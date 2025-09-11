Pepco deschide magazinul cu numărul 500 în zece ani de prezență în România
Economica.net, 11 septembrie 2025 12:20
Retailerul Pepco, unul dintre cei mai mari retaileri de îmbrăcăminte din România marchează zece ani de prezență pe plan local și deschide al 500-lea magazin.
Drum Expres Bacău – Piatra Neamț: A fost lansată licitația pentru supervizarea lucrărilor # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat joi că a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanță pentru Drumul Expres Bacău - Piatra Neamț.
Anunț în premieră pentru șoferi de la cel mai nou vânzător de RCA, firma patronului Superbet: Plata în mai puțin de zece zile! # Economica.net
Eazy Asigurări, societate deținută de Sacha Dragic, fondatorul Superbet, anunță date în premieră privind gestionarea daunelor și situația companiei. Firma este cel mai nou jucător intrat pe piața RCA.
40 de kilograme de aur şi 4 milioane de euro – Licitaţie de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri şi numismatică) la ARTMARK # Economica.net
Licitaţia de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri şi numismatică) a familiei Doamnei N.C., prima vânzare publică de lingouri de aur, cu preţurile de pornire situate între 55-60% din valoarea de piaţă a metalului preţios, va avea loc pe 30 septembrie.
Cine va fi noul lider din Coreea de Nord, succesorul dictatorului Kim Jong Un? Anunțul serviciilor de informaţii din Coreea de Sud # Economica.net
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care l-a însoţit în vizita sa la Beijing la începutul lunii septembrie, este avansată ca posibilă succesoare a acestuia, potrivit serviciilor de informaţii sud-coreene, relatează joi AFP şi Reuters.
Prețul aurului nu mai are nicio limită. Creștere uriașă într-o singură săptămână și încă un record istoric. China decide tot # Economica.net
La începutul lunii septembrie, prețul aurului a atins un nou maxim istoric de peste 3.650 dolari. Aurul a înregistrat, în medie, creșteri de 15% în fiecare perioadă de recesiune majoră din ultimele două decenii. Cererea globală depășește anual 5.000 de tone, fiind susținută de băncile centrale și economiile emergente, China jucând un rol central, arată o analiză Tavex.
Cea mai mare scumpire din august, plus 65,73% în ritm anual. Top 3 creşteri de preţuri – date oficiale inflaţie INS # Economica.net
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% în ritm anual şi 2,56% faţă de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 41,73% în ritm anual, şi serviciile de igienă şi cosmetică, cu o creştere anualizată de 19,27%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate joi.
Criza politică franceză, cu un nou prim-ministru, dar fără guvern sau buget, este aşteptată să figureze pe agenda discuţiilor la reuniunea de joi a Consiliului guvernatorilor de la Banca Centrală Europeană (BCE), în contextul turbulenţelor prin care trece a doua cea mai mare economie a zonei euro, transmite AFP.
Germania vrea o moarte mai lentă pentru cărbune. Cancelarul Merz vrea să ia o pauză la închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi terminate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască # Economica.net
Germania ar trebui să aibă în vedere o pauză când vine vorba de închiderea ultimelor termocentrale pe cărbune, până când vor fi finalizate noile centrale pe gaze capabile să le înlocuiască, a declarat miercuri seara cancelarul Friedrich Merz, la o întâlnire cu directorii din industria energetică, transmite Bloomberg.
Reacția retailerilor online la taxarea pe cifra de afaceri: blochează investițiile, pune presiune pe prețurile finale și forța de muncă # Economica.net
Retailerii online evomag și Vexio atrag atenția că menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri aplicat de la începutul anului 2024 are consecințe negative asupra industriei.
Nicușor Dan: Polonia şi ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real # Economica.net
Polonia şi ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie în timp real, a declarat miercuri preşedintele Nicuşor Dan, referindu-se la doborârea dronelor care au pătruns în spaţiul aerian polonez.
SUA – Comentatorul conservator Charlie Kirk împuşcat mortal, Trump anunţă doliu naţional # Economica.net
SUA - Comentatorul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri în cursul unui eveniment organizat la Utah Valley University din Orem, statul Utah, a anunţat preşedintele american Donald Trump, notează Reuters şi AFP.
Nicuşor Dan: Există un risc ca o nemulţumire în esenţă socială să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a admis că există un risc ca o nemulţumire în esenţă socială să se ducă într-o zonă de ură, de xenofobie.
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP.
Rolul şefului civil al SRI este de a recâştiga încrederea între societate şi partea operaţională a acestui serviciu, a afirmat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.
Grindeanu „ameninţă”: PSD nu va fi partener la o reformă a administraţiei locale ţintită pe concedieri # Economica.net
PSD nu va fi partener la o abordare ca reforma administraţiei locale să se adreseze ţintit pe concedieri, ci va propune o matrice, o bază de calcul similară pentru unităţi administrative de aceeaşi mărime prin care să se stabilească numărul optim de angajaţi.
Grupul spaniol Inditex, proprietarul magazinelor Zara, a raportat miercuri vânzări sub aşteptări în perioada mai - iulie 2025, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea retailerului de a continua să îşi crească vânzările într-un context economic incert, transmite Reuters.
Pîslaru: Vrem să îmbunătăţim viaţa beneficiarului de fonduri europene. Vom lucra la un nou site ce poate fi mai uşor de parcurs # Economica.net
Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene lucrează la un nou site, mai uşor de utilizat, şi derulează un proiect pe PNRR prin care un asistent virtual "cu un pic de inteligenţă artificială" răspunde la întrebările din ghidurile de finanţare, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-un interviu acordat AGERPRES.
Inflaţia a explodat în august. Creştere anuală de aproape de 10% (date oficiale INS) # Economica.net
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
Dan Ostahie creează un colos cu active în valoare de 4,7 miliarde de lei. Planurile Altex pentru Brico Depot # Economica.net
Altex, liderul pieței electroIT din România, va fuziona prin absorbție cu Bricostore România, compania care operează lanțul de magazine DIY Brico Depot pe care l-a achiziționat și cu AXSYS Business Technologies, o altă companie din grupul Altex care oferă servicii software.
Tăierile lui Bolojan, reclamate la UE, FMI și Banca Mondială. Salariații ANRE, arbitrul din energie, avertizează: Siguranța națională, pusă în pericol de o lege fără niciun beneficiu # Economica.net
Salariații Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) se alătură corului de angajați în autorități independente care reclamă tăierile de salarii și personal impuse de Guvernul Bolojan. Ca și ASF, de exemplu, cei de la ANRE vin cu o argumentație bazată în principal pe legislația europeană și decizii ale unor organisme adiacente UE, cum ar fi Curtea Europeană de Justiție, relevă un document adresat mai multor structuri ale Comisiei Europene precum și FMI și Băncii Mondiale.
TAROM își vinde participațiile în DNATA Catering și Globe Ground, companii cu afaceri cumulate de 40 de milioane de euro în 2024 # Economica.net
Compania națională TAROM urmează să-și vândă și participațiile pe care le deține în companiile DNATA Catering și Globe Ground, potrivit hotărârilor acționarilor aprobate luna trecută și consultate de Economica.net.
VIDEO Drum Expres Brăila – Galați: Imagini noi cu șoseaua construită de Umbrărescu. Când vor fi „unite” malurile Siretului # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini cu șantierul Drumului Expres Brăila - Galați (DEx6), construit de grupul UMB. Imaginile încep cu podul peste râul Siret, principala lucrare de artă de pe viitoarea șosea de mare viteză.
Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație. Vom evalua cu cifrele pe masă cu toate părţilor implicate # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este "deloc" mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar.
Digi răspunde concurenței cu încă o ieftinire a abonamentelor în Spania. A primit peste 1 milion de numere portate în acest an # Economica.net
Digi Spania, filiala grupului românesc Digi Communications, a reacționat la o serie de oferte din partea concurenței, în special Vodafone Spania, cu încă o ieftinire și o îmbunătățire a vitezelor de internet prin fibră optică și telefonie mobilă atât pentru clienții existenți, cât și pentru noii abonați.
Netanyahu cere Qatarului să expulzeze sau să-i judece pe teroriștii de pe teritoriul său # Economica.net
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a cerut miercuri Qatarului să-i expulzeze sau să-i judece pe "teroriştii" de pe teritoriul său, în urma atacurilor israeliene de la Doha care au vizat lideri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas, relatează AFP, transmite Agerpres.
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Am discutat cu delegația FMI despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea economiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri o discuţie cu delegaţia Fondului Monetar Internaţional, condusă de Joong Shik Kang, despre politicile în domeniul energiei şi impactul lor asupra economiei României.
Italia redevine cel mai mare producător de vin din lume, după recolta bună din acest an # Economica.net
Italia urmează să înregistreze o recoltă bună de struguri în 2025, ceea ce îi va permite să îşi consolideze statutul de principal producător mondial de vin, după doi ani complicaţi, conform estimărilor prezentate miercuri de Ministerul Agriculturii din Italia şi Uniunea Italiană a Vinurilor (UIV), informează AFP, relatează Agerpres.
Tarom „va zbura” cu FlyDubai. Operatorul premium anunță parteneriatul: Clienții vor avea acces la 15 rute operate de Tarom din București # Economica.net
Flydubai, unul dintre operatorii aerieni premium, anunță că a încheiat un partneriat cu Tarom. Astfel, clienții companiei din Dubai vor putea accesa 15 dintre rutele operate de compania aeriană a statului român.
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Larry Ellison, fondatorul Oracle, i-a luat locul # Economica.net
Larry Ellison l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă, după ce cotaţia acţiunilor Oracle a crescut miercuri cu mai mult de o treime, impulsionată de explozia Inteligenţei Artificiale, informează Financial Times, transmite Agerpres.
Victorie importantă pentru Trump în drumul spre puterea absolută. Un consilier al său, aproape să intre în conducerea FED, „banca băncilor” din SUA. Scad dobânzile? # Economica.net
Donald Trump este aproape de victorie pe un alt front care se lasă cu greu cucerit. După disputele pe care le-a avut cu conducerea FED, care refuză să reducă dobânzile, așa cum cere președintele, de teama inflației, el are șanse să își plaseze în Consiliul Guvernatorilor, care conduce "banca băncilor" din SUA, un consilier personal.
Infinity Capital Investments, fostul SIF Oltenia, a primit din partea ASF aprobările să dețină 26% din acțiunile la PAID S.A. – (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) # Economica.net
Infinity Capital Investments S.A. informează acționarii și investitorii de la Bursa de Valori București că a primit din partea Autorității de Supraveghere Financiară aprobarea să dețină direct și indirect un pachet de acțiuni de 26% din Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.
Șeful fabricantului de componente auto Valeo, Christophe Perillat, cere introducerea unui conținut minim european în mașinile vândute în UE # Economica.net
Introducerea unui conţinut minim european în autoturismele vândute în UE este vitală pentru ca sectorul auto din regiune să rămână competitiv, a declarat miercuri directorul general de la producătorul francez de componente auto Valeo, Christophe Perillat, informează Reuters, transmite Agerpres.
Fondul Suveran al Norvegiei, cu o valoare de 2.000 de miliarde de dolari, analizează o creştere a investiţiilor în regenerabile, inclusiv în active precum reţele energetice, a declarat miercuri directorul responsabil pentru investiţiile în energie şi regenerabile de la Norges Bank Investment Management, Harald von Heyden (foto), transmite Bloomberg, relatează Agerpres.
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% în luna august 2025, în timp ce mașinile ecologice au realizat un salt de 74,4% – APIA # Economica.net
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut cu 52,6% în România, la nivelul lunii august 2025 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, în timp ce autoturismele ecologice au raportat un salt, pe total, de 74,4% şi o cotă de piaţă de 59,9%, relevă datele analizate de Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA), publicate miercuri, relatează Agerpres.
Hidroelectrica a atribuit unei companii din subordinea sa contractul de retehnologizare a turbinelor mici ale Centralei Stejaru # Economica.net
Societatea Hidroelectrica a anunțat astăzi, 10.09.2025, atribuirea contractului pentru ”Retehnologizare CHE Stejaru. Retehnologizare HA1÷HA4 și instalații centrală.”, Licitația a câștigat-o Hidroserv S.A., o companie din subordinea Hidroelectrica. Aceasta a fost însă și unicul participant la licitație.
Creștere spectaculoasă a brandurilor chinezești pe Autovit.ro în perioada iunie – august 2025. Dublarea anunțurilor și 165% mai multe vizualizări în vara 2025 # Economica.net
Europa a devenit o destinație - cheie pentru brandurile chinezești de autoturisme în ultimii ani, datorită cererii crescute pentru vehicule electrificate și pentru alternative accesibile la mărcile consacrate. România nu face excepție, iar datele Autovit.ro, cea mai mare platformă auto online din România, arată o evoluție spectaculoasă a prezenței mărcilor chinezești: în perioada iunie - august 2025, interesul pentru această categorie a crescut semnificativ față de vara anului precedent.
Fermierii români din sectoarele viticol și pomicol vor primi ajutoare de urgență în valoare de 11,5 milioane de euro # Economica.net
Comisia Europeană a propus un pachet de sprijin de urgenţă de 49,8 milioane de euro pentru fermierii din şase state membre ale UE din sectoarele pomicol şi viticol, iar România are a doua cea mai mare alocare din acest pachet, de 11,5 milioane euro, a anunţat, miercuri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.
Pasajul Apărătorii Patriei: Cum va arăta la final construcția de peste 800 de metri lungime din Sectorul 4 # Economica.net
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a postat miercuri randări 3D cu forma finală a pasajului Apărătorii Patriei, ușor modificată față de cea prezentată inițial, la lansarea proiectului.
Afenția de turism DERTOUR anunță că lansează zboruri directe spre o destinația exotică nouă, Bahrain. După doar patru ore de zbor, turiștii români pot explora o țară fascinantă din Orientul Mijlociu.
Investitorii individuali se întorc către SUA pe fondul reînnoirii încrederii în piață – studiu eToro # Economica.net
Investitorii individuali își recâștigă încrederea în potențialul pe termen lung al pieței americane după două trimestre de declin și și-au mărit expunerea, potrivit ultimului raport trimestrial Retail Investor Beat al platformei de tranzacționare și investiții eToro.
Fermierii din SUA pierd miliarde de dolari în urma reducerii vânzărilor de soia boabe către China # Economica.net
Fermierii americani pierd miliarde de dolari în urma înjumătăţirii vânzărilor de soia boabe către China în acest sezon, stagnarea discuţiilor comerciale oprind exporturile, iar furnizorii rivali din America de Sud s-au grăbit să umple globul, conform traderilor şi analiştilor, transmite Reuters.
Iulius a început reamenajarea şi modernizarea Palas Iași, o investiție de 80 de milioane de euro. Cum va arăta la finalizare # Economica.net
Iulius a anunțat demararea primei etape din amplul proiect de reamenajare şi modernizare a ansamblului mixt Palas Iași. Conceptul a fost realizat de renumitul birou de arhitectură Foster + Partners, care se ocupă și de proiectul de la Constanța.
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, transmite că încălcarea spaţiului aerian al Poloniei este inacceptabilă. Ea reafirmă solidaritatea "deplină" a României cu Polonia şi sprijinul faţă de coordonarea strânsă între aliaţi pentru adoptarea măsurilor adecvate.
Prima noutate la Paralela45 după fuziunea cu polonezii de la Rainbow Tours: zbor charter spre Muntenegru cu LOT Polish Airlines # Economica.net
Paralela45 anunță lansarea programului de zboruri charter pentru sezonul estival 2026. Agenția de turism vine cu premiere pentru turiștii români.
Compania aeriană Anima Wings anunță lansarea zborurilor directe pe ruta București – Geneva și retur, începând din 23 martie 2026.
Longshield Investment Group, fostul SIF Muntenia, mai cumpără o clădire de birouri în București # Economica.net
Bucur SA, deținută de Longshield Investment Group, mai cumpără o clădire de birouri în București, după ce recent a cumpărat CSDA Siriului cu peste șase milioane de euro.
Compania Rețele Electrice România a finalizat lucrările de modernizare a stației de transformare IRUM din municipiul Deva # Economica.net
Societatea Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, anunță că a finalizat lucrările de modernizare pentru stația 110/20kV IRUM, din municipiul Deva, pentru a eficientiza activitatea de distribuție a energiei electrice în zonă. Investiția, în valoare totală de peste 19 milioane de lei a fost realizată integral din surse proprii, ca parte a strategiei companiei de a dezvolta rețeaua de distribuție a energiei electrice având în vedere principiile de calitate și reziliență.
Britanicul care a finalizat blocurile începute și abandonate de Becali în Pipera, lansează un nou proiect de 130 de milioane de euro # Economica.net
Investitorul britanic Ghai Sant Ram, care a finalizat blocurile început și abandonate de George Becali în Pipera, anunță lansarea oficială a unui nou proiect rezidențial în România.
Neptun Deep – OMV Petrom anunţă un contract cu gigantul german Uniper pentru gazele din Marea Neagră şi mai multe acorduri înainte de debutul livrărilor de gaze în 2027 # Economica.net
Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, care urmează să devină cel mai mare proiect de producţie de gaze din Uniunea Europeană, a atras noi cumpărători, susţine operatorul OMV Petrom SA.
