Acum 5 minute
11:10
Ilie Bolojan, despre atentatele de la 11 septembrie: Libertatea și democrația nu sunt garantate Newsweek.ro
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Ameri...
Acum 15 minute
11:00
FAVI își schimbă CEO-ul. Marie Hejlová preia conducerea companiei Newsweek.ro
Cel mai mare motor de căutare de mobilă din Cehia, FAVI, anunță o schimbare în conducerea companiei....
Acum 30 minute
10:50
Rezerviștii din două județe, convocați de MApN. Care este motivul? Newsweek.ro
Rezerviștii din două județe vor fi convocați, săptămâna viitoare, de MApN. Ei urmează să meargă la u...
Acum o oră
10:40
METEO Noi alerte de ploi torențiale în mai multe zone din țară. Vor fi 50 l / mp Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte privind ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone din țară....
10:20
Scumpiri în lanț după creșterea TVA. Inflația a crescut la aproape 10%. Prețuri mari la energie Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, arată date...
Acum 2 ore
10:10
Escrocheria care a lăsat o pensionară fără pensie. Păcălită de un „astronaut” blocat în spațiu Newsweek.ro
O pensionară de 80 de ani, păcălită de un escroc care i-a spus că este astronaut și a rămas în spați...
09:50
România a exportat produse din tutun de peste 2.000.000.000 € în 2024. Creștere de 360.000.000 € Newsweek.ro
Exporturile României de produse din tutun s-au ridicat în 2024 la peste 2.000.000.000 de euro, în cr...
09:40
METEO Toamna își intră în drepturi în România. Scad temperaturile și revin ploile în toată țara Newsweek.ro
Vremea se schimbă treptat în România. Joi rămâne cald, în special în sud, însă ploile, vântul putern...
09:30
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile Newsweek.ro
Casa de pensii a făcut astăzi un anunț important. Casa de Pensi face anunțul așteptat de 2.600.000 p...
09:20
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru minori sub 15 ani, după modelul australian Newsweek.ro
Franța propune o lege prin care accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie interzis, iar...
Acum 4 ore
09:10
Care pensionari vor avea la pensie încă 35 medicamente compensate. Cumpărături gratuite de 330 lei Newsweek.ro
Pensionarii vor avea acces la încă 35 de medicamente compensate. Suma maximă care poate fi decontată...
09:00
Are poliția voie să te filmeze cu body-cam atunci când îți cere actele? Ce zice legea? Newsweek.ro
Poliția oprește șoferii în trafic pentru a le lua actele la contro. Uneori le și dă amendă. Are poli...
08:50
NATO avertizează Rusia după incidentul cu drone din Polonia: „Suntem pregătiți să intervenim” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a avertizat pe Vladimir Putin după ce drone rusești au înc...
08:30
Simptomele noului val de COVID. Cum știi că ești infectat. Crește numărul cazurilor în România Newsweek.ro
Durerea intensă în gât, răgușeala persistentă și oboseala accentuată sunt doar câteva dintre semnele...
08:20
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Bolojan. Grindeanu: „Nu acceptăm concedieri” Newsweek.ro
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan, pe motiv că aceasta ar viza con...
08:10
Lidia Buble lovită în plină zi de o femeie pe stradă. „A început să dea în mine” Newsweek.ro
Artista a încercat să ajute o bătrânică întinsă pe trecerea de pietoni, dar gestul de bunătate s-a t...
08:10
Nicușor Dan reacționează după protestele din Educație: „Nu sunt deloc mulțumit” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie ...
08:00
Un adult și un copil sunt în comă după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Sunt sute de victime Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, ...
07:40
VIDEO Rusia țintește liniile de aprovizionare NATO pentru Ucraina. Europa ridică un zid de drone Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu...
07:40
Un diplomat polonez susține că NATO ar trebui să doboare dronele din Ucraina Newsweek.ro
Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiun...
07:30
Pensii mai mici cu sume între 50 și 400 lei încă doi ani și jumătate. 1.800.000 pensionari, afectați Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a confirmat că vor fi CASS pensii mai mici cu sute de lei încă doi a...
07:20
Cei mai mulți militari NATO din Europa de Sud-Est sunt în România. 6.000 soldați în 5 baze Newsweek.ro
Cu o Rusie tot mai agresivă, NATO pare să stea neclintit și chiar a luat măsuri la atacarea Poloniei...
Acum 6 ore
07:10
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte Newsweek.ro
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte. Racii su...
06:40
Când intră, vineri, pensia pe card? O setare din telefon îți arată ora exactă când se virează banii Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensiile pe card trebuie să știe că există o opțiune la bancă prin care pot afl...
Acum 8 ore
04:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
Acum 12 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
Acum 24 ore
22:10
Trei jucători americani de baschet au pariat pe propriile lor meciuri. Ce a urmat? Newsweek.ro
Trei jucători americani de baschet din campionatul naţional universitar au pariat pe propriile lor m...
22:10
Nicușor Dan critică pensiile speciale și plânge magistrații. Au milioane dosare. Le-a făcut un favor Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost de acord că pensiile speciale sunt mari și că magistrații muncesc pr...
22:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
21:30
Ministrul muncii anunță o schimbare la plata pensie. Într-un an plătim 100.000.000 lei Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, anunță că își dorește o schimbare importantă în plata pensiilor. Ar...
21:00
Bruxelles cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. E sprijin în bani Newsweek.ro
Bruxelles, prin Parlamentul European, cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova....
20:50
Trump, despre dronele lui Putin în spațiul Poloniei: „Hai, începem”. S-a invocat Art.4 al NATO Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat pentru prima dată despre intrarea dronelor rusești pe ter...
20:20
Mihai Fifor: Fără proiect de țară, România se conduce prin improvizații Newsweek.ro
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, spune că, fără un proiect de țară, România se conduce prin impro...
20:00
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume. În faţa cui? Acţiunile urcă spectaculos Newsweek.ro
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume, după ultimele involuţii ale Tesla. În faţa...
19:50
Ce este acupunctura cu fire de aur? Medicii au găsit o adevărată comoară în corpul unei paciente Newsweek.ro
Acupunctura cu fire de aur este o terapie alternativă folosită mai ales în țările asiatice. Dar medi...
19:30
Donald Trump face lobby în UE pentru tarife de 100% în relaţia cu China și India Newsweek.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, face lobby în UE, pentru a se introoduce tarife de 100%, în relaţia ...
19:10
Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România Newsweek.ro
În perioada 07.09 - 10.09.2025, o delegație a Heritage Foundation, cel mai influent think-tank ameri...
19:00
Radio Apocalipsa din Rusia a emis două mesaje la o discuție Trump-Putin. Nimeni nu știe ce înseamnă Newsweek.ro
Misteriosul „Radio Apocalipsa” al Rusiei a prins viață, luni, 8 septembrie, trimițând două mesaje vo...
18:50
S-a descoperit baza unde Putin își amplasează racheta nucleară Oreșnik. România, pe harta țintelor Newsweek.ro
Experții cred că au descoperit o bază extinsă ce ar putea fi folosită pentru a găzdui sistemul de ra...
18:30
Ursula von der Leyen: &#34;Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un continent întreg în pace&#34; Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un ...
18:10
STENOGRAME în dosarul șpăgii de la ELCEN. Claudiu Crețu: „să fie ca la Electric Castle” Newsweek.ro
Stenograme în dosarul șpăgii de la ELCEN. Directorul general ar fi primit o șpagă pentru a urgenta p...
17:50
Blocaj în Cluj: construirea metroului, blocată de niște roci vulcanice, ce nu pot fi sparte Newsweek.ro
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul ...
17:40
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă. Hoții au furat un dar de 55.000 $ Newsweek.ro
Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul cutiei în care erau puși banii primiți ca dar de ...
17:30
Karpatia Horse Show 2025, un deceniu de echitație pe Domeniul Cantacuzino Florești din Prahova Newsweek.ro
Trei zile de spectacol ecvestru, concerte live și experiențe vibrante în aer liber
17:20
Elevii claselor pregătitoare și I-VIII pot primi rechizite gratuite. Ce documente trebuie depuse Newsweek.ro
Elevii care provin din familii cu venituri mici pot depune anumite documente pentru a primi rechizit...
17:10
Budăi are soluția minune ca să nu ieșim la pensie abia la 70 ani. Bani mai mulți pentru mame. Când? Newsweek.ro
Continuă dfiscuțiile după ce Bolojan a spus că ar trebui ca vârsta pe pensionare să crească. Fostul ...
16:50
Întâlnire oficială, între președinții Camerelor de Comerț din România și Ucraina. Ce au discutat? Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut o întâlnire ofi...
16:50
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? Newsweek.ro
Schelete umane descoperite în munții Ceahlău. De câți ani s-ar afla acolo? ce spun autoritățile desp...
16:40
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard Newsweek.ro
Bunică obligată să-și vândă casa după ce a pierdut procesul cu o vecină. S-au luat de la un gard. Cu...
16:20
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului Newsweek.ro
Profesor bătut crunt de un elev căruia i-a atras atenția că nu are voie să fumeze în curtea liceului...
