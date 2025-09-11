FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă
Antena Sport, 11 septembrie 2025 12:20
Federaţia Română de Fotbal a întocmit lista cu principalii favoriţi pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu, în cazul în care Il Luce va pleca de la naţionala României, în urma discuţiei cu Răzvan Burleanu. Prima variantă este Gică Hagi, liber de contract după ce a renunţat la banca Farului, înainte de acest sezon. Favoritul vestiarului este […]
Acum 15 minute
12:30
Reacția lui Constantin Gâlcă, după ce Rapid a ratat transferul lui Alin Fică. Apelul său către conducere # Antena Sport
Antrenorul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că pentru formaţia sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu şi Andrei Borza, ambii accidentaţi. În plus, tehnicianul din Giulești a vorbit și despre transferul ratat al lui Alin Fică, […]
12:30
“Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel” # Antena Sport
Marcel Răducanu a transmis un mesaj dur despre situaţia de la echipa naţională. Mircea Lucescu ar putea pleca de pe banca "tricolorilor", după remiza cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile World Cup 2026. Fostul internaţional consideră că nici posibila venire a lui Gică Hagi nu ar "salva" echipa naţională. El consideră că adevărata problemă a […]
12:30
David Popovici împlineşte 21 de ani: “De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Antena Sport
De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere pentru copiii şi tinerii excepţionali din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la […]
Acum 30 minute
12:20
Adrian Mutu a numit schimbările pe care le-ar face la echipa naţională, pentru ultimele trei meciuri rămase de disputat în preliminariile pentru World Cup 2026. "Briliantul" a dezvăluit că ar miza pe tineri jucători, pentru a le oferi acestora şansa de a se acomoda cu echipa României. Fostul internaţional a declarat că sunt şanse mici […]
12:20
FRF are 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care e varianta de urgenţă # Antena Sport
Federaţia Română de Fotbal a întocmit lista cu principalii favoriţi pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu, în cazul în care Il Luce va pleca de la naţionala României, în urma discuţiei cu Răzvan Burleanu. Prima variantă este Gică Hagi, liber de contract după ce a renunţat la banca Farului, înainte de acest sezon. Favoritul vestiarului este […]
Acum o oră
12:00
Universitatea Craiova a anunţat, joi, că fostul său portar Gabriel Boldici a suferit un infarct. Boldici se află acum în afara pericolului, a precizat gruparea olteană. "Clubul Universitatea Craiova este alături de fostul goalkeeper, Gabi Boldici, şi îi transmite multă putere şi sănătate în aceste momente. Gabriel Boldici a suferit un infarct Fostul portar al […]
12:00
Te gândești cum poți reinventa piesele simple și să aduci prospețime garderobei tale? Am pregătit o listă cu idei care te vor ajuta să porți treningul și denimul într-o manieră modernă, personalizată și confortabilă. Citește acest ghid dacă vrei să explorezi look-uri relaxate cu un aer urban, dar și opțiuni potrivite pentru ieșiri casual sau […]
11:50
Vești excelente pentru Dinamo. Zeljko Kopic a anunțat revenirea unui jucător după accidentare # Antena Sport
Stipe Perica a fost unul dintre jucătorii care nu au putut să evolueze pentru Dinamo în marea parte a startului de sezon din cauza unei accidentări. În prezent, atacantul croat s-a întors la antrenamente, iar Zeljko Kopic a anunțat că este gata să îl folosească din nou în viitorul apropiat. Declarațiile tehnicianului au venit în […]
Acum 2 ore
11:00
Mesajul lui Mircea Lucescu chiar înainte de întâlnirea cu Răzvan Burleanu: “Vă pierdeți timpul” # Antena Sport
Mircea Lucescu a ajuns la Casa Fotbalului, unde urmează să aibă o discuție cu Răzvan Burleanu legată de viitorul său pe banca naționalei României. Când a fost întâmpinat de jurnaliști, selecționerul de 80 de ani le-a oferit garanția că nu se va întâmpla nimic în urma dialogului cu președintele FRF. Miercuri, la o zi după […]
10:50
Ziua Z pentru viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei. Întâlnire cu Răzvan Burleanu # Antena Sport
Mircea Lucescu se va întâlni astăzi cu Răzvan Burleanu pentru a discuta despre viitorul său pe banca naționalei României. Discuția pe care o vor purta cei doi vine după rezultatul rușinos al României din cel mai recent meci disputat în preliminariile pentru Cupa Mondială, scor 2-2 contra Ciprului. La Casa Fotbalului au ajuns deja câteva […]
Acum 4 ore
10:30
Dennis Man continuă să fie un subiect de discuție pentru olandezi, după ce nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor în primele sale partide în tricoul lui PSV Eindhoven. Recent, un analist batav a comentat mutările efecutate de campioana din Eredivisie și nu s-a arătat convins de jucătorul român de 27 de ani. Man a evoluat […]
10:00
O nou-promovată din Liga 1 conduce surprinzător un clasament. Locul secund, neașteptat și el # Antena Sport
Sezonul din Liga 1 și-a consumat deja prima jumătate a turului din sezonul regular, astfel că anumite statistici au început să se contureze ușor ușor. Una dintre cele care oferă surprize este cea care se raportează la goluri înscrise din faze fixe, unde FC Argeș și Unirea Slobozia sunt pe primele locuri. Nou-promovata și formația […]
09:30
Cristi Chivu, gata să își trimită în teren cea mai sonoră achiziție din mercato. Debut în derby-ul cu Juventus # Antena Sport
Cristi Chivu se pregătește pentru primul său test important de când a preluat-o pe Inter, și anume derby-ul cu Juventus. Cele două mari rivale din Italia se vor întâlni sâmbătă, iar antrenorul român e pregătit să arunce în luptă una dintre noile achiziții din perioada de mercato. Manuel Akanji, fotbalistul împrumutat de la Manchester City […]
09:00
Lamine Yamal, Balonul de Aur din 2025? Verdictul lui Max Verstappen pentru jurnaliștii din Spania # Antena Sport
Max Verstappen, cvadruplul campion mondial din Formula 1, le-a acordat un interviu amplu jurnaliștilor iberici de la Mundo Deportivo. Pe lângă subiectele din cariera sa de pilot, olandezul a vorbit și despre fotbal, mai exact despre Balonul de Aur de anul acesta. Cel care a câștigat recent Marele Premiu al Italiei a fost întrebat inclusiv […]
08:50
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României # Antena Sport
România mai are şanse 0.1% de a ajunge direct la World Cup 2026, iar multe voci din fotbalul nostru i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu. În cazul în care selecţionerul de 80 de ani va lua această decizie, conducerea FRF va avea o misiune dificilă de a-i găsi înlocuitor într-un timp foarte scurt. Chiar dacă […]
Acum 6 ore
08:30
Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor # Antena Sport
România mai are doar șanse matematice de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul preliminariilor, iar statisticienii au ajuns și ei la această concluzie. Ba mai mult, specialiștii au oferit un verdict în ceea ce privește naționala lui Mircea Lucescu, unul care îi plasează pe "tricolori" pe o poziție fruntașă. Concret, […]
08:10
Cum se combate ”dictatura”. Adrian Georgescu, despre modificările fără precedent de regulament din Formula 1 # Antena Sport
La anul, Formula 1 va cunoaște niște modificări de regulament fără precedent. Vă reamintim câteva dintre acestea. Noile unități de putere vor produce în continuare peste 1.000 CP (750 kW), deși puterea va proveni din surse diferite. Reglementările privind motoarele vor menține configurația motorului cu combustie internă V6 de 1,6 litri cu turbocompresor utilizată din […]
Acum 24 ore
23:40
Tricolorii distruşi de Mihai Stoica după ruşinea din Cipru: “A făcut o partidă execrabilă / Trebuia să tacă” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), i-a criticat dur pe Andrei Raţiu (27 de ani) şi Horaţiu Moldovan (27 de ani), după partida Cipru – România 2-2. Tricolorii au condus cu 2-0 la Nicosia, după "dubla" lui Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi. Mai întâi Loizou […]
23:30
Slovenia lui Luka Doncic, OUT de la EuroBasket 2025. Performanța starului din NBA, anulată de Germania # Antena Sport
Naționala de baschet masculin a Sloveniei a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de Baschet de Germania. "Regina" lumii s-a impus cu impus cu 99-91 în meciul de la Riga, la capătul unui duel în care performanța uluitoare a lui Luka Doncic nu a fost de ajuns pentru a-și trimite țara în […]
23:20
Adrian Mititelu, prima reacţie după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile: “Nişte impostori” # Antena Sport
Adrian Mititelu (57 de ani) a reacţionat după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competiţiile. Finanţatorul echipei oltene a anunţat că va contesta decizia în instanţă. Mititelu a lansat un nou atac la adresa Federaţiei Române de Fotbal (FRF). Patronul lui FCU Craiova a reluat retorica ilegalităţii Federaţiei Române de Fotbal, pe care […]
22:50
Mihai Stoica și Victor Angelescu, dialog despre posibilul înlocuitor al lui Mircea Lucescu: “Are voie?” # Antena Sport
Viitorul lui Mircea Lucescu la națională a devenit unul incert după remiza din preliminariile World Cup 2026 dintre România și Cipru, scor 2-2. Recent, Victor Angelescu și Mihai Stoica au discutat în cadrul unei emisiuni despre ce se poate întâmpla cu selecționerul și despre șansele ca Gică Hagi să ajungă din nou la cârma "tricolorilor". […]
22:40
Anunţul lui Mihai Stoica despre accidentarea lui Adrian Şut! Probleme mari pentru FCSB # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani), a dat detalii despre accidentarea suferită de Adrian Şut în meciul Cipru – România 2-2. Adrian Şut a fost introdus pe teren în minutul 80 al meciului de către selecţionerul Mircea Lucescu, dar s-a accidentat şi a fost schimbat după numai 5 minute […]
22:20
Sepsi Sfântu Gheorghe a pierdut la "masa verde" meciul disputat în prima etapă din Liga a 2-a contra celor de la Chindia Târgoviște. Vestea care "plutea" în aer a devenit astăzi oficială, ca urmare a comunicatului emis de FRF. Pe teren, duelul dintre Sepsi și Chindia s-a încheiat cu scorul de 1-1 pe data de […]
22:10
“Cea mai proastă noapte” Momente teribile pentru Gabi Tamaş şi Dan Alexa în Filipine: “Psihic, m-a terminat” # Antena Sport
Gabi Tamaş (41 de ani) şi Dan Alexa (45 de ani) au avut parte de o noapte grea în Filipine. Cei doi au fost de acord că au dat peste cea mai rea cazare. Alexa a apreciat că cei care i-au găzduit sunt oameni minunaţi, dar cazarea i s-a părut prea mult. Gabi Tamaş şi […]
21:50
FCU Craiova, exclusă din toate competițiile. “Cutremur” la echipa lui Adrian Mititelu # Antena Sport
Adrian Mititelu a primit lovitura decisivă în ceea ce privește clubul pe care îl patronează. FCU Craiova a fost exclusă astăzi, 10 septembrie, din toate competițiile, ca urmare a deciziei luate de către FRF. Comunicarea legată de formația din Liga a 3-a a fost făcută de Federația Română de Fotbal. Știre în curs de actualizare
21:30
Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe. „Am avut nevoie de timp pentru a accepta această decizie, pentru că nu este uşor, dar da, mă retrag. (…) Am avut o lungă perioadă de reflecţie, pentru că am primit multe oferte, dar […]
21:30
Dinamo, învinsă la debutul în noul sezon din Champions League. “Dulăii”, învinși de Sporting Lisabona # Antena Sport
Dinamo a început cu stângul noul sezon din EHF Champions League, după ce a cedat pe teren propriu în fața celor de la Sporting Lisabona. Elevii lui Paulo Pereira au pierdut cu scorul de 33-30 în fața lusitanilor. Pentru "dulăi" urmează în competiția europeană duelul cu norvegienii de la Kolstad. Dinamo, învinsă în primul meci […]
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Amintiri din curtea școlii appeared first on Antena Sport.
21:10
S-a dat startul în noul sezon al Ligii Punctelor. Cumpărăturile se transformă în puncte şi ajung la copiii care au nevoie de ghete, echipamente şi alte obiecte necesare la antrenamente. Mulţi dintre fotbaliştii care joacă azi în naţionalele României au dat de greu când s-au apucat. Alex Mitriţă: Ştiu când eram mic că nu aveam echipament, […]
21:10
The post Jurnal Antena Sport | O seară plină de adrenalină appeared first on Antena Sport.
21:00
The post Jurnal Antena Sport | Lungul drum către aur appeared first on Antena Sport.
20:50
Gestul superb al lui Edinson Cavani pentru un jurnalist din Uruguay: “A fost ca un înger păzitor” # Antena Sport
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu
20:30
Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului # Antena Sport
Juan Carlos Ferrero, antrenorul lui Carlos Alcaraz, le-a acordat un interviu după finala de la US Open celor de la ATP. Fostul lider mondial a declarat că eșecul de la Wimbledon a contat enorm pentru murcian, la care s-a adăugat tactica abordată de proaspătul campion de la Flushing Meadows. Grație succesului din New York, Alcaraz […] The post Cum a reușit Alcaraz să îl învingă pe Sinner în finala US Open. Dezvăluirea făcută de antrenorul ibericului appeared first on Antena Sport.
20:30
Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: “Bagi băţul prin gard” # Antena Sport
Florin Prunea (57 de ani) şi Gabi Torje (35 de ani) s-au contrazis în privinţa gestului făcut de Alex Musi (21 de ani), de a-şi arunca banderola, atunci când a fost înlocuit de selecţionerul naţionalei U21, Costin Curelea, în meciul cu San Marino U21. Musi, care a fost căpitanul naţionalei U21 în meciul câştigat de […] The post Florin Prunea şi Gabi Torje s-au contrat după ce Alex Musi şi-a aruncat banderola: “Bagi băţul prin gard” appeared first on Antena Sport.
19:40
Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei “probleme” cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul # Antena Sport
Mircea Lucescu (80 de ani) a negat că ar fi avut vreo “problemă” cu Alex Mitriţă (30 de ani) după înfrângerea cu 3-0 a tricolorilor din meciul cu Canada, partidă care s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Mitriţă a fost introdus pe teren în meciul cu Canada în minutul 74, în […] The post Mircea Lucescu a tranşat subiectul presupusei “probleme” cu Alex Mitriţă! Ce discuţie a avut cu jucătorul appeared first on Antena Sport.
19:20
Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el” # Antena Sport
Fernando Alonso nu ocupă în prezent doar rolul de pilot al celor de la Aston Martin, ci este și în același timp și manager. Ibericul de 44 de ani acționează ca impresar al lui Gabriel Bortoleto, puștiul de 20 de ani al celor Kick Sauber care se află în primul său sezon în Formula 1. […] The post Cum a influențat Fernando Alonso intrarea unui debutant în F1: “Nu știu dacă aș fi fost aici fără el” appeared first on Antena Sport.
19:00
“I-ați văzut pe români”. Semnalul de alarmă tras în grupa “tricolorilor” după egalul cu Cipru # Antena Sport
Partida dintre România și Cipru a devenit un punct de referință pentru selecționerul Bosniei, Sergej Barbarez. După partida de la Nicosia și cea dintre balcanici și Austria, antrenorul de 53 de ani a făcut o remarcă legată de remiza noastră din Nicosia. De altfel, Cipru este o națională care poate “arbitra” ce se va întâmpla […] The post “I-ați văzut pe români”. Semnalul de alarmă tras în grupa “tricolorilor” după egalul cu Cipru appeared first on Antena Sport.
18:50
18:40
Gică Popescu, mesaj direct despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională: “E prima variantă!” # Antena Sport
Gică Popescu a vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi să devină selecționerul echipei naționale. Fostul internațional a explicat că „Regele” este prima variantă de pe lista FRF, în cazul unei eventuale plecări a lui Mircea Lucescu. România a făcut un nou pas greșit în drumul spre World Cup 2026, turneu final care va fi transmis, […] The post Gică Popescu, mesaj direct despre posibilitatea ca Gică Hagi să preia echipa națională: “E prima variantă!” appeared first on Antena Sport.
18:30
Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu l-a folosit pe Baiaram: “A spus că îi e frică de accidentare” # Antena Sport
Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu (80 de ani), a dezvăluit că voia să îl folosească pe Ştefan Baiaram (22 de ani) la meciul cu Cipru. Il Luce a subliniat că jucătorul Universităţii Craiova i-a transmis preparatorului fizic că se temea de o accidentare. Baiaram a fost convocat de Lucescu pentru partidele cu Canada şi Cipru, […] The post Mircea Lucescu a dezvăluit motivul pentru care nu l-a folosit pe Baiaram: “A spus că îi e frică de accidentare” appeared first on Antena Sport.
18:10
Mircea Lucescu a confirmat întâlnirea cu FRF pentru viitorul lui! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner # Antena Sport
Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că se va întâlni joi cu conducerea FRF pentru a discuta despre viitorul său pe banca echipei naţionale. Mircea Lucescu a spus încă o dată că e dispus să îşi dea demisia de la echipa naţională. Il Luce a subliniat că el se va retrage dacă Gică Hagi […] The post Mircea Lucescu a confirmat întâlnirea cu FRF pentru viitorul lui! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner appeared first on Antena Sport.
18:10
Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: “La calități ne asemănăm” # Antena Sport
Adrian Mazilu, cel mai nou transfer al lui Dinamo din perioada de mercato recent încheiată, a vorbit într-un interviu despre aprecierea sa față de Lamine Yamal, superstarul de 18 ani al Barcelonei. În plus, fotbalistul adus de la Brighton de “câinii roșii” pe 400.000 de euro a ținut să se compare cu jucătorul care este […] The post Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: “La calități ne asemănăm” appeared first on Antena Sport.
18:10
Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului # Antena Sport
Antrenorul român Laurenţiu Reghecampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în semifinalele Cupei CECAFA Kagame, miercuri, după ce a dispus cu 3-1 de formaţia Kator (Sudanul de Sud). Kindness Cole (12), Sunday Adetunji (17) şi Taiwo Akire (18) au marcat pentru Al Hilal, care a câştigat Grupa C, cu 5 puncte (5-3). Laurențiu […] The post Laurențiu Reghecampf, prima performanță pe banca lui Al Hilal Omdurman! Ce a reușit echipa românului appeared first on Antena Sport.
17:40
CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: “Bine ai venit!” # Antena Sport
Echipa de fotbal CFR Cluj a anunţat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook, transferul portarului Octavian Vâlceanu, ultima dată legitimat la formaţia de ligă secundă Concordia Chiajna. “Bun venit, Octavian Vâlceanu! Suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, Octavian Vâlceanu este noul goalkeeper al echipei noastre! Îi urăm bun venit, multă baftă şi […] The post CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: “Bine ai venit!” appeared first on Antena Sport.
17:40
1. Mircea Lucescu rămâne Mircea Lucescu nu vrea să plece pe uşa din spate de la naţională şi este cu gândul la barajul pentru World Cup. Zilele următoare va avea loc şedinţă cu şefii FRF, după remiza ruşinoasă cu Cipru. 2. Hagi, propus la naţională Gică Hagi a fost propus de Gigi Becali la naţională, […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
Ricardo Grigore și-a găsit un nou angajament. Concret, fundașul a semnat și își va continua cariera la o echipă din România. În vârstă de 26 de ani, Ricardo Grigore era liber de contract, după despărțirea de Eldense. Acum, acesta a ales să accepte propunerea celor de la CS Tunari, echipă din Liga a 2-a. Anunțul […] The post Ricardo Grigore a semnat! Unde va juca fundașul trecut pe la Dinamo appeared first on Antena Sport.
17:30
Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă # Antena Sport
Zinedine Zidane nu a mai antrenat nicio echipă din 2021, de când a părăsit-o pe Real Madrid după a doua sa aventura pe Santiago Bernabeu. Câștigătorul Balonului de Aur din 1998 e în momentul de față pregătit să revină pe banca tehnică, mai exact pe cea a naționalei Franței, după ce Didier Deschamps va pleca. […] The post Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă appeared first on Antena Sport.
17:30
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena # Antena Sport
Marius Şumudică (54 de ani) este liber de contract după despărţirea de Rapid, de la finalul sezonului trecut. Şumudică a dus-o pe Rapid în play-off, dar nu a reuşit să îndeplinească obiectivul de a califica echipa în cupele europene. Chiar dacă a fost în discuţii cu mai multe cluburi de atunci, Şumudică nu a semnat […] The post “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena appeared first on Antena Sport.
17:10
Ronaldo și Szoboszlai, în prim-plan după duelul din preliminariile World Cup 2026. Ce s-a întâmplat la vestiare # Antena Sport
Cristiano Ronaldo și Dominik Szoboszlai au oferit imagini interesante după partida din preliminariile pentru World Cup 2026 dintre Portugalia și Ungaria. Pe Ferenc Puskas Arena, lusitanii s-au impus cu 3-2 într-un meci în care “CR7” a marcat de la 11 metri. Înainte de meci, starul lui Liverpool a recunoscut că fotbalistul de 40 de ani […] The post Ronaldo și Szoboszlai, în prim-plan după duelul din preliminariile World Cup 2026. Ce s-a întâmplat la vestiare appeared first on Antena Sport.
17:10
Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: “E cel mai în formă jucător” # Antena Sport
Sorin Cârţu (69 de ani) nu şi-a ascuns nemulţumirea pentru faptul că Ştefan Baiaram (22 de ani) nu a fost folosit niciun minut de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) în partidele cu Canada şi Cipru. Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a susţinut că ar fi fost normal ca Baiaram să debuteze cu […] The post Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: “E cel mai în formă jucător” appeared first on Antena Sport.
