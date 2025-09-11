Opinie Dan Luca: Cum menţin asociaţiile Europa conectată

Acum 5 minute
12:45
Preşedintele AHK România, Volker Raffel: Nu susţinem taxa pe cifra de afaceri sau taxa pe stâlp, pentru că sunt taxe pe investiţii. Este nevoie mai întâi de creştere economică şi de profit, iar apoi se poate pune o taxă pe profit care să meargă la buget Ziarul Financiar
12:45
Cel mai mare producător auto din Europa declară război chinezilor: Volskwagen promite să-şi păstreze poziţia de lider al pieţei europene „prin orice mijloace” şi lansează patru noi modele electrice mai accesibile cu preţuri care pornesc de la 25.000 de euro Ziarul Financiar
Acum 30 minute
12:30
Ţările baltice, în alertă maximă: Estonia, Letonia şi Lituania cer Congresului SUA să nu le lase singure în faţa Rusiei Ziarul Financiar
12:30
12:30
MAGNOR, companie românească specializată în tranzacţionarea bijuteriilor, electronicelor şi produselor de lux pre-owned, a raportat în primul semestru din 2025 afaceri de 115 milioane lei, cu aproximativ 90% mai mult decât în 2024, şi un profit net de 8,4 milioane lei Ziarul Financiar
Acum o oră
12:15
Peste 423 de elevi români au fost acceptaţi în 2025 la universităţi de top din lume. Harvard, Columbia, LSE, Bocconi, EPFL, printre destinaţii. Ziarul Financiar
Acum 2 ore
11:30
Dimensiunea istorică a programului de răscumpărare anunţat de One United Properties, de maximum 840 mil. lei, saltă acţiunile cu 15% în câteva zile. Cum balansează conducerea programul cu planurile de investiţii? “O balanţă delicată, dar avem o echipă foarte bună. Nu se pune problema de delistare a companiei”, spune preşedintele Cisullo Ziarul Financiar
11:30
Peste 800 de profesori din Bucureşti şi alte 19 oraşe au participat în această vară la 28 de ateliere de educaţie economică şi financiară organizate de BNR şi alte instituţii financiare Ziarul Financiar
11:15
Kostas Fiakas, group chief strategy officer, INFORM: Băncile de top din România şi-au creat centre interne de competenţă în AI şi caută parteneri pentru implementarea de soluţii Ziarul Financiar
Marile bănci din România au început să abordeze strategic valul de inovaţie adus de inteligenţa artifi­cială, majoritatea dintre ele înfiinţându-şi deja propriile centre in­ter­ne de competenţă dedicate acestui domeniu.
11:15
2.000 de dolari pentru un iPhone? Apple ţine sub control preţurile pentru noul model de iPhone 17, însă vrea să îşi obişnuiască clienţii cu realitatea unor telefoane mult mai scumpe Ziarul Financiar
11:00
Pinum, unul dintre principalii producători de uşi şi ferestre din România, ia 10 mil euro de la Banca Transilvania pentru o fabrică de 14 mil.euro la Moara Vlăsiei, în nordul Capitalei Ziarul Financiar
Acum 4 ore
10:30
Opinie Ciprian Lăduncă, Managing Partner LCL Advisory: Reorganizari, fuziuni, structuri de holding, masuri actuale pentru eficientizarea companiilor cu impact in guvernanta corporativa Ziarul Financiar
10:15
Tranzacţie de anvergură în industria pharma: Fondul american GTCR cumpără producătorul ceh de medicamente generice Zentiva pentru 4,1 mld. euro. Zentiva are afaceri de 1,6 mld. lei în România şi două fabrici în Bucureşti Ziarul Financiar
10:15
Gen Z Sondaje. Întrebare-fulger: Primeşti acum 1.000 de euro. Spune repede, ce faci cu ei? Ziarul Financiar
Toţi visăm să câştigăm cumva sume de bani cu un efort minim, dar care este planul dacă asta chiar s-ar întâmpla?
10:15
Radu Magdin, CEO Smartlink Communications: Managementul tigrilor româneşti şi secolul asiatic Ziarul Financiar
09:45
Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, în lingouri, evaluate la peste 4 mil. euro Ziarul Financiar
09:45
Eduard Burghelia, fondatorul Confidas.ro vândut către Termene.ro acum doi ani, revine în business cu Nommy, aplicaţie care încurajează descoperirea de restaurante, care a atras o finanţare de 300.000 de euro Ziarul Financiar
09:30
Inflaţia a sărit în august la 9,9%. Alimentele s-au scumpit cu 9%, serviciile cu 9,8%, iar mărfurile nealimentare cu 10,5% Ziarul Financiar
09:30
Atenţie, contribuabili: Un nou val de emailuri false trimise în numele ANAF. Ce sunt sfătuiţi să facă cei care le primesc Ziarul Financiar
09:30
Şoc la Casa Albă: Charlie Kirk, activist conservator, influencer şi aliat a lui Donald Trump a fost împuscat mortal un eveniment universitar din statul Utah. Preşedintele american acuză „o asasinare odioasă” şi dă vina pe stânga radicală pentru intensificarea violenţei în societatea americană Ziarul Financiar
09:15
Carmen Micu, director executiv la Envisia: Companiile de stat ar trebui să livreze valoare publică, nu doar să alimenteze buzunarele unor grupuri. Ca membru de board, dacă nu eşti de acord cu o decizie pe care o ia statul ca acţionar majoritar este mai bine să demisionezi Ziarul Financiar
Envisia, prima şcoală de business pentru membrii consiliilor de admi­nis­traţie, a certificat peste 300 de membri de board până în prezent, prin două programe, un masterat în practici de board şi un program de guvernanţă cor­porativă recunoscut oficial de Mi­nis­terul Educaţiei, reali­zat în partene­riat cu Bursa de Valori Bucureşti şi Universitatea Româno-Americană.
09:15
Acum 6 ore
08:45
Wizz Air va începe închiderea treptată a bazei sale din Viena, cu termen final martie 2026, decizie care va afecta şi zborurile din România spre capitala Austriei Ziarul Financiar
08:15
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Dan Patzelt, fondator, Apass: Am dezvoltat o tehnologie proprie de realitate augmentată interactivă pentru educaţia specială pe care o folosim acum pentru a face spaţiile fizice accesibile persoanelor cu dizabilităţi Ziarul Financiar
O tehnologie de realitate aug­men­tată interactivă, dezvoltată iniţial în cadrul unui ONG pentru a ajuta persoanele cu dizabilităţi în procesul educaţional, stă la baza unui business social numit Apass.
07:45
Bursă. Acţiunile Bittnet pierd 4% după propunerea fondatorilor privind lansarea unor emisiuni de obligaţiuni Ziarul Financiar
Fraţii Cristian şi Mihai Logofătu, fondatorii grupului de companii de IT Bittnet Systems (simbol bursier BNET), au solicitat ieri-dimineaţa completarea ordinii de zi a adunării generale a acţionarilor societăţii din 21 octombrie cu lansarea a două programe de obligaţiuni: unul de până la 100 milioane de lei şi altul de până la 20 milioane de euro, conform unui raport de la BVB.
07:45
Bursă. Revizuirea în sus a profitului estimat pe 2025 pentru DN Agrar nu mută acţiunile în sus sau în jos. Ce aşteaptă investitorii? Ziarul Financiar
Acţiunile DN Agrar (DN) au avut ieri evoluţii volatile, alternând între plus şi minus, fără o direcţie clară, după ce compania a revizuit în creştere bugetul pentru 2025.
07:30
Bursă. Casa de brokeraj bursier IFB Finwest: Aşteptări moderate pentru Antibiotice în contextul economic dificil Ziarul Financiar
Analiza casei de brokeraj IFB Finwest asupra companiei Anti­biotice (ATB), producător român de medicamente şi produse farmaceutice cu activitate in­ter­naţională, in­dică o perspectivă precaut opti­mistă pentru următoarele luni, potrivit concluziilor analizate de ZF din raportul publicat pe bvbresearch.ro.
07:15
ZF Live. Creşterea impozitelor pe câştigurile bursiere ar putea genera noi tensiuni în piaţă, spune unul dintre veteranii bursei. Lucian Isac, Estinvest, avertizează: După maxime urmează probabil o perioadă cu volatilitate mai ridicată Ziarul Financiar
Rulajele Bursei de Valori Bucureşti ar putea fi afectate de posibila creştere a impo­zitului pe câştigurile din ti­tluri de valoare la 6% pentru acţiunile deţinute mai puţin de un an şi la 3% pentru cele păstrate peste 12 luni. Tot­odată, piaţa continuă să ofere oportunităţi de investiţii, inclusiv prin listări de pachete suplimentare de acţiuni ale unor companii de stat, spune Lucian Isac, director general al casei de brokeraj Estinvest.
07:15
Noua centralitate a gulerelor albastre: Ascultând coloana vertebrală a businessului Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:15
Sondaj CEC Bank: În magazinele fizice, circa 23% dintre români plătesc exclusiv cu cardul, 40% combină cardul cu cash, iar 37,5% plătesc doar cu numerar Ziarul Financiar
Metodele de plată preferate de români în magazinele fizice sunt împărţite, astfel că aproximativ 40% dintre români combină cardul cu cash, în timp ce 37,5% plătesc doar cu numerar, iar aproximativ 23% aleg exclusiv cardul.
00:15
Profitul net al fabricii Flextronics România a crescut cu 19,4% în 2024, ajungând la peste 36 mil. lei Ziarul Financiar
Flextronics România, subsidiara locală a grupului Flex din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicaţii, IT şi medicale, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 723,6 mil. lei (152,4 mil. euro), în scădere cu 4,5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 757,9 mil. lei (153,2 mil. euro), conform calculelor ZF făcute pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
00:15
Fiecare al douăzecilea angajat din Polonia este ucrainean, iar fiecare al treisprezecelea este străin Ziarul Financiar
Ucrainenii constituiau majorita­tea celor aproape 1,25 milioane de străini asiguraţi şi care lucrau în Polonia la sfârşitul lunii iulie. Aproape 824.500 dintre aceştia erau angajaţi.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Rechizite, mai puţine sau mai ieftine. Lidia Fati, cofondator al Dacris: „Vedem o prudenţă la clienţii finali, cărora li s-au micşorat bugetele ca urmare a schimbărilor din ultima perioadă“ Ziarul Financiar
Anul şcolar din acest an începe sub semnul prudenţei în contextul în care bugetele familiilor au fost afectate de creşterea taxelor şi preţurilor, ceea ce a dus la scăderea puterii de cum­pă­rare. Cu toate că în alţi ani campaniile de back to school genereau venituri importante pentru retailerii din do­meniul, anul acesta se simte prudenţa.
00:15
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania Ioan Picu, Zoom Beach: Avem 3 hectare de plajă şi 700 de şezlonguri. Iar ca număr de oaspeţi, ne trec pragul peste 130.000 de persoane pe vară Ziarul Financiar
Ioan Picu este antreprenor de 14 ani. A fost ceva ce şi-a dorit de mic, spune el. „Părinţii mei au fost angajaţi, dar eu nu am fost angajat nici măcar o zi.“
00:15
Bursă. ZF Piaţa de capital 2025 – 23 septembrie. Cum trecem de la o bursă a dividendelor la una care finanţează economia? Cine va modela viitorul pieţei de capital româneşti? Care sunt noile direcţii ale BVB? Ziarul Financiar
După ani cu performanţe şi randa­mente generoase pentru investitori, Bursa de Valori Bucureşti se află într-un moment de cotitură, iar întrebarea este dacă aceasta va rămâne un spaţiu orientat spre dividende sau se va transforma într-un me­canism activ de finanţare pentru companii şi economie.
00:15
Optimism de preşedinte. „Luminiţa de la capătul tunelului” a lui Victor Ciorbea se întoarce, o dată cu noul preşedinte. Nicuşor Dan: Populaţia va resimţi anumite dificultăţi şi anul viitor, însă sfârşitul lui 2026 este capătul tunelului Ziarul Financiar
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis AmCham CEO Business Forum 2025 că măsurile pentru corectarea deficitului bugetar sunt sub control, iar România se află pe traiectoria stabilită, fără motive de îngrijorare.
00:15
ZF Agropower. Cornel Stroescu, fermier din Mehedinţi, pregăteşte o nouă etapă de creştere: anul viitor deschide o fermă cu 200.000 de găini şi are în plan să ajungă la 1 milion de capete în următorii ani, determinat de cererea mare de ouă Ziarul Financiar
În judeţul Mehedinţi, nu sunt ferme mari de găini ouătoare, iar cererea pentru ouă depăşeşte oferta locală. Astfel, Cornel Stroescu, fermier din Şovarna, a făcut o investiţie de 9 mi­lioane de euro prin care îşi propune să ajungă la 200.000 de găini, o capacitate de zece ori mai mare decât cea actuală.
00:15
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Evisi şi Alex Creţu au 16 cafenele 5 to go în franciză, deschise în ultimii cinci ani. „Pe unde treceam mă gândeam că ar merge o cafenea. N-am găsit niciun spaţiu pe net sau prin agent. Am mers, am văzut, am discutat cu oamenii“ Ziarul Financiar
Evisi Creţu, de origine din Albania, l-a întâlnit pe soţul ei, Alex Creţu, când a venit la studii în România. Câţiva ani mai târziu, cei doi deveneau şi antreprenori după ce au deschis o cafenea sub franciza 5 to go, în 2020, în plină criză sanitară.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dan Sebastian Câmpeanu, Impact: Ca să aplicăm strategia care prevede afaceri de 1,8 mld. euro şi profit de 600 mil. euro la nivel cumulat pe nouă ani, vrem să construim 7.800 de apartamente în Bucureşti, Constanţa şi Iaşi Ziarul Financiar
Pentru a implementa recent anunţata Strategie 2026-2034, dezvoltatorul de real estate Impact (IMP) vizează construi­rea a circa 8.000 de apartamente cu o suprafaţă totală de aproxi­mativ 900.000 de metri pătraţi.
00:15
Vin francezii în domenii-cheie: Veolia a cumpărat GME, o firmă antreprenorială cu 180 de angajaţi, iar Vinci a luat în iulie Energobit Ziarul Financiar
La finalul lui iulie, VINCI Energies, braţul de servicii energetice al colosului francez VINCI, prelua 100% din acţiunile EnergoBit, un business de peste 100 de milioane de euro, una dintre cele mai puternice afaceri antreprenoriale din domeniul energetic.
00:15
Mesaj îngrijorător de la un mare transportator: A scăzut volumul de mărfuri pe piaţa auto şi pe piaţa materialelor de construcţii Ziarul Financiar
Transportatorul rutier de mărfuri Dunca Expediţii, unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa lo­cală, a disponibilizat peste 100 de angajaţi după ce a vândut 100 de camioane pentru optimizarea business-ului.
00:15
Producţia de carne de porc, unde avem importuri de 1 mld. euro, a crescut cu 13% în primul semestru. „Este un semnal pozitiv.“ Ziarul Financiar
România a avut în primul semestru al anului 2025 a doua cea mai mare creştere din UE a sacrificărilor de porci, de 9,5% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, fiind depăşită doar de Bulgaria, conform datelor CE. Producţia de carne s-a mărit cu aproape 13%, iar jucătorii din sector consideră că este un semnal pozitiv
00:15
Cum relansăm economia? Lidl: România este o piaţă strategică şi prioritară pentru noi. Vrem să deschidem încă 200 de magazine până în 2030 Ziarul Financiar
Lidl, liderul comerţului alimentar după cifra de afaceri, şi-a setat să deschidă încă 200 de magazine în România până în 2030. Expansiunea merge mână în mână cu investiţiile în zona de logistică, unde nemţii sunt deja un jucător important, dat fiind că deţin în proprietate şapte depozite cu o suprafaţă cumulată de peste 350.000 mp.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Impozitarea mai dură a câştigurilor bursiere riscă să lovească în lichiditatea Bursei Ziarul Financiar
Rulajele bursei ar putea fi afectate de posibila creştere a impozitului pe câştigurile din titluri de valoare, la 6% pentru acţiunile deţinute mai puţin de un an şi la 3% pentru cele păstrate peste 12 luni.
00:15
ZF Chirii 2025. Chiria medie pentru două camere în Bucureşti a urcat la aproape 500 de euro. Zona Unirii-Victoriei este cea mai scumpă. Crângaşi, cea mai ieftină. Cât din salariul mediu se duce astăzi pe chirie? Ziarul Financiar
00:15
Rusia şi-a trimis dronele la 300 de kilometri în interiorul teritoriului Poloniei. Este cea mai mare sfidare la adresa NATO de la începutul războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Preşedintele României: Suntem alături de Polonia Ziarul Financiar
Provocarea este cea mai mare nu din timpul războiului din Ucraina, ci din vremea Războiului Rece. România, asemenea Poloniei au suferit cumplit de pe urma expansionismului Rusiei, iar istoria nu se uită uşor.
00:15
Gen Z Lifestyle. Care este una dintre cele mai mari greşeli de management? Să îţi formezi echipele în funcţie de generaţii. Sfat: Uită de vârste când faci strategii pentru angajaţi Ziarul Financiar
00:15
Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT - Finanţe pe înţelesul tău, programul de educaţie al Băncii Transilvania. Mesajul a doi profesionişti în investiţii: Înainte de a căuta randamente pe Bursă sau siguranţă în imobiliare, tinerii trebuie să-şi construiască propriul portofoliu de cunoştinţe, experienţe şi curaj Ziarul Financiar
„Un tânăr trebuie să fie ambiţios, să-şi asume riscuri şi să ţină minte că cea mai bună inves­tiţie este în propria per­soană. Lucrurile se leagă, chiar dacă pe moment nu par aşa. În tot haosul univer­sului există conexiuni care îţi arată, mai târziu, că nimic din ce ai făcut nu a fost degeaba.“
00:15
De ce avem deficite de miliarde de euro în comerţul cu bunuri: Doar unu din zece credite merge în producţie, restul spre comerţ şi alte sectoare Ziarul Financiar
Sectorul industriei este un motor important pentru orice econo­mie, însă în România numărul firmelor din acest domeniu care sunt creditate de bănci şi numărul finanţărilor către această direcţie nu sunt foarte numeroase, doar unu din zece credite mergând către industrie, în medie. Nici volumul creditelor pentru industrie nu este foarte consistent.
Acum 24 ore
22:45
SUA au obţinut ce au vrut: ţările UE vor cumpăra mai multe gaze americane. Ungaria lui Viktor Orban, prietena Rusiei, va cumpăra mai multe gaze „vestice“, însă nu renunţă la energia rusească Ziarul Financiar
