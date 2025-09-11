MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați
PSNews.ro, 11 septembrie 2025 12:20
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 – 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale. „În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei […] Articolul MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 10 minute
12:40
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ. ”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contractul are o durată estimată de 108 luni […] Articolul CNIR face un nou pas pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț apare prima dată în PS News.
12:40
Bloomberg: Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti # PSNews.ro
Polonia a solicitat aliaţilor sisteme suplimentare de apărare aeriană şi tehnologie anti-drone pentru a-şi proteja mai bine teritoriul de incursiunile ruseşti, scrie Bloomberg citând surse informate despre această cerere. În acelaşi timp, ţările baltice au trimis o scrisoare comună Congresului SUA, solicitând menţinerea unei iniţiative cheie de finanţare a apărării, după ce Pentagonul a anunţat […] Articolul Bloomberg: Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti apare prima dată în PS News.
12:40
România, pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei. Medic: Acoperire vaccinală foarte scăzută # PSNews.ro
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu „pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant. Poliomielita, o boală […] Articolul România, pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei. Medic: Acoperire vaccinală foarte scăzută apare prima dată în PS News.
Acum 15 minute
12:30
ANM: Atenționare meteo de ploi torențiale în mai multe județe, cu rafale de vânt de 80 km/h în anumite zone # PSNews.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă informare de vreme severă valabilă în toată țara până vineri seara. De asemenea, o avertizare cod galben de ploi torenţială vizează județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni este în vigoare până la noapte. Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor […] Articolul ANM: Atenționare meteo de ploi torențiale în mai multe județe, cu rafale de vânt de 80 km/h în anumite zone apare prima dată în PS News.
12:30
Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: Declarațiile sale referitoare la DGIA nu au fost bine primite # PSNews.ro
Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: declarațiile recente ale ministrului Apărării referitoare la Direcția Generală de Informații a Armatei (DGIA) au stârnit stupefacție la Ambasada SUA de la București. Biroul Atașatului Militar din Ambasadă are o colaborare strânsă cu DGIA în ce privește Ucraina. Potrivit surselor DeFapt.ro, subiectul participării unor rezerviști ai MApN la misiuni […] Articolul Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: Declarațiile sale referitoare la DGIA nu au fost bine primite apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
12:20
MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați # PSNews.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 – 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale. „În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei […] Articolul MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați apare prima dată în PS News.
Acum o oră
12:10
Ministrul Mediului: Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii. Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că la Apele Române, din 9.000 de angajaţi doar 130 sunt inspectori […] Articolul Ministrul Mediului: Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române apare prima dată în PS News.
12:00
Petre Florin Manole a declarat, miercuri seară la Digi24, că vrea ca mai mulți vârstnici să-și dorească să încaseze pensiile pe card. Ministrul Muncii a subliniat că nu va fi nimeni obligat să încaseze pensia doar pe card, însă vrea să promoveze „o viteză mai mare a acestui fenomen natural”. El a adăugat că aceasta […] Articolul Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare” apare prima dată în PS News.
12:00
Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație; vom evalua cu cifrele pe masă # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că nu este ‘deloc’ mulțumit de situația din educație și că a promis liderilor sindicatelor din învățământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului școlar. ‘Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea […] Articolul Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație; vom evalua cu cifrele pe masă apare prima dată în PS News.
11:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune ”cu fluturatul demisiei” nu o consideră ”o abordare constructivă şi serioasă”. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic. Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, la România TV, dacă se aşteaptă la […] Articolul Grindeanu: Demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
11:40
SONDAJ Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. Partidele care nu ar mai intra în Parlament # PSNews.ro
Partidul condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40.8% din voturi, urmat de PSD, cu 17.9% și de PNL, cu 15.2%. Celelalte două partide din Coaliție – USR și UDMR […] Articolul SONDAJ Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. Partidele care nu ar mai intra în Parlament apare prima dată în PS News.
11:30
Președintele american Donald Trump a acuzat discursul „stângii radicale” pentru moartea influencerului și activistului MAGA Charlie Kirk (31 de ani), împușcat fatal, miercuri, în campusul Universității Utah Valley, relatează AFP. „De ani de zile, stânga radicală compară americani remarcabili precum Charlie cu naziştii şi cu cei mai răi criminali şi ucigaşi în masă din lume. […] Articolul „Vinovatul” găsit de Trump pentru uciderea activistului MAGA Charlie Kirk apare prima dată în PS News.
11:30
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). „Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna […] Articolul Inflația a urcat la aproape 10% în luna august. Care au fost cele mai mari scumpiri apare prima dată în PS News.
11:20
Dîncu, în PE: Democrația europeană are nevoie de un scut puternic împotriva ingerințelor și extremismulu # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a atras atenția, într-o intervenție susținută în plenul Parlamentului European, că democrațiile nu mai sunt amenințate doar prin atacuri armate, ci și prin manipularea informației, distorsionarea proceselor electorale și subminarea încrederii cetățenilor. „Necesitatea unui scut european puternic al democrației – un European Democracy Shield – nu este un lux instituțional, ci […] Articolul Dîncu, în PE: Democrația europeană are nevoie de un scut puternic împotriva ingerințelor și extremismulu apare prima dată în PS News.
11:20
Președintele Nicușor Dan spune că este nemulțumit de activitatea procurorului general și a șefului DNA, pentru că aceste parchete au „o problemă de management”. Este vorba despre resursele alocate pentru dosare importante pentru societate, a explicat el. „N-am închis dosarul Revoluției, sunt mari dosarede corupție care s-au prescris. Aici trebuie să ne uităm nu la […] Articolul Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și șeful DNA apare prima dată în PS News.
11:10
Grindeanu, nervos pe Bolojan din cauza CASS pentru mame: „Am vrut să ieșim de la guvernare” # PSNews.ro
Președintele interimar al PSD a precizat, miercuri seară, la România TV, că a vrut să-şi scoată partidul de la guvernare în momentul în care premierul Ilie Bolojan a insistat cu impunerea CASS-ului pentru mame, veteranii de război şi deţinuţii politici. „Datul oamenilor afară e o metodă pe care prim-ministrul cred că a încercat-o la Oradea […] Articolul Grindeanu, nervos pe Bolojan din cauza CASS pentru mame: „Am vrut să ieșim de la guvernare” apare prima dată în PS News.
11:00
În ședința de Guvern de joi se află pe ordinea de zi un punct care se referă la eliberarea din funcție a unor prefecți sau subprefecți. Potrivit surselor HotNews, este vorba de prefecta de la Iași, Luciana Antoci, numită de PNL în urmă cu șase luni. Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și, potrivit negocierii […] Articolul Ilie Bolojan schimbă prefecta de Iași pentru a o numi consiliera sa apare prima dată în PS News.
11:00
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel. Raport: „Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă” # PSNews.ro
Libertatea presei la nivel global a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani și s-a deteriorat semnificativ în ultimii cinci ani, conform unui raport recent privind starea democrației, citat de AFP. „Starea actuală a democraţiei este îngrijorătoare”, a declarat Kevin Casas-Zamora, secretarul general al International Idea, un grup de reflecție cu sediul […] Articolul Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel. Raport: „Nu am observat niciodată o deteriorare atât de gravă” apare prima dată în PS News.
10:50
Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme # PSNews.ro
Foștii președinți americani, Barack Obama și Joe Biden, condamnă uciderea lui Charlie Kirk, un fan declarat al lui Donald Trump. De la oameni de rând, până la politcieni, valurile de reacții au început să curgă, indiferent de simpatiile politice. „Nu știm încă ce l-a motivat pe cel care l-a împușcat și ucis pe Charlie Kirk, dar acest tip […] Articolul Reacții după uciderea lui Charlie Kirk. Foștii președinți Barack Obama și Joe Biden au transmis mesaje ferme apare prima dată în PS News.
10:50
R.Moldova și viitorul său democratic – discuție între liderii LOC și congresmanul american Mike Lawler # PSNews.ro
Congresmanul american Mike Lawler a avut o întrevedere cu liderii Ligii Orașelor și Comunelor din R.Moldova. Întrevederea a avut loc în cadrul unei recepții la Capitoliu, la care a participat și ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru. ”Mi-am început ziua întâlnindu-mă cu mândri lideri moldoveni – Alexandru Bujorean, Anatolie Dimitriu și Vitalie Marinuța – pentru […] Articolul R.Moldova și viitorul său democratic – discuție între liderii LOC și congresmanul american Mike Lawler apare prima dată în PS News.
10:50
Nicușor Dan nu știe de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: „Nu am imaginea clară” # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan nu știe care este motivul pentru care s-au anulat alegerile prezidențiale de la finalul lui 2024, însă mărturisește că va încerca să iasă public cu clarificări. Președintele României, Nicușor Dan, susține că nu cunoaște încă în mod clar ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, care au fost anulate. Nicușor […] Articolul Nicușor Dan nu știe de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: „Nu am imaginea clară” apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:40
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro # PSNews.ro
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de […] Articolul Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro apare prima dată în PS News.
10:40
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal # PSNews.ro
Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe […] Articolul Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal apare prima dată în PS News.
10:40
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi. „Prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de […] Articolul Şedinţă de guvern: suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pe agendă apare prima dată în PS News.
10:20
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment din Utah. A murit la spital # PSNews.ro
Activistul conservator și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat în timpul unui eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. Acesta a decedat la spital. UPDATE 9:20 Posibilul autor al asasinatului lui Charlie Kirk, surprins fugind pe un acoperiș după ce a deschis focul O înregistrare video apărută pe rețelele sociale arată cum […] Articolul Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment din Utah. A murit la spital apare prima dată în PS News.
10:10
Investițiile din programul „Anghel Saligny”, eșalonate pe trei ani. Deciziile Coaliției de guvernare # PSNews.ro
Liderii Coaliției s-au reunit pentru prima dată după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în cadrul căreia șeful statului le-a cerut să înceteze atacurile politice și să continue reformele asumate. Deși modificările privind administrația locală au fost amânate, discuțiile s-au concentrat pe finanțarea proiectelor prin PNRR și programul „Anghel Saligny”, o temă care […] Articolul Investițiile din programul „Anghel Saligny”, eșalonate pe trei ani. Deciziile Coaliției de guvernare apare prima dată în PS News.
10:00
În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional # PSNews.ro
Pe măsură ce România a accelerat în ultimii 5 ani marile proiecte de infrastructură, diferența nu o mai face doar prețul de licitație, ci abilitatea companiilor de a mobiliza echipe și resurse la scară mare. PROGER oferă două exemple relevante: autostrada A0 și reabilitarea feroviară Brașov–Sighișoara Lecția autostrăzii A0 Pe Lotul 3 Sud al centurii […] Articolul În culisele infrastructurii strategice: cum își construiește PROGER avantajul operațional apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
20:00
Milionarul Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI # PSNews.ro
Decizie bombă, luată miercuri, la Tribunalul Bihor: Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, a fost condamnat la 3 ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice. Și trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit pedepse cu executare. De la ce a pornit […] Articolul Milionarul Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI apare prima dată în PS News.
20:00
Expert: Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă # PSNews.ro
Analistul de securitate Cătălin Done susține că atacul cu drone rusești asupra Poloniei a fost un test al Rusiei, pentru a vedea capacitatea de reacție a țării atacate, dar și a aliaților. El crede că România trebuia să reacționeze prompt și să se pregătească pentru astfel de „teste”. Noaptea trecută, Polonia a fost ținta unei […] Articolul Expert: Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă apare prima dată în PS News.
19:50
Țara în care s-au calculat greșit tarifele la electricitate. Populația are de plătit 3 mld de dolari în următorii 2 ani # PSNews.ro
O eroare de 3,1 miliarde de dolari în calcularea tarifelor la electricitate va duce la scumpiri pentru milioane de sud-africani, timp de doi ani consecutiv. De proporții istorice, greșeala a fost recunoscută de Autoritatea Națională de Reglementare în Energie din Africa de Sud (NERSA), care a anunțat că a calculat greșit tarifele la electricitate, provocând un dezechilibru […] Articolul Țara în care s-au calculat greșit tarifele la electricitate. Populația are de plătit 3 mld de dolari în următorii 2 ani apare prima dată în PS News.
19:50
Echinocțiul de toamnă 2025. Când începe oficial toamna astronomică și ce schimbări aduce # PSNews.ro
Pe 22 septembrie începe oficial toamna astronomică, ziua în care durata zilei și a nopții sunt aproape egale pe toată planeta. Echinocțiul de toamnă are loc pe 22 septembrie. Acest moment marchează începutul toamnei astronomice, spre deosebire de toamna meteorologică. Fenomenul se datorează poziției Pământului în raport cu Soarele. În acest moment, axa planetei noastre nu este […] Articolul Echinocțiul de toamnă 2025. Când începe oficial toamna astronomică și ce schimbări aduce apare prima dată în PS News.
19:40
Miliardarul care l-a depășit pe Musk și a devenit cel mai bogat din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 mld. USD # PSNews.ro
Elon Musk şi-a pierdut miercuri titlul de cea mai bogată persoană din lume. A fost depăşit de cofondatorul Oracle, Larry Ellison, după o creştere spectaculoasă a acţiunilor companiei de tehnologie. Averea lui Ellison a explodat cu 101 miliarde de dolari într-o singură zi, ajungând la 393 miliarde de dolari şi depăşind averea lui Musk de […] Articolul Miliardarul care l-a depășit pe Musk și a devenit cel mai bogat din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 mld. USD apare prima dată în PS News.
19:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat miercuri, într-o conferință de presă susținută la Cluj, că speră ca protestele magistraților să se încheie și că manifestarea nemulțumirilor trebuie să se încadreze în limitele prevăzute de lege. ‘Protestul în sine nu a fost unul uniformizat la nivel de țară. Adunările generale la fiecare instanță sau parchet decid […] Articolul Ministrul Radu Marinescu vrea să se „pună lacăt” protestului din Justiție apare prima dată în PS News.
19:30
Coincidență? Mașina premierului Poloniei, furată chiar în noaptea atacului cu drone rusești # PSNews.ro
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată în noaptea de marți spre miercuri, în același timp în care mai multe drone rusești au fost doborâte pe teritoriul Poloniei. Poliția și serviciile speciale lucrează la acest caz. Potrivit tvn24.pl, furtul a avut loc în zona Trójmiasto, fiind vorba de o mașină privată a familiei, nu de una oficială. […] Articolul Coincidență? Mașina premierului Poloniei, furată chiar în noaptea atacului cu drone rusești apare prima dată în PS News.
19:30
Victor Ponta, concluzie dură după ce deputații au respins comisia de anchetă privind anularea alegerilor # PSNews.ro
Fostul premier Victor Ponta se revoltă față de starea de fapt din Parlamentul României! ”Nu mai votează legi, că le dă guvernul, prin angajarea răspunderii”, spune Ponta, aducând ca argument ziua de miercuri, când majoritatea deputaților din coaliție a respins înființarea a două comisii de anchetă – una legată de anularea prezidențialelor de anul trecut […] Articolul Victor Ponta, concluzie dură după ce deputații au respins comisia de anchetă privind anularea alegerilor apare prima dată în PS News.
19:20
Fifor (PSD): Preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune # PSNews.ro
Deputatul Mihai Fifor (PSD) spune că, în timp ce românii sunt bulversaţi de „reformele” cu barda ale lui Ilie Bolojan, iar Rusia provoacă NATO şi UE tot mai mult, preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune, ceea ce reprezintă un semnal extrem de periculos – pentru aliaţi, […] Articolul Fifor (PSD): Preşedintele recunoaşte cu o seninătate dezarmantă că România e fără busolă, fără direcţie, fără viziune apare prima dată în PS News.
19:20
11,5 milioane euro despăgubiri de la UE pentru pomicultorii și viticultorii români. Anunțul ministrului Agriculturii # PSNews.ro
Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol şi viticol ale căror culturi au fost afectate de îngheţul târziu din primăvara acestui an, anunţă ministrul Agriculturii, Florin Barbu. El arată că Fermierii noştri vor beneficia de 11,5 milioane EUR, ceea ce reprezintă a doua cea mai mare alocare […] Articolul 11,5 milioane euro despăgubiri de la UE pentru pomicultorii și viticultorii români. Anunțul ministrului Agriculturii apare prima dată în PS News.
19:10
„Vătămările provocate de vaccinuri” este noul obiectiv de cercetare al administrației americane # PSNews.ro
Deși promite peste 100 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, noul plan al autorităților americane evită reglementarea clară a subiectelor controversate: vaccinurile și pesticidele. Raportul, emis marți de administrația americană, propune peste 120 de măsuri pentru îmbunătățirea sănătății copiilor, de la nutriție și educație medicală până la boli cronice și siguranța alimentelor. Însă documentul, coordonat […] Articolul „Vătămările provocate de vaccinuri” este noul obiectiv de cercetare al administrației americane apare prima dată în PS News.
19:10
Revista Forbes a publicat clasamentul anual Forbes 400, care prezintă cei mai bogați 400 de americani, care au ajuns să dețină cumulat o avere record de 6,6 trilioane de dolari. Dar aproape jumătate din această avere este deținută de cei mai bogați 20 de oameni. Elon Musk a rămas pe primul loc în clasament, devenind […] Articolul Noul clasament Forbes al celor mai bogați americani. Bill Gates nu mai apare în top 10 apare prima dată în PS News.
19:00
Rechizite gratuite pentru elevii claselor pregătitoare și I-VIII. Ce documente trebuie depuse # PSNews.ro
Elevii care provin din familii cu venituri mici pot depune anumite documente pentru a primi rechizite gratuite. Ce formalități trebuie întocmite pentru a primi pachetul educațional? Elevii din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, pot beneficia de rechizite școlare gratuite, în conformitate cu Legea nr. 126/2002 și Ordonanța Guvernului nr. 33/2001. Această […] Articolul Rechizite gratuite pentru elevii claselor pregătitoare și I-VIII. Ce documente trebuie depuse apare prima dată în PS News.
19:00
Ce spune Elena Lasconi despre fotografiile cu Nicușor Dan și Florian Coldea, la 4 luni după ce le-a publicat # PSNews.ro
Elena Lasconi susține că distribuirea pozelor controversate din campania electorală cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta a fost un risc calculat pentru a influența alegerile, deși ea nu a pretins că sunt reale. Invitată astăzi la emisiunea „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, din cadrul Gândul, Elena Lasconi a vorbit despre fotografiile publicate în campanie […] Articolul Ce spune Elena Lasconi despre fotografiile cu Nicușor Dan și Florian Coldea, la 4 luni după ce le-a publicat apare prima dată în PS News.
18:50
Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte # PSNews.ro
Donald Trump intenționează să discute astăzi cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki Agenția națională de presă a Poloniei a întrebat administrația de la Washington care este reacția față de cele 19 drone ale Rusiei care au încălcat spațiul țării NATO. „Președintele Trump și Casa Albă urmăresc știrile din Polonia. Președintele Trump intenționează să discute cu președintele […] Articolul Prima reacție a Casei Albe după ce 19 drone rusești au intrat în Polonia și au fost doborâte apare prima dată în PS News.
18:50
După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi # PSNews.ro
Forţele israeliene au atacat miercuri capitala Yemenului, Sana’a, a relatat postul de televiziune Al Masirah, condus de mişcarea Houthi. Martorii susţin că atacul a vizat Ministerul Apărării. Presa israeliană a transmis că armata israeliană IDF – efectuează atacuri împotriva Yemenului, dar nu a existat niciun comentariu imediat din partea IDF. Locuitori din Sana’a au declarat […] Articolul După ce a lovit în Qatar, Israelul a atacat și capitala Yemenului, pentru a-i ucide pe liderii grupării Houthi apare prima dată în PS News.
18:40
Impas la metroul din Cluj și nu din cauza banilor. Ce s-a descoperit la scurt timp după ce au început săpăturile # PSNews.ro
Săpăturile pentru metroul din Cluj sunt din nou în impas. Viceprimarul a anunțat marți că în timpul săpăturilor s-a găsit o rocă vulcanică, greu de pătruns. Iar miercuri reprezentanții primăriei au transmis că ar fi un anume tip de calcar de o duritate mare. Geologii au însă altă opinie. Viceprimarul Dan Tarcea a anunțat că […] Articolul Impas la metroul din Cluj și nu din cauza banilor. Ce s-a descoperit la scurt timp după ce au început săpăturile apare prima dată în PS News.
18:40
Dosar penal după scandalul copiilor îmbrăcați în uniforme comuniste la ceremonia de începere a noului an școlar # PSNews.ro
Un român din doi crede că Nicolae Ceauşescu a fost un conducător bun, arată un studiu publicat astă vară. Asta şi pentru că în şcoală ori nu ni se predă nimic despre comunism, ori este transformat într-o sărbătoare plină de amuzament: cu cravate roşii la gât şi eugenii. În Satu Mare, o grădiniţă de stat […] Articolul Dosar penal după scandalul copiilor îmbrăcați în uniforme comuniste la ceremonia de începere a noului an școlar apare prima dată în PS News.
18:40
CTP, despre succesorul lui Bolojan în cazul unei demisii a acestuia: ”Un singur lucru nu poate să facă” # PSNews.ro
Publicistul Cristian Tudor Popescu (CTP) spune, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan, că succesorul acestuia la șefia guvernului va putea face tot ”ce vrea” în afara unui singur lucru: ”să scoată bani din piatră seacă”. Dacă reforma pensiilor speciale va fi declarată neconstituțională, sunt șanse mari ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze. Publicistul […] Articolul CTP, despre succesorul lui Bolojan în cazul unei demisii a acestuia: ”Un singur lucru nu poate să facă” apare prima dată în PS News.
18:30
Daniel David amenință: „Educația a dat tot ce avea de dat. Dacă mai trebuie tăieri, plec din funcție” # PSNews.ro
Într-un interviu acordat Irinei Petraru pentru „Adevărul”, ministrul Educației, Daniel David, a răspuns criticilor sindicaliștilor și protestelor profesorilor. El își asumă rolul de „ministru al austerității” și avertizează că nu va rămâne în funcție dacă în 2026 educația va fi din nou vizată de reduceri. Ministrul abordează situația din școli după boicotul profesorilor, riscul unei […] Articolul Daniel David amenință: „Educația a dat tot ce avea de dat. Dacă mai trebuie tăieri, plec din funcție” apare prima dată în PS News.
18:20
AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan # PSNews.ro
Guvernul Bolojan se confruntă cu un val de contestații la CCR după ce și-a asumat răspunderea pe al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Toate cele cinci legi din pachetul adoptat în Parlament au fost atacate, iar CCR are deja pe rol nouă dosare. La doar câteva zile după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan […] Articolul AUR, POT și SOS au depus la CCR câte două sesizări pe patru proiecte din pachetul 2 de reforme ale Guvernului Bolojan apare prima dată în PS News.
18:20
Câte locuri de muncă sunt disponibile la acest moment în România. Care sunt cele mai căutate joburi # PSNews.ro
Peste 34.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European (SEE) oferă, prin reţeaua Eures România, 248 de posturi. Cele mai multe joburi sunt oferite pentru curieri, conducători auto transport rutier, agenţi de securitate, sau muncitori necalificaţi la asamblarea şi montarea pieselor, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM). […] Articolul Câte locuri de muncă sunt disponibile la acest moment în România. Care sunt cele mai căutate joburi apare prima dată în PS News.
18:20
De la începutul anului, în România cel puțin 33 de femei au fost ucise, fie de partenerii lor de la acea vreme, fie de foști parteneri. Potrivit datelor Eurostat din perioada 2021–2024, țara noastră ocupă locul 4 în Uniunea Europeană în ceea ce privește violența împotriva femeilor în cuplu, un clasament care reflectă lipsa unei reacții ferme […] Articolul Femicidul – rușinea pe care România refuză să o numească apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.