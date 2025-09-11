Lucrările la centrul multifuncțional al românilor din Australia continuă: Proiectul a trecut în etapa a doua
Basilica.ro, 11 septembrie 2025 09:20
Lucrările de construcție la centrul multifuncțional al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande continuă cu etapa a doua, cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Clădirea, situată la adresa 103 Porteous Road, Harkness (Melton West), statul Victoria, Australia, va găzdui Centrul Cultural-Misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească. În cadrul etapei a…
• • •
Acum 30 minute
09:20
Acum o oră
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de miercuri, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei…
Acum 12 ore
00:20
Calendar Ortodox, 11 septembrie Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria – Egipt A fost o tânără ce se învrednicise de binecuvântările lui Dumnezeu. S-a născut într-o familie înstărită și Dumnezeu îi dăruise un soț iubitor și credincios. Însă prin lucrarea diavolului, Cuvioasa Teodora a căzut în păcat cu un tânăr în lipsa soțului ei. Din cauza…
Acum 24 ore
19:50
Publicul nu voia să-i mai lase să plece de pe scenă: Cine sunt artiștii români aplaudați de publicul japonez pe Scena Expo 2025 Osaka? # Basilica.ro
Soprana Anita Hartig, tenorul Ștefan Pop și baritonul Ștefan Ignat, alături de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, au susținut miercuri un concert pe scena National Day Hall, din cadrul Expo 2025 Osaka. Potrivit Agerpres, programul concertului a inclus lucrări de Puccini, Verdi, George Enescu și Tiberiu Brediceanu și o primă audiție internațională…
19:40
O parohie gălățeană a oferit ghiozdane cu rechizite elevilor din comunitate cu ocazia hramului # Basilica.ro
Parohia „Sf. Ana” din municipiul Galaţi a oferit marți 25 de ghiozdane cu rechizite tinerilor din comunitate cu ocazia hramului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoți condus de protoiereul de Galaţi, preotul Valentin Rădoi. La slujbă au fost prezenți tinerii şi copiii participanţi la programele catehetice ale biserici. La predică, Înaltpreasfinția…
19:30
Ansamblul Sempre aduce o nouă interpretare muzicii baroce: Momente inedite între Bach și Vivaldi # Basilica.ro
Publicul este invitat să descopere în Sala Dalles din București cel mai nou proiect al ansamblului de muzică barocă Sempre, concertul Metamorphosis. Between Bach and Vivaldi, care va avea loc vineri, de la ora 19:00. Repertoriul include lucrări semnate de Bach și Vivaldi, interpretate în formule camerale și orchestrale, cu momente inedite în care partiturile…
18:30
Galeria Madrigal reunește o moştenire creativă între generaţii: Arta plastică prin ochii familiei Lazăr # Basilica.ro
Vernisajul „O moştenire creativă între generaţii” va putea fi vizitat la Galeria Madrigal, începând de joi. Expoziția reunește lucrările unei familii remarcabile de artiști plastici – Iacob, Rodica și Ion Lazăr, marcând totodată reluarea activității galeriei într-un format extins, dedicat expozițiilor de colecție. Floriana Lazăr, soţia regretatului artist Ion Lazăr, şi istoricul de artă Vladimir…
18:30
Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a binecuvântat miercuri noul lăcaș de cult al Parohiei Palanca din raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova. Slujba de binecuvântare a fost urmată de Sfânta Liturghie, oficiată de ierarh împreună cu un sobor de preoți. Preasfințitul Părinte Veniamin a arătat că noua biserică reprezintă nu doar un spațiu de rugăciune,…
17:00
Bucureștenii sunt invitați la hramul Bisericii „Sf. Cruce” Victoria: Vor fi aduse moaștele Sf. Gheorghe de la Cernica # Basilica.ro
Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Vasile cel Mare” – Victoria din Capitală invită bucureștenii la prăznuirea hramului în data de 14 septembrie. Cu ocazia sărbătorii parohiei vor fi aduse moaștele Sfântului Gherghe de la Cernica. Programul manifestărilor prilejuite de hramul comunității va debuta vineri dimineață cu Sfânta Liturghie urmată de Conferința preoților din Protopopiatul Sector…
15:50
Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România au învățat despre modelul creștin de relații sănătoase # Basilica.ro
Peste 235 de adolescenți din Republica Moldova și România s-au unit, în perioada 28–31 august, la Cahul, în cadrul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși, unde li s-a vorbit despre viața de familie și importanța relațiilor sănătoase. Potrivit presei moldovene, scopul întrunirii a fost promovarea şi implicarea în activităţi duhovniceşti, cultural-artistice și educative. Încă din a doua zi…
15:40
Episcopul Tulcii l-a evocat pe marele George Enescu: Cât de actuale sunt cuvintele sale pentru vremurile tulburi de azi! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, l-a rememorat și omagiat pe marele compozitor, George Enescu, miercuri, în cadrul vernisajului expoziției „Moștenirea Enescu. Note, cuvinte, ecouri”, din Municipiul Tulcea. Cu ocazia participării la eveniment, Preasfinția Sa a prezentat doua articole inedite despre George Enescu publicate în „Almanahul parohiei ortodoxe române din Viena”, în anul 1965 și în…
15:30
Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor a oficiat marți Sfânta Liturghie la Schitul Sihăstria Voronei, cu ocazia sărbătorii Sfântului Onufrie de la Vorona. Slujba a fost săvârșită la altarul exterior al așezământului monahal, la aceasta au participat sute de pelerini din împrejurimi, care s-au închinat la moaștele Sf. Onufrie. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul a…
15:00
Parohia „Sf. Andrei” din Wurzburg a donat ghiozdane complet echipate pentru 200 de copii defavorizați din Constanța și Basarabia # Basilica.ro
Parohia „Sfântul Apostol Andrei” din Wurzburg, Germania, a reușit să strângă peste 10.000 de euro, cu care a cumpărat 200 de ghiozdane complet echipate pentru copiii defavorizați din Arhiepiscopia Tomisului și din Episcopia Basarabiei de Sud. Sub coordonarea părintelui paroh Ghelasie Păcurar, oamenii s-au mobilizat și au venit în sprijinul copiilor defavorizați, pentru al optulea…
14:30
Grădinița cu Program Prelungit „Sfânta Tatiana” și-a redeschis porțile luni pentru un nou an școlar. Deschiderea oficială a fost marcată de slujba Te Deum oficiată de pr. Stănescu Liviu, urmată de citirea mesajului de binecuvântare transmis de IPS Irineu, Mitropolitul Olteniei. „Astăzi, la zi de sărbătoare pentru micii noștri învățăcei, vă urez un călduros «Bine…
14:10
Sfântul Calinic al Edessei, propus de Mitropolia Basarabiei pentru înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Basarabiei a hotărât înaintarea propunerii către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de înscriere a Sfântului Ierarh Calinic al Edessei în calendarul ortodox, cu ziua de pomenire la 8 august. Decizia a fost luată de Sinodul mitropolitan la începutul lunii septembrie, în cadrul aceleași ședințe fiind aprobate și textele liturgice pentru Sfântul Calinic…
13:10
Episcopul Iustin, emoție și recunoștință la întâlnirea cu învățătorul care l-a învățat să scrie și să citească # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a avut parte de o întâlnire emoționantă, luni, atunci când s-a văzut cu fostul său învățător din copilărie, Ioan Petrovan. Cunoscut sub numele de Ionu’ lui Holban, omul acesta a fost învățătorul din comuna Rozavlea – Șesul Mănăstirii între anii 1968 – 1972. „Învățătorul meu din Rozavlea–Șesul Mănăstirii (1968-1972), Ioan…
12:10
BNR, emisiune numismatică dedicată împlinii a 150 de ani de la nașterea lui Mihail Oromolu # Basilica.ro
Banca Naţională a României a lansat în circuitul numismatic, începând cu 1 septembrie, o monedă din argint cu tema Mihail Oromolu – 150 de ani de la naştere. Pe aversul monedei este ilustrat Conacul Oromolu din Păușești-Măglași, județul Vâlcea. Tot aici apar inscripția „ROMANIA” dispusă în arc de cerc, valoarea nominală „10 LEI”, anul de…
11:20
Delegația României a obținut patru medalii de argint la a 9-a ediție a Olimipiadei Europene de Informatică pentru Juniori, desfășurată la Șumen, în Bulgaria, a anunțat Ministerul Educației pe Facebook. Cei patru elevi care au obținut medaliile de argint sunt: Boeriu Horia-Andrei, clasa a VIII-a, Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”, Sector 1, București; Nemţişor…
11:20
În urmă cu 85 de ani, în 10 septembrie 1940, Părintele Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului, trecea la Domnul după ce a fost „ucis cu bestialitate de către un grup de maghiari șovini”, în contextul cedării Ardealului de Nord Ungariei, în conformitate cu Dictatul de la Viena din 30 august 1940, potrivit istoricului Mircea-Gheorghe…
09:50
Primul podcast al ASCOR București: Ne dorim să inspirăm tinerii, să creeze împreună povești de care își vor aminti cu bucurie # Basilica.ro
Asociaţia Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români (ASCOR) București a anunțat lansarea în online a primului podcast realizat de organizație. Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook, podcastul va urmări să prezinte activitățile ASCOR, din perspectiva a doi membri ai organizației, Iustina Stoica (vicepreședinte interimar) și Petrișor Rudac (Supervizor în Departamentul Media și Comunicare). Moderatorul podcastului va…
Ieri
09:10
Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Proclamarea locală a canonizării Sf. Sofian de la Antim va avea loc pe 16 septembrie Proclamarea locală a canonizării Sfântului Sofian de la Antim va avea loc în data de 16 septembrie la…
00:10
Calendar Ortodox, 10 septembrie Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora Sf. Mc. Minodora, Mitrodora și Nimfodora (+ 305) au fost surori și au trăit în timpul împăratului Maximian (285-305). S-au născut în Bitinia (Asia Mică). S-au retras în viață sihăstrească pe un deal înalt și își trăiau viața acolo în post și rugăciune. În timpul…
9 septembrie 2025
19:40
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, împreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, au sfințit, duminică, un nou așezământ filantropic în cadrul Mănăstirii Giurgeni, din Neamț. Clădirea, aflată în latura de sud-est a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului”, este destinată activităților misionare și sociale într-o zonă defavorizată a eparhiei și a fost pusă…
19:40
Episcopia Irlandei și Islandei și-a achiziționat recent propria Catedrală Episcopală, în Dublin, a anunțat eparhia într-un comunicat de presă. Biserica Christ Church din Leeson Park a fost achiziționată de eparhie cu ajutorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și a sutelor de români care au contribuit cu donații. „Noua Catedrală va fi de acum înainte inima…
19:10
Protejați educația în zonele afectate de război! Atacurile și abuzurile sexuale asupra copiilor au crescut cu 44% în acest an # Basilica.ro
Ziua internațională pentru protejarea educației împotriva atacurilor atrage atenția asupra violenței exercitate asupra elevilor, profesorilor și instituțiilor de învățământ din zonele afectate de conflicte armate. În ultimul an s-a observat o creștere cu 44% a atacurilor și abuzurilor sexuale asupra copiilor. Ziua de 9 septembrie a fost instituită în anul 2020 printr-o rezoluție adoptată în…
18:40
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Sofian de la Antim va avea loc în data de 16 septembrie la Mănăstirea Antim din Capitală. Ceremonia solemnă se va desfășura la finalul Sfintei Liturghii, oficiate de la ora 09:00 de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Evenimentul va fi transmis live de Televiziunea Trinitas TV a Patriarhiei…
17:30
Hram la Mănăstirea Maglavit: Maica Domnului este puntea de legătură dintre Dumnezeu și oameni # Basilica.ro
„Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este puntea de legătură dintre Dumnezeu şi oameni, este scara cerească pe care Dreptul Iacob a văzut-o şi a spus că este pământ sfânt şi locul de aşezare al lui Dumnezeu în viaţa noastră”, a subliniat Mitropolitul Irineu al Olteniei la Mănăstirea Maglavit din Dolj. Înaltpreasfinția Sa a oficiat luni Sfânta…
17:00
Primul campus pentru adolescenți și tineri cu autism din România se construiește la Bolintin-Vale, Giurgiu # Basilica.ro
Primul campus multifuncțional din România dedicat adolescenților și tinerilor cu autism este în curs de realizare la Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Proiectul, intitulat Campus Lumya, va putea sprijini lunar peste 250 de beneficiari și va crea peste 150 de locuri de muncă. Campusul se ridică pe un teren de 21.500 metri pătrați, pus la dispoziție printr-un…
17:00
A avut loc deschiderea anului școlar la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București # Basilica.ro
Deschiderea anului școlar 2025–2026 la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București a avut loc marți într-o atmosferă de rugăciune, unde elevii au fost încurajați să-și formeze nu doar cunoștințele, ci și caracterul, devenind oameni demni și mărturisitori ai dreptei credințe. Elevii și cadrele didactice au participat la slujba de Te Deum oficiată de un sobor…
16:20
Colegiul Medicilor din România: Educația pentru sănătate, o investiție fundamentală în viitorul copiilor # Basilica.ro
La început de an școlar, Colegiul Medicilor din România (CMR) a subliniat importanța educației pentru sănătate ca parte esențială a formării copiilor și a viitoarelor generații. „O minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos”, transmite CMR, amintind că igiena, alimentația echilibrată, mișcarea fizică, sănătatea emoțională și responsabilitatea față de propriul corp trebuie învățate încă…
16:00
Reconstituiri istorice, pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova de la Câmpulung, sit în patrimoniu UNESCO # Basilica.ro
Festivalul „Transalutanus Fest. La porțile imperiului”, ediția a V-a, are loc pe 13 și 14 septembrie la Castrul Roman Jidova din Câmpulung, sit inclus în patrimoniul UNESCO. Evenimentul este organizat de Asociația Historia Renascita în parteneriat cu Muzeul Județean Argeș, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Argeș potrivit Agerpres. Deschiderea oficială este programată pentru vineri,…
15:50
Galerie foto: Deschiderea anului școlar la Seminarul Teologic Ortodox din București (2025) # Basilica.ro
La Seminarul Teologic Ortodox din București a avut loc marți, 9 septembrie, deschiderea anului școlar în cadrul căreia a fost oficiată o slujbă de Te Deum iar părintele consilier Ștefan Zară le-a transmis elevilor mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Puteți vedea mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
15:40
Arheologii au descoperit o vilă romană transformată în baptisteriu creștin la Antandros # Basilica.ro
Arheologii care lucrează în orașul antic Antandros, din districtul Edremit (provincia Balıkesir, Turcia), au scos la iveală o încăpere de vilă romană transformată ulterior în baptisteriu creștin, descoperire care va aduce noi informații despre istoria creștinismului în regiune. Săpăturile de lungă durată au început în 2001, iar structura a fost identificată în 2024, într-o nouă…
15:30
Deschiderea noului an școlar la grădinița Patriarhiei Române: Peste o sută de copii prezenți # Basilica.ro
Peste o sută de copii însoțiți de părinți și bunici au participat marți la deschiderea festivă a noului an școlar la Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române. Festivitatea a debutat cu oficierea unui Te Deum de către părintele Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, și de părintele Ciprian‑Valentin Chirițoiu, manager al instituției de învățământ. Părintele…
15:10
„Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani” va fi lansat în Aula Academiei Române # Basilica.ro
Lansarea volumului „Palatul de Justiție și sediile Înaltei Curți de Casație și Justiție – 130 de ani” va avea loc miercuri, de la ora 12:00, în Aula Academiei Române. Cartea este semnată de prof. ing. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române și director general al Bibliotecii Academiei Române. Evenimentul va reuni personalități marcante…
14:40
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împlineşte marți, 9 septembrie, 55 de ani. Preasfințitul Părinte Lucian Mic s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad, județul Arad, din părinții Teodor și Maria Mic. La Sfântul Botez a primit numele Lucian. Între anii 1977 și 1985 a urmat cursurile Școlii Generale Nr. 10 din…
14:30
Mănăstirea Sihăstria și-a sărbătorit hramul istoric: Rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul la Dumnezeu # Basilica.ro
Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Sihăstria cu ocazia hramului istoric, Nașterea Maicii Domnului. Înaltpreasfinția Sa a spus că rugăciunea și ascultarea continuă se arată în gândul permanent la Dumnezeu. Pelerinii care au participat la sărbătoarea mănăstirii s-au putut închina la moaștele Sfinților Paisie și Cleopa de la…
14:20
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, își serbează onomastica în ziua cinstirii Sfinților și Drepților dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana. Arhiepiscopul Romanului și Bacăului s-a născut la 29 martie 1954, în satul Stănița, județul Neamț. La 14 ani a intrat ca frate în Mănăstirea Sihăstria Neamț, iar între anii 1972-1980 a viețuit în obștea…
13:50
Peste 6000 de copii și tineri români de pretutindeni au vizitat țara-mamă prin Programul de Tabere ARC 2025 # Basilica.ro
Cea de-a 16- a ediție a Programului de Tabere ARC, organizat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a reunit în această vară peste 6.300 de copii și tineri din diaspora și comunitățile istorice românești. Potrivit Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, timp de nouă săptămâni, între 1 iulie și 2 septembrie, participanții din 20 de…
12:10
Cateheză ortodoxă pentru vremurile noastre: Programul „The Way”, accesibil online în română și engleză # Basilica.ro
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord pune la dispoziția publicului cele 12 cursuri ale programului catehetic The Way (Calea), dezvoltat de Institutul pentru Studii Creștin-Ortodoxe din Cambridge. Materialele sunt acum disponibile online atât pe site-ul IOCS, cât și pe site-ul ROARCH, în format bilingv (română și engleză). Programul The Way este…
12:10
„Râmnicul Medieval”, cea mai nouă carte despre reședința județului Vâlcea, a fost lansată la Arhiepiscopia Râmnicului # Basilica.ro
Istoricul Florin Epure a lansat vineri volumul „Râmnicul Medieval”, unde tratează istoria Municipiului Râmnicu Vâlcea, la Arhiepiscopia Râmnicului. Potrivit Agerpres, autorul analizează transformarea Râmnicului de la sat în oraș, cu accent pe epoca medievală ca perioadă definitorie pentru patrimoniul cultural și arhitectural al Vâlcii, pe care-l consideră cel mai vechi județ din țară. Cu ocazia…
11:30
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț, purtată de credincioși și preoți în procesiune la Călărași # Basilica.ro
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț a fost întâmpinată joi de preoți și credincioși la sosirea în Municipiul Călărași, unde a fost adusă spre cinstire, informează Episcopia Sloboziei și Călărașilor. În fruntea preoților și credincioșilor s-a aflat Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, alături de reprezentanți ai autorităților locale. Icoana a ajuns…
10:10
PS Nectarie: Nașterea Maicii Domnului ne cheamă să prețuim viața, să respectăm darul nașterii și să ocrotim familia # Basilica.ro
Nașterea Maicii Domnului reprezintă începutul mântuirii noastre, precum și taina nașterii și darul vieții, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului. În cuvântul rostit cu ocazia praznicului Nașterii Maicii Domnului, la Mănăstirea Marginea din județul Suceava, PS Nectarie a explicat că este aceasta este o „sărbătoare a vieții”. „Într-o lume care…
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Maica Domnului ne îndeamnă să ajutăm familiile cu mulți copii, iar copiii să fie educați în credință Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului este o reamintire a faptului că Sfânta Fecioară Maria este o protectoare a familiei și ne îndeamnă…
00:10
Sf. şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona; Sf. Mc. Severian; Sf. Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 9 septembrie Sfinții şi Drepţii dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana Drepţii Ioachim şi Ana au fost părinţii Maicii Domnului şi bunicii Domnului Hristos. Aceştia erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi, bogaţi fiind ei, la fiecare sărbătoare luau două părţi din câştigul lor, o parte o dădeau săracilor, iar pe cealaltă o dădeau lui…
8 septembrie 2025
19:50
Vioara „Sanctus Seraphino” care i-a aparținut lui George Enescu, în concert la Târgu Mureș # Basilica.ro
Vioara „Sanctus Seraphino”, care i-a aparținut lui George Enescu, va fi prezentă la Târgu Mureș, în cadrul concertului Orchestrei Simfonice de Stat din Istanbul, dirijată de Hasan Niyazi Tura, a anunțat Filarmonica de Stat din Târgu Mureș, pe Facebook. Violonistul Vlad Stănculeasa este cel care va cânta alături de celebrul instrument muzical pe scena mureșeană.…
19:00
Pelerinii s-au închinat la Brâul Maicii Domnului, cu ocazia hramului Mănăstirii Giurgeni # Basilica.ro
Pelerinii s-au putut închina la Brâul Maicii Domnului, adus la Mănăstirea Giurgeni, județul Neamț, cu ocazia hramului sfântului lăcaș. Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului a fost întregită de prezența Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului și a Preasfințitului Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. „Această mare sărbătoare ne amintește de drepții si dumnezeieștii Părinți, Ioachim…
17:30
Comunitatea românească din Marea Britanie, în special cea din zona Londrei, are la dispoziție o nouă parohie ortodoxă, a anunțat Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord. Parohia, cu hramul „Duminica Sfântului Apostol Toma”, a fost inaugurată sâmbătă, în zona metropolitană Londra, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord. Cu…
16:30
PS Timotei Prahoveanul: Nașterea Maicii Domnului a fost bucuria pe care Dumnezeu a adus-o tuturor popoarelor! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat luni Sf. Liturghie la la parohia „Sfântul Gheorghe” Capra, Protoieria Sector 2 Capitală. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor le-a vorbit credincioșilor despre bucuria nașterii Maicii Domnului: „Bucuria, după o lungă așteptare, a fost bucuria întregii lumi! Chiar dacă lumea nu știa atunci, la nașterea Maicii Domnului, nu știa nici…
16:20
Începerea Noului An Bisericesc, întâlniri ale tinerilor ortodocși, pelerinaje sau hirotonia noului episcop vicar de la Cluj sunt doar câteva dintre temele fotografiilor surprinse în perioada 1-7 septembrie 2025 și incluse în articolul nostru Săptămâna în imagini. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
