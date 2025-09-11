Pinum, unul dintre principalii producători de uşi şi ferestre din România, ia 10 mil euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de 14 mil.euro la Moara Vlăsiei, în nordul Capitalei

07:15

Rulajele Bursei de Valori Bucureşti ar putea fi afectate de posibila creştere a impo­zitului pe câştigurile din ti­tluri de valoare la 6% pentru acţiunile deţinute mai puţin de un an şi la 3% pentru cele păstrate peste 12 luni. Tot­odată, piaţa continuă să ofere oportunităţi de investiţii, inclusiv prin listări de pachete suplimentare de acţiuni ale unor companii de stat, spune Lucian Isac, director general al casei de brokeraj Estinvest.