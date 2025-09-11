Drum Expres Bacău – Piatra Neamț: A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor

22:30

Salariații Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se alătură corului de angajați în autorități independente care reclamă tăierile de salarii și personal impuse de Guvernul Bolojan. Ca și ASF, de exemplu, cei de la ANRE vin cu o argumentație bazată în principal pe legislația europeană și decizii ale unor organisme adiacente UE, cum ar fi Curtea Europeană de Justiție, relevă un document adresat mai multor structuri ale Comisiei Europene precum și FMI și Băncii Mondiale.