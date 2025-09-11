Bărbat mort pe loc după ce altul a forţat o depăşire, în Argeş. Şoferul vinovat se grăbea să ajungă la lucrare
11 septembrie 2025
Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar alţi şapte au fost răniţi, în urma unui accident grav petrecut, ieri, în comuna Popeşti din judeţul Argeş.
Le Monde: Protestele din Franța nu au produs efectul dorit. Ciocniri violente între demonstranţi şi poliţie
Zi de foc în Franţa, unde zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi în marile oraşe. Aşa cum era de aşteptat, protestele faţă de programul de austeritate al guvernului au degenerat în adevărate lupte de stradă. 450 de oameni au fost arestaţi, iar 12 jandarmi au fost răniţi în violenţele care au avut loc în Paris, Lyon sau Montpellier. Cu toate acestea, mişcarea "Blocăm tot", născută pe reţelele sociale, în special pe Telegram, nu a avut efectul scontat. Franţa nu a fost blocată, scrie Le Monde.
Revedere istorică la Londra. Prinţul Harry și Regele Charles, față în față pentru prima dată în 19 luni
Prinţul Harry s-a întâlnit ieri cu tatăl său, Regele Charles al III-lea, pentru prima dată în 19 luni. Ducele de Sussex a luat ceaiul cu Charles la una dintre reşedinţele oficiale ale familiei. Întâlnirea ar fi durat în jur de 55 de minute. Revederea dă o rază de speranţă că relaţia încă mai poate fi reparată. Mutat de 5 ani în California, Harry a făcut o deplasare specială luni la Londra pentru a înmâna câteva premii la un eveniment caritabil şi pentru o vizită la mormântul bunicii sale.
Iancu Guda, despre tichetele de masă: "Valoarea lor trebuie crescută. Inflația se va duce spre 10%"
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, ne vorbește, astăzi, în cadrul rubricii IQ Financiar, despre beneficiile extrasalariale, alături de Lelia Mancaș, reprezentantul cele mai mari platforme de beneficii de acest gen la nivel global.
Atac armat comis de un elev la un liceu din Denver. Trei adolescenţi, inclusiv atacatorul, în stare gravă
La nici o oră de la asasinat, o altă tragedie lovea Statele Unite. Un adolescent a murit, iar alţi doi au ajuns la spital în stare critică după un atac armat la un liceu din oraşul Denver. Suspectul, elev al şcolii, se află şi el printre cei răniţi. Presa americană nu a putut confirma dacă studentul care a murit este cel care a deschis focul.
Invazie de meduze în Portul Constanţa. De ce a apărut fenomenul pe litoralul românesc
Invazia de meduze din Portul Constanța continuă! Vieţuitoarele de culoare albastră şi albă şi-au făcut, din nou, apariţia în zona vapoarelor.
Uciderea lui Charlie Kirk, catalogată drept asasinat politic. Autoritățile încă îl caută pe făptaș
Activistul Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a murit după ce a fost împuşcat la un eveniment, într-un campus universitar din Utah. Bărbatul în vârstă de 31 de ani a fost transportat la spital în stare critică, iar președintele american a confirmat decesul său la scurt timp după incident. Guvernatorul din Utah a declarat că este vorba despre un asasinat politic şi că un suspect se află deja în custodia poliţiei. Liderul de la Casa Albă a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă până duminică seară.
Rusia a lansat, duminică, cel mai mare atac cu rachete și drone de până acum asupra Ucrainei. Apoi, miercuri, tensiunile cu Occidentul au crescut brusc, după ce numeroase drone shahed au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. Aceste acțiuni arată un nou nivel de agresivitate, la mai bine de trei ani de la începutul invaziei. Însă, pentru cei care l-au ascultat pe Vladimir Putin săptămâna trecută, atacurile fac parte și dintr-o campanie de mesaje politice, scrie The New York Times.
Horoscop 12 septembrie 2025. Astrologii au veşti bune în dragoste și carieră pentru unii dintre nativii zodiacului. Berbecii se remarcă astăzi datorită efortului susţinut la birou, în timp ce Racii reușesc să îmbine sensibilitatea cu pragmatismul.
Rezultate LOTO 6/49 joi 11 septembrie 2025, ora 18:50. Numerele extrase la tragerile loto de azi
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 11 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la ultimele trageri loto Loteria Română a acordat peste 26.000 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.
Charlie Kirk, activist republican susţinător al lui Donald Trump, împuşcat la un eveniment din Utah
Activistul republican Charlie Kirk a fost împuşcat, miercuri, la un eveniment din Utah. Suspectul este în arest, conform primelor informaţii.
O tragedie cutremurătoare a avut loc, joi seară, în localitatea Zorlențu Mare, județul Caraș-Severin. O femeie de 70 de ani a murit după ce a fost atacată și mușcată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully.
Eurodeputaţii cer accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova la UE şi începerea negocierilor
Eurodeputaţii au adoptat miercuri o rezoluţie prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară. Demersul îi aparţine lui Siegfried Mureşan (PPE) şi vine la două zile după ce preşedinta Maia Sandu a avertizat că ţara sa nu va supravieţui ameninţării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană, potrivit News.ro.
Nicuşor Dan, după incidentul din Polonia: "Nu e plăcut să plătești pentru Apărare în loc de Educație"
Nu e plăcut să plătești bani din bugetul național pentru Apărare în loc să-i duci în Educație sau în Sănătate sau în Cultură, dar e un cost pentru securitate și orice e mai bun decât războiul, a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României, miercuri seara.
Nicuşor Dan, nemulţumit de situaţia din Educaţie: Fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar, informează Agerpres.
Un bărbat s-a accidentat şi a intrat în comă după ce a căzut de pe o trotinetă electrică
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, după ce a căzut de pe trotineta electrică, fără să poarte cască de protecţie pe cap, potrivit purtătoarei de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu, Isabela Brad.
O sondă NASA a găsit semne ale existenţei vieţii pe Marte. Dovada provine dintr-o mostră de rocă antică
Descoperire majoră făcută de NASA pe Marte. Agenţia Spaţială Americană susţine că o sondă a găsit semne ale existenței vieții microbiene pe Planeta Roşie, în urmă cu miliarde de ani. Dovada provine dintr-o mostră de rocă antică, formată din sedimentele de pe fundul unui lac. Piatra a fost colectată de un robot NASA anul trecut, într-o vale care a fost străbătută pe vremuri de un râu.
Vremea extremă a adus inundaţii şi alunecări de teren în mare parte a Italiei. Este stare de urgenţă
Stare de urgenţă în Italia, după ce vremea extremă a adus inundaţii şi alunecări de teren în mare parte a ţării. Cele mai afectate regiuni au fost Lombardia, Toscana şi Piemont, din zonele de centru şi de nord. De altfel, meteorologii au emis cod portocaliu de ploi torenţiale.
Aşteptarea a luat sfârşit! Cea mai aşteptată lansare de smartphone, din cauza noilor taxe vamale impuse de Donald Trump, a avut loc aseară.
Senatorul New York-ului, Chuck Schumer, a declarat că Trump "s-a consacrat drept Neville Chamberlain al epocii noastre" prin "conducerea din umbră" a Rusiei.
Robo, primul supraveghetor-robot dintr-un muzeu din România: "Nu mă încântă tehnica aceasta"
Palatului Culturii din Iaşi are de astăzi un robot pe post de supraveghetor de muzeu. Poreclit "Robo", noul angajat are rolul de a-i avertiza pe vizitatori să nu se apropie prea tare de exponate. Dotat cu rotile, senzori şi camere care filmează totul 360 de grade, robotul se mişcă liber din galerie în galerie şi a devenit deja un coleg de nădejde pentru angajaţi.
Italia, paralizată de vremea extremă. Inundații și alunecări de teren în mai multe regiuni
Stare de urgenţă în Italia, după ce vremea extremă a adus inundaţii şi alunecări de teren în mare parte a ţării.
Filmul incursiunii cu drone ruseşti în Polonia. Una a ajuns la 250 km de granița cu Ucraina
NATO este în alertă după ce zeci de drone militare ruseşti au intrat, peste noapte, pe teritoriul Poloniei. Mai multe aparate fără pilot au fost doborâte de avioane de luptă F-16 şi F-35, o premieră în ţările Alianţei. Câteva drone au lovit însă case şi au provocat închiderea aeroporturilor. În replică, Polonia a cerut activarea articolului 4 al Alianţei, care prevede consultări cu aliaţii. Incidentul a fost condamnat de Uniunea Europeană, care promite punerea la punct a unui sistem special antiaerian pe flancul estic. Convocat de ministerul polonez al Afacerilor Externe, însărcinatul cu afaceri rus în Varşovia a oferit un răspuns cinic - "nu există nicio dovadă că dronele erau ruseşti".
Căminul studențesc care arată ca un hotel de 4 stele: baie proprie, terasă și sală de fitness. Costă 150 €
Căminul studenţesc nu mai înseamnă camere înghesuite cu mobilier vechi. În curând, cei mai buni studenți ai Universității de Vest din Timișoara se vor muta într-o clădire care seamănă mai degrabă cu un hotel de patru stele. Spaţii moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente – toate fac parte din conceptul "Căminului Elitelor".
Cel mai profitabil an din viaţa lui Donald Trump. Ce avere are preşedintele american
Donald Trump a avut cel mai profitabil an din viaţa sa, anunţă celebra revistă financiară Forbes.
Autobuzele electrice din Capitală, încărcate din baterii pe roți. Soluția STB în lipsa stațiilor
Autobuzele electrice din Capitală sunt încărcate cu baterii mobile. În lipsa staţiilor de încărcare de la capetele de linie, Societatea de Transport a cumpărat două baterii pe care le plimbă prin oraş pe roţi. Astfel, şoferii încarcă autobuzele şi pot continua cursa. O singură baterie a costat jumătate de milion de lei.
Elon Musk și-a pierdut titlul de „cea mai bogată persoană din lume” în favoarea cofondatorului Oracle, Larry Ellison.
Podul din Brașov care stă să cadă. Balustrade rupte, trotuar prăbușit și asfalt măcinat sub TIR-uri
Un pod din Braşov a ajuns o bombă cu ceas. Balustradele s-au desprins, trotuarul s-a prăbuşit, iar asfaltul se macină sub roţile maşinilor de săptămâni bune. Mii de vehicule trec zilnic pe aici, inclusiv camioane de zeci de tone şi autobuze cu turişti. În timp ce construcţia cedează bucată cu bucată, autorităţile promit reparaţii, însă nu mai devreme de anul viitor.
Percheziții la compania aeriană "Fly Lili", suspectată de evaziune fiscală. Nu a plătit taxele pentru angajaţi
Compania aeriană care i-ar fi dus pe mercenarii lui Horaţiu Potra în Congo a ajuns în vizorul procurorilor. Anchetatorii au descins la mai multe sedii ale Fly Lili, în București și Sibiu. Aceştia au suspiciuni că firma ar fi provocat un prejudiciu de 12 de milioane de lei din evaziune fiscală. La audieri au fost duși angajați ai companiei aeriene şi unul dintre directori.
Franţa, în haos. Zeci de mii de oameni au ieşit pe străzile din marile oraşe. Protestele au degenerat
Zi de foc în Franţa, acolo unde zeci de mii de oameni au ieşit pe străzi în marile oraşe. Aşa cum era de aşteptat, protestele faţă de programul de austeritate al guvernului au degenerat în adevărate lupte de stradă. Trei sute de oameni au fost arestaţi, iar patru jandarmi au fost răniţi în violenţele care au avut loc în Paris, Lyon sau Montpellier.
Şedinta coaliţiei de guvernare este în plină desfăşurare la Palatul Victoria. Liderii Puterii discută planul concedierilor din primării si Consiliile Judeţene.
Profesor snopit în bătaie de un elev pentru că a îndrăznit să-i spună să nu mai fumeze în curtea şcolii
Caz şocant în Galaţi! Un profesor a fost bătut de un elev chiar în curtea şcolii. Bărbatul a ajuns la spital după ce i-a atras atenţia adolescentului să nu mai fumeze. În loc să se conformeze, băiatul, aflat în ultimul an de liceu, l-a lovit cu pumnul în faţă. Acum are dosar penal şi riscă să fie exmatriculat.
Raport OCDE: Salariile profesorilor din România sunt mai mari decât ale omologilor din Europa
Salariile profesorilor din România sunt mult mai ridicate decât ale altor dascăli europeni. Este concluzia la care au ajuns experţii internaţionali ai Organizaţiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică.
RCA-ul s-a scumpit cu până la 15% după expirarea plafonării. Este concluzia Autorităţii de Supraveghere Financiară, care a monitorizat piaţa. Au existat şi ieftiniri, spun oficialii, punctual, pentru anumiţi şoferi care nu au avut incidente şi locuiesc în oraşe mai mici.
Angajatul la stat care câştiga jumătate de milion de lei anual. Cum a reuşit să deţină 6 funcţii simultan
21 de administratori de la companii de stat au fost demiși de ministrul Economiei. Deși unii dintre ei încasau 30.000 de lei pe lună, nu au fost în stare să prezinte un raport de activitate, spune Radu Miruţă. Printre ei, și administratorul de la Romaero. Daniel Butunoi a reușit "performanța" să strângă jumătate de milion de lei, într-un singur an, din salariile de la stat. Butunoi a explicat, pentru Observator, cum a reuşit să deţină şase funcţii simultan.
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Procurorii DNA au refăcut reţeaua şpăgilor în compania care furnizează căldură bucureştenilor, ELCEN. Mita era împărţită precum o pizza, după cum explică chiar directorul comerical al companiie. Atât el, cât şi directorul general sunt plasaţi sub control judiciar. Procuorii vorbesc de mai multe şpăgi, una dintre ele de un milion şi jumătate de euro.
Bărbatul suspectat că a divulgat secrete de stat despre România către Belarus a fost arestat preventiv
Cetăţeanul româno-moldovean în vârstă de 47 de ani suspectat că a divulgat secrete de stat unor ofiţeri KGB din Belarus, putând pune astfel în pericol securitatea naţională a României, a fost arestat preventiv, miercuri, de Curtea de Apel Bucureşti, potrivit News.ro.
Donald Trump a cerut miercuri pedeapsa capitală pentru presupusul autor al uciderii Irynei Zarutska, o refugiată ucraineană înjunghiată la sfârșitul lui august într-un tramvai, moartea ei stârnind indignare în Statele Unite, mai ales în rândul figurilor conservatoare.
Un puști de 11 ani din Caracal a reușit ce mulți adulți nici nu visează: a cucerit New York-ul cu mintea lui brici. Eduard Ștefan, elev de clasa a V-a, a obținut aurul la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”, după ce a lăsat în urmă 70 de concurenți din toată lumea și a obținut cel mai mare punctaj.
„Băutura care accelerează problemele cu părul. De ce albim și chelim mai repede decât părinţii noştri
Lupul schimbă părul, dar năravul ba spune o zicală, nu o contrazicem, dar vă spunem că stilul de viaţă vă poate influența în bine podoaba capilară sau din contră. Sucurile şi alcoolul sunt responsabile pentru problemele cu părul ale tinerei generaţii. Studiile arată că albim și chelim într-un ritm mai accelerat decât părinţii noştri. Nu e doar o problemă de estetică, iar motivul nu ţine nici el doar de genetică ci de ce turnăm în pahare.
Franţa, paralizată de proteste: 80.000 de jandarmi scoşi pe străzi, 300 de oameni au fost arestaţi
Franţa este paralizată de proteste! Francezii nu s-au lăsat intimidaţi de cei 80.000 de jandarmi şi poliţişti scoşi în stradă. Au blocat drumuri, au incendiat coşuri de gunoi şi s-au ciocnit cu forţele de ordine, 300 de oameni au fost arestaţi, majoritatea în Paris. De altfel punctele fierbinţi ale zilei sunt Paris, Marsilia şi Lyon. Mişcarea a pornit online printre cei nemulţumiţi de reforma anunţată pentru reducerea datoriei uriaşe a Franţei şi de tăierile bugetare de 44 miliarde de euro propuse pentru 2026. Totul are loc în ziua în care noul premier desemnat, Sebastien Lecornu, îşi preia mandatul.
ChatGPT ar trebui să prevină tragediile, dar a ajuns să le încurajeze. Cât de periculos este
De la informaţii utile pentru şcoală sau serviciu, la dileme personale ori întrebări bizare, ChatGPT a devenit un instrument prezent în viaţa de zi cu zi a peste 900 de milioane de utilizatori. Dar mare atenţie, e un instrument, nu un prieten, iar lipsa reglementărilor clare a dus deja la situaţii în care în spatele discuţiilor inofensive au fost descoperite adevărate tragedii. Este şi cazul unui adolescent care s-a sinucis încurajat de bot-ul pe care îl folosea la teme. În România, autorităţile încă încearcă să îi descopere limitele şi caută soluţii pentru prevenirea unor catastrofe.
Revista Forbes a publicat clasamentul cu cei mai bogaţi 400 de americani. Bill Gates nu mai apare în top 10
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 20 de oameni.
Cum își pregătesc părinții copiii pentru sezonul virozelor: de la sirop de cătină la vitamine și vaccinuri
Copiii încep lupta cu materia de la şcoală, părinţii încep războiul total cu virozele. Un coşmar este pentru fiecare dintre noi iarna cu program de şcoală şi grădiniţă, când o săptămână merge în colectivitate, două stă acasă că a răcit. Şi atunci, din disperare facem şi noi ce putem şi ce am auzit în stânga şi în dreapta: le dăm suplimente. Unii cumpărăm vitamine de la farmacie, alţii încercăm cu metode naturiste, nişte mere de albină, cătină sau suc de lămâie. Am încercat să vă ajutăm cu informaţii despre toate acestea, vedeţi materialul chiar acum. Ce vă rog să nu uitaţi: ce punem în farfurie este cel mai important totuşi, copiii trebuie să mănânce sănătos ca să fie sănătoşi, asta e ideea de căpătâi.
Accident de groază la ieşirea din Baia Mare. Un bărbat şi un băiat de 14 ani au murit, spulberaţi de TIR
Un bărbat de 46 de ani şi un băiat de 14 ani au murit, miercuri după-amiază, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit cu un TIR, pe DN 1C, la ieşirea din Baia Mare spre Tăuţii-Măgherăuş. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers.
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: "Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai
România şi-a făcut publică propunerea pentru Premiile Oscar de anul acesta. "Jaful Secolului", regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, a intrat în cursa pentru "Cel mai bun film internaţional", potrivit News.ro.
Copiii de la o grădiniţă din Satu Mare, îmbrăcaţi în pionieri şi "şoimi ai patriei". S-a deschis dosar penal
Un român din doi crede că Nicolae Ceauşescu a fost un conducător bun, arată un studiu publicat astă vară. Asta şi pentru că în şcoală ori nu ni se predă nimic despre comunism, ori este transformat într-o sărbătoare plină de amuzament: cu cravate roşii la gât şi eugenii. În Satu Mare, o grădiniţă de stat chiar a început anul școlar cu portretul "iubitului conducător" pe masă. Exact cum era în anii comunismului, doar că atunci era fără veselie. Copiii au venit costumați în pionieri și șoimi ai patriei şi au fost puşi să recite poezii patriotice. Părinții au admirat o expoziţie cu obiecte de pe vremuri, şi-au amintit de copilărie şi nimeni nu şi-a pus întrebarea: ce sărbătorim noi aici? Imaginile au stârnit revoltă pe rețelele sociale şi au declanșat o anchetă oficială. Legea condamnă promovarea foștilor lideri acuzați de genocid.
Reacţia Marii Britanii după incidentul din Polonia: "Acţiunile Rusiei au atins un nou nivel de ostilitate"
John Healey a avertizat că Rusia a încălcat grav spațiul aerian al Poloniei, forțând închiderea aeroportului din Varșovia și doborârea de drone rusești de către avioane NATO. O premieră de la începutul războiului din Ucraina.
Zelenski cere ca NATO să doboare dronele ruseşti deasupra Ucrainei: S-a creat un precedent în Polonia
După ce Polonia a fost nevoită să doboare cu ajutorul aliaţilor mai multe drone ruseşti care au pătruns pe teritoriul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a propus extinderea acestui tip de acţiune comună pe teritoriul ucrainean pentru a neutraliza atacurile aeriene ale Rusiei şi în interiorul Ucrainei, potrivit Agerpres.
