O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei
Primasport.ro, 11 septembrie 2025 09:20
O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
09:40
Eduard Lambrinoc a semnat cu echipa unde evoluează fiul lui Elias Charalambous
Acum 15 minute
09:30
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri” # Primasport.ro
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri”
Acum 30 minute
09:20
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene # Primasport.ro
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene
09:20
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor” # Primasport.ro
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor”
09:20
VfL Wolfsburg l-a transferat pe danezul Christian Eriksen
09:20
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune # Primasport.ro
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune
09:20
O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei
Acum o oră
09:10
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2
09:10
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1
Acum 12 ore
00:50
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
10 septembrie 2025
23:10
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan
21:30
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!” # Primasport.ro
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!”
21:20
La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate
21:00
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner? # Primasport.ro
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner?
21:00
Christian Eriksen a semnat cu o echipă din Germania
Acum 24 ore
20:20
Fostul arbitru David Coote va fi judecat pentru acte de pedofilie
20:10
CSM Bucureşti a obţinut treia victorie în Liga Naţională
19:50
Comisia de Disciplină a schimbat scorul la un meci din Liga 2! 3-0 la masa verde
18:40
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el" # Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el"
18:00
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi" # Primasport.ro
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi"
17:50
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!” # Primasport.ro
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!”
17:40
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga # Primasport.ro
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga
17:10
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping # Primasport.ro
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping
17:10
Boateng la FCSB? Gigi Becali a dat răspunsul
16:50
Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu
16:40
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial # Primasport.ro
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial
16:20
Fiul lui Ronaldinho a semnat cu o echipă din Anglia
15:00
Marius Şumudică, tot mai aproape de revenirea pe banca tehnică! Două echipe se bat pentru semnătura fostului antrenor din Giuleşti: „Sunt în discuţii foarte avansate” # Primasport.ro
Marius Şumudică, tot mai aproape de revenirea pe banca tehnică! Două echipe se bat pentru semnătura fostului antrenor din Giuleşti: „Sunt în discuţii foarte avansate”
14:50
VIDEO | Maximilian Schmidbauer, victorie spectaculoasă la sprint, în prima etapă din Turul României # Primasport.ro
VIDEO | Maximilian Schmidbauer, victorie spectaculoasă la sprint, în prima etapă din Turul României
14:50
Carlos Alcaraz are un nou look. Cum arată campionul de la US Open
14:50
Un nou transfer pe axa Dinamo - FCSB! Gigi Becali pregăteşte în secret o lovitură de proporţii # Primasport.ro
Un nou transfer pe axa Dinamo - FCSB! Gigi Becali pregăteşte în secret o lovitură de proporţii
14:00
Mircea Lucescu, discurs exploziv la o zi după remiza din Cipru: „Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar" # Primasport.ro
Mircea Lucescu, discurs exploziv la o zi după remiza din Cipru: „Grup de avortoni / Cap pătrat / Marian Iancu? Un escroc ordinar"
14:00
Ricardo Grigore a revenit în fotbalul românesc! Fostul fundaş al lui Dinamo a fost prezentat oficial de noua sa echipă # Primasport.ro
Ricardo Grigore a revenit în fotbalul românesc! Fostul fundaş al lui Dinamo a fost prezentat oficial de noua sa echipă
13:40
E scandal mare de tot la revelaţia sezonului din SuperLiga! Peste 10 jucători au reclamat clubul la FIFA pentru neplata salariilor # Primasport.ro
E scandal mare de tot la revelaţia sezonului din SuperLiga! Peste 10 jucători au reclamat clubul la FIFA pentru neplata salariilor
13:30
Barcelona a anunţat stadionul pe care va disputa meciul cu Valencia
13:00
Mircea Lucescu, anunţul momentului în fotbalul românesc despre viitorul său în funcţia de selecţioner: „Nu pot să fiu un laş” # Primasport.ro
Mircea Lucescu, anunţul momentului în fotbalul românesc despre viitorul său în funcţia de selecţioner: „Nu pot să fiu un laş”
12:20
Louis Munteanu, la un pas să semneze cu FCSB! Gigi Becali, anunţ şoc în direct: „La un milimetru” # Primasport.ro
Louis Munteanu, la un pas să semneze cu FCSB! Gigi Becali, anunţ şoc în direct: „La un milimetru”
11:50
FRF a făcut anunţul cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naţionale: „Nu poţi să ascunzi ce s-a întâmplat aseară” # Primasport.ro
FRF a făcut anunţul cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naţionale: „Nu poţi să ascunzi ce s-a întâmplat aseară”
11:30
Scandal în America de Sud, după ce Brazilia a fost învinsă surprinzător de Bolivia: „Am jucat împotriva arbitrilor, poliţiei şi copiilor de mingi” # Primasport.ro
Scandal în America de Sud, după ce Brazilia a fost învinsă surprinzător de Bolivia: „Am jucat împotriva arbitrilor, poliţiei şi copiilor de mingi”
11:00
A anunţat în direct ce decizie va lua Mircea Lucescu, după ce selecţionerul a lăsat de înţeles că îşi va da demisia: „Îţi spun de pe acum. Îl cunosc foarte bine” # Primasport.ro
A anunţat în direct ce decizie va lua Mircea Lucescu, după ce selecţionerul a lăsat de înţeles că îşi va da demisia: „Îţi spun de pe acum. Îl cunosc foarte bine”
10:40
Uitat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, Alexandru Mitriţă a răbufnit după remiza cu Cipru: „Mereu sunt eu de vină. Îmi doresc să joc” # Primasport.ro
Uitat pe banca de rezerve de Mircea Lucescu, Alexandru Mitriţă a răbufnit după remiza cu Cipru: „Mereu sunt eu de vină. Îmi doresc să joc”
10:20
Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League # Primasport.ro
Surpriza de proporţii! Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham la iarnă! Fundaşul român este dorit de alt club din Premier League
10:20
Egal în Cipru pentru naţională şi primul loc în audienţe pentru Prima TV
10:00
OUT de la Dinamo! Trupa din Ştefan cel mare a cedat doi jucători la alte echipe din România # Primasport.ro
OUT de la Dinamo! Trupa din Ştefan cel mare a cedat doi jucători la alte echipe din România
Ieri
09:40
Gigi Becali nu s-a mai abţinut când a văzut ce a făcut naţionala lui Mircea Lucescu: „Dacă ai 7 jucători, toţi pe bancă, ce să te mai intereseze? N-am mai văzut aşa ceva!” + Detalii despre accidentarea lui Adrian Şut # Primasport.ro
Gigi Becali nu s-a mai abţinut când a văzut ce a făcut naţionala lui Mircea Lucescu: „Dacă ai 7 jucători, toţi pe bancă, ce să te mai intereseze? N-am mai văzut aşa ceva!” + Detalii despre accidentarea lui Adrian Şut
09:20
Fostul patron din SuperLiga a dat de pământ cu Mircea Lucescu, după remiza umilitoare din Cipru: „Antrenor expirat, pensionar senil, naţionala e în putrefacţie! Cere-te la schimbare, spune-le că eşti bătrân şi accidentat” # Primasport.ro
Fostul patron din SuperLiga a dat de pământ cu Mircea Lucescu, după remiza umilitoare din Cipru: „Antrenor expirat, pensionar senil, naţionala e în putrefacţie! Cere-te la schimbare, spune-le că eşti bătrân şi accidentat”
09:10
România, ca şi ieşită din cărţile pentru calificarea directă la Campionatul Mondial, după dezastrul din Cipru! Adversarii de calibru peste care pot da „tricolorii” la baraj # Primasport.ro
România, ca şi ieşită din cărţile pentru calificarea directă la Campionatul Mondial, după dezastrul din Cipru! Adversarii de calibru peste care pot da „tricolorii” la baraj
01:20
”Mica Buclă“ începe de la Craiova! Competiţia ce se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Competiţia a avut parte de un start festiv spectaculos # Primasport.ro
”Mica Buclă“ începe de la Craiova! Competiţia ce se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro. Competiţia a avut parte de un start festiv spectaculos
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.