunţat joi preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung, notează AFP.
07:50
Sorin Grindeanu: Astăzi vom face prezentarea propunerilor noastre pe pachetul de relansare economică # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va prezenta, astăzi, propunerile social-democrate pe pachetul de relansare economică, explicând că îşi doreşte să existe şi îmbunătăţiri la acestea. Grindeanu a precizat că nu i-a prezentat premierului Ilie Bolojan aceste propuneri
07:50
Diana Buzoianu: Nicio autoritate publică nu vine la minister să spună: noi vrem să protejăm mediul # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că de când este în funcţie nu a venit nicio autoritate publică la minister să spună că vrea să protejeze mediul, ci toţi spun că au nevoie de autorizaţie de mediu pentru diverse investiţii.
07:40
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP.
07:40
Compania farmaceutică daneză Novo Nordisk, producătoarea medicamentului pentru slăbit Wegovy, a anunţat miercuri un plan de restructurare care va include reducerea a aproximativ 9.000 de locuri de muncă la nivel global, echivalentul a 11,5% din totalul forţei de muncă. Din acestea, circa 5.000 de posturi vor fi tăiate în Danemarca
07:40
Sorin Grindeanu: Chestiunea cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune and #8221;cu fluturatul demisiei and #8221; nu o consideră and #8221;o abordare constructivă şi serioasă and #8221;. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic.
07:40
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) drept and #8221;un insucces parţial and #8221;, arătând că România accesează, în cadrul acestuia, aproape integral partea de granturi, însă va pierde mare parte din împrumuturile cu dobânzi foarte mici, în cuantum de miliarde de euro
07:40
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în faţa justiţiei, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a 'distrus orice speranţă' de eliberare a ostaticilor din Fâşia Gaza, scrie AFP.
Acum o oră
07:30
Preţurile petrolului au crescut ieri cu 1,94%, impulsionate de atacul Israelului asupra conducerii Hamas din Qatar, de doborârea unor drone ruseşti de către Polonia şi de presiunile SUA pentru noi sancţiuni împotriva cumpărătorilor de petrol rusesc. Totuşi, îngrijorările privind surplusul de ţiţei pe piaţă au temperat avansul,
07:30
CNBC: Senatul american avansează nominalizarea lui Stephen Miran drept guvernator la Rezerva Federală # Bursa
Comisia bancară a Senatului SUA a aprobat miercuri, cu 13 voturi la 11, pe criterii de partid, nominalizarea făcută de preşedintele Donald Trump a lui Stephen Miran, consilier economic la Casa Albă, pentru funcţia de guvernator al Rezervei Federale
07:30
Armata israeliană a declarat, joi, că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, de unde rebelii houthi lansează în mod regulat atacuri pe care le califică drept ripostă la ofensiva israeliană din Gaza
07:30
Energia nucleară traversează o perioadă de redresare a cererii, iar uraniul, descris drept and #8221;atomul ceresc and #8221;, revine în centrul atenţiei ca resursă esenţială pentru alimentarea reactoarelor, transmite CNBC.
07:30
AFP: Trump acuză and #8222;stânga radicală and #8221; că a contribuit la uciderea aliatului său Charlie Kirk # Bursa
Donald Trump a acuzat discursurile and #8222;stângii radicale and #8221; că au contribuit la uciderea prin împuşcare, miercuri, a unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, calificându-l drept and #8222;martir al adevărului şi al libertăţii and #8221;.
Acum 12 ore
00:00
* Aprecieri pentru majoritatea indicilor
00:00
Noi maxime istorice pe bursele americane, evoluţii mixte în Europa şi surprize pozitive din China - acestea sunt câteva repere care au caracterizat pieţele internaţionale în luna august. Totodată
00:00
Starea UE pe Flancul Estic: supraveghere militară la Marea Neagră, zid de drone pentru ţările baltice # Bursa
Ursula von der Leyen a anunţat lansarea unui proiect major dedicat apărării flancului estic al Europei, cu accent pe zona Mării Negre, pe care a descris-o drept and #8222;piatra de temelie a unei apărări credibile and #8221;.
00:00
* Cheltuielile au crescut într-un ritm mai accelerat decât veniturile* and #8221;Societatea resimte presiunea cheltuielilor generate de extinderea în zona de mobilitate electrică, dar pe termen mediu şi lung aceste investiţii au potenţialul de a genera venituri suplimentare recurente and #8221;, potrivit conducerii companiei
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,04 bani faţă de leu, Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0733 lei/euro.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR), care a scăzut la 5,74%.
00:00
* Specialiştii spun că autorităţile din Polonia au procedat corect, doborând obiectivele ruseşti care au încălcat spaţiul aerian polonezSpaţiul aerian al Poloniei a fost penetrat, marţi noaptea, de mai multe drone ruseşti, unele prăbuşite pe teritoriul ţării, altele doborâte de apărarea poloneză şi aliată.
00:00
Fraţii Logofătu solicită aprobarea acţionarilor Bittent pentru lansarea de obligaţiuni în valoare de 200 milioane lei # Bursa
* Fondatorii Bittnet mai propun ca directorul companiei să fie mandatat să găsească investitori sau creditori pentru companiile din grup, inclusiv prin vânzarea integrală a unor societăţi
00:00
Prognoza pentru RomâniaVremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată în cea mai mare parte a ţării şi va rămâne călduroasă în regiunile sudice.
10 septembrie 2025
23:20
Valerie Hayer: and #8222;Europa trebuie să treacă la următorul nivel, mai integrată, mai suverană, mai federală and #8221; # Bursa
În plenul Parlamentului European de la Strasbourg, eurodeputatul Valerie Hayer, lidera grupului Renew Europe, a avertizat că Uniunea Europeană and #8222;îşi pierde cetăţenii and #8221;, deşi are printre cele mai ridicate standarde sociale şi libertăţi individuale din lume.
22:50
Liderul grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Iratxe García, a lansat critici dure la adresa Ursulei von der Leyen, în dezbaterea anuală privind starea Uniunii, contestând poziţiile Comisiei Europene asupra relaţiilor cu Statele Unite, conflictului din Gaza, războiului din Ucraina, agendei climatice şi Europei sociale.
22:00
Vicepremierul şi ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat că dronele ruseşti care au intrat în spaţiul aerian al ţării and #8222;nu s-au abătut de la traseu and #8221;, ci au vizat deliberat teritoriul polonez, potrivit The Guardian, de la care transmitem cele ce urmează.
21:40
Consiliul de Securitate al ONU a amânat pentru joi sesiunea de urgenţă programată iniţial miercuri după-amiază, pentru a permite Qatarului să-şi prezinte poziţia în legătură cu atacul comis marţi pe teritoriul său de către Israel.
21:30
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, urmează să fie extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie, a declarat miercuri ministrul de Interne, Daniella Misail-Nichitin, potrivit deschide.md, care afirmă cele ce urmează.
21:20
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că România trebuie să fie solidară cu Polonia în contextul incursiunii dronelor ruseşti, subliniind că and #8222;nu există nici o îngrijorare and #8221; pentru securitatea ţării.
21:10
Guterres avertizează asupra riscului de extindere a conflictului ucrainean după incursiunea dronelor ruseşti în Polonia # Bursa
Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat asupra unui and #8222;risc real and #8221; ca războiul din Ucraina să se extindă dincolo de graniţele sale, după ce mai multe drone ruseşti au fost interceptate în spaţiul aerian al Poloniei.
21:10
Ministerul rus de Externe a acuzat Polonia că încearcă să and #8222;escaladeze and #8221; conflictul din Ucraina prin răspândirea unor and #8222;mituri and #8221; despre pătrunderea unor drone ruseşti în spaţiul său aerian, relatează AFP, care afirmă cele ce urmează.
20:50
Republica Moldova transportă în prezent 80% din cereale cu trenul, faţă de doar 20% în urmă cu 1-2 ani, a declarat premierul Dorin Recean, potrivit deschide.md.
20:40
Ursula von der Leyen: UE analizează posibilitatea de a grăbi renunţarea la petrolul şi gazele ruseşti # Bursa
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei.
20:20
Friedrich Merz denunţă o and #8222;acţiune agresivă and #8221; a Rusiei în Polonia care a pus în pericol vieţi omeneşti # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz a acuzat Rusia că and #8222;a pus în pericol vieţi omeneşti and #8221; în Polonia, stat membru NATO şi UE, denunţând o nouă and #8222;acţiune agresivă and #8221; a Moscovei.
20:00
Eurodeputatul Nicolae Ştefănuţă (grupul Verzilor) a lansat un apel la sprijinirea preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu, şi a formaţiunii Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie din această ţară.
20:00
Preşedintele american Donald Trump a comentat miercuri, pe reţeaua sa Truth Social, incidentul militar în care 19 drone ruseşti au încălcat spaţiul aerian al Poloniei, stat membru NATO. and #8222;Ce e cu Rusia de încalcă spaţiul aerian al Poloniei cu drone? A început! and #8221;, a scris liderul de la Casa Albă, într-un mesaj considerat straniu de presa internaţională, transmite Reuters.
20:00
Preşedintele american Donald Trump a cerut aplicarea pedepsei capitale pentru bărbatul care a ucis-o pe Irina Zaruţka, o tânără refugiată din Ucraina, înjunghiată mortal într-un tramvai din oraşul Charlotte, relatează presa internaţională.
19:50
Hidroelectrica atribuie contractul de aproape 100 milioane euro pentru retehnologizarea CHE Stejaru # Bursa
Hidroelectrica a anunţat miercuri, 10 septembrie, atribuirea contractului pentru retehnologizarea centralei Dimitrie Leonida - Stejaru, investiţie evaluată la 97,48 milioane euro (fără TVA), cu termen de realizare de 66 de luni.
19:50
World Nuclear Exhibition 2025: a 6-a ediţie va avea loc între 4-6 noiembrie, cu accent pe inovaţie şi aplicaţii dincolo de electricitate # Bursa
Alăturaţi-vă celei de-a 6-a ediţii a WNE (World Nuclear Exhibition), care va avea loc între 4 şi 6 noiembrie 2025.
19:50
Liderul AUR, George Simion, a evitat să comenteze pe tot parcursul zilei atacul cu drone al Rusiei, care a vizat şi teritoriul Poloniei.
19:40
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus, în Senatul României, o moţiune simplă împotriva ministrului Educaţiei, Daniel David, acuzându-l că and #8222;a pus pe butuci and #8221; sistemul de învăţământ prin măsuri de austeritate şi decizii asumate fără dezbatere democratică, potrivit unui comunicat AUR.
19:40
Paralela45 lansează programul estival 2026 cu destinaţii noi şi reduceri de până la 50% la Early Booking # Bursa
Paralela45 a anunţat lansarea vacanţelor pentru vara 2026, marcate de premiere pe piaţa românească şi o creştere cu 60% a zborurilor charter faţă de sezonul precedent, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Campania Early Booking începe pe 10 septembrie, cu reduceri de până la 50%.
19:20
Interesul românilor pentru brandurile auto chinezeşti a explodat în vara 2025, arată datele Autovit.ro. Numărul anunţurilor a crescut de la 201 în vara 2024 la 448 în aceeaşi perioadă din 2025 (+123%), iar valoarea totală a ofertelor a urcat de la 4,4 milioane la 10,5 milioane de euro (+138%).
Acum 24 ore
18:50
Ţara noastră se află în top 10 al celor mai avantajoase rute de călătorie transfrontalieră din Europa, potrivit unui studiu realizat de platforma globală de închirieri auto DiscoverCars.com. Rutele România - Bulgaria şi România - Ungaria s-au clasat la egalitate pe locul 9, cu câte 33 de puncte.
18:30
Ministrul rus al Apărării: 'Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez and #8221; # Bursa
Armata rusă a declarat că nu a vizat Polonia, după ce mai multe drone au fost distruse de armata poloneză în timpul nopţii.
18:20
APIA: Piaţa auto din România în august 2025 - creştere de 52,6%, electrificatele reprezintă 59,9% din vânzări # Bursa
Piaţa auto românească a înregistrat o creştere spectaculoasă în august 2025, cu înmatriculările de autoturisme noi crescând cu 52,6% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, conform datelor publicate de APIA (Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile) pe baza informaţiilor DGPCI.
18:10
TAROM şi Flydubai,companie aeriană cu sediul în Dubai, au semnat un acord strategic de parteneriat interline care permite pasagerilor să călătorească mai simplu, mai rapid şi mai sigur către unele dintre cele mai atractive destinaţii de vacanţă şi de business din lume.
18:10
Grupul Houthi din Yemen afirmă că Israelul efectuează atacuri aeriene intense asupra capitalei Sanaa.
18:00
Cuba se menţine pe lista celor mai căutate destinaţii exotice de către turiştii români.
18:00
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, anunţă introducerea zborurilor directe pe ruta Bucureşti - Geneva şi retur, începând din 23 martie 2026.
17:50
Ministrul Apărării rus: 'Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez and #8221; # Bursa
Armata rusă a dat asigurări că nu a vizat Polonia, după incursiunea şi distrugerea în timpul nopţii a unor drone deasupra teritoriului polonez, subliniind, fără a confirma sau infirma incidentul, că nu are nicio intenţie în sensul unei provocări, aşa cum acuză Varşovia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.