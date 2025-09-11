BANC | Doi bărbați stau într-un bar

22:30

„Noi mâine (nr. joi) vom prezenta propunerile pe pachetul pe care îl numim de relansare economică. Noi considerăm că, pe lângă tăieri, concedieri și celelalte, trebuie să venim cu ceva pentru relansare economică. Am anunțat deja că lucrăm la asta, mâine voi face o prezentare în mare. Vorbim de mai multe domenii: transporturi, energie, muncă […]