Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură
Gândul, 11 septembrie 2025 07:50
Cu o capacitate instalată de 5,15 gigawați, Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, de pe Nilul Albastru, este cea mai mare centrală hidroelectrică din Africa și printre cele mai mari 20 din lume. Cu o istorie lungă și plină de controverse, barajul are potențialul să transforme Etiopia în cel mai mare exportator de energie din Africa, […]
• • •
Acum 5 minute
08:10
Un ȘEF de la Protecția Consumatorilor a revenit în funcție după ce procurorii DNA au uitat să-i prelungească controlul judiciar. De ce fapte e acuzat # Gândul
Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Daniel Popa, a revenit în funcție după ce procurorii DNA care îl cercetează pentru trei presupuse fapte de corupție, nu i-au mai prelungit controlul judiciar. Popa este acuzat că lua bani pentru a nu aplica sancțiunile impuse de lege și pentru a-i anunța din timp pe patronii societăților […]
08:10
PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, va prezenta joi, începând cu ora 14.00, programul de relansare economică realizat de către social-democrați. Prezentarea va avea loc la sediul partidului, acolo unde vor participa și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1296. Drone în Polonia. Zelenski atacă Occidentul pentru „lipsa de acțiune” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 11 septembrie 2025, în a 1.296-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acțiune” a liderilor occidentali în urma interceptării, miercuri dimineața, de către Polonia a unor presupuse drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Zelenski: […]
Acum 30 minute
07:50
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. S-au împlinit 24 de ani de la tragedia care a schimbat lumea # Gândul
Astăzi s-au împlinit 24 de ani de la tragedia care avea să aducă schimbări semnificative omenirii: atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atunci, patru avioane deturnate de teroriști au lovit două „Turnuri Gemene” ale World Trade Center din New York, SUA. Tragicul incident a avut loc într-o dimineață obișnuită de toamnă, când oamenii își desfășurau […]
07:50
07:40
FCSB și-a găsit fundaș după ce l-a ratat pe Mario Tudose. De ce zice Gigi Becali, totuși, că „nu se pune problema să-l iau” # Gândul
După ce pista Mario Tudose s-a închis, FCSB s-a reorientat pentru un fundaș central și, mai nou, se uită în curtea rivalei Dinamo pentru a-și consolida apărarea. Din câte se pare, campioana României se interesează de Kennedy Boateng, fundașul central togolez care a impresionat în echipa „alb-roșilor”. Boateng va intra în curând în ultimele luni […]
Acum o oră
07:20
11 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Brian De Palma împlinește 85 de ani, Moby face 60/ 3.000 de decese în urma atacurilor teroriste din SUA # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 11 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Brian De Palma, născut pe 11 septembrie 1940 în New Jersey, este un regizor, scenarist și producător american, considerat unul dintre cineaștii reprezentativi ai “Noului Hollywood” al anilor ‘70. Inspirat de stilul […]
07:20
Brad Pitt, gafă RUȘINOASĂ, de față cu toată lumea. Nu s-a putut abține de la gestul nepotrivit # Gândul
Brad Pitt, gafă rușinoasă, de față cu toată lumea. Nu s-a putut abține de la gestul nepotrivit. Brad Pitt, gafă rușinoasă, de față cu toată lumea Deși este unul dintre cei mai respectați actori de la Hollywood, Brad Pitt dovedește că rămâne – în cele din urmă – un om ca toți oamenii. Recent, starul […]
Acum 2 ore
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre alegerile României pe plan geopolitic. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Nu-ți garantează nimeni nicio securitate” Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a vorbit despre garanțiile de securitate ale […]
07:10
24 de ore în care Planeta S-A APRINS. Haos în Franța, suspendarea Acordului UE-Israel, după atacul din Qatar, Revoluție în Nepal. # Gândul
Franța este afectată de o criză constituțională profundă, marcată de proteste masive, iar Uniunea Europeană vrea suspendarea Acordului comercial cu Israelul – acestea sunt principalele evenimente din Europa, în timp ce atenția pe plan global rămâne asupra evoluțiilor legate de bombardamentul surprinzător efectuat de Israel contra liderilor Hamas aflați în exil în Qatar și asupra […]
Acum 6 ore
04:10
E oficial. Charlie Kirk a murit. Anunțul a fost făcut chiar de Donald Trump: Era iubit și admirat de TOȚI / FBI: Suspectul a fost eliberat # Gândul
America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Donald Trump, a fost împușcat, la un eveniment într-un colegiu american. UPDATE, ora 23:20 – Trăgătorul NU a fost încă localizat sau arestat – AP. UPDATE, ora 23:12 – ULTIMA ORĂ: Poliția a stabilit că o persoană reținută după împușcare nu a […]
Acum 8 ore
00:20
Charlie Kirk, cu numele adevărat Charles James Kirk, născut pe 14 octombrie 1993, în Chicago, a fost un activist politic american de dreapta conservatoare, autor și personalitate media. Mama lui este consilier, iar tatăl său este arhitect. S-a remarcat ca membru al „Boy Scouts of America”, căpătând rangul de „Eagle Scout”. În 2010, la liceul […]
Acum 12 ore
00:10
Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile s-au majorat chiar și cu 20% față de anul trecut # Gândul
Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile sunt și cu peste 20% mai mari față de anul trecut. Și serviciile de canalizare s-au scumpit, reprezentanții distribuitorilor spun că au fost nevoiți să majoreze tarifele din cauza inflației. Bucureștenii plătesc acum mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, […]
00:00
00:00
Dan Dungaciu: „Ursula este liderul unei Europe care are poporul european la bază, deși nu are MANDAT” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre Ursula von der Leyen. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Dacă alegerea Trump a fost o revoluție, Uniunea Europeană face o contra-revoluție.” Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a […]
00:00
STUDIU: Consumul excesiv de sucuri carbogazoase și alcool provoacă albirea accelerată și căderea părului la tineri # Gândul
Stilul de viață poate influența podoaba capilară. Din cauza stilului de viață sedentar și a dietei alimentare nesănătoase, studiile arată că tinerii albesc și îmbătrânesc mai accelerat decât cei care nu consumă. Nu ține de genetică, ci de ce punem în pahare, potrivit Observator News. Sucurile dulci și alcoolul pot contribui la cărunțirea și chiar […]
10 septembrie 2025
23:50
23:50
Purtător de cuvânt al universității Utah: Atacatorul care l-a ucis pe Charlie Kirk n-a fost încă localizat sau arestat. Un suspect a fost reținut # Gândul
Știrea inițială: Fox News raportează că tentativa de asasinat asupra realizatorului conservator de podcast american Charlie Kirk ar fi fost comisă de Michael Mallinson, un membru al Partidului Democrat din statul Utah. Suspectul reținut a declarat: „Am dreptul să păstrez tăcerea”, a spus suspectul reținut. Sursa Foto: Profimedia Autorul recomandă: America e în stare de […]
23:50
23:50
Dan Dungaciu: „Există un tip de electorat în POLONIA care nu mai acceptă tot ce i se spune despre războiul din Ucraina” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat cum opinia publică din Polonia începe să se schimbe în legătură cu războiul din Ucraina. Potrivit acestuia, un procent important din electoratul polonez nu mai acceptă mesajele oficiale. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Electoratul polonez […]
23:40
23:40
Românii trăiesc mai mult, conform datelor de la Statistică. Care este speranța de viață și care este județul în care se trăiește cel mai mult # Gândul
Românii trăiesc mai mult, potrivit datelor de la Statistică, speranța de viață a ajuns anul trecut la 77 de ani, cu doi ani în plus față de 2023. Datele mai arată că femeile trăiesc, în medie, cu 6 ani mai mult decât bărbații. Viața mai lungă s-ar datora accesului mai ușor la servicii medicale și […]
23:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat publicarea ordinului de ministru care va permite includerea în listele de medicamente compensate a 35 de medicamente noi, o măsură care va extinde semnificativ accesul pacienților români la tratamente moderne. „Încrederea se câștigă prin fapte, nu prin vorbe. Astăzi am publicat în transparență decizională ordinul de ministru care […]
23:20
Poliția a stabilit că Michael Mallinson, membrul Partidului Democrat, care a fost reținut după împușcarea lui Charlie Kirk, nu era trăgătorul # Gândul
Știrea inițială: Fox News raportează că tentativa de asasinat asupra realizatorului conservator de podcast american Charlie Kirk ar fi fost comisă de Michael Mallinson, un membru al Partidului Democrat din statul Utah. Suspectul reținut a declarat: „Am dreptul să păstrez tăcerea”, a spus suspectul reținut. Autorul recomandă: America e în stare de șoc! Charlie Kirk, […]
23:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a comentat discursul Ursulei von der Leyen, pe care îl consideră o declarație directă pentru federalizarea Europei. În opinia sa, liderul Comisiei Europene a mers dincolo de legitimitatea democratică. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Von der Leyen […]
23:10
Michael Mallinson, membrul Partidului Democrat, atacatorul care l-a împușcat pe Charlie Kirk, a fost reținut # Gândul
Fox News raportează că tentativa de asasinat asupra realizatorului conservator de podcast american Charlie Kirk a fost comisă de Michael Mallinson, un membru vârstnic al Partidului Democrat din statul Utah. Autorul atacului a declarat la momentul când a fost reținut: „Am dreptul să păstrez tăcerea”, a spus atacatorul. Autorul recomandă: America e în stare de […]
23:10
În contextul declarațiilor făcute de premierul Ilie Bolojan cu privire la creșterea vârstei de pensionare, ministrul Muncii, Florin Manole a declarat la Digi 24 că: „Din punct de vedere al PNRR, tema aceasta este închisă, în sensul că jalonul referitor la pensii este închis. Redeschiderea lui s-a făcut parțial din motivul deciziei CCR de acum […]
23:00
Patronul cazinourilor Marriot și Radisson a fost ARESTAT în Israel. Cine este Eli Mosley, șeful lui Amiran Dzanashvili # Gândul
Gruparea interlopă condusă de frații Yossi și Eli Mosley, considerată una dintre cele mai puternice din Israel și cu puternice ramificații globale, este în vizorul autorităților israeliene, după ce ar fi mituit polițiștii pentru a afla informații din dosarele care-i vizează pe lideri. Cu Yossi după gratii de aproape 3 ani, acum a venit rândul […]
23:00
Programul RABLA începe vineri. Diana Buzoianu: Pentru mașinile electrice am scăzut valoarea # Gândul
„Am reușit, am discutat foarte mult inclusiv cu AFM și Bolojan, am găsit varianta să salvăm programul pe 200 milioane de lei, un buget care a păstrat voucherele pentru mașinile cu motor termic, hibrid și plug-in hibrid”, a spus ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Antena3CNN. Ministrul a explicat că joi se va […]
22:50
22:50
Diana Buzoianu îi răspunde lui Daniel Zamfir: Cât voi fi eu ministră, nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, i-a răspuns senatorului PSD, Daniel Zamfir, cu privire la construcția de hidrocentrale. Întrebată despre cele patru hidrocentrale, Diana Buzoianu a răspuns la Antena 3 CNN că în timpul mandatului său, „în ministerul Mediului nu se vor da avize și acorduri de mediu cu telefoane, cu presiune publică, ci se vor […]
22:40
America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Trump, a fost împușcat la un eveniment, într-un colegiu american # Gândul
America e în stare de șoc! Charlie Kirk, unul dintre actorii cheie din campania lui Donald Trump, a fost împușcat, la un eveniment într-un colegiu american. America a fost zguduită în urmă cu câteva minute de vestea că Charlie Kirk, unul dintre apropiații lui Donald Trump din campanie, un speaker de succes, a fost împușcat. […]
22:40
Anchetat, fără funcție și fără Voiculescu, Piedone face un apel patetic pentru crearea unui partid: Țara are nevoie de noi # Gândul
Rămas fără funcția de șef la ANAF, dar cu o anchetă în derulare, Cristian Popescu Piedone, vrea să se întoarcă în politică. După ce a bifat prezența și funcții prin mai multe partide, Piedone își face, acum, propriul sa formațiune politică. Pentru că „ROMÂNIA noastră are mare, mare nevoie de NOI!”. Vede un viitor partid […]
22:30
Nicușor Dan își contrazice propriile declarații. „Nu am imaginea clară pentru ce s-a întâmplat” cu ANULAREA alegerilor / Ce spunea în decembrie 2024 # Gândul
Nicușor Dan spune că nu are o „imagine clară” asupra anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Președintele își contrazice, astfel, propria declarație referitoare la decizia CCR, făcută în decembrie. Șeful statului spune că mai are nevoie de timp, pentru că sunt anchete în derulare. Dar, promită să iasă public într-un „termen rezonabil”. „Nu pot să […]
22:30
Dan Dungaciu: „AMERICA negociază fără nicio perdea în perspectiva unei noi ordini mondiale” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician, a explicat cum marile puteri acționează fără rețineri în actualul context geopolitic. El a făcut comparații între Statele Unite, Israel și Uniunea Europeană. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „America și-a scos mănușile și negociază fără nicio perdea” […]
22:30
„Noi mâine (nr. joi) vom prezenta propunerile pe pachetul pe care îl numim de relansare economică. Noi considerăm că, pe lângă tăieri, concedieri și celelalte, trebuie să venim cu ceva pentru relansare economică. Am anunțat deja că lucrăm la asta, mâine voi face o prezentare în mare. Vorbim de mai multe domenii: transporturi, energie, muncă […]
22:20
Dan Dungaciu: „Liderii europeni nu îi pot opri pe suveraniști, singura variantă e să le ia puterea, să o mute la Bruxelles” # Gândul
În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul de politică externă Dan Dungaciu a vorbit despre raportul de putere dintre cetățeni și instituțiile europene, subliniind ceea ce consideră a fi un deficit democratic al Uniunii Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Franța în mic reprezintă Uniunea Europeană în mare, […]
22:20
Karol Nawrocki a anunțat pe X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump după violarea spațiului aerian polonez de către Rusia # Gândul
Președintele polonez Karol Nawrocki a anunțat într-o postare scrisă pe platforma X că a avut o convorbire telefonică cu Donald Trump. „Cu câteva momente în urmă, am vorbit cu președintele american Donald Trump la telefon despre violarea în mod repetat a spațiului aerian polonez de către dronele rusești care s-a întâmplat noaptea trecută”, a scris […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 11 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Cutremur la vârful lumii INTERLOPE din Israel. Cei mai puternici mafioți au fost arestați pentru mită. Legătura nebănuită cu România # Gândul
Gruparea interlopă condusă de frații Yossi și Eli Mosley, considerată una dintre cele mai puternice din Israel și cu puternice ramificații globale, este în vizorul autorităților israeliene, după ce ar fi mituit polițiștii pentru a afla informații din dosarele care-i vizează pe lideri. Cu Yossi după gratii de aproape 3 ani, acum a venit rândul […]
22:10
Vama Veche, o oază de liniște pentru turiștii veniți să se relaxeze la mare, în luna septembrie # Gândul
În Vama Veche, atmosfera de vacanță încă e prezentă. Temperaturile încă sunt plăcute, marea e caldă, iar stațiunea boemă rămâne un refugiu pentru cei care vor să se relaxeze la început de toamnă. Fără aglomerație, fără petreceri și fără zgomot, doar valuri, briză și câțiva turiști care nu se grăbesc să plece. În septembrie, Vama […]
22:00
Grindeanu vorbește despre demisia lui Bolojan: Nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic # Gândul
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat la România TV, că abordarea cu demisia pe masă, nu o consideră una serioasă, întrebat fiind dacă Ilie Bolojan își va prezenta demisia de onoare în cazul în care CCR va da verdict de neconstituționalitate în cazul pensiilor magistraților, măsură asumată de Guvern în pachetul 2. Sorin […]
21:50
Furturile de alimente și băuturi s-au înmulțit necontrolat, avertizează firmele de pază. Ce măsuri stricte au luat comercianții # Gândul
Furtul de alimente s-a înmulțit, în timp ce firmele de pază raportează dublarea cazurilor într-un singur an. În aceste condiții, pe lângă camerele video de supraveghere și sisteme de alarmă pentru produsele care au fost scoase din incinta clădirii fără să fie scanate, tot mai multe magazine montează dispozitive anti-furt pe produse de băuturi alcoolice, […]
21:50
Nicușor Dan spune că România este pregătită să reacționeze, „împreună cu aliații”, într-un scenariu similar Poloniei # Gândul
Președintele Nicușor Dan spune că România este pregătită să reacționeze, „împreună cu aliații”, într-un scenariu similar Poloniei. În ipoteza unei situații asemănătoare toate procedurile sunt stabilite, mai spune el. „Totul este clar”. „S-a mai întâmplat să cadă drone, inclusiv la noi, de trei-patru ori. Dar, de data aceasta a fost vorba de niște drone care au […]
21:50
Bolojan a convocat azi la Guvern sociologi, influenceri, politologi și analiști în încercarea de a-și asigura liniștea în presă și pe televizoare # Gândul
La final de program, când angajații de la Guvern ieșeau pe ușă, intrau la schimb sociologi, politologi, analiști și lideri de opinie. Au fost convocați de Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al guvernului, la început de săptămână, pentru o întâlnire informală cu premierul Ilie Bolojan. Ședința a început la ora 17, cu participarea unor […]
21:40
Grindeanu: Cer de la Guvern să se desecretizeze stenogramele, unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat, miercuri seara, la România TV că va cere, joi, Guvernului să desecretizeze stenogramele unde s-a discutat despre buget, despre fondul de rezervă, despre OUG trenuleț. Totul a pornit de la acuzațiile fostului ministrul de Finanțe Marcel Boloș care l-a acuzat pe fostul premier Marcel Ciolacu că i-ar fi răspuns că îl […]
21:30
„PNRR este un insucces parțial”, consideră președintele Nicușor Dan, care spune și câți bani va pierde România. „PNRR este un insucces parțial. Pe partea de granturi, eu sunt foarte optimist că vom fi peste 90%, banii i-am luat. Mai erau 13 mld euro, împrumuturi la dobânzi mici. Banii aceștia o să-i pierdem”, afirmă președintele la […]
21:30
Trump cere pedeapsa cu MOARTEA pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană: „Nu poate exista altă opțiune!!” # Gândul
Președintele Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru un bărbat acuzat că a înjunghiat mortal o tânără refugiată ucraineană, la bordul unui tren din Carolina de Nord. Cazul a atras atenția publicului la nivel national și a alimentat dezbaterea asupra criminalității. Într-o postare pe rețelele de socializare miercuri, Trump a spus că suspectul, Decarlos […]
21:30
Sorin Grindeanu a recunoscut la România TV că a vrut să iasă la guvernare ca urmare a faptului că în coaliție PSD nu a fost ascultat în privința eliminării CASS pentru mame, deținuți politice și veterani de război. „Am vrut să strâng partidul și să ieșim de la guvernare. Hai să încercăm să nu fim […]
21:20
Cămin studențesc de lux în Timișoara. Cei mai buni studenți ai Universității de Vest se vor muta acolo # Gândul
Căminul studențesc nu mai înseamnă camere înghesuite în mobilier vechi. În curând, cei mai buni studenți ai Universității de Vest din Timișoara se vor muta într-o clădire care seamănă, mai degrabă, cu un hotel de patru stele: are spații moderne, băi private, bucătării complet utilate și tehnologii inteligente. Toate fac parte din conceputul căminelor elitelor. […]
