Eazy Asigurări face clarificări: suntem o companie 100% românească, cu autorizație locală și prezență fizică pe teritoriul României
Financial Intelligence, 11 septembrie 2025 10:50
Eazy Asigurări respinge categoric orice asociere cu societăți străine care operează în România fără sediu local și evită […]
• • •
Acum 5 minute
11:10
BT acordă peste 10 milioane de euro companiei Pinum, pentru o fabrică de ultimă generație # Financial Intelligence
Banca Transilvania finanțează compania Pinum cu peste 10 milioane de euro, susținând dezvoltarea unuia dintre cei mai mari […]
Acum 15 minute
11:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova și ieșirea din defensivă a României (Iulian Mareș) # Financial Intelligence
Atacul cu drone rusești întreprins în urmă cu două zile în spațiul aerian polonez a stârnit o reacție […]
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro # Financial Intelligence
Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C., prima vânzare publică de […]
10:40
Reuniunea de politică monetară de la BCE complicată de criza politică din Franţa # Financial Intelligence
Criza politică franceză, cu un nou prim-ministru, dar fără guvern sau buget, este aşteptată să figureze pe agenda […]
Acum 2 ore
09:30
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în […]
Acum 4 ore
09:00
Ministrul Radu Miruță a demis 21 de administratori speciali, de la 21 de societăți ale statului român # Financial Intelligence
Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat că a demis 21 de administratori speciali ai companiilor de stat, economisind […]
08:30
MAGNOR își dublează cifra de afaceri și realizează profituri de aproape trei ori mai mari în primul semestru din 2025 # Financial Intelligence
În prima jumătate a anului, cifra de afaceri a MAGNOR, companie românească specializată în tranzacționarea bijuteriilor din aur […]
08:30
de Dan Pălăngean România a înregistrat în 2024 cea mai mare inflație MEDIE anuală dintre statele membre UE, […]
Acum 6 ore
07:10
Nicuşor Dan: PNRR, un insucces parţial; vor fi utilizate peste 95% din granturi # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că implementarea PNRR în România a reprezentat doar parţial un "insucces", în condiţiile în […]
07:10
Nicuşor Dan: Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie; vom evalua cu cifrele pe masă # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a […]
07:10
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va fi publicată în […]
07:00
Comentatorul conservator Charlie Kirk împuşcat mortal, Trump anunţă doliu naţional # Financial Intelligence
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din […]
07:00
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare […]
Acum 24 ore
20:30
FlyLili îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate # Financial Intelligence
Compania aeriană FlyLili anunţă că, după un 2024 dificil, marcat de pierderi operaţionale generate de activitatea bazei de […]
20:10
Surse: Şeful OMV, Alfred Stern, vine săptămâna viitoare la Bucureşti, pentru a cere modificarea legii offshore şi prelungirea licenţelor; Presa austriacă anunţă că OMV vrea să concedieze 1000 de salariaţi în România # Financial Intelligence
Sindicatele din OMV Petrom au acuzat conducerea executivă a grupului că a decis concedieri colective fără consultarea obligatorie […]
19:50
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos # Financial Intelligence
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite […]
19:40
Hidroserv va finaliza lucrările de retehnologizare a hidroagregatelor 1-4 şi instalaţiile generale ale centralei CHE Stejaru # Financial Intelligence
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv a câştigat contractul "Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1,HA2,HA3,HA4 şi instalaţii centrală", fiind singurul […]
19:40
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă # Financial Intelligence
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă, după […]
17:40
Proiectul Neptun Deep a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 # Financial Intelligence
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze […]
17:40
Austria pierde acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE privind gazele naturale şi energia nucleară # Financial Intelligence
Austria a pierdut acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii […]
17:30
Incident cu drone în Polonia: Putin încearcă “să ne testeze unitatea”, afirmă Kaja Kallas # Financial Intelligence
Rusia încearcă "să ne testeze unitatea", a declarat miercuri şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după intruziunea […]
17:30
SUA avertizează că radiouri ascunse ar putea fi încorporate în infrastructura autostrăzilor alimentate cu energie solară # Financial Intelligence
Oficialii americani își exprimă îngrijorarea cu privire la tehnologia străină din infrastructura de transport Avizul menționează că au […]
16:50
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România # Financial Intelligence
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România, potrivit unui comunicat. […]
15:00
Grupul Vertik organizează un eveniment dedicat antreprenorilor care îşi doresc să îşi diversifice sursele de finanţare # Financial Intelligence
Grupul Vertik – care reuneşte compania de consultanţă în management Vertik şi Asociaţia Vertik pentru Viitor, un hub […]
13:30
ANALIZĂ XTB: Noul iPhone 17 lansat de Apple, și în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor # Financial Intelligence
Ca în fiecare an, Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea […]
13:30
Tusk: Suntem cel mai aproape de un conflict deschis de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace # Financial Intelligence
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spaţiului aerian polonez de către […]
13:20
Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în proiectarea sistemelor electrice şi în producţia de energie electrică # Financial Intelligence
Veolia România anunţă preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), companie românească specializată în proiectarea, execuţia şi […]
13:20
Exim Banca Românească lansează Pachetul Start-Up cu servicii gratuite pentru antreprenori în primul an # Financial Intelligence
Exim Banca Românească își extinde portofoliul de produse dedicate antreprenorilor și lansează Pachetul Start-Up, o soluție financiară destinată […]
13:00
Nicușor Dan: România, pe deplin solidară cu Polonia; Rusia trebuie presată să vină la masa negocierilor # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan afirmă că prin 'încălcarea flagrantă a spațiului a aerian polonez', Rusia a demonstrat din nou […]
12:40
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO; Donald Tusk spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez # Financial Intelligence
Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că […]
12:00
Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare și politica externă a României # Financial Intelligence
Un sondaj prezentat de Polithink arată că românii vor mai mult Vest, mai multă digitalizare și mai multă […]
11:30
ANAF și „punctul orb” al cripto: De ce România are nevoie de reguli clare, evaluare corectă a riscurilor și reformă fiscală (Sorin Niță) # Financial Intelligence
Autor: Sorin Cristian Niță, Asist. Univ. Dr., Academia de Studii Economice — un policy brief și un apel […]
Ieri
10:20
Victor Ponta: Povestea lui Boloș este o mare ipocrizie și o fugă de răspundere # Financial Intelligence
În România, prim-ministrul nu poate aloca niciun ban public, nu poate face nicio cheltuială și niciun împrumut fără […]
09:50
OMV Petrom anunță al doilea contract de servicii de Market Making pentru Emitent încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG # Financial Intelligence
În vederea susținerii lichidității acțiunilor sale listate, OMV Petrom a încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG ("RBI"), un […]
09:20
Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE, afirmă Daniel Buda # Financial Intelligence
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase […]
09:00
Franța: Protestele „Blocați totul” amenință să blocheze transportul și alte servicii în întreaga țară # Financial Intelligence
Franța se confruntă astăzi cu multe perturbări, întrucât protestele „Blocați totul", organizate de o coaliție de stânga, amenință […]
07:20
Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală # Financial Intelligence
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte […]
07:10
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția # Financial Intelligence
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA și are interdicția […]
07:00
Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Indiei și Chinei pentru a exercita presiune asupra lui Putin # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei tarife de până la 100% […]
07:00
Iranul și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au semnat un nou cadru de cooperare # Financial Intelligence
Iranul a anunţat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie […]
07:00
O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în […]
07:00
Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal” # Financial Intelligence
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept […]
07:00
Qatar afirmă că va continua să joace rolul său de mediator în Gaza în ciuda atacului israelian # Financial Intelligence
Qatarul va continua să medieze în războiul din Fâşia Gaza, în ciuda unui atac israelian fără precedent asupra […]
07:00
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni "Ghost Shark", în cadrul unui […]
06:50
Armata israeliană a anunţat marţi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanşarea la Ierusalim a […]
06:50
SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump # Financial Intelligence
Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marţi să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor […]
9 septembrie 2025
21:20
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron # Financial Intelligence
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi […]
21:00
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului […]
19:50
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane # Financial Intelligence
Ucraina a confirmat marți că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din […]
