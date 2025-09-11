Din ring, după gratii: Boxerul Florin „Jaga” trimite poze din celula unei închisori belgiene (FOTO)
Bihoreanul, 11 septembrie 2025 09:20
Pe vremuri boxer de performanţă, apoi vedetă locală doar prin scandaluri, vandalisme şi bătăi de stradă, bihoreanul Mihai Florin Mulcuţa, alias Florin "Jaga", a fost scos din ring şi pus pe bară. Bihorel a aflat că, în loc să ajungă la Las Vegas, cum visează orice pugilist serios, cariera internaţională a lui Jaga s-a împotmolit la Antwerp, capitala diamantelor...
• • •
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:30
Peste 423 de elevi români au fost acceptați în 2025 la universități de top din lume. Harvard, Columbia, LSE, Bocconi, EPFL, printre destinații # Bihoreanul
Upgrade Education, lider în consultanță educațională în România, încheie anul academic 2024-2025 cu peste 245 elevi consiliați în procesul de admitere la universități internaționale. Elevii sprijiniți de Upgrade au obținut 423 oferte confirmate de studiu în străinătate în 2025, ceea ce înseamnă în medie 2,43 oferte per student. Aproape 47% dintre aceste oferte provin de la universități clasate în top 100 mondial, o creștere semnificativă față de anul trecut (41,59%). Această evoluție arată clar dorința elevilor români de a accesa educație de elită și capacitatea lor de a concura la cel mai înalt nivel internațional.
08:10
Judecaţi degeaba: Magistrații orădeni și-au pasat 10 ani dosarul unor evazioniști, până i-a scăpat trecerea timpului # Bihoreanul
Un dosar de evaziune fiscală trimis de DIICOT în judecată în 2016 a fost blocat aproape 10 ani în camera preliminară, până când faptele s-au prescris. Inculpații care ticluiseră o fraudă cu firme-fantomă - între care și celebrul Alexandru Talpoș, cel care se înstăpânise pe imaginea călugărului Arsenie Boca - scapă nepedepsiți, iar statul rămâne cu o pagubă de peste jumătate de milion de euro.
Acum 24 ore
20:20
Noile locuri de muncă disponibile în Bihor. Vezi ce posturi se caută în Oradea și în alte localități din județ! # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a publicat miercuri lista actualizată a locurilor de muncă vacante din județ. În această săptămână, sunt disponibile 856 de posturi, dintre care 527 în Oradea, iar restul în localități precum Beiuș, Salonta, Ștei, Aleșd, Paleu, Mădăras, Șanțion, Fughiu, Tileagd sau Valea lui Mihai.
19:30
Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Tinca a ajuns după gratii, fiind arestat pentru 30 de zile, după ce a dat nu mai puțin de 9 lovituri în Oradea, în mai puțin de două luni. Paguba totală a fost estimată la aproape 20.000 de lei, iar polițiștii au recuperat doar jumătate.
18:40
Au consolidat săpătura cu palplanşe. Lucrările de înlocuire a canalizării din zona Penny Sovata se prelungesc (FOTO) # Bihoreanul
Avaria apărută marţi seară la reţeaua de canalizare menajeră şi pluvială din zona magazinului Penny de pe strada Sovata din Oradea necesită lucrări de amploare. Echipele Companiei de Apă şi ale constructorului Socot, care desfăşura lucrări în zonă, au săpat în carosabil şi au bătut palplanşe, inclusiv pe timpul nopții, pentru stabilizarea locului intervenţiei.
18:30
Condamnare-bombă: Victor Micula, închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI! # Bihoreanul
Decizie bombă, miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice.
17:30
Avertizare de la ANAF: Mesaje FALSE, care cer sume mari de bani, transmise în numele instituției! # Bihoreanul
Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat un apel la contribuabili să fie cu băgare de seamă, după ce în numele instituției au fost trimise mai multe mailuri care mint destinatarii că ar urma să recupereze sume mari de bani de la ANAF, dar cu condiția achitării unei alte sume consistente, cetățenii fiind îndrumați să facă plăți la orice stație Bitcoin.
17:30
FC Bihor joacă vineri cu Ceahlăul. Antrenorul Erik Lincar: „Nu ne va fi deloc uşor la Piatra Neamţ” # Bihoreanul
Fotbaliştii echipei FC Bihor revin în acest weekend la jocurile din campionatul ligii secunde, urmând a evolua vineri la Piatra Neamţ, pe terenul Ceahlăului, într-un joc ce va începe la ora 18 şi care va fi televizat. Antrenorul Erik Lincar spune că pe orădeni îi aşteaptă o deplasare complicată, căci Ceahlăul este o echipă foarte puternică.
17:10
De la patrimoniu la contemporaneitate: NOCA (New Oradea Contemporary Art) se deschide la Oradea sub administrarea Oradea Heritage # Bihoreanul
Oradea adaugă un nou reper cultural pe harta artistică a Europei: NOCA (New Oradea Contemporary Art), un centru inovator dedicat artei vizuale contemporane. Situat într-o clădire integral vitrată, pe malul Crișului Repede, Str. Independenței nr. 20, NOCA își propune să devină un pol de dialog și experiment artistic, deschis atât comunității locale, cât și publicului internațional.
16:40
În 2019, am avut onoarea să duc Oradea în Guinness Book, pentru "Cea mai mare oră de sport pe ghete Kangoo Jumps", dovedind că, atunci când comunitatea este unită, limitele dispar. Astăzi, pregătesc un nou moment de istorie: în cadrul festivalului One Big Jump Oradea, voi coordona încercarea obţinerii unui nou record, pentru "Cel mai mare lanţ uman dedicat vieţii"...
15:50
Cinema Palace din Lotus Oradea va fi închis timp de 3 zile. Ce anunță reprezentanții cinematografului # Bihoreanul
Cinema Palace din centrul comercial Lotus Oradea va fi închis între 15 și 18 septembrie pentru lucrări de digitalizare și modernizare. Potrivit reprezentanților cinematografului, investițiile ar urma să vizeze atât partea tehnică, cât și experiența clienților, cuprinzând inclusiv instalarea unor chioşcuri self-service pentru achiziţia rapidă de bilete şi produse.
15:10
Șoferul BMW-ului care a gonit după ambulanțe SMURD, prins de polițiști. Este vorba despre un tânăr din Bihor care a rămas fără permis # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni l-au găsit miercuri pe șoferul BMW-ului filmat în timp ce gonea cu viteză în spatele a două autospeciale SMURD aflate în misiune. Este vorba despre un tânăr de 21 de ani, din județul Bihor.
14:40
Festival al alergării pe şosea la Oradea: sâmbătă va avea loc Campionatul Național de Alergare 5K și prima ediție a Oradea Run Fest # Bihoreanul
În Oradea şi judeţul Bihor încep în acest weekend competițiile atletice, destul de numeroase programate în această toamnă. Sâmbătă, 13 septembrie, în Piaţa Unirii din Oradea se va desfăşura o nouă ediţie a Campionatului Național de Alergare 5K Șosea, dar și prima ediție Oradea Run Fest. Sunt întreceri atletice rezervate atât sportivilor profesionişti, cât şi amatorilor, într-o zi care se anunță a fi un festival al alergării pe şosea.
13:50
Condiții precare într-un internat de liceu din Oradea: „Străzile orașului arată impecabil, dar spațiile pentru elevi sunt horror” (FOTO) # Bihoreanul
Oradea nu este peste tot atât de strălucitoare cum apare pe Instagram, s-au convins rudele unei eleve de clasa a IX-a, venită de la țară la o școală din oraș. Părinții au cazat-o în internatul Colegiului Mihai Viteazul, dar au și scos-o imediat de acolo, preferând să o mute în chirie, după ce au văzut cât de murdare și învechite sunt camerele și spațiile comune. Directorul școlii, Ruben Filimon, recunoaște situația, dar spune că n-are ce face acum, pentru că internatul urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare.
13:30
Poliția Bihor îl caută pe șoferul BMW-ului filmat cum gonește cu viteză după ambulanțe SMURD (VIDEO) # Bihoreanul
Polițiștii rutieri din Bihor încearcă să dea de urma șoferului unui BMW surprins într-o filmare în timp ce mergea în viteză imediat după două ambulanțe SMURD aflate în misiune.
12:50
Tânăr din Oradea, prins conducând cu 127 km/h pe Borșului. Așa s-a dat de gol și că luase substanțe interzise # Bihoreanul
Un tânăr orădean de 22 de ani s-a ales cu dosar penal și cu permisul suspendat, după ce a fost prins de radar conducând cu 127 km/h pe Șoseaua Borșului, într-o zonă cu limită de 70 km/h. Când l-au oprit, polițiștii au descoperit și că luase substanțe interzise.
12:40
Noul iPhone 17, lansat de Apple. Surpriza: „iPhone Air”, cel mai subțire smartphone creat vreodată # Bihoreanul
Apple a organizat marți seară, la Steve Jobs Theater din Cupertino, tradiționalul eveniment de toamnă, unde a prezentat noua generație de telefoane iPhone 17 și un model complet nou, iPhone Air, descris de companie drept „cel mai subțire iPhone din istorie”. Directorul Apple, Tim Cook, a deschis evenimentul drept „cel mai mare salt din istoria iPhone-ului” și a prezentat alături de telefoane și noi versiuni de AirPods și Apple Watch.
12:00
Restricții de circulație pe Aleea Tușnadului din Oradea, timp de două zile. Care sunt rutele ocolitoare # Bihoreanul
Sunt restricții de circulație pe Aleea Tușnadului în Oradea, începând de miercuri dimineață, până joi, 11 septembrie, ora 7, pentru lucrări la canalul colector menajer, efectuate de Compania de Apă. Pe durata lucrărilor, traficul va fi deviat conform semnalizării rutiere temporare. Vezi mai jos planșa cu rutele ocolitoare.
11:50
În perioada 10 – 14 septembrie, în intervalul orelor 16:00 – 18:00, ERA Park Oradea și Prima oferă gratuit un ghiozdan complet echipat pentru școală tuturor copiilor care ne trec pragul.
11:40
Baschet: CSM CSU Oradea a cedat la zece puncte jocul amical din deplasare cu campioana Ungariei # Bihoreanul
Baschetbaliştii de la CSM CSU Oradea s-au deplasat marţi în Ungaria, unde au susţinut un nou joc de verificare, de această dată în compania campioanei ţării vecine, Szolnoki Olajbanyasz. Jocul roş-albaştrilor nu a fost, însă, unul strălucit de această dată, suferind în special în defensivă. La final, gazdele, care au controlat disputa, s-au impus cu scorul de 75-65.
11:40
Trei echipe orădene sunt angrenate în partea a doua a acestei săptămâni în Cupa României, atât la masculin cât şi la feminin, care este programată la Focşani, în perioada 10 - 13 septembrie. La masculin, CSM Oradea şi CSU Oradea au programate primele meciuri miercuri, în timp ce fetele de la CSU Oradea vor debuta joi.
11:30
Alertă internațională: Drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO, doborâte în Polonia # Bihoreanul
Este alertă internațională, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al NATO marți seară. Forțele armate poloneze au anunțat că au doborât mai multe astfel de drone care au pătruns în spațiul aerian al țării în timpul unui atac asupra Ucrainei. Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că aparatele au fost „neutralizate”, iar Comandamentul Operațional al armatei a calificat incidentul drept „un act de agresiune”, subliniind că unitățile sunt pregătite „pentru un răspuns imediat”.
11:00
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
11:00
Situație aberantă la o școală din Oradea: Copii de clasă pregătitoare au început școala, dar fără învățător! # Bihoreanul
Prima săptămână de școală este specială în viața oricărui copil, dar pentru elevii unei clase pregătitoare de la Școala Avram Iancu din Oradea va fi, cu siguranță, una greu de uitat. Emoționați și îngrijorați, copilașii merg în clasă zi de zi, fără să știe însă cine îi va ghida, pentru că nu li s-a desemnat încă o învățătoare. Conducerea școlii susține că n-are nicio vină și că Inspectoratul Școlar trebuie să le trimită un cadru didactic.
10:40
Dosar fâsâit! Parchetul Curții de Apel Oradea a „îngropat” anchetarea a 8 notari acuzați de falsuri și nu spune de ce # Bihoreanul
Parchetul Curţii de Apel a clasat dosarul în care inculpase opt notari pentru vânzarea de apartamente ridicate pe un teren al Primăriei Oradea. Notarii, dezvoltatorul Marius Hulber şi partenera acestuia, Teodora Sălăgean, au scăpat de acuzaţiile de fals şi înşelăciune, iar victimele vor plăti a doua oară pentru cota de teren pe care au crezut că o cumpăraseră odată cu apartamentele.
10:00
BMW, surprins în timp ce urmărea autospeciale SMURD pe un drum din Bihor. ISU a anunțat Poliția (VIDEO) # Bihoreanul
O mașină marca BMW a fost filmată în momentul în care circula imediat în spatele unei ambulanțe SMURD aflate în misiune, pe un drum din Bihor. Șoferul a depășit linia continuă de mai multe ori și a ignorat regulile de circulație.
Ieri
09:20
Poluare Global(ă): Firma prietenă a Primăriei Oradea își sufocă vecinii din cartier (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Orădenii care locuiesc în cartierele de periferie Tokai și Tineretului nu mai știu cui să se plângă din cauza poluării. Pe strada Ogorului, vizavi de magazinul Metro, funcționează o stație de betoane și mixturi asfaltice a firmei Global Industrial, aceeași despre care BIHOREANUL a dezvăluit recent că are afaceri imobiliare cu directorul tehnic al Primăriei, Sebastian Marchiș, cu care și-a cumpărat împreună un teren rezidențial.
08:00
Viorel Pop, zis Uscatu, prins cu peste 11.000 de pachete de țigări de contrabandă, a scăpat de condamnare, dar a fost pus la plată # Bihoreanul
Viorel Pop, zis Uscatu, unul dintre cei mai cunoscuți contrabandiști de țigări din Bihor, a scăpat de condamnare în procesul în care e judecat alături de trei complici pentru constituirea unui grup criminal organizat și contrabandă. Cei patru au fost prinși cu peste 30.000 de pachete de țigări, însă Tribunalul Bihor i-a achitat după ce a constatat că faptele, comise în 2018, s-au prescris. Totuși, inculpații trebuie să achite statului prejudiciul de 427.579 lei, reprezentând TVA, accize și taxe vamale.
9 septembrie 2025
20:10
Tură cu bicicleta, între Oradea şi Băile Felix. Participanţii vor pedala împotriva abuzului contra copiilor # Bihoreanul
Sâmbătă, 27 septembrie, la Liceul Don Orione din Oradea va avea loc un eveniment dedicat copiilor şi comunităţii, sub mesajul STOP abuzului asupra copiilor. Manifestarea marchează un an de la lansarea iniţiativei "Camino for Children - 1 an de Drumul Speranţei", inspirată din celebrul traseu de pelerinaj Camino de Santiago din Spania.
19:20
Rata șomajului în Bihor a urcat ușor. Majoritatea șomerilor sunt slab pregătiți, având doar studii primare # Bihoreanul
Rata șomajului în județul Bihor a urcat la 2,03% la sfârșitul lunii august, potrivit celor mai recente date transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor. Este o creștere ușoară față de luna trecută, când indicatorul se situa la 1,98%.
18:30
Avarie majoră la colectorul menajer de pe strada Sovata din Oradea. Intervenții de urgență, anunțate de Primărie și CAO # Bihoreanul
Primăria și Compania de Apă Oradea au anunțat, marți după amiază, intervenții de urgență pe strada Sovata din municipiu, în zona magazinului Penny, după ce a apărut o avarie majoră la colectorul menajer.
18:00
Copiii din Bihor au descoperit ştiinţa prin joacă la şcolile de vară coordonate de Fundaţia Comunitară Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Două şcoli de vară dedicate ştiinţei şi creativităţii au adunat, la final de vacanţă, 120 de copii din judeţul Bihor. Timp de câteva zile, elevii au participat la ateliere interactive unde au învăţat cum pot aplica noţiuni de ştiinţă, artă şi tehnologie în viaţa de zi cu zi.
17:20
Parcarea supraetajată de lângă Spitalul Judeţean din Oradea va fi inaugurată în septembrie. Parcările la sol din zonă vor fi desfiinţate (FOTO) # Bihoreanul
Parcarea supraetajată cu 516 locuri de lângă Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor va fi inaugurată în cursul lunii septembrie. Ulterior, cele circa 50 de locuri de parcare amenajate la sol în faţa spitalului vor fi desfiinţate, iar pe amplasamentul lor va fi amenajată o piaţetă cu bănci.
16:40
BLACK LIST EVENTS S.R.L. a finalizat implementarea proiectului : “Digitalizarea activității societății”, contract de finanțare: 224/RUE 1404/I3/C9 din 22.08.2024.
16:40
Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor organizează vineri, 12 septembrie, de la ora 10, la sediul instituției, o sesiune de informare destinată angajatorilor și specialiștilor din resurse umane. Întâlnirea are loc în contextul apropierii termenului limită până la care firmele trebuie să se înroleze în noua platformă REGES-Online, care va înlocui sistemul REVISAL.
16:00
Spărgător din Suceava, arestat la Oradea: a furat bani și scule de 50.000 de lei dintr-o firmă # Bihoreanul
Un bărbat de 39 de ani din Suceava a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marţi, fiind acuzat de furt calificat, după ce a intrat prin efracție într-o societate comercială din Oradea de unde a sustras bani și bunuri în valoare de aproximativ 50.000 de lei.
15:30
Directorul unui liceu tehnologic din Bihor, despre măsurile de austeritate: „Pierdem noi, la firul ierbii, și pierd copiii” # Bihoreanul
Măsurile recente de austeritate din educație afectează și școlile din județul Bihor. Liceul Tehnologic „Horea” din Marghita a pierdut 4,5 norme didactice și riscă să piardă și un proiect de finanțat prin PNRR, care i-ar fi asigurat dezvoltarea și practica elevilor. Într-un interviu acordat unui post național de radio, directorul școlii a precizat că guvernanții și oficialii din Ministerul Educației ar trebui să nu mai privească învățământul românesc ca pe un tot unitar.
14:50
Bihorean de 24 de ani, reținut după o urmărire. Conducea fără permis, cu mașină neînmatriculată și număr fals # Bihoreanul
Un tânăr de 24 de ani din comuna Vârciorog a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a fost prins la volanul unei mașini neînmatriculate, cu plăcuțe de înmatriculare false, deși nu avea permis de conducere. În plus, individul a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor și a fugit pe o pășune din apropierea localității.
14:20
Psihologia Sănătății: Reputatul profesor Alexandru Vlad Ciurea vine la Oradea, află cum poți participa la conferință! # Bihoreanul
Avem bucuria să vă invităm la o seară de reflecție, emoție și cunoaștere, în cadrul celei de-a doua ediții a conferinței „Psihologia Sănătății”, cu tema „Despre suflet”. Printre invitații speciali ai evenimentului se numără și Acad. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea, reputat neurochirurg, membru al Academiei Române – o voce caldă și limpede despre minte, creier și suflet.
14:10
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii din comuna Vârciorog satele Vârciorog, Fâșca și Șerghiș că, în ziua de Miercuri 10.09.2025, între orele 9.00 şi 15.00, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, cu ocazia lucrărilor de intercalare a unui cămin pentru monitorizare debite de apă, respectiv lucrări de mentenanță pe rețeaua de distribuție. Vor fi afectați toți consumatorii din localitățile menționate.
14:10
Incendiu violent la un depozit de lemne din Bihor. Au ars zeci de metri cubi de bușteni (VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de luni spre marți la un depozit de material lemnos din localitatea bihoreană Finiș. Flăcările au cuprins rapid zeci de metri cubi de bușteni și amenințau să se extindă la hala din apropiere și la utilajele de prelucrare a lemnului.
13:40
Oradea: Tânăr de 20 de ani, reținut pentru furturi. A sustras haine dintr-un ștrand și a demontat o bicicletă # Bihoreanul
Un tânăr de 20 de ani din Oradea a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce luna trecută a furat dintr-un ștrand geanta și hainele unei cliente, iar din fața unui magazin cadrul și roata unei biciclete.
13:30
Mamă și fiu, găsiți spânzurați într-un apartament din Drobeta-Turnu Severin. Femeia și-ar fi ucis copilul de 7 ani # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani și fiul ei, în vârstă de 7 ani, au fost găsiți spânzurați marți dimineață în apartamentul lor din Drobeta-Turnu Severin. Descoperirea a fost făcută după ce sora femeii a alertat autoritățile, îngrijorată că aceasta nu mai răspundea la telefon.
13:30
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor electric și autogen în cadrul Secției Termomecanică în formația Reparații, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
13:20
Cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume, da Vinci X, a fost pus în funcțiune și la Spitalul Județean din Oradea! # Bihoreanul
Medicina bihoreană intră din această toamnă în domeniul de vârf al chirurgiei robotice, prin proceduri minim invazive pentru pacienţi. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bihor a pus în funcţiune, începând din această lună, sistemul de chirurgie robotică da Vinci X. Echipamentul, în valoare de 2,1 milioane de euro, a fost achiziţionat de spital în parteneriat cu Primăria Oradea, printr-un proiect european ce vizează aparatură de ultimă generaţie în valoare totală de 5 milioane de euro.
13:00
Pentru elevii dintr-o clasă de a XI-a de la Liceul Teoretic Petőfi Sándor din Săcueni, școala era să înceapă într-un spațiu nou, dar nu unul dorit. Pe motiv că în clădirea școlii nu au mai rămas săli disponibile, conducerea unității a vrut să mute o clasă de liceu în care sunt doar 8 elevi într-un container din curte...
12:50
TERMOFICARE ORADEA SA angajează 5 rondieri în cadrul Secției Termomecanică, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
12:30
Firmele care doresc să-și desfășoare activitatea în Incubatorul de Afaceri "Cresc Oradea Mare" sunt așteptate să își depună dosarele # Bihoreanul
S-a lansat al șaselea apel de depunere a candidaturilor pentru admiterea în Incubatorul de Afaceri „Cresc Oradea Mare”. Cei interesați pot să-și depună cererile de înscriere online până în data de 28 septembrie 2025, ora 23:00.
12:20
Fulgere spectaculoase au luminat cerul din Bihor, în timpul furtunilor din noaptea de luni spre marți (FOTO) # Bihoreanul
Noaptea de luni spre marți a adus furtuni puternice în județul Bihor, însoțite de averse de ploaie, descărcări electrice, tunete, rafale de vânt și, pe alocuri, grindină. Fenomenele s-au manifestat pe arii extinse, însă intensitatea lor a variat în funcție de localitate. Prilej pentru fotografii inedite...
