Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme
PSNews.ro, 11 septembrie 2025 10:50
Foștii președinți americani, Barack Obama și Joe Biden, condamnă uciderea lui Charlie Kirk, un fan declarat al lui Donald Trump. De la oameni de rând, până la politcieni, valurile de reacții au început să curgă, indiferent de simpatiile politice. „Nu știm încă ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk, dar acest tip […] Articolul Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
11:10
Grindeanu, nervos pe Bolojan din cauza CASS pentru mame: „Am vrut să ieșim de la guvernare” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD a precizat, miercuri seară, la România TV, că a vrut să-şi scoată partidul de la guvernare în momentul în care premierul Ilie Bolojan a insistat cu impunerea CASS-ului pentru mame, veteranii de război şi deţinuţii politici. „Datul oamenilor afară e o metodă pe care prim-ministrul cred că a încercat-o la Oradea […] Articolul Grindeanu, nervos pe Bolojan din cauza CASS pentru mame: „Am vrut să ieșim de la guvernare” apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
11:00
În ședința de Guvern de joi se află pe ordinea de zi un punct care se referă la eliberarea din funcție a unor prefecți sau subprefecți. Potrivit surselor HotNews, este vorba de prefecta de la Iași, Luciana Antoci, numită de PNL în urmă cu șase luni. Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și, potrivit negocierii […] Articolul Ilie Bolojan schimbă prefecta de Iași pentru a o numi consiliera sa apare prima dată în PS News.
11:00
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel. Raport: „Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă” # PSNews.ro
Libertatea presei la nivel global a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani și s-a deteriorat semnificativ în ultimii cinci ani, conform unui raport recent privind starea democrației, citat de AFP. „Starea actuală a democraţiei este îngrijorătoare”, a declarat Kevin Casas-Zamora, secretarul general al International Idea, un grup de reflecție cu sediul […] Articolul Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel. Raport: „Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă” apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
10:50
Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme # PSNews.ro
Foștii președinți americani, Barack Obama și Joe Biden, condamnă uciderea lui Charlie Kirk, un fan declarat al lui Donald Trump. De la oameni de rând, până la politcieni, valurile de reacții au început să curgă, indiferent de simpatiile politice. „Nu știm încă ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk, dar acest tip […] Articolul Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme apare prima dată în PS News.
10:50
R.Moldova și viitorul său democratic – discuție între liderii LOC și congresmanul american Mike Lawler # PSNews.ro
Congresmanul american Mike Lawler a avut o întrevedere cu liderii Ligii Orașelor și Comunelor din R.Moldova. Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. ”Mi-am început ziua întâlnindu-mă cu mândri lideri moldoveni – Alexandru Bujorean, Anatolie Dimitriu și Vitalie Marinuța – pentru […] Articolul R.Moldova și viitorul său democratic – discuție între liderii LOC și congresmanul american Mike Lawler apare prima dată în PS News.
10:50
Nicușor Dan nu știe de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: „Nu am imaginea clară” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu știe care este motivul pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale de la finalul lui 2024, însă mărturisește că va încerca să iasă public cu clarificări. Președintele României, Nicușor Dan, susține că nu cunoaște încă în mod clar ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, care au fost anulate. Nicușor […] Articolul Nicușor Dan nu știe de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: „Nu am imaginea clară” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
10:40
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro # PSNews.ro
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de […] Articolul Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro apare prima dată în PS News.
10:40
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal # PSNews.ro
Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe […] Articolul Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal apare prima dată în PS News.
10:40
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi. „Prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de […] Articolul Şedinţă de guvern: suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pe agendă apare prima dată în PS News.
10:20
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment din Utah. A murit la spital # PSNews.ro
Activistul conservator și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. Acesta a decedat la spital. UPDATE 9:20 Posibilul autor al asasinatului lui Charlie Kirk, surprins fugind pe un acoperiș după ce a deschis focul O înregistrare video apărută pe rețelele sociale arată cum […] Articolul Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment din Utah. A murit la spital apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
10:10
Investițiile din programul „Anghel Saligny”, eșalonate pe trei ani. Deciziile Coaliției de guvernare # PSNews.ro
Liderii Coaliției s-au reunit pentru prima dată după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia șeful statului le-a cerut să înceteze atacurile politice și să continue reformele asumate. Deși modificările privind administrația locală au fost amânate, discuțiile s-au concentrat pe finanțarea proiectelor prin PNRR și programul „Anghel Saligny”, o temă care […] Articolul Investițiile din programul „Anghel Saligny”, eșalonate pe trei ani. Deciziile Coaliției de guvernare apare prima dată în PS News.
10:00
În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional # PSNews.ro
Pe măsură ce România a accelerat în ultimii 5 ani marile proiecte de infrastructură, diferența nu o mai face doar prețul de licitație, ci abilitatea companiilor de a mobiliza echipe și resurse la scară mare. PROGER oferă două exemple relevante: autostrada A0 și reabilitarea feroviară Brașov–Sighișoara Lecția autostrăzii A0 Pe Lotul 3 Sud al centurii […] Articolul În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Milionarul Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI # PSNews.ro
Decizie bombă, luată miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Și trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. De la ce a pornit […] Articolul Milionarul Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI apare prima dată în PS News.
20:00
Expert: Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă # PSNews.ro
Analistul de securitate Cătălin Done susține că atacul cu drone rusești asupra Poloniei a fost un test al Rusiei, pentru a vedea capacitatea de reacție a țării atacate, dar și a aliaților. El crede că România trebuia să reacționeze prompt și să se pregătească pentru astfel de „teste”. Noaptea trecută, Polonia a fost ținta unei […] Articolul Expert: Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă apare prima dată în PS News.
19:50
Țara în care s-au calculat greșit tarifele la electricitate. Populația are de plătit 3 mld de dolari în următorii 2 ani # PSNews.ro
O eroare de 3,1 miliarde de dolari în calcularea tarifelor la electricitate va duce la scumpiri pentru milioane de sud-africani, timp de doi ani consecutiv. De proporții istorice, greșeala a fost recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie din Africa de Sud (NERSA), care a anunțat că a calculat greșit tarifele la electricitate, provocând un dezechilibru […] Articolul Țara în care s-au calculat greșit tarifele la electricitate. Populația are de plătit 3 mld de dolari în următorii 2 ani apare prima dată în PS News.
19:50
Echinocțiul de toamnă 2025. Când începe oficial toamna astronomică și ce schimbări aduce # PSNews.ro
Pe 22 septembrie începe oficial toamna astronomică, ziua în care durata zilei și a nopții sunt aproape egale pe toată planeta. Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie. Acest moment marchează începutul toamnei astronomice, spre deosebire de toamna meteorologică. Fenomenul se datorează poziției Pământului în raport cu Soarele. În acest moment, axa planetei noastre nu este […] Articolul Echinocțiul de toamnă 2025. Când începe oficial toamna astronomică și ce schimbări aduce apare prima dată în PS News.
19:40
Miliardarul care l-a depășit pe Musk și a devenit cel mai bogat din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 mld. USD # PSNews.ro
Elon Musk şi-a pierdut miercuri titlul de cea mai bogată persoană din lume. A fost depăşit de cofondatorul Oracle, Larry Ellison, după o creştere spectaculoasă a acţiunilor companiei de tehnologie. Averea lui Ellison a explodat cu 101 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la 393 miliarde de dolari şi depăşind averea lui Musk de […] Articolul Miliardarul care l-a depășit pe Musk și a devenit cel mai bogat din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 mld. USD apare prima dată în PS News.
19:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă susținută la Cluj, că speră ca protestele magistraților să se încheie și că manifestarea nemulțumirilor trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de lege. ‘Protestul în sine nu a fost unul uniformizat la nivel de țară. Adunările generale la fiecare instanță sau parchet decid […] Articolul Ministrul Radu Marinescu vrea să se „pună lacăt” protestului din Justiție apare prima dată în PS News.
19:30
Coincidență? Mașina premierului Poloniei, furată chiar în noaptea atacului cu drone rusești # PSNews.ro
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată în noaptea de marți spre miercuri, în același timp în care mai multe drone rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei. Poliția și serviciile speciale lucrează la acest caz. Potrivit tvn24.pl, furtul a avut loc în zona Trójmiasto, fiind vorba de o mașină privată a familiei, nu de una oficială. […] Articolul Coincidență? Mașina premierului Poloniei, furată chiar în noaptea atacului cu drone rusești apare prima dată în PS News.
19:30
Victor Ponta, concluzie dură după ce deputații au respins comisia de anchetă privind anularea alegerilor # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta se revoltă față de starea de fapt din Parlamentul României! ”Nu mai votează legi, că le dă guvernul, prin angajarea răspunderii”, spune Ponta, aducând ca argument ziua de miercuri, când majoritatea deputaților din coaliție a respins înființarea a două comisii de anchetă – una legată de anularea prezidențialelor de anul trecut […] Articolul Victor Ponta, concluzie dură după ce deputații au respins comisia de anchetă privind anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
19:20
Fifor (PSD): Preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune # PSNews.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) spune că, în timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele” cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune, ceea ce reprezintă un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, […] Articolul Fifor (PSD): Preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune apare prima dată în PS News.
19:20
11,5 milioane euro despăgubiri de la UE pentru pomicultorii și viticultorii români. Anunțul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, anunţă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare […] Articolul 11,5 milioane euro despăgubiri de la UE pentru pomicultorii și viticultorii români. Anunțul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
19:10
„Vătămările provocate de vaccinuri” este noul obiectiv de cercetare al administrației americane # PSNews.ro
Deși promite peste 100 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, noul plan al autorităților americane evită reglementarea clară a subiectelor controversate: vaccinurile și pesticidele. Raportul, emis marți de administrația americană, propune peste 120 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, de la nutriție și educație medicală până la boli cronice și siguranța alimentelor. Însă documentul, coordonat […] Articolul „Vătămările provocate de vaccinuri” este noul obiectiv de cercetare al administrației americane apare prima dată în PS News.
19:10
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 20 de oameni. Elon Musk a rămas pe primul loc în clasament, devenind […] Articolul Noul clasament Forbes al celor mai bogați americani. Bill Gates nu mai apare în top 10 apare prima dată în PS News.
19:00
Rechizite gratuite pentru elevii claselor pregătitoare și I-VIII. Ce documente trebuie depuse # PSNews.ro
Elevii care provin din familii cu venituri mici pot depune anumite documente pentru a primi rechizite gratuite. Ce formalități trebuie întocmite pentru a primi pachetul educațional? Elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, pot beneficia de rechizite școlare gratuite, în conformitate cu Legea nr. 126/2002 și Ordonanța Guvernului nr. 33/2001. Această […] Articolul Rechizite gratuite pentru elevii claselor pregătitoare și I-VIII. Ce documente trebuie depuse apare prima dată în PS News.
19:00
Ce spune Elena Lasconi despre fotografiile cu Nicușor Dan și Florian Coldea, la 4 luni după ce le-a publicat # PSNews.ro
Elena Lasconi susține că distribuirea pozelor controversate din campania electorală cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta a fost un risc calculat pentru a influența alegerile, deși ea nu a pretins că sunt reale. Invitată astăzi la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, din cadrul Gândul, Elena Lasconi a vorbit despre fotografiile publicate în campanie […] Articolul Ce spune Elena Lasconi despre fotografiile cu Nicușor Dan și Florian Coldea, la 4 luni după ce le-a publicat apare prima dată în PS News.
18:50
Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte # PSNews.ro
Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația de la Washington care este reacția față de cele 19 drone ale Rusiei care au încălcat spațiul țării NATO. „Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele […] Articolul Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte apare prima dată în PS News.
18:50
După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi # PSNews.ro
Forţele israeliene au atacat miercuri capitala Yemenului, Sana’a, a relatat postul de televiziune Al Masirah, condus de mişcarea Houthi. Martorii susţin că atacul a vizat Ministerul Apărării. Presa israeliană a transmis că armata israeliană IDF – efectuează atacuri împotriva Yemenului, dar nu a existat niciun comentariu imediat din partea IDF. Locuitori din Sana’a au declarat […] Articolul După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi apare prima dată în PS News.
18:40
Impas la metroul din Cluj și nu din cauza banilor. Ce s-a descoperit la scurt timp după ce au început săpăturile # PSNews.ro
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul săpăturilor s-a găsit o rocă vulcanică, greu de pătruns. Iar miercuri reprezentanții primăriei au transmis că ar fi un anume tip de calcar de o duritate mare. Geologii au însă altă opinie. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că […] Articolul Impas la metroul din Cluj și nu din cauza banilor. Ce s-a descoperit la scurt timp după ce au început săpăturile apare prima dată în PS News.
18:40
Dosar penal după scandalul copiilor îmbrăcați în uniforme comuniste la ceremonia de începere a noului an școlar # PSNews.ro
Un român din doi crede că Nicolae Ceauşescu a fost un conducător bun, arată un studiu publicat astă vară. Asta şi pentru că în şcoală ori nu ni se predă nimic despre comunism, ori este transformat într-o sărbătoare plină de amuzament: cu cravate roşii la gât şi eugenii. În Satu Mare, o grădiniţă de stat […] Articolul Dosar penal după scandalul copiilor îmbrăcați în uniforme comuniste la ceremonia de începere a noului an școlar apare prima dată în PS News.
18:40
CTP, despre succesorul lui Bolojan în cazul unei demisii a acestuia: ”Un singur lucru nu poate să facă” # PSNews.ro
Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) spune, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, că succesorul acestuia la șefia guvernului va putea face tot ”ce vrea” în afara unui singur lucru: ”să scoată bani din piatră seacă”. Dacă reforma pensiilor speciale va fi declarată neconstituțională, sunt șanse mari ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Publicistul […] Articolul CTP, despre succesorul lui Bolojan în cazul unei demisii a acestuia: ”Un singur lucru nu poate să facă” apare prima dată în PS News.
18:30
Daniel David amenință: „Educația a dat tot ce avea de dat. Dacă mai trebuie tăieri, plec din funcție” # PSNews.ro
Într-un interviu acordat Irinei Petraru pentru „Adevărul”, ministrul Educației, Daniel David, a răspuns criticilor sindicaliștilor și protestelor profesorilor. El își asumă rolul de „ministru al austerității” și avertizează că nu va rămâne în funcție dacă în 2026 educația va fi din nou vizată de reduceri. Ministrul abordează situația din școli după boicotul profesorilor, riscul unei […] Articolul Daniel David amenință: „Educația a dat tot ce avea de dat. Dacă mai trebuie tăieri, plec din funcție” apare prima dată în PS News.
18:20
AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci legi din pachetul adoptat în Parlament au fost atacate, iar CCR are deja pe rol nouă dosare. La doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan […] Articolul AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
18:20
Câte locuri de muncă sunt disponibile la acest moment în România. Care sunt cele mai căutate joburi # PSNews.ro
Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă, prin reţeaua Eures România, 248 de posturi. Cele mai multe joburi sunt oferite pentru curieri, conducători auto transport rutier, agenţi de securitate, sau muncitori necalificaţi la asamblarea şi montarea pieselor, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). […] Articolul Câte locuri de muncă sunt disponibile la acest moment în România. Care sunt cele mai căutate joburi apare prima dată în PS News.
18:20
De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri. Potrivit datelor Eurostat din perioada 2021–2024, țara noastră ocupă locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește violența împotriva femeilor în cuplu, un clasament care reflectă lipsa unei reacții ferme […] Articolul Femicidul – rușinea pe care România refuză să o numească apare prima dată în PS News.
18:10
Primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea iluminatului public # PSNews.ro
Au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat, miercuri, începerea lucrărilor de modernizare a iluminatului public din Parcul Herăstrău – Regele Mihai I. Potrivit edilului, au fost instalați primii stâlpi noi de iluminat și a fost remediată o avarie electrică. Totodată, a fost începută „pregătirea pentru […] Articolul Primarul interimar al Capitalei, anunță începerea lucrărilor pentru modernizarea iluminatului public apare prima dată în PS News.
18:10
PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene # PSNews.ro
Parlamentul European a adoptat amendamentele propuse de eurodeputatul Dan Motreanu ce simplifică accesul la fondurile europene. „Am votat, în plenul de la Strasbourg, rezoluția privind simplificarea Politicii de Coeziune. Solicităm Comisia Europeană de simplificare a regulilor pentru accesarea fondurilor UE, fapt care este relevant în special pentru perioada 2028-2034. regională. Acesta a solicitat un „set […] Articolul PE a adoptat amendamentele propuse de Dan Motreanu ce vizează simplificarea accesului la fondurile europene apare prima dată în PS News.
18:00
Parlamentare R. Moldova 2025: Lista cu secţiile de votare organizate în 14 oraşe din România pentru cetățenii moldoveni # PSNews.ro
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova cetățenii moldoveni stabiliți temporar sau permanent în România își vor putea exprima opțiunea de vot în 23 de secții de votare care vor fi organizate în 14 orașe din România, a anunțat Ambasada Republicii Moldova la București. ‘Dragi cetățeni ai Republicii Moldova stabiliți permanent sau […] Articolul Parlamentare R. Moldova 2025: Lista cu secţiile de votare organizate în 14 oraşe din România pentru cetățenii moldoveni apare prima dată în PS News.
18:00
Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean ce le-ar fi dat șpagă directorilor, exasperat: „Încă se pune botul” # PSNews.ro
Claudiu Crețu, directorul general ELCEN, și Cristian Zamfiroi, directorul comercial ELCEN, ar fi pus la punct, împreună, o schemă prin care obțineau anumite procente din bani publici plătiți de societatea Electrocentrale București pentru contracte de lucrări la CET-urile din București. Surse apropiate anchetei au explicat pentru Digi24.ro cum a fost pusă în practică această schemă, […] Articolul Traseul mitei de la ELCEN. Afaceristul moldovean ce le-ar fi dat șpagă directorilor, exasperat: „Încă se pune botul” apare prima dată în PS News.
17:50
Premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu a promis miercuri „rupturi”, „pe fond” și „nu doar pe formă”, în cadrul ceremoniei de transfer a mandatului, unde a asigurat că „nicio cale nu este imposibilă” pentru a ieși din criza politică. După ce i-a mulțumit predecesorului său François Bayrou pentru „curajul său extraordinar”, noul locatar de la Matignon […] Articolul Primele promisiuni făcute de premierul-desemnat al Franței Sébastien Lecornu apare prima dată în PS News.
17:40
Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone. 6 miliarde de euro, alocați proiectului # PSNews.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres. Uniunea Europeană va oferi şase miliarde de euro pentru acest proiect, a declarat ea într-un discurs adresat Parlamentului European în oraşul Strasbourg din Franţa. Banii vor proveni dintr-un împrumut […] Articolul Ursula von der Leyen anunţă o alianţă cu Ucraina pentru producţia de drone. 6 miliarde de euro, alocați proiectului apare prima dată în PS News.
17:40
Lasconi: „Să ne așteptăm la reacții de la Cotroceni scrise de altcineva. Deciziile nu le va lua Nicușor Dan” # PSNews.ro
Elena Lasconi, fosta candidată la prezidențiale, a afirmat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că deciziile fundamentale pentru România nu vor fi luate de președintele Nicușor Dan, iar în momentele critice pentru țară, vor exista doar „reacții de la Cotroceni scrise de altcineva așa cum am avut o campanie scrisă de o echipă de […] Articolul Lasconi: „Să ne așteptăm la reacții de la Cotroceni scrise de altcineva. Deciziile nu le va lua Nicușor Dan” apare prima dată în PS News.
17:30
Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile” # PSNews.ro
„Nicăieri în lume, nici în țările din Africa, nu s-a întâmplat așa ceva, să zici că nu-ți mai susții candidatul, nu-nțeleg de ce au mai strâns semnături”, a spus Lasconi despre deciziile USR din campanie. Prezentă la emisiunea lui Ionuț Cristache, „Ai aflat!”, de la Gândul, Elena Lasconi a spus că se știa de intenția ca alegerile […] Articolul Lasconi: „Adevărul e că încă de pe data de 27 noiembrie, anul trecut se știa că intenționau să anuleze alegerile” apare prima dată în PS News.
17:20
Parchetul General: Încadrarea juridică a faptelor lui Călin Georgescu, schimbată în „complicitate” # PSNews.ro
Fostul candidat prezidențial Călin Georgescu s-a prezentat luni la Parchetul General, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale, alături de gruparea lui Horațiu Potra. Astfel, potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor „în complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale […] Articolul Parchetul General: Încadrarea juridică a faptelor lui Călin Georgescu, schimbată în „complicitate” apare prima dată în PS News.
17:20
Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk a anunţat miercuri că va renunţa la 9.000 de angajaţi, sau 11,5% din forţa sa de muncă, în cadrul măsurilor de restructurare menită să ducă la economii anuale de opt miliarde coroane daneze (1,26 miliarde de dolari), transmite Reuters. Compania a raportat 108 angajaţi în România, în anul 2024. Novo […] Articolul Gigantul farma cu afaceri în România, care concediază 9.000 de angajaţi la nivel global apare prima dată în PS News.
17:10
Muraru, despre Visa Waiver: România are capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum # PSNews.ro
Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanţilor, anunţă Ambasada României în SUA. Ambasadorul României în SUA, Adrei Muraru, a transmis, despre Visa Waiver, că România este pregătită să ofere cel […] Articolul Muraru, despre Visa Waiver: România are capabilităţi pe care nicio altă ţară din program nu le-a mai avut până acum apare prima dată în PS News.
17:10
Primele imagini cu doborârea unei drone rusești deasupra Poloniei. „S-a auzit o bubuitură în apropiere” # PSNews.ro
A apărut prima filmare care surprinde momentul în care a fost interceptată şi doborâtă una dintre dronele ruseşti ajunse în Polonia. Imaginile au fost filmate de o cameră de supraveghere, instalată la o casă din localitatea Zamość, în regiunea Lublin. „S-a auzit o bubuitură în apropiere”, a povestit o martoră, potrivit publicaţiei Kontakt24. Premierul polonez Donald […] Articolul Primele imagini cu doborârea unei drone rusești deasupra Poloniei. „S-a auzit o bubuitură în apropiere” apare prima dată în PS News.
17:00
România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai # PSNews.ro
România va fi reprezentată de o delegaţie formată din 39 de sportivi şi 8 antrenori la Campionatele Mondiale de Canotaj, care se vor desfăşura între 21–28 septembrie la Shanghai, China. Ediţia din acest an aduce o premieră istorică: introducerea probelor mixte. România va lua startul şi la dublu vâsle mixt (Mix2x) şi 8+1 mixt (Mix8+). […] Articolul România va fi reprezentată de 39 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj de la Shanghai apare prima dată în PS News.
17:00
Gheorghe Piperea a cerut demisia Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European de la Strasbourg # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea i-a cerut Ursulei von der Leyen să demisioneze din funcţia de preşedintă a Comisiei Europene, în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului European de la Strasbourg. „Doamnă von der Leyen, vă cer acum şi aici să demisionaţi. Nu doar pentru că vă aşteaptă alte două moţiuni de cenzură, ci mai ales pentru […] Articolul Gheorghe Piperea a cerut demisia Ursulei von der Leyen în plenul Parlamentului European de la Strasbourg apare prima dată în PS News.
16:50
Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița. Care este motivul # PSNews.ro
Tribunalul Cluj a dispus în primă instanță, prin ordonanță președințială, oprirea lucrărilor de finalizare a amenajării hidroenergetice Răstolița din județul Mureș, ultimul obiectiv investițional major demarat de autoritățile comuniste din România, în 1989, înainte de căderea regimului Nicolae Ceaușescu. Potrivit deciziei judecătorești, lucrările vor fi oprite până la soluționarea definitivă a procesului în care ONG-urile […] Articolul Instanța de judecată a oprit lucrările de finalizare a hidrocentralei Răstolița. Care este motivul apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.