Eazy Asigurări face clarificări: suntem o companie 100% românească, cu autorizație locală și prezență fizică pe teritoriul României

Financial Intelligence, 11 septembrie 2025 10:50

Eazy Asigurări respinge categoric orice asociere cu societăți străine care operează în România fără sediu local și evită […] The post <b>Eazy Asigurări face clarificări:</b> suntem o companie 100% românească, cu autorizație locală și prezență fizică pe teritoriul României appeared first on Financial Intelligence.

Acum 5 minute
11:10
BT acordă peste 10 milioane de euro companiei Pinum, pentru o fabrică de ultimă generație Financial Intelligence
Banca Transilvania finanțează compania Pinum cu peste 10 milioane de euro, susținând dezvoltarea unuia dintre cei mai mari […] The post BT acordă peste 10 milioane de euro companiei Pinum, pentru o fabrică de ultimă generație appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
11:00
Alegerile parlamentare din Republica Moldova și ieșirea din defensivă a României (Iulian Mareș) Financial Intelligence
Atacul cu drone rusești întreprins în urmă cu două zile în spațiul aerian polonez a stârnit o reacție […] The post Alegerile parlamentare din Republica Moldova și ieșirea din defensivă a României (Iulian Mareș) appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro Financial Intelligence
Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C., prima vânzare publică de […] The post Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Reuniunea de politică monetară de la BCE complicată de criza politică din Franţa Financial Intelligence
Criza politică franceză, cu un nou prim-ministru, dar fără guvern sau buget, este aşteptată să figureze pe agenda […] The post Reuniunea de politică monetară de la BCE complicată de criza politică din Franţa appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
09:30
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în […] The post Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
09:00
Ministrul Radu Miruță a demis 21 de administratori speciali, de la 21 de societăți ale statului român Financial Intelligence
Ministrul Economiei Radu Miruță a anunțat că a demis 21 de administratori speciali ai companiilor de stat, economisind […] The post Ministrul Radu Miruță a demis 21 de administratori speciali, de la 21 de societăți ale statului român appeared first on Financial Intelligence.
08:30
MAGNOR își dublează cifra de afaceri și realizează profituri de aproape trei ori mai mari în primul semestru din 2025 Financial Intelligence
În prima jumătate a anului, cifra de afaceri a MAGNOR, companie românească specializată în tranzacționarea bijuteriilor din aur […] The post MAGNOR își dublează cifra de afaceri și realizează profituri de aproape trei ori mai mari în primul semestru din 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:30
România, prima în UE la inflația medie anuală pe 2024 Financial Intelligence
de Dan Pălăngean România a înregistrat în 2024 cea mai mare inflație MEDIE anuală dintre statele membre UE, […] The post România, prima în UE la inflația medie anuală pe 2024 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
07:10
Nicuşor Dan: PNRR, un insucces parţial; vor fi utilizate peste 95% din granturi Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan apreciază că implementarea PNRR în România a reprezentat doar parţial un “insucces”, în condiţiile în […] The post Nicuşor Dan: PNRR, un insucces parţial; vor fi utilizate peste 95% din granturi appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Nicuşor Dan: Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie; vom evalua cu cifrele pe masă Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este “deloc” mulţumit de situaţia din educaţie şi că a […] The post Nicuşor Dan: Nu sunt deloc mulţumit de situaţia din educaţie; vom evalua cu cifrele pe masă appeared first on Financial Intelligence.
07:10
SUA: Harris îşi reglează conturile cu Biden şi consilierii acestuia Financial Intelligence
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va fi publicată în […] The post SUA: Harris îşi reglează conturile cu Biden şi consilierii acestuia appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Comentatorul conservator Charlie Kirk împuşcat mortal, Trump anunţă doliu naţional Financial Intelligence
Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din […] The post Comentatorul conservator Charlie Kirk împuşcat mortal, Trump anunţă doliu naţional appeared first on Financial Intelligence.
07:00
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari Financial Intelligence
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare […] The post SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei pentru un miliard de dolari appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:30
FlyLili îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate Financial Intelligence
Compania aeriană FlyLili anunţă că, după un 2024 dificil, marcat de pierderi operaţionale generate de activitatea bazei de […] The post FlyLili îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate appeared first on Financial Intelligence.
20:10
Surse: Şeful OMV, Alfred Stern, vine săptămâna viitoare la Bucureşti, pentru a cere modificarea legii offshore şi prelungirea licenţelor; Presa austriacă anunţă că OMV vrea să concedieze 1000 de salariaţi în România    Financial Intelligence
 Sindicatele din OMV Petrom au acuzat conducerea executivă a grupului că a decis concedieri colective fără consultarea obligatorie […] The post Surse: Şeful OMV, Alfred Stern, vine săptămâna viitoare la Bucureşti, pentru a cere modificarea legii offshore şi prelungirea licenţelor; Presa austriacă anunţă că OMV vrea să concedieze 1000 de salariaţi în România    appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos Financial Intelligence
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite […] The post Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Hidroserv va finaliza lucrările de retehnologizare a hidroagregatelor 1-4 şi instalaţiile generale ale centralei CHE Stejaru Financial Intelligence
Societatea de Servicii Hidroenergetice Hidroserv a câştigat contractul “Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1,HA2,HA3,HA4 şi instalaţii centrală”, fiind singurul […] The post Hidroserv va finaliza lucrările de retehnologizare a hidroagregatelor 1-4 şi instalaţiile generale ale centralei CHE Stejaru appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă Financial Intelligence
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă, după […] The post Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Proiectul Neptun Deep a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 Financial Intelligence
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze […] The post Proiectul Neptun Deep a atras noi cumpărători înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Austria pierde acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE privind gazele naturale şi energia nucleară Financial Intelligence
Austria a pierdut acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE care clasifică gazele naturale şi energia nucleară ca investiţii […] The post Austria pierde acţiunea în justiţie împotriva regulilor UE privind gazele naturale şi energia nucleară appeared first on Financial Intelligence.
17:30
Incident cu drone în Polonia: Putin încearcă “să ne testeze unitatea”, afirmă Kaja Kallas Financial Intelligence
Rusia încearcă “să ne testeze unitatea”, a declarat miercuri şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după intruziunea […] The post Incident cu drone în Polonia: Putin încearcă “să ne testeze unitatea”, afirmă Kaja Kallas appeared first on Financial Intelligence.
17:30
SUA avertizează că radiouri ascunse ar putea fi încorporate în infrastructura autostrăzilor alimentate cu energie solară Financial Intelligence
Oficialii americani își exprimă îngrijorarea cu privire la tehnologia străină din infrastructura de transport Avizul menționează că au […] The post SUA avertizează că radiouri ascunse ar putea fi încorporate în infrastructura autostrăzilor alimentate cu energie solară appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România Financial Intelligence
Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România, potrivit unui comunicat. […] The post Investitorul britanic Ghai Sant Ram anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Grupul Vertik organizează un eveniment dedicat antreprenorilor care îşi doresc să îşi diversifice sursele de finanţare Financial Intelligence
Grupul Vertik – care reuneşte compania de consultanţă în management Vertik şi Asociaţia Vertik pentru Viitor, un hub […] The post Grupul Vertik organizează un eveniment dedicat antreprenorilor care îşi doresc să îşi diversifice sursele de finanţare appeared first on Financial Intelligence.
13:30
ANALIZĂ XTB: Noul iPhone 17 lansat de Apple, și în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor Financial Intelligence
Ca în fiecare an, Apple a așteptat până la sfârșitul verii pentru a dezvălui noul iPhone 17, ceea […] The post ANALIZĂ XTB: Noul iPhone 17 lansat de Apple, și în vizorul investitorilor. Piața urmărește atent impactul asupra acțiunilor appeared first on Financial Intelligence.
13:30
Tusk: Suntem cel mai aproape de un conflict deschis de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace Financial Intelligence
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma încălcării spaţiului aerian polonez de către […] The post Tusk: Suntem cel mai aproape de un conflict deschis de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în proiectarea sistemelor electrice şi în producţia de energie electrică Financial Intelligence
Veolia România anunţă preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric (GME), companie românească specializată în proiectarea, execuţia şi […] The post Veolia România preia pachetul majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în proiectarea sistemelor electrice şi în producţia de energie electrică appeared first on Financial Intelligence.
13:20
Exim Banca Românească lansează Pachetul Start-Up cu servicii gratuite pentru antreprenori în primul an Financial Intelligence
Exim Banca Românească își extinde portofoliul de produse dedicate antreprenorilor și lansează Pachetul Start-Up, o soluție financiară destinată […] The post Exim Banca Românească lansează Pachetul Start-Up cu servicii gratuite pentru antreprenori în primul an appeared first on Financial Intelligence.
13:00
Nicușor Dan: România, pe deplin solidară cu Polonia; Rusia trebuie presată să vină la masa negocierilor Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan afirmă că prin ‘încălcarea flagrantă a spațiului a aerian polonez’, Rusia a demonstrat din nou […] The post Nicușor Dan: România, pe deplin solidară cu Polonia; Rusia trebuie presată să vină la masa negocierilor appeared first on Financial Intelligence.
12:40
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO; Donald Tusk spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez Financial Intelligence
Premierul polonez Donad Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că […] The post Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO; Donald Tusk spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez appeared first on Financial Intelligence.
12:00
Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare și politica externă a României Financial Intelligence
Un sondaj prezentat de Polithink arată că românii vor mai mult Vest, mai multă digitalizare și mai multă […] The post Polithink a lansat Statecraft Lab cu o dezbatere despre digitalizare și politica externă a României appeared first on Financial Intelligence.
11:30
ANAF și „punctul orb” al cripto: De ce România are nevoie de reguli clare, evaluare corectă a riscurilor și reformă fiscală (Sorin Niță) Financial Intelligence
Autor: Sorin Cristian Niță, Asist. Univ. Dr., Academia de Studii Economice — un policy brief și un apel […] The post ANAF și „punctul orb” al cripto: De ce România are nevoie de reguli clare, evaluare corectă a riscurilor și reformă fiscală (Sorin Niță) appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
10:20
Victor Ponta: Povestea lui Boloș este o mare ipocrizie și o fugă de răspundere Financial Intelligence
În România, prim-ministrul nu poate aloca niciun ban public, nu poate face nicio cheltuială și niciun împrumut fără […] The post Victor Ponta: Povestea lui Boloș este o mare ipocrizie și o fugă de răspundere appeared first on Financial Intelligence.
09:50
OMV Petrom anunță al doilea contract de servicii de Market Making pentru Emitent încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG Financial Intelligence
În vederea susținerii lichidității acțiunilor sale listate, OMV Petrom a încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG (“RBI”), un […] The post OMV Petrom anunță al doilea contract de servicii de Market Making pentru Emitent încheiat cu Raiffeisen Bank Internațional AG appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE, afirmă Daniel Buda Financial Intelligence
România se opune formei actuale a Acordului de parteneriat UE-Mercosur deoarece din perspectivă agricolă nu există garanţii serioase […] The post Acordul cu Mercosur nu oferă garanţii serioase pentru fermierii din UE, afirmă Daniel Buda appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Franța: Protestele „Blocați totul” amenință să blocheze transportul și alte servicii în întreaga țară Financial Intelligence
Franța se confruntă astăzi cu multe perturbări, întrucât protestele „Blocați totul”, organizate de o coaliție de stânga, amenință […] The post Franța: Protestele „Blocați totul” amenință să blocheze transportul și alte servicii în întreaga țară appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală Financial Intelligence
Preşedintele şi prim-ministrul Poloniei au fost notificaţi în legătură cu desfăşurarea unei operaţiuni de neutralizare a unor obiecte […] The post Drone neutralizate în spaţiul aerian al Poloniei/ Premierul Tusk: L-am informat pe Secretarul General al NATO cu privire la situația actuală appeared first on Financial Intelligence.
07:10
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția Financial Intelligence
Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat, marți seara, sub control judiciar de DNA și are interdicția […] The post Directorul general Elcen, Claudiu Crețu, a fost plasat sub control judiciar de DNA și are interdicția de a-și exercita funcția appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Indiei și Chinei pentru a exercita presiune asupra lui Putin Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei tarife de până la 100% […] The post Trump presează Uniunea Europeană să impună tarife de 100% asupra Indiei și Chinei pentru a exercita presiune asupra lui Putin appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Iranul și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au semnat un nou cadru de cooperare Financial Intelligence
Iranul a anunţat marţi că a convenit asupra unui nou cadru de cooperare cu Agenţia Internaţională pentru Energie […] The post Iranul și Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică au semnat un nou cadru de cooperare appeared first on Financial Intelligence.
07:00
O delegaţie a Congresului american vizitează China Financial Intelligence
O delegaţie a Congresului Statelor Unite urmează să viziteze China, pentru prima dată din 2019, într-un moment în […] The post O delegaţie a Congresului american vizitează China appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal” Financial Intelligence
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a calificat obiectivul de atingere a neutralităţii climatice până în 2050 drept […] The post Şeful Energiei din SUA critică ţinta de emisii ”net zero” până în 2050: ”Un dezastru colosal” appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Qatar afirmă că va continua să joace rolul său de mediator în Gaza în ciuda atacului israelian Financial Intelligence
Qatarul va continua să medieze în războiul din Fâşia Gaza, în ciuda unui atac israelian fără precedent asupra […] The post Qatar afirmă că va continua să joace rolul său de mediator în Gaza în ciuda atacului israelian appeared first on Financial Intelligence.
07:00
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice Financial Intelligence
Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice de mari dimensiuni “Ghost Shark”, în cadrul unui […] The post Australia va desfăşura o flotă de drone de atac subacvatice appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Israel: Armata anunţă că a interceptat o rachetă din Yemen Financial Intelligence
Armata israeliană a anunţat marţi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, după declanşarea la Ierusalim a […] The post Israel: Armata anunţă că a interceptat o rachetă din Yemen appeared first on Financial Intelligence.
06:50
SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump Financial Intelligence
Curtea Supremă a SUA, cu majoritate conservatoare, a acceptat marţi să examineze la începutul lunii noiembrie legalitatea taxelor […] The post SUA: Curtea Supremă va examina la începutul lui noiembrie legalitatea taxelor vamale impuse de Trump appeared first on Financial Intelligence.
9 septembrie 2025
21:20
Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron Financial Intelligence
Sébastien Lecornu, cel care a rămas în cabinete succesive ale Franţei în calitate de ministru al apărării şi […] The post Sébastien Lecornu a fost numit în funcţia de prim-ministru al Franţei de către preşedintele Emmanuel Macron appeared first on Financial Intelligence.
21:00
Cristian Vasilcoiu – numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii Financial Intelligence
Mădălin-Cristian Vasilcoiu va exercita în următoarele 6 luni funcția de secretar general adjunct al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului […] The post Cristian Vasilcoiu – numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane Financial Intelligence
Ucraina a confirmat marți că o rachetă rusă Iskander a distrus duminică o parte a sediului guvernului din […] The post Racheta rusă care a distrus parțial sediul guvernului ucrainean conținea 35 de componente americane appeared first on Financial Intelligence.
