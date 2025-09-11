Atenţie, contribuabili: Un nou val de emailuri false trimise în numele ANAF. Ce sunt sfătuiţi să facă cei care le primesc
Ziarul Financiar, 11 septembrie 2025 09:30
Atenţie, contribuabili: Un nou val de emailuri false trimise în numele ANAF. Ce sunt sfătuiţi să facă cei care le primesc
Şoc la Casa Albă: Charlie Kirk, activist conservator, influencer şi aliat a lui Donald Trump a fost împuscat mortal un eveniment universitar din statul Utah. Preşedintele american acuză „o asasinare odioasă” şi dă vina pe stânga radicală pentru intensificarea violenţei în societatea americană # Ziarul Financiar
Carmen Micu, director executiv la Envisia: Companiile de stat ar trebui să livreze valoare publică, nu doar să alimenteze buzunarele unor grupuri. Ca membru de board, dacă nu eşti de acord cu o decizie pe care o ia statul ca acţionar majoritar este mai bine să demisionezi # Ziarul Financiar
Envisia, prima şcoală de business pentru membrii consiliilor de administraţie, a certificat peste 300 de membri de board până în prezent, prin două programe, un masterat în practici de board şi un program de guvernanţă corporativă recunoscut oficial de Ministerul Educaţiei, realizat în parteneriat cu Bursa de Valori Bucureşti şi Universitatea Româno-Americană.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Dan Patzelt, fondator, Apass: Am dezvoltat o tehnologie proprie de realitate augmentată interactivă pentru educaţia specială pe care o folosim acum pentru a face spaţiile fizice accesibile persoanelor cu dizabilităţi # Ziarul Financiar
O tehnologie de realitate augmentată interactivă, dezvoltată iniţial în cadrul unui ONG pentru a ajuta persoanele cu dizabilităţi în procesul educaţional, stă la baza unui business social numit Apass.
Bursă. Acţiunile Bittnet pierd 4% după propunerea fondatorilor privind lansarea unor emisiuni de obligaţiuni # Ziarul Financiar
Fraţii Cristian şi Mihai Logofătu, fondatorii grupului de companii de IT Bittnet Systems (simbol bursier BNET), au solicitat ieri-dimineaţa completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor societăţii din 21 octombrie cu lansarea a două programe de obligaţiuni: unul de până la 100 milioane de lei şi altul de până la 20 milioane de euro, conform unui raport de la BVB.
Bursă. Revizuirea în sus a profitului estimat pe 2025 pentru DN Agrar nu mută acţiunile în sus sau în jos. Ce aşteaptă investitorii? # Ziarul Financiar
Acţiunile DN Agrar (DN) au avut ieri evoluţii volatile, alternând între plus şi minus, fără o direcţie clară, după ce compania a revizuit în creştere bugetul pentru 2025.
Bursă. Casa de brokeraj bursier IFB Finwest: Aşteptări moderate pentru Antibiotice în contextul economic dificil # Ziarul Financiar
Analiza casei de brokeraj IFB Finwest asupra companiei Antibiotice (ATB), producător român de medicamente şi produse farmaceutice cu activitate internaţională, indică o perspectivă precaut optimistă pentru următoarele luni, potrivit concluziilor analizate de ZF din raportul publicat pe bvbresearch.ro.
ZF Live. Creşterea impozitelor pe câştigurile bursiere ar putea genera noi tensiuni în piaţă, spune unul dintre veteranii bursei. Lucian Isac, Estinvest, avertizează: După maxime urmează probabil o perioadă cu volatilitate mai ridicată # Ziarul Financiar
Rulajele Bursei de Valori Bucureşti ar putea fi afectate de posibila creştere a impozitului pe câştigurile din titluri de valoare la 6% pentru acţiunile deţinute mai puţin de un an şi la 3% pentru cele păstrate peste 12 luni. Totodată, piaţa continuă să ofere oportunităţi de investiţii, inclusiv prin listări de pachete suplimentare de acţiuni ale unor companii de stat, spune Lucian Isac, director general al casei de brokeraj Estinvest.
Sondaj CEC Bank: În magazinele fizice, circa 23% dintre români plătesc exclusiv cu cardul, 40% combină cardul cu cash, iar 37,5% plătesc doar cu numerar # Ziarul Financiar
Metodele de plată preferate de români în magazinele fizice sunt împărţite, astfel că aproximativ 40% dintre români combină cardul cu cash, în timp ce 37,5% plătesc doar cu numerar, iar aproximativ 23% aleg exclusiv cardul.
Profitul net al fabricii Flextronics România a crescut cu 19,4% în 2024, ajungând la peste 36 mil. lei # Ziarul Financiar
Flextronics România, subsidiara locală a grupului Flex din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicaţii, IT şi medicale, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 723,6 mil. lei (152,4 mil. euro), în scădere cu 4,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 757,9 mil. lei (153,2 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Fiecare al douăzecilea angajat din Polonia este ucrainean, iar fiecare al treisprezecelea este străin # Ziarul Financiar
Ucrainenii constituiau majoritatea celor aproape 1,25 milioane de străini asiguraţi şi care lucrau în Polonia la sfârşitul lunii iulie. Aproape 824.500 dintre aceştia erau angajaţi.
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Rechizite, mai puţine sau mai ieftine. Lidia Fati, cofondator al Dacris: „Vedem o prudenţă la clienţii finali, cărora li s-au micşorat bugetele ca urmare a schimbărilor din ultima perioadă“ # Ziarul Financiar
Anul şcolar din acest an începe sub semnul prudenţei în contextul în care bugetele familiilor au fost afectate de creşterea taxelor şi preţurilor, ceea ce a dus la scăderea puterii de cumpărare. Cu toate că în alţi ani campaniile de back to school genereau venituri importante pentru retailerii din domeniul, anul acesta se simte prudenţa.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania Ioan Picu, Zoom Beach: Avem 3 hectare de plajă şi 700 de şezlonguri. Iar ca număr de oaspeţi, ne trec pragul peste 130.000 de persoane pe vară # Ziarul Financiar
Ioan Picu este antreprenor de 14 ani. A fost ceva ce şi-a dorit de mic, spune el. „Părinţii mei au fost angajaţi, dar eu nu am fost angajat nici măcar o zi.“
Bursă. ZF Piaţa de capital 2025 – 23 septembrie. Cum trecem de la o bursă a dividendelor la una care finanţează economia? Cine va modela viitorul pieţei de capital româneşti? Care sunt noile direcţii ale BVB? # Ziarul Financiar
După ani cu performanţe şi randamente generoase pentru investitori, Bursa de Valori Bucureşti se află într-un moment de cotitură, iar întrebarea este dacă aceasta va rămâne un spaţiu orientat spre dividende sau se va transforma într-un mecanism activ de finanţare pentru companii şi economie.
Optimism de preşedinte. „Luminiţa de la capătul tunelului” a lui Victor Ciorbea se întoarce, o dată cu noul preşedinte. Nicuşor Dan: Populaţia va resimţi anumite dificultăţi şi anul viitor, însă sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului # Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
ZF Agropower. Cornel Stroescu, fermier din Mehedinţi, pregăteşte o nouă etapă de creştere: anul viitor deschide o fermă cu 200.000 de găini şi are în plan să ajungă la 1 milion de capete în următorii ani, determinat de cererea mare de ouă # Ziarul Financiar
În judeţul Mehedinţi, nu sunt ferme mari de găini ouătoare, iar cererea pentru ouă depăşeşte oferta locală. Astfel, Cornel Stroescu, fermier din Şovarna, a făcut o investiţie de 9 milioane de euro prin care îşi propune să ajungă la 200.000 de găini, o capacitate de zece ori mai mare decât cea actuală.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Evisi şi Alex Creţu au 16 cafenele 5 to go în franciză, deschise în ultimii cinci ani. „Pe unde treceam mă gândeam că ar merge o cafenea. N-am găsit niciun spaţiu pe net sau prin agent. Am mers, am văzut, am discutat cu oamenii“ # Ziarul Financiar
Evisi Creţu, de origine din Albania, l-a întâlnit pe soţul ei, Alex Creţu, când a venit la studii în România. Câţiva ani mai târziu, cei doi deveneau şi antreprenori după ce au deschis o cafenea sub franciza 5 to go, în 2020, în plină criză sanitară.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Sebastian Câmpeanu, Impact: Ca să aplicăm strategia care prevede afaceri de 1,8 mld. euro şi profit de 600 mil. euro la nivel cumulat pe nouă ani, vrem să construim 7.800 de apartamente în Bucureşti, Constanţa şi Iaşi # Ziarul Financiar
Pentru a implementa recent anunţata Strategie 2026-2034, dezvoltatorul de real estate Impact (IMP) vizează construirea a circa 8.000 de apartamente cu o suprafaţă totală de aproximativ 900.000 de metri pătraţi.
Vin francezii în domenii-cheie: Veolia a cumpărat GME, o firmă antreprenorială cu 180 de angajaţi, iar Vinci a luat în iulie Energobit # Ziarul Financiar
La finalul lui iulie, VINCI Energies, braţul de servicii energetice al colosului francez VINCI, prelua 100% din acţiunile EnergoBit, un business de peste 100 de milioane de euro, una dintre cele mai puternice afaceri antreprenoriale din domeniul energetic.
Mesaj îngrijorător de la un mare transportator: A scăzut volumul de mărfuri pe piaţa auto şi pe piaţa materialelor de construcţii # Ziarul Financiar
Transportatorul rutier de mărfuri Dunca Expediţii, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală, a disponibilizat peste 100 de angajaţi după ce a vândut 100 de camioane pentru optimizarea business-ului.
Producţia de carne de porc, unde avem importuri de 1 mld. euro, a crescut cu 13% în primul semestru. „Este un semnal pozitiv.“ # Ziarul Financiar
România a avut în primul semestru al anului 2025 a doua cea mai mare creştere din UE a sacrificărilor de porci, de 9,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, fiind depăşită doar de Bulgaria, conform datelor CE. Producţia de carne s-a mărit cu aproape 13%, iar jucătorii din sector consideră că este un semnal pozitiv
Cum relansăm economia? Lidl: România este o piaţă strategică şi prioritară pentru noi. Vrem să deschidem încă 200 de magazine până în 2030 # Ziarul Financiar
Lidl, liderul comerţului alimentar după cifra de afaceri, şi-a setat să deschidă încă 200 de magazine în România până în 2030. Expansiunea merge mână în mână cu investiţiile în zona de logistică, unde nemţii sunt deja un jucător important, dat fiind că deţin în proprietate şapte depozite cu o suprafaţă cumulată de peste 350.000 mp.
Bursă. Finanţe personale. Impozitarea mai dură a câştigurilor bursiere riscă să lovească în lichiditatea Bursei # Ziarul Financiar
Rulajele bursei ar putea fi afectate de posibila creştere a impozitului pe câştigurile din titluri de valoare, la 6% pentru acţiunile deţinute mai puţin de un an şi la 3% pentru cele păstrate peste 12 luni.
Rusia şi-a trimis dronele la 300 de kilometri în interiorul teritoriului Poloniei. Este cea mai mare sfidare la adresa NATO de la începutul războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Preşedintele României: Suntem alături de Polonia # Ziarul Financiar
Provocarea este cea mai mare nu din timpul războiului din Ucraina, ci din vremea Războiului Rece. România, asemenea Poloniei au suferit cumplit de pe urma expansionismului Rusiei, iar istoria nu se uită uşor.
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT - Finanţe pe înţelesul tău, programul de educaţie al Băncii Transilvania. Mesajul a doi profesionişti în investiţii: Înainte de a căuta randamente pe Bursă sau siguranţă în imobiliare, tinerii trebuie să-şi construiască propriul portofoliu de cunoştinţe, experienţe şi curaj # Ziarul Financiar
„Un tânăr trebuie să fie ambiţios, să-şi asume riscuri şi să ţină minte că cea mai bună investiţie este în propria persoană. Lucrurile se leagă, chiar dacă pe moment nu par aşa. În tot haosul universului există conexiuni care îţi arată, mai târziu, că nimic din ce ai făcut nu a fost degeaba.“
De ce avem deficite de miliarde de euro în comerţul cu bunuri: Doar unu din zece credite merge în producţie, restul spre comerţ şi alte sectoare # Ziarul Financiar
Sectorul industriei este un motor important pentru orice economie, însă în România numărul firmelor din acest domeniu care sunt creditate de bănci şi numărul finanţărilor către această direcţie nu sunt foarte numeroase, doar unu din zece credite mergând către industrie, în medie. Nici volumul creditelor pentru industrie nu este foarte consistent.
De ce iubesc liderii autocraţi populişti dobânzile scăzute? Ideea că prosperitatea poate fi aranjată prin dobânzi scăzute este o iluzie populistă. Dobânzile scăzute nu pot compensa politici economice proaste cum ar fi tarifele # Ziarul Financiar
Popularitatea pe termen scurt a politicilor populiste poate ajuta la câştigarea alegerilor chiar în condiţiile în care acestea subminează creşterea economică pe termen lung.
Afacerile producătorului de materiale de construcţii DAW Benţa România au crescut cu 3,3% în 2024, ajungând la 234,7 mil. lei # Ziarul Financiar
Produătorul de materiale de construcţii DAW Benţa România, deţinut de omul de afaceri Remus Aurel Benţa şi concernul german DAW SE, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 234,7 mil. lei (47,2 mil. euro), în creştere cu 3,3% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 227,1 mil. lei (45,9 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
ZF Digital 2025. Ediţie regională Timişoara. Daciana Popescu, finance director, Plexus: Nu se mai pune problema dacă adoptăm AI-ul, ci cu câtă rapiditate şi care sunt strategiile concrete pentru a-l implementa în toate procesele tehnologice # Ziarul Financiar
Industria de apărare & aerospaţială trec printr-o expansiune accelerată, iar România are acum o oportunitatea de a valorifica acest val prin investiţii în digitalizare şi AI, consideră Daciana Popescu, finance director, Plexus, companie prezentă la Oradea şi Timişoara. Plexus integrează deja aceste tehnologii în procesele sale pentru a răspunde provocărilor din piaţa muncii şi presiunilor competitive.
Ce se ascunde în spatele firmelor care apar doar în topuri direct cu afaceri de miliarde de lei, dar pe care niciun competitor nu le întâlneşte în business: cazurile Romnef Steel Company, fostă Milly Prod Com şi Zeus Corporation, fostă Carldon Com # Ziarul Financiar
Două companii, Romnef Steel Company (fostă Milly Prod Com) şi Zeus Corporation (fostă Carldon Com), cu afaceri de circa 1 mld. lei fiecare, cu marje de profit de 20%, cu 95 de angajaţi, respectiv 55 de angajaţi, au apărut din senin în topul celor mai mari companii din România pe locurile 246 şi 250, cu afaceri comparabile cu Bergenbier, Mars şi Oracle România, nume consacrate în businessul local.
