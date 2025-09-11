Lucrările la centrul multifuncțional al românilor din Australia continuă: Proiectul a trecut în etapa a doua

00:10

Calendar Ortodox, 9 septembrie Sfinții şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana Drepţii Ioachim şi Ana au fost părinţii Maicii Domnului şi bunicii Domnului Hristos. Aceştia erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi, bogaţi fiind ei, la fiecare sărbătoare luau două părţi din câştigul lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui…