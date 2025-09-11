Putin revine în forță, vrea să dicteze termenii păcii

Cotidianul de Hunedoara, 11 septembrie 2025 10:50

Putin a revenit în forță în chestiunea Ucrainei, [...]

Acum 5 minute
11:10
Rezerviști din două județe, convocați de MApN Cotidianul de Hunedoara
Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. [...]
Acum 15 minute
11:00
De ce aleg arhitecții marmura pentru băi moderne și ce poți aplica în propria locuință Cotidianul de Hunedoara
Arhitecții nu aleg marmura doar pentru că arată bine în poze. Ei se gândesc la funcționalitate, durabilitate și modul în care [...]
Acum 30 minute
10:50
Putin revine în forță, vrea să dicteze termenii păcii Cotidianul de Hunedoara
Putin a revenit în forță în chestiunea Ucrainei, [...]
Acum o oră
10:30
Ciclon peste România Cotidianul de Hunedoara
De parcă nu erau suficiente problemele economice ale României. Acum, și vremea o ia razna. Vezi zonele cele mai afectate [...]
Acum 2 ore
10:00
Inflația a trecut de ”cocoașa„ lui Isărescu Cotidianul de Hunedoara
Indicele prețurilor de consum în luna august 2025 comparativ [...]
09:50
Târg în curtea Ministerului Agriculturii Cotidianul de Hunedoara
Curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale [...]
09:50
Rente viagere pentru morți Cotidianul de Hunedoara
Agenția Națională de Sport a plătit ani la rândul rente viagere în sume considerabile unor foști campioni care au decedat [...]
09:40
Anunț privind plata pensiilor pe card. Ministrul Manole, ”calmează spiritele„ Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Muncii a subliniat că nu va fi nimeni [...]
Acum 4 ore
09:00
Musk, depășit la avere Cotidianul de Hunedoara
Elon Musk a fost, în sfârșit, depășit. Fostul apropiat al lui Donald Trump a pierdut titlul de cel mai bogat om din lume. [...]
08:50
Nu mai e liniște la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat [...]
08:40
Restructurare la sânge Cotidianul de Hunedoara
Restructurare la sânge, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Restructurare la sânge, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
08:20
Ministrul justiției, viziune. Deținuții, noua forţă de muncă Cotidianul de Hunedoara
Unii deținuși ar putea să își ispășește [...]
07:40
Președintele, mereu surprinzător. ”Există un risc… aș zice că nu e treaba mea„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a admis că există [...]
07:20
Bugetul Sănătății, pe masa guvernului Cotidianul de Hunedoara
Guvernul va aproba în ședința de joi, [...]
Acum 6 ore
06:40
Harris își reglează conturile cu Biden Cotidianul de Hunedoara
Kamala Harris își reglează conturile cu Joe Biden [...]
06:30
Hotelul unde s-a filmat ”Nea Mărin Miliardar” a intrat în insolență Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul Constanța a aprobat cererea de insolvență [...]
06:20
Grindeanu critică ”chestiunea cu fluturatul demisiei” Cotidianul de Hunedoara
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu [...]
Acum 12 ore
23:00
Nicușor Dan: Nu am imaginea clară față de ce s-a întâmplat în noiembrie Cotidianul de Hunedoara
Acesta a anunțat că atunci când va exista claritate privind acest subiect va informa publicul. [...]
22:50
Când va fi numit un nou „șef civil” la SRI Cotidianul de Hunedoara
Rolul șefului civil al SRI este de a recâștiga încrederea între societate și partea operațională a acestui serviciu, a afirmat, miercuri, președintele Nicușor Dan. [...]
22:40
Promisiunea obținută la Cotroceni de sindicatele din Educație Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că nu este 'deloc' mulțumit de situația din educație și că a promis [...]
22:40
Apropiat al lui Trump împușcat la un eveniment universitar Cotidianul de Hunedoara
Activistul conservator și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. [...]
Acum 24 ore
21:30
Ministrul Justiției cere magistraților să-și „calibreze” protestul Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă susținută la Cluj, că speră ca protestele magistraților să se încheie și [...]
21:20
Reacția lui Trump după incidentul grav din Polonia Cotidianul de Hunedoara
Președintele american, Donald Trump, a denunțat miercuri încălcarea de către Rusia a spațiului aerian polonez, în urma incursiunii a cel puțin 19 drone rusești [...]
20:40
Încă 35 de medicamente pentru boli grave pe lista de compensate Cotidianul de Hunedoara
Ministerul Sănătății a publicat miercuri în transparență decizională ordinul de ministru care va permite includerea în listele compensate a [...]
20:00
AUR acuză PSD-PNL-USR-UDMR că vor îngroparea adevărului! Cotidianul de Hunedoara
Un lucru este însă limpede: principalul beneficiar al acestei fraude este Nicușor Dan. [...]
20:00
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare Cotidianul de Hunedoara
Victor Micula a fost acuzat de instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau [...]
19:30
Pantofi cu toc nude: de ce sunt atât de versatili? Cotidianul de Hunedoara
Alegi zilnic ce să porți și îți dorești variante care se potrivesc ușor oricărei combinații? [...]
19:20
Discurs usturător pentru Ursula von der Leyen Cotidianul de Hunedoara
"Doamnă von der Leyen, vă cer acum și aici să demisionați. Nu doar pentru că... [...]
19:10
România, fără proiect de țară: „Un semnal extrem de periculos” Cotidianul de Hunedoara
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a declarat miercuri că România are nevoie acum, mai mult ca oricând, de un proiect de țară, pentru că, [...]
19:00
Jaful Secolului, propunerea țării noastre pentru Premiile Oscar Cotidianul de Hunedoara
Lungmetrajul 'Jaful Secolului', regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu, va reprezenta România la categoria [...]
18:20
Împrumutul pentru armament. ”Nu știm ce vom cumpăra și nici ce dobândă” Cotidianul de Hunedoara
AUR cere Guvernului să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE al... [...]
18:00
Arest preventiv pentru moldoveanul acuzat de trădare Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și [...]
17:30
Proiect: Polițiștii locali vor avea o sarcină nouă Cotidianul de Hunedoara
Poliţiştii locali vor putea purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive portabile de [...]
17:10
Elena Lasconi: ”Aveau și scrisă invalidarea candidaturii lui Georgescu” Cotidianul de Hunedoara
Primarul Elena Lasconi, fost candidat la prezidențiale, a declarat la emisiunea... [...]
17:00
Tribunalul Cluj oprește ultimul mare proiect energetic al erei Ceaușescu   Cotidianul de Hunedoara
Tribunalul Cluj a decis, în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița, din județul Mureș. [...]
16:50
Fără regulamentele lui Edi Iordănescu, e haos la Națională Cotidianul de Hunedoara
La cantonamentul de la Mogoșoaia, în afara antrenametelor fiecare face ce vrea. Beau cafele, se joacă pe play-station, cheamă frizerii [...]
16:30
Fiica lui Vadim o critică deschis pe Maia Sandu Cotidianul de Hunedoara
"România, însă, a fost ștearsă din peisaj. România, care a ținut Republica Moldova în viață timp de... [...]
16:20
Top cazinouri online România – cum alegi platforma potrivită? Cotidianul de Hunedoara
În România ultimilor ani, cazinourile online nu mai sunt o curiozitate, ci o realitate prezentă în viața multora. [...]
16:00
Nicușor Dan, prins cu altă încurcătură  Cotidianul de Hunedoara
Potrivit jurnalistei, Nicușor Dan este "primul președinte sponsorizat clandestin al României". [...]
15:40
Compania aeriană vizată de percheziții Cotidianul de Hunedoara
La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă. [...]
15:40
Dosar penal pentru cravatele de pionier Cotidianul de Hunedoara
Decizia conducerii unei grădinițe din Satu Mare de a organiza un eveniment cu iz comunist la începerea școlii nu a rămas fără urmări. [...]
15:20
Trump, comparat cu Hitler Cotidianul de Hunedoara
Marți, trei ceasuri rele pentru președintele american Donald Trump. Aflat la un restaurant situat la doar 150 [...]
15:10
De ce refuză Kremlinul să comenteze? Cotidianul de Hunedoara
Premierul polonez Donald Tusk a declarat că a fost o provocare la scară largă și... [...]
14:50
Franța paralizată de proteste – Haos în gări, baricade și arestări Cotidianul de Hunedoara
Franța se confruntă cu una dintre cele mai intense zile de tulburări sociale din ultimii ani. Totul a început după căderea Guvernului [...]
14:50
Bătaie între un profesor şi un elev, motivul este incredibil Cotidianul de Hunedoara
Profesorul agresat s-a ales cu mai multe răni şi a ajuns la spital, iar ulterior şi-a scos certificat medico-legal. [...]
14:20
Susținător al lui Călin Georgescu, amendă usturătoare Cotidianul de Hunedoara
"Astăzi, în jurul orei 11:15, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov,... [...]
14:10
Reparații pe Magheru după articolul din Cotidianul.ro Cotidianul de Hunedoara
Încep lucrările de reparații pe Bulevardul Magheru la mai puțin de o săptămână de la apariția articolului Orașul văzut de jos. Azi, mizeria de pe Magheru [...]
13:50
Rușii despre dronele din Polonia: Nu există dovezi Cotidianul de Hunedoara
Însărcinatul cu afaceri temporar al Rusiei în Polonia respinge acuzațiile conform cărora dronele rusești ar fi pătruns în spațiul aerian polonez. [...]
13:40
Premierul Poloniei, declarație care dă fiori Cotidianul de Hunedoara
Premierul polonez Donald Tusk a declarat miercuri în Parlament că, în urma... [...]
13:30
Administratori speciali cu salarii uriașe, concediați Cotidianul de Hunedoara
Nu mai puțin de 21 de administratori speciali de la 21 de societăţi ale statului român au rămas fără slujbă printr-un ordin al [...]
