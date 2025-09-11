Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură

00:10

Apa de la robinet ne costă tot mai mult. În unele localități, prețurile sunt și cu peste 20% mai mari față de anul trecut. Și serviciile de canalizare s-au scumpit, reprezentanții distribuitorilor spun că au fost nevoiți să majoreze tarifele din cauza inflației. Bucureștenii plătesc acum mai mult pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, […]