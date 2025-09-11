Avertisment îngrijorător: România, expusă riscului de reapariție a unei boli rare

08:10

Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Daniel Popa, a revenit în funcție după ce procurorii DNA care îl cercetează pentru trei presupuse fapte de corupție, nu i-au mai prelungit controlul judiciar. Popa este acuzat că lua bani pentru a nu aplica sancțiunile impuse de lege și pentru a-i anunța din timp pe patronii societăților […]