Avertisment îngrijorător: România, expusă riscului de reapariție a unei boli rare
Gândul, 11 septembrie 2025 12:20
România ar putea redeveni vulnerabilă în fața poliomielitei, o boală gravă care fusese considerată eradicată în urmă cu mai bine de 20 de ani. Profesorul doctor Adriana Pistol, epidemiolog, atrage atenția că nivelul scăzut al vaccinării din ultimii ani plasează țara noastră pe lista roșie a statelor cu risc. „Acest lucru ne expune direct pericolului” […]
• • •
Acum 10 minute
12:40
FOTO / Andreea Bănică spune tot despre SOȚUL său. ”Toată viața am știut că am spatele asigurat” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre partenerul său de viață, Lucian Mitrea, cel împreună cu care are doi copii. Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din […]
12:40
SONDAJ. AUR nu se mai oprește din CREȘTERE în opțiunile de vot ale românilor. Și PSD adună multe voturi # Gândul
Partidul naționalist condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Dacă mâine ar fi alegeri parlamentare în România, un mare procent dintre respondenți ar vota cu AUR. La rându său, și PSD crește puternic în preferințele electoratului. […]
12:40
Fake News marca USR. Moșteanu anunță că „România primește 16,7 mld. €” de la UE / Miliardele de euro sunt, de fapt, un CREDIT # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul USR al Apărării, propagă o informație incompletă, pe social-media. „România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE”, anunță acesta, pe Facebook. „O veste bună! România are 16,7 miliarde de euro la dispoziție prin programul european SAFE. României îi este atribuită a două cea mai mare suma din Uniunea […]
12:40
Primul meci al etapei din Superliga se joacă la Cluj! Ce spune Onea despre invincibilitatea Rapidului # Gândul
Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii. Omar El Sawy, transferat din Giulești pe Someș, ar putea fi folosit de Ioan Ovidiu Sabău și pentru respectarea regulii U21. Primul meci al etapei din Superliga se joacă la Cluj! […]
Acum 30 minute
12:30
INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la 2 mld. euro, cu o contribuție de 1,5 mld. euro a sectorului la balanța comercială # Gândul
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării În 2024, România a exportat produse din tutun în valoare de peste 2 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date […]
12:20
România ar putea redeveni vulnerabilă în fața poliomielitei, o boală gravă care fusese considerată eradicată în urmă cu mai bine de 20 de ani. Profesorul doctor Adriana Pistol, epidemiolog, atrage atenția că nivelul scăzut al vaccinării din ultimii ani plasează țara noastră pe lista roșie a statelor cu risc. „Acest lucru ne expune direct pericolului” […]
Acum o oră
12:10
Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit. Cine ar fi noua iubită a juratului de la MasterChef și ce declarații a făcut # Gândul
Chef Cătălin Scărlătescu (53 ani) și actrița Doina Teodoru (35 ani) s-au despărțit, după mai bine de 3 ani de relație. Juratul de la MasterChef îi oferise fostei partenere un inel în semn de legământ, însă cei doi nu au mai ajuns în fața altarului. Acum, s-a aflat că juratul de la Pro TV trăiește […]
12:00
Ambasada României la Washington TACE după atentatul asupra lui Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a condamnat ASASINATUL # Gândul
Ambasada României la Washington tace nepermis de mult după asasinatul comis miercuri 10 septembrie, asupra activistului conservator Charlie Kirk. Nimeni din conducerea statului român nu a luat o poziție oficială de condamnare a asasinatului comis asupra unuia din marii aliați ai lui Donald Trump. Comentatorul și activistul conservator Charlie Kirk a fost împuşcat, miercuri, în […]
12:00
ATENTATELE de la 11 septembrie din SUA, comemorate în contextul violențelor motivate politic. Activistul republican Charlie Kirk, ucis cu o zi înainte # Gândul
La data de 11 septembrie, New York comemorează atentatele teroriste din 2001, în urma cărora peste 3000 de persoane și-au pierdut viața. Evenimentul are loc, anul acesta, pe fundalul asasinatului asupra activistului republican Charlie Kirk, dar și al alegerilor pentru primăria metropolei, o funcție pentru care partidul democrat a propus mai mulți candidați. Omagiul adus […]
12:00
„Trei partide de dreapta și nicio reformă LIBERALĂ” este avertismentul lui Florin Cîțu. Antreprenorii și sectorul privat, dați la o parte de Bolojan # Gândul
Fostul premier liberal al României, Florin Cîțu, avertizează că, deși la guvernare se află trei partide de dreapta, PNL-USR-UDMR, Guvernul Bolojan a picat la examenul de liberalism. „Din păcate, cu trei partide care se declară de dreapta la guvernare, nu există o singură măsură liberală de susținere a sectorului privat, a proprietății private, a antreprenorilor”, […]
Acum 2 ore
11:40
Dan Dungaciu: „Marea majoritate a francezilor nu-l mai doresc pe Macron. Cota de popularitate este ZERO” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a discutat despre tensiunile din Franța odată cu înăsprirea protestelor și scăderea tot mai mare a popularității președintelui Emmanuel Macron. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Noua moțiune de cenzură ar putea avea mai mult sprijin” Dan […]
11:40
Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul Programului Rabla va fi lansată luna aceasta, fiind unul dintre cele mai așteptate programe de stimulare a înnoirii parcului auto național și de sprijinire a mobilității nepoluante, după cum arată Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Miercuri, 10 septembrie, la Antena 3, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul […]
11:40
Marco Rubio s-a întâlnit cu ministrul chinez de Externe/ Beijingul a avertizat SUA împotriva implicării în problema TAIWANULUI # Gândul
Secretarul american de Stat, Marco Rubio, a discutat, miercuri, cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, pe teme globale și regionale, în contextul tensiunilor dintre Washington și Beijing. „Secretarul Rubio a subliniat importanța comunicării deschise și constructive pe o serie de probleme bilaterale. De asemenea, au discutat despre alte probleme globale și regionale, ca o […]
11:40
Sorin Grindeanu, reacție după asasinarea lui Charlie Kirk: „Un act abominabil” / „Rugăciuni pentru familia sa” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și liderul interimar al PSD, a reacționat joi, printr-un mesaj postat pe platforma X, la asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk. Acesta a catalogat uciderea apropiatului președintelui american Donald Trump drept „un act abominabil”. „Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie niciodată să devenim toleranți față de ură, […]
11:30
Dezvăluirile tulburătoare ale lui Mihai Trăistariu despre copilărie: „Am văzut bătăi din alea de târât prin casă, legată de calorifer” # Gândul
Mihai Trăistariu (48 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri tulburătoare legate de copilăria sa. În cadrul unui interviu, celebrul artist și-a deschis sufletul și a vorbit despre oroarea prin care a trecut, atunci când era mic. Atenție, urmează detalii care pot afecta emoțional. Mihai Trăistariu a mărturisit că a trăit clipe cutremurătoare în […]
11:10
Dan Dungaciu: „Este absurd să îi acuzi pe oamenii care nu gândesc ca Von der Leyen ca fiind ANTIEUROPENI” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a acuzat conducerea Uniunii Europene că impune o identitate europeană generală, cu riscul pierderii identității și suveranității statelor membre. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „China e puternică pentru că e națională, nu pentru că e comunistă” Dan […]
11:10
De la AVC la tentativă de omor: cazul cutremurător al bărbatului din Iași care și-a atacat soția cu cuțitul # Gândul
Un bărbat din Podu Iloaiei a ajuns de pe patul de spital direct în instanță, după ce un accident vascular cerebral i-a schimbat radical viața. Dintr-un om liniștit, Florin Nistor s-a transformat într-o persoană violentă și imprevizibilă. Astfel, într-un acces de furie, el și-a atacat soția cu un cuțit și a fost la un pas […]
11:00
Alimentele și energia electrică, printre cele mai lovite de noul val de SCUMPIRI. Vezi cu cât au crescut prețurile pentru produsele de bază # Gândul
Rata anuală a inflației a sărit aproape de 10% în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Concret, inflația a urcat la 9,9%, față de 7,8% în iulie, semnal clar că prețurile continuă să crească rapid. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 9% în ultimele 12 […]
Acum 4 ore
10:40
Guvernul Bolojan, un nou RECORD. Inflația crește necontrolat și se apropie de 10%. Acum o lună, era de 7%. Cea mai mare din UE # Gândul
Inflația, sau, mai simplus spus, creșterea prețurilor, a ajuns la aproape 10% în august 2025, conform datelor de la Institutul Național de Statistică. Sunt primele cifre despre creșterea prețurilor, după măsurile fiscale ale guvernului Bolojan din Pachetul I, care, în cea mai mare parte, au intrat în vigoare de la 1 august. Este vorba de […]
10:40
În timp ce Codul muncii fixează limita legală la 48 de ore pe săptămână, mii de angajați din instituțiile și companiile de stat din Iași trag și câte 12 ore pe zi sau mai mult de atât. Totul apare „la vedere”, trecut în contracte, după cum scrie Ziarul de Iași. Interpelare la Ministerul Muncii Un […]
10:40
Rata INFLAȚIEI a explodat în luna august până aproape de 10%. Alimentele și energia electrică, printre vedetele scumpirilor # Gândul
Rata anuală a inflației a sărit aproape de 10% în august 2025, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Concret, inflația a urcat la 9,9%, față de 7,8% în iulie, semnal clar că prețurile continuă să crească rapid. Mărfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 9% în ultimele 12 […]
10:40
Dan Dungaciu: „Noi am întors armele către America, dar sunt convins că va fi o schimbare în ROMÂNIA” # Gândul
În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu a făcut o analiză critică a relației României cu Statele Unite, exemplificată prin figura fostului ambasador Ion Donca. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că Ion Donca negocia ferm, fiind respectat de americani pentru stilul său asertiv, în […]
10:40
Nicușor Dan confirmă: Măsurile Guvernului sunt dezastruoase. Le vom corecta -spune el- după ce-și vor face efectul # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan în cadrul unui interviu la TVR. „Președintele României Nicușor Dan a acordat un interviu și televiziunii publice, după cel acordat emisiunii Observator de la Antena 1. Mai precis, moderatoarei Sandrei Stoicescu. Interviul a fost luat tot […]
10:30
Cât de gravă este accidentarea suferită de Adrian Șut în Cipru – România 2-2. MM Stoica: „Situația nu arată bine” # Gândul
Partida dintre Cipru și România, încheiată la egalitate, scor 2-2, a adus vești proaste pentru FCSB. Adrian Șut, intrat pe teren în minutul 80, s-a accidentat la scurt timp după ce a fost introdus, fiind nevoit să părăsească rapid gazonul. În locul său a intrat Florin Tănase, iar acum „roș-albaștrii” se gândesc la ce este […]
10:20
Omega-3, cheia unui CREIER sănătos. Doza zilnică recomandată de neurologi pentru o minte ageră. O dietă săracă poate crește riscul de demență # Gândul
Acizii grași Omega-3 joacă un rol esențial în menținerea sănătății creierului, susțin specialiștii. Consumul regulat de DHA și EPA reduce inflamația, sprijină memoria și protejează împotriva declinului cognitiv. Neurologii recomandă o doză zilnică pentru funcționarea optimă a creierului. Sănătatea creierului nu depinde doar de exercițiile de memorie sau de activitățile intelectuale, ci și de ceea […]
10:10
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a analizat strategia armatei ruse în conflictul din Ucraina, afirmând că, deși trupele rusești au stagnat teritorial, tactica lor are ca scop epuizarea și degradarea treptată a resurselor ucrainene până la capitulare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan […]
10:10
Keir Starmer l-a confruntat pe Isaac Herzog cu privire la situația din ORIENTUL MIJLOCIU/ „A fost o întâlnire între aliați, dar a fost una dificilă” # Gândul
Premierul britanic, Keir Starmer, și președintele israelian, Isaac Herzog, au avut un schimb dur de replici pe tema ajutorului umanitar din Fâșia Gaza, pe fondul protestelor care cer arestarea lui Herzog în calitate de criminal de război. Herzog a declarat că a oferit Guvernului britanic o misiune de informare pentru a analiza situația umanitară din […]
10:00
Violența motivată politic, în creștere în SUA. Paralela dintre tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump și uciderea lui Charlie Kirk # Gândul
Opinia publică din Statele Unite este în stare de șoc după ce activistul Charlie Kirk, un susținător al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat în campusul unei universități din Utah. Multe voci susțin că violența politică din Statele Unite este în creștere, mai ales împotriva politicienilor de dreapta și […]
09:50
INDEMNIZAȚIILE pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul Bolojan: „Ne-au lovit pe noi, cei mai vulnerabili” # Gândul
Mii de părinți au primit în septembrie indemnizații mai mici după ce Guvernul Bolojan a introdus impozitarea prin contribuția la sănătate (CASS). Reducerea de 10% înseamnă pierderi de până la 850 de lei pe lună, într-o perioadă marcată de scumpiri. Revoltați, părinții strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională. Septembrie a venit cu […]
09:50
Dan Dungaciu: „Premiza fundamentală a statului român a fost PARTENERIATUL strategic cu SUA pentru a evita parteneriatul cu Germania” # Gândul
În ediția din 10 septembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, Dan Dungaciu vorbește despre figurile politice din România, care tratează superficial politică externă a României. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu subliniază că domnul Bolojan nu are o înțelegere minimă a politicii externe, iar schimbările bruste pe care le-a făcut arată […]
09:50
O femeie din județul Caraș-Severin, în vârstă de 70 de ani, a murit, după ce a fost mușcată de câinele familiei. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul acesteia, iar polițiștii au deschis un dosar penal. Femeia a fost atacată de un exemplar din rasa American Bully, atunci când se afla în propria […]
09:30
Moartea lui Charlie Kirk. TRUMP atacă discursul „stângii radicale”. „Este direct responsabilă pentru terorismul pe care îl trăim” # Gândul
Într-un mesaj transmis după asasinarea lui Charlie Kirk, unul dintre cei mai importanți influenceri și fideli aliați politici ai săi, președintele Donald Trump ia atitudine împotriva discursului „stângii radicale”. Liderul de la Casa Albă îi consideră pe acești democrați „direct responsabili pentru terorismul pe care îl trăim astăzi”. Despre Charlie Kirk, Trump a spus c[ […]
09:20
Jordan Bardella depune o moțiune de CENZURĂ împotriva Ursulei von der Leyen, criticând acordurile comerciale negociate de președinta Comisiei Europene # Gândul
Jordan Bardella, președintele partidului Mobilizarea Națională (RN) din Franța, a declarat miercuri, la Strasbourg, că a obținut voturile necesare pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Atât un grup de extremă dreapta, cât și de stânga-radicală din Parlamentul European, intenționează să depună o moțiune de cenzură împotriva […]
09:20
Un nou banc aduce în atenție o discuție între doi bărbați, într-un bar. Dialogul stârnește chicoteli. Spor la râs! Doi bărbați stau într-un bar. La un moment dat unul dintre ei strigă la celălalt: – M-am culcat cu maică-ta! În bar se face brusc liniște și toate privirile se întorc către cei doi în așteptarea […]
09:10
Iluzie optică pentru genii | Găsiți cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în maximum 10 secunde # Gândul
Joi, 11 septembrie 2025, Gândul.ro vă aduce în atenție o iluzie optică pentru genii care va necesita multă atenție. Tot ceea ce trebuie să faceți este să găsiți cele 3 diferențe între imaginile de mai sus. Varianta corectă se află în a doua parte a articolului. Iluziile optice se pot afla printre tipurile de teste […]
09:10
Marian Iancu l-a distrus pe Mircea Lucescu, după ce a fost numit escroc ordinar. „Biet bătrân senil, uituc și mincinos” # Gândul
Marian Iancu l-a atacat pe Mircea Lucescu într-o postare pe Facebook. Replica vine după ce selecționerul a fost deranjat că fostul patron al echipei Poli Timișoara comentează despre națională. „Mă uitam ce spune Marian Iancu. Iese ăsta din închisoare. Un escroc ordinar. Un om care a făcut atât de mult rău îşi permite să mai […]
09:10
REVOLTA din Nepal, trăită din România: „Ne omoară copiii. Țara sângerează. E golită de viitor” # Gândul
Nepalul trece prin cea mai gravă criză politică și socială din ultimele decenii: proteste violente, zeci de morți, sute de răniți și clădiri oficiale incendiate. Departe de casă, comunitatea nepaleză din România privește cu durere și teamă imaginile de pe rețelele sociale și vorbește despre corupție, un viitor furat și speranța unei schimbări aduse de […]
09:00
Adrian Mititelu a ieșit la atac, după ce FCU Craiova a fost exclusă din fotbal. „E o decizie dată de niște impostori care au ocupat sediul Federației” # Gândul
FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile de către FRF, iar Adrian Mititelu a anunțat că va ataca decizia. Echipa olteană a început sezonul în Liga 3, cu o depunctare uriașă, de 106 puncte. Formația lui Mititelu nu a primit licența pentru Liga 2, juca în Liga 3, iar excluderea de acum e dată […]
08:50
Forțele militare israeliene au descins într-o locuință din orașul Kafr ad-Dik, situat în vestul Salfitului, în Cisiordania ocupată, și au arestat doi bărbați, membri ai Consiliului Revoluționar al Mișcării Naționale Palestiniene pentru Eliberare (Fatah). Bărbații reținuți au fost identificați ca fiind Jamal Hammad, membru al Fatah, și Ahmad Abdul Karim Al-Deek, secretar adjunct Fatah în […]
Acum 6 ore
08:40
Bancul de joi aduce în centrul atenției un dialog scurt între doi soți. Conversația stârnește amuzamentul. Spor la râs! Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului: – M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă. Soțul îi răspunde: – Ei vezi draga mea! Nu […]
08:30
Un bărbat din Roma a comandat produse de 42 de euro de pe Temu, dar s-a ales cu o amendă de 618 euro. Cum a fost posibil # Gândul
Un bărbat din Roma, Italia, și-a făcut o comandă online pe platforma Temu, în valoare de 42 de euro. Mare i-a fost mirarea, însă, când a aflat că primește o amendă de 14 ori mai mare pentru produsele comandate. Deși adăugase în coșul de cumpărături articole vestimentare și alte obiecte de uz casnic, bărbatul din […]
08:30
Începe dimineața de joi cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Bulă și cele 3 obiceiuri post-conjugale”. După noaptea nunții, Bulă îi spune proaspetei lui soții: – Bubulino, eu am trei obiceiuri la care nu voi renunța pentru nimic in lume! – Ok, Bulă. Care sunt? – În fiecare seară de joi, mă […]
08:30
Dan Dungaciu: „România a luat cu împrumut de la UE suma de bani pentru înarmare. Nu o primește CADOU” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre programul de înarmare a țării. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Eu cred că România se află în cea mai proastă situație de securitate din ultimii ani. ” Invitat […]
08:20
Boom-ul AI îl detronează pe Elon Musk din topul celor mai bogați oameni ai planetei. Cine e magnatul a cărui avere a explodat la 393.000.000.000 $ # Gândul
Elon Musk nu mai este cel mai bogat om din lume. Poziția râvnită de super-bogații planetei îi revine acum cofondatorului Oracle după ce averea sa a explodat cu 101 miliarde de dolari în urma boom-ului inteligenței artificiale, ajungând la aproape 400 de miliarde de dolari. Elon Musk a pierdut poziția de cel mai bogat om […]
08:10
Un ȘEF de la Protecția Consumatorilor a revenit în funcție după ce procurorii DNA au uitat să-i prelungească controlul judiciar. De ce fapte e acuzat # Gândul
Șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Ilfov, Daniel Popa, a revenit în funcție după ce procurorii DNA care îl cercetează pentru trei presupuse fapte de corupție, nu i-au mai prelungit controlul judiciar. Popa este acuzat că lua bani pentru a nu aplica sancțiunile impuse de lege și pentru a-i anunța din timp pe patronii societăților […]
08:10
PSD prezintă joi propriul program de relansare economică: „Soluția este să punem companiile românești și locurile de muncă în centrul acțiunii” # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, va prezenta joi, începând cu ora 14.00, programul de relansare economică realizat de către social-democrați. Prezentarea va avea loc la sediul partidului, acolo unde vor participa și Bogdan Ivan, ministrul Energiei, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, Florin Barbu, ministrul Agriculturii și […]
08:10
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1296. Drone în Polonia. Zelenski atacă Occidentul pentru „lipsa de acțiune” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat joi, 11 septembrie 2025, în a 1.296-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a deplâns „lipsa de acțiune” a liderilor occidentali în urma interceptării, miercuri dimineața, de către Polonia a unor presupuse drone rusești care au intrat în spațiul său aerian. Zelenski: […]
07:50
Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. S-au împlinit 24 de ani de la tragedia care a schimbat lumea # Gândul
Astăzi s-au împlinit 24 de ani de la tragedia care avea să aducă schimbări semnificative omenirii: atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atunci, patru avioane deturnate de teroriști au lovit două „Turnuri Gemene” ale World Trade Center din New York, SUA. Tragicul incident a avut loc într-o dimineață obișnuită de toamnă, când oamenii își desfășurau […]
07:50
Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, mega-proiectul AFRICAN: Istoria zbuciumată a unei investiții colosale, cu potențial uriaș și tensiuni pe măsură # Gândul
Cu o capacitate instalată de 5,15 gigawați, Marele Baraj al Renașterii Etiopiene, de pe Nilul Albastru, este cea mai mare centrală hidroelectrică din Africa și printre cele mai mari 20 din lume. Cu o istorie lungă și plină de controverse, barajul are potențialul să transforme Etiopia în cel mai mare exportator de energie din Africa, […]
07:40
FCSB și-a găsit fundaș după ce l-a ratat pe Mario Tudose. De ce zice Gigi Becali, totuși, că „nu se pune problema să-l iau” # Gândul
După ce pista Mario Tudose s-a închis, FCSB s-a reorientat pentru un fundaș central și, mai nou, se uită în curtea rivalei Dinamo pentru a-și consolida apărarea. Din câte se pare, campioana României se interesează de Kennedy Boateng, fundașul central togolez care a impresionat în echipa „alb-roșilor”. Boateng va intra în curând în ultimele luni […]
