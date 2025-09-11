În România, procentul copiilor supraponderali şi obezi s-a dublat. De la 10% la 23%
Newsweek.ro, 11 septembrie 2025 12:20
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 15 minute
12:30
INHGA: Atenţionare Cod galben de viituri pe râuri din nouă judeţe, până vineri la prânz # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod gal...
Acum 30 minute
12:20
Naționala de fotbal României ajunge la barajul pentru Campionatul Mondial. Cu cine ar putea juca? # Newsweek.ro
După ce eșecurile cu Bosnia și Austria și egalul în deplasarea din Cipru, naționala de fotbal Români...
12:20
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
Acum o oră
12:10
Cearta PSD, PNL, USR pe primăria București face culoar candidatului susținut de Georgescu și Simion # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare poate face un cadou uriaș partidelor de extrema dreaptă. Cearta PSD, PNL, USR ...
12:00
O crimă cu autor necunoscut din Buzău a fost elucidată după 23 de ani. Procurorii au descoperit că o...
11:50
Starea democrației, îngrijorătoare. Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Newsweek.ro
Raportul „The Global State of Democracy 2025” realizat de grupului de reflecţie International Idea a...
Acum 2 ore
11:40
Starea democrației, îngrijorătoare. Liberatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Newsweek.ro
Raportul „The Global State of Democracy 2025” realizat de grupului de reflecţie International Idea a...
11:30
A patra dimenisune s-ar putea ascunde sub ochii noștri. De ce nu o putem percepe? Fizicienii explică # Newsweek.ro
A patra dimenisune pare mai degrabă un concept desprins din filmele science-fiction. În mod normal, ...
11:20
Avertismentul fostului șef al trupelor SUA în Europa: „Rusia a testat NATO cu dronele din Polonia” # Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat că atacul cu dro...
11:10
Ilie Bolojan, despre atentatele de la 11 septembrie: Libertatea și democrația nu sunt garantate # Newsweek.ro
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Ameri...
11:00
Cel mai mare motor de căutare de mobilă din Cehia, FAVI, anunță o schimbare în conducerea companiei....
10:50
Rezerviștii din două județe vor fi convocați, săptămâna viitoare, de MApN. Ei urmează să meargă la u...
Acum 4 ore
10:40
Meteorologii au emis noi alerte privind ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone din țară....
10:20
Scumpiri în lanț după creșterea TVA. Inflația a crescut la aproape 10%. Prețuri mari la energie # Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, arată date...
10:10
Escrocheria care a lăsat o pensionară fără pensie. Păcălită de un „astronaut” blocat în spațiu # Newsweek.ro
O pensionară de 80 de ani, păcălită de un escroc care i-a spus că este astronaut și a rămas în spați...
09:50
România a exportat produse din tutun de peste 2.000.000.000 € în 2024. Creștere de 360.000.000 € # Newsweek.ro
Exporturile României de produse din tutun s-au ridicat în 2024 la peste 2.000.000.000 de euro, în cr...
09:40
METEO Toamna își intră în drepturi în România. Scad temperaturile și revin ploile în toată țara # Newsweek.ro
Vremea se schimbă treptat în România. Joi rămâne cald, în special în sud, însă ploile, vântul putern...
09:30
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile # Newsweek.ro
Casa de pensii a făcut astăzi un anunț important. Casa de Pensi face anunțul așteptat de 2.600.000 p...
09:20
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru minori sub 15 ani, după modelul australian # Newsweek.ro
Franța propune o lege prin care accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie interzis, iar...
09:10
Care pensionari vor avea la pensie încă 35 medicamente compensate. Cumpărături gratuite de 330 lei # Newsweek.ro
Pensionarii vor avea acces la încă 35 de medicamente compensate. Suma maximă care poate fi decontată...
09:00
Are poliția voie să te filmeze cu body-cam atunci când îți cere actele? Ce zice legea? # Newsweek.ro
Poliția oprește șoferii în trafic pentru a le lua actele la contro. Uneori le și dă amendă. Are poli...
08:50
NATO avertizează Rusia după incidentul cu drone din Polonia: „Suntem pregătiți să intervenim” # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a avertizat pe Vladimir Putin după ce drone rusești au înc...
Acum 6 ore
08:30
Simptomele noului val de COVID. Cum știi că ești infectat. Crește numărul cazurilor în România # Newsweek.ro
Durerea intensă în gât, răgușeala persistentă și oboseala accentuată sunt doar câteva dintre semnele...
08:20
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Bolojan. Grindeanu: „Nu acceptăm concedieri” # Newsweek.ro
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan, pe motiv că aceasta ar viza con...
08:10
Artista a încercat să ajute o bătrânică întinsă pe trecerea de pietoni, dar gestul de bunătate s-a t...
08:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie ...
08:00
Un adult și un copil sunt în comă după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Sunt sute de victime # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, ...
07:40
VIDEO Rusia țintește liniile de aprovizionare NATO pentru Ucraina. Europa ridică un zid de drone # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu...
07:40
Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiun...
07:30
Pensii mai mici cu sume între 50 și 400 lei încă doi ani și jumătate. 1.800.000 pensionari, afectați # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a confirmat că vor fi CASS pensii mai mici cu sute de lei încă doi a...
07:20
Cei mai mulți militari NATO din Europa de Sud-Est sunt în România. 6.000 soldați în 5 baze # Newsweek.ro
Cu o Rusie tot mai agresivă, NATO pare să stea neclintit și chiar a luat măsuri la atacarea Poloniei...
07:10
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte # Newsweek.ro
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte. Racii su...
Acum 8 ore
06:40
Când intră, vineri, pensia pe card? O setare din telefon îți arată ora exactă când se virează banii # Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensiile pe card trebuie să știe că există o opțiune la bancă prin care pot afl...
Acum 12 ore
04:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
Acum 24 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune # Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
22:10
Trei jucători americani de baschet din campionatul naţional universitar au pariat pe propriile lor m...
22:10
Nicușor Dan critică pensiile speciale și plânge magistrații. Au milioane dosare. Le-a făcut un favor # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a fost de acord că pensiile speciale sunt mari și că magistrații muncesc pr...
22:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
21:30
Ministrul muncii anunță o schimbare la plata pensie. Într-un an plătim 100.000.000 lei # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin manole, anunță că își dorește o schimbare importantă în plata pensiilor. Ar...
21:00
Bruxelles cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. E sprijin în bani # Newsweek.ro
Bruxelles, prin Parlamentul European, cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova....
20:50
Trump, despre dronele lui Putin în spațiul Poloniei: „Hai, începem”. S-a invocat Art.4 al NATO # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat pentru prima dată despre intrarea dronelor rusești pe ter...
20:20
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, spune că, fără un proiect de țară, România se conduce prin impro...
20:00
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume. În faţa cui? Acţiunile urcă spectaculos # Newsweek.ro
Elon Musk își pierde titlul de cel mai bogat om din lume, după ultimele involuţii ale Tesla. În faţa...
19:50
Ce este acupunctura cu fire de aur? Medicii au găsit o adevărată comoară în corpul unei paciente # Newsweek.ro
Acupunctura cu fire de aur este o terapie alternativă folosită mai ales în țările asiatice. Dar medi...
19:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, face lobby în UE, pentru a se introoduce tarife de 100%, în relaţia ...
19:10
Vizita delegației Heritage Foundation în România: Consolidarea parteneriatului strategic SUA–România # Newsweek.ro
În perioada 07.09 - 10.09.2025, o delegație a Heritage Foundation, cel mai influent think-tank ameri...
19:00
Radio Apocalipsa din Rusia a emis două mesaje la o discuție Trump-Putin. Nimeni nu știe ce înseamnă # Newsweek.ro
Misteriosul „Radio Apocalipsa” al Rusiei a prins viață, luni, 8 septembrie, trimițând două mesaje vo...
18:50
S-a descoperit baza unde Putin își amplasează racheta nucleară Oreșnik. România, pe harta țintelor # Newsweek.ro
Experții cred că au descoperit o bază extinsă ce ar putea fi folosită pentru a găzdui sistemul de ra...
18:30
Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un continent întreg în pace" # Newsweek.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen: "Europa se află într-o luptă. O luptă pentru un ...
18:10
STENOGRAME în dosarul șpăgii de la ELCEN. Claudiu Crețu: „să fie ca la Electric Castle” # Newsweek.ro
Stenograme în dosarul șpăgii de la ELCEN. Directorul general ar fi primit o șpagă pentru a urgenta p...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.