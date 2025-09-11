Un celebru actor american compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan
Digi24.ro, 11 septembrie 2025 12:20
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
12:40
Jerry Seinfeld compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan # Digi24.ro
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
Acum 30 minute
12:20
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR # Digi24.ro
AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, 15,2% cu PNL iar 12,8% cu USR.
12:20
Un celebru actor american compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan # Digi24.ro
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
Acum o oră
12:10
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei, dar Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5 # Digi24.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană.
12:10
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî # Digi24.ro
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie.
12:00
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil # Digi24.ro
Încă dinainte de asasinarea lui Charlie Kirk, un influent activist de dreapta, existau semne ale unei crize politice iminente. Polarizarea crescândă și agresivitatea discursului public lăsau puțin loc pentru o înțelegere comună. Actele de violență, care vizau personalități de stânga și de dreapta, începuseră să se acumuleze, scrie New York Times.
12:00
Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute” # Digi24.ro
Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute”
12:00
Polonia, în alertă: au fost impuse restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei estice a țării, după doborârea dronelor rusești # Digi24.ro
Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters.
Acum 2 ore
11:40
Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale # Digi24.ro
Oleksandr Sîrski, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale.
11:40
Exercițiu de amploare al NATO în România. Antrenament cu 5.000 de militari în care va fi simulat atacul asupra unui stat membru # Digi24.ro
NATO organizează în România un exercițiu imens, cu 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și, implicit, ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și tancuri.
11:30
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției” # Digi24.ro
Cu mai puțin de patru luni în urmă, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu liderul Qatarului, lăudând palatul său opulent și semnând un acord de apărare cuprinzător cu monarhia din Golf, un aliat-cheie, care găzduiește cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Atacul surpriză al Israelului de marți, împotriva liderilor Hamas din Doha, a zguduit această relație, provocând furia lui Trump și atrăgând condamnări vehemente din partea guvernului de la Doha și a aliaților occidentali, arată Reuters.
11:10
Rezerviștii Armatei Române din două județe au fost convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN # Digi24.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
11:10
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă # Digi24.ro
Autorul unui omor deosebit de grav, comis în ianuarie 2002, a fist indentificat după 23 de ani. El este în penitenciar, fiind condamnat pentru o crimă comisă în septembrie 2002. În timp ce era în închisoare, el a fost condamnat şi pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.
11:10
Metastazele hepatice, adică diseminările de la nivelul ficatului ale unor cancere cu alte localizări, apar mai frecvent în cancerul colorectal, cancerul de sân, cancerul pulmonar și cel pancreatic, dar nu numai. Cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există și ce rol joacă chirurgia hepatică aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală.
11:00
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.
10:50
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters.
10:50
Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală. Ce spune despre obiecte suspecte la bord # Digi24.ro
Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro
Acum 4 ore
10:40
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi însemnate cantitativ până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.
10:30
Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul Apărării pentru 2026. Există și o sumă pentru acordarea de asistență militară Ucrainei # Digi24.ro
Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege privind politica de apărare în valoare de 892,6 miliarde de dolari, care, alături de măsuri de consolidare a pregătirii militare și de creștere a salariilor membrilor serviciului american, introduce o serie de noi restricții, inclusiv interzicerea îngrijirii medicale de afirmare a genului pentru personalul militar.
10:20
Amenințări cu ruperea Coaliției, în ședința liderilor de la Palatul Victoria. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse) # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ruperii Coaliției de Guvernare. S-a întâmplat în cadrul ședinței pe care liderii au avut-o miercuri seară la Palatul Victoria, când s-a discutat despre alegerile pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.
10:10
Demonstrații violente în Franța împotriva măsurilor de austeritate: obiecte incendiate, baricade ridicate, ciocniri cu poliția # Digi24.ro
Aproape 180.000 de oameni au participat la protestele față de măsurile de austeritate anunțate în Franța. Demonstrațiile împotriva planurilor guvernului de a face economii de peste 40 de miliarde de euro s-au încheiat cu violențe.
10:00
Ilie Bolojan, mesaj de comemorare la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „O rană dureroasă, dar și un avertisment” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, din septembrie 2001. Premierul apreciază că „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar şi un avertisment”. Este o reamintire a faptului că libertatea, democraţia şi respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate: „aceste valori trebuie apărate prin fapte şi asumare”, transmite premierul.
09:50
Pericolul venit de pe front: cum au ajuns dronele rusești să amenințe aviația civilă a Europei # Digi24.ro
Incursiunea dronelor ruseşti în Polonia a relansat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea transportului aerian civil din Europa, au declarat experţi în aviaţie şi asigurări consultaţi de Reuters, aceasta fiind cea mai recentă problemă cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictelor la nivel global.
09:50
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:40
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # Digi24.ro
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat emis joi şi citat de EFE.
09:30
Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” # Digi24.ro
În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești.
09:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente în lista celor compensate. Rogobete: Vor aduce soluții reale pentru boli grave # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii a lasat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. „Pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci”, a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
09:30
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani # Digi24.ro
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei restricţii privind orele de acces pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea celor mai tineri, conform AFP, preluat de News.ro.
09:20
Efectul retoricii anti-China sub administrația Trump: NASA le interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale # Digi24.ro
NASA a început să le interzică cetățenilor chinezi, cu vize valabile, să se alăture programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China. Schimbarea de politică a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană.
09:10
Un accident grav s-a petrecut joi dimineață pe o stradă din Cluj-Napoca. Un șofer a intrat cu TIR-ul într-un bloc, după ce a pierdut controlul direcției. Șoferul a fost rănit.
09:10
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei. Suma impresionantă pentru care Donald Trump a dat undă verde contractului # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.
08:50
Raport INS: Exporturile de tutun ale României au depășit 2 mld. euro în 2024, cu o contribuție de 1,5 mld. la balanța comercială # Digi24.ro
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești (țigarete și consumabile din tutun pentru glo), unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.
08:50
O femeie din Caraș-Severin a murit după ce a fost mușcată de câinele familiei, în propria curte. Polițiștii au deschis dosar penal # Digi24.ro
O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în propria curte. Tragedia s-a întâmplat într-o localitate din județul Caraș-Severin.
Acum 6 ore
08:40
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia # Digi24.ro
Un atac îndrăzneț al dronelor navale rusești în Delta Dunării și o incursiune ulterioară pe scară largă a dronelor în spațiul aerian polonez au provocat valuri de șoc în NATO și UE, dezvăluind un nivel nou și alarmant de sofisticare a capacităților de război a lui Putin.
08:20
Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii” # Digi24.ro
Donald Trump a afirmat că discursurile „stângii radicale” au contribuit la uciderea, miercuri, a unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, calificându-l drept „martir al adevărului şi al libertăţii”.
08:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.
07:40
Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute.
07:30
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah # Digi24.ro
Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.
07:10
Trecerea la ora de iarnă 2025: Ceasul se dă înapoi și medicii explică cum să nu resimți oboseala # Digi24.ro
De două ori pe an, ne schimbăm ora la ceasuri, o ajustare care, deși aparent minoră, poate avea efecte vizibile asupra organismului. Este vorba despre trecerea la ora de vară și la cea de iarnă, un obicei introdus inițial pentru a valorifica mai bine lumina naturală a zilei.
07:10
A început sezonul murăturilor. Cât ajung să economisească gospodinele care își vor umple cămările pentru iarnă # Digi24.ro
În bucătăriile din România a început, de câteva zile, sezonul murăturilor. Prețurile crescute din piețe nu sunt o piedică pentru românii care vor să își umple cămările, pentru iarnă. De la gogoșari, castraveți, varză, roșii sau conopidă - toate sunt mai scumpe ca anul trecut. Chiar și așa, gospodinele spun că ajung să economisească astfel chiar și 1.000 de lei.
07:10
„Pentru noi, pământul este totul”: Povestea fermierului care a doborât peste 80 de drone rusești cu un tractor și o pușcă de vânătoare # Digi24.ro
Oleksandr Hordienko, un fermier ucrainean care a condus lupta împotriva celei mai noi tactici folosite de armata rusă în Ucraina - terorizarea fermierilor cu drone cu care le distrug echipamentul și culturile agricole, a început să fie vânat de ruși începând din primăvara acestui an, după ce a doborât peste 80 de drone rusești.
07:10
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Ce s-a construit în locul Turnurilor Gemene din SUA # Digi24.ro
Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului.
07:10
Primării „umplute” cu posturi din pix și primari bulversați de funcțiile fictive: „Habar nu am, șefu', de unde au apărut” # Digi24.ro
Primăriile din România figurează, în acte, cu mii de posturi care nu există în realitate. Este vorba despre cele care vizează implementarea de proiecte europene. Funcțiile fantomă apar inclusiv în simularea făcută de Guvern pentru reducerea personalului din administrația locală și se adaugă numărului oficial de posturi prinse în organigramele instituțiilor. Mulți dintre primari ridică din umeri și spun că nu știu de unde și cum au apărut. Asta după ce premierul Ilie Bolojan i-a acuzat voalat pe liderii PSD și UDMR că au încercat să îl păcălească, propunând inițial doar tăierea posturilor neînființate și a celor vacante din administrația locală. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.
07:10
Petre Florin Manole a declarat, miercuri seară la Digi24, că vrea ca mai mulți vârstnici să-și dorească să încaseze pensiile pe card. Ministrul Muncii a subliniat că nu va fi nimeni obligat să încaseze pensia doar pe card, însă vrea să promoveze „o viteză mai mare a acestui fenomen natural”. El a adăugat că aceasta ar fi și o metodă de reducere a cheltuielilor statului.
07:10
Cea mai mare armată din Europa arată bine doar pe hârtie. „Avioanele F-16 și F-35 ar rămâne descoperite în fața dronelor rusești” # Digi24.ro
Împinsă de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO. Cel mai recent incident, însă, cel de ieri, în care 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, pune o întrebare cheie: în ciuda înarmării masive din ultima vreme, este Polonia pregătită să reziste unui asalt rusesc?
07:10
A devenit Donald Trump președintele Europei? Cele două consecințe sumbre ale capitulării Uniunii Europene în fața liderului SUA # Digi24.ro
Uniunea Europeană și Statele Unite au același președinte, cel puțin în viziunea lui Donald Trump, care a susținut recent că liderii UE i se adresează cu titlul de „președinte al Europei”. Cu toate că acest comentariu a stârnit multe ironii din partea oficialilor europeni, care au spus că niciunul din ei nu a folosit vreodată acest apelativ, în realitate aceștia i-au oferit practic președintelui american un loc în capul mesei de la Bruxelles.
07:10
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă # Digi24.ro
Recentele atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei demonstrează un nivel cu totul nou de agresiune din partea armatei ruse, dar pentru cei care au ascultat mesajul lui Vladimir Putin de săptămâna trecută, valurile de drone și rachete fac parte dintr-o campanie propagandistică mai amplă a Kremlinului.
07:10
Cu valiza la ușă: Generația care pleacă. Povestea lui Eduard, elevul de nota 10 care își caută viitorul peste granițe # Digi24.ro
Peste jumătate de milion de români sunt cu valiza la ușă și se pregătesc să emigreze în următorul an. Sunt date care apar într-un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei. Cine sunt însă acești tineri? Ce îi trimite departe de casă, de familie, de prieteni? La Digi24 ne-am propus să îi cunoaștem. Jurnalista Digi24 Isabella Neagu a stat de vorbă cu ei ca să le afle poveștile.
Acum 8 ore
04:50
Președintele Nicușor Dan spune că este nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, pentru că aceste parchete au „o problemă de management”. Este vorba despre resursele alocate pentru dosare importante pentru societate, a explicat el.
Acum 12 ore
03:10
Ministrul Bogdan Ivan, discuții cu FMI despre impactul eliminării plafonării. România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # Digi24.ro
Ministrul Bogdan Ivan a a discutat, miercuri, cu o delegaţie a FMI despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.