Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală.  Ce spune despre obiecte suspecte la bord

08:50

Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești (țigarete și consumabile din tutun pentru glo), unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.