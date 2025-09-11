Ce fel de drone au fost doborâte în Polonia și cum au ajuns acestea pe teritoriul NATO
Digi24.ro, 11 septembrie 2025 13:50
În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Unele dintre ele au fost doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a intercepta dronele.
• • •
Acum 30 minute
14:00
„Rabla” demarează din nou. Guvernul repornește programul care fusese suspendat. Cum arată noile vouchere # Digi24.ro
Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus - de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii.
13:50
În noaptea de 10 septembrie, câteva zeci de drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Unele dintre ele au fost doborâte, după ce avioanele de vânătoare au fost trimise pentru a intercepta dronele.
Acum o oră
13:40
Noi detalii din ancheta ELCEN. Mașină de lux cumpărată de afaceriști care au câștigat o licitație, găsită în parcarea unui director # Digi24.ro
Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu și Cristian Zamfiroi, de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, Claudiu Crețu, a vândut o mașină de lux grupului de companii care a câștigat licitația, potrivit unor surse judiciare. Tranzacția a avut loc doar în acte, pentru că în realitate mașina se afla în parcarea directorului comercial, au mai explicat surse apropiate anchetei.
13:40
David Popovici împlineşte 21 de ani la 15 septembrie și vrea să strângă 100.000 de euro pentru viitorii campioni # Digi24.ro
De ziua lui, David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, îşi donează ziua de naştere cu scopul de a strânge 100.000 de euro pentru 35 de tineri artişti, sportivi de performanţă şi olimpici la diferite discipline.
Acum 2 ore
13:10
Cum vrea PSD să „relanseze” economia: 120 de mii de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat (surse) # Digi24.ro
Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu de unde pot fi ridicate avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe profit al firmelor pentru anumite cheltuieli. De asemenea, PSD susține că s-ar crea 120 de mii de noi locuri de muncă.
13:10
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili. „Este rațional” # Digi24.ro
Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili.
13:00
Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE. Ce state membre se află pe primele locuri # Digi24.ro
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres.
12:50
Cele mai puternice inundații în Bali din ultimii zeci ani: 18 morți și numeroase locuințe distruse # Digi24.ro
Destinații turistice de renume mondial din Indonezia, unde mulți români alerg să meargă în vacanță, au fost afectate de inundații severe, în urma unor ploi neobișnuit de abundente. Insulele Bali și Flores se numără printre cele mai lovite de intemperii, informează BBC. 18 persoane au murit, iar mai multe locuințe au fost distruse.
12:40
Jerry Seinfeld compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan # Digi24.ro
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
12:20
Barometru INSCOP: AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, urmat de PSD, PNL și USR # Digi24.ro
AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025: 40,8% dintre alegători ar vota cu AUR, 17,9% cu PSD, 15,2% cu PNL iar 12,8% cu USR.
12:20
Un celebru actor american compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan # Digi24.ro
Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.
Acum 4 ore
12:10
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt NATO: Vedem acțiuni tot mai nesăbuite ale Rusiei, dar Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5 # Digi24.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană.
12:10
Nou atac mortal al Rusiei: cel puțin trei ucraineni au fost uciși într-un bombardament care a avariat și catedrala din Sumî # Digi24.ro
Atacurile rusești în Ucraina au ucis cel puțin trei civili și au rănit cel puțin 25 în ultima zi, au raportat autoritățile regionale pe 11 septembrie.
12:00
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil # Digi24.ro
Încă dinainte de asasinarea lui Charlie Kirk, un influent activist de dreapta, existau semne ale unei crize politice iminente. Polarizarea crescândă și agresivitatea discursului public lăsau puțin loc pentru o înțelegere comună. Actele de violență, care vizau personalități de stânga și de dreapta, începuseră să se acumuleze, scrie New York Times.
12:00
Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute” # Digi24.ro
Maia Morgenstern: „Eu am crescut într-o familie unde discursul urii nu avea ce să caute"
12:00
Polonia, în alertă: au fost impuse restricţii de trafic aerian de-a lungul frontierei estice a țării, după doborârea dronelor rusești # Digi24.ro
Polonia a introdus restricţii privind traficul aerian de-a lungul graniţelor sale estice cu Belarus şi Ucraina, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, pe fondul creşterii tensiunilor la o zi după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul aerian al acestui stat membru al NATO, informează Reuters.
11:40
Avertismentul comandantului Forțelor Armate ale Ucrainei: Rusia extinde raza de acțiune a dronelor sale # Digi24.ro
Oleksandr Sîrski, comandantul suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, a subliniat importanța dezvoltării de noi tehnologii și tactici pentru utilizarea sistemelor fără pilot, întrucât Rusia copiază tehnologiile ucrainene de succes și extinde raza de acțiune a dronelor sale.
11:40
Exercițiu de amploare al NATO în România. Antrenament cu 5.000 de militari în care va fi simulat atacul asupra unui stat membru # Digi24.ro
NATO organizează în România un exercițiu imens, cu 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și, implicit, ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și tancuri.
11:30
Bombardamentele din Qatar testează limitele alianței Trump-Netanyahu. Doha: „Premierul Israelului trebuie adus în fața justiției” # Digi24.ro
Cu mai puțin de patru luni în urmă, președintele Donald Trump s-a întâlnit cu liderul Qatarului, lăudând palatul său opulent și semnând un acord de apărare cuprinzător cu monarhia din Golf, un aliat-cheie, care găzduiește cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Atacul surpriză al Israelului de marți, împotriva liderilor Hamas din Doha, a zguduit această relație, provocând furia lui Trump și atrăgând condamnări vehemente din partea guvernului de la Doha și a aliaților occidentali, arată Reuters.
11:10
Rezerviștii Armatei Române din două județe au fost convocaţi în cadrul unui exerciţiu de mobilizare şi antrenament. Anunțul MApN # Digi24.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 - 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale.
11:10
Buzău: Autorul unui omor deosebit de grav, indentificat după 23 de ani. El era în penitenciar, condamnat pentru o altă crimă # Digi24.ro
Autorul unui omor deosebit de grav, comis în ianuarie 2002, a fist indentificat după 23 de ani. El este în penitenciar, fiind condamnat pentru o crimă comisă în septembrie 2002. În timp ce era în închisoare, el a fost condamnat şi pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.
11:10
Metastazele hepatice, adică diseminările de la nivelul ficatului ale unor cancere cu alte localizări, apar mai frecvent în cancerul colorectal, cancerul de sân, cancerul pulmonar și cel pancreatic, dar nu numai. Cum se stabilește diagnosticul, ce opțiuni de tratament există și ce rol joacă chirurgia hepatică aflăm de la Dr. Dragoș Romanescu, medic primar chirurgie generală.
11:00
Daniel Băluță: „În cazul unei alianțe USR-PNL pentru Primăria Capitalei, PSD se retrage din Coaliție” # Digi24.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vehiculat posibil candidat al PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat că social-democrații se vor retrage din Coaliția de guvernare dacă PNL și USR fac o alianță pentru București. Edilul susține că partenerii de Coaliție au o „abordare izolaționistă”.
10:50
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgenţă pentru a aborda încălcarea spaţiului aerian polonez de către Rusia, a anunţat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters.
10:50
Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală. Ce spune despre obiecte suspecte la bord # Digi24.ro
Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, anunţă că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro
10:40
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi ploi însemnate cantitativ până vineri dimineaţă, în judeţele Maramureş, Satu-Mare, Sălaj, Cluj şi în Munţii Apuseni.
10:30
Congresul Statelor Unite a aprobat bugetul Apărării pentru 2026. Există și o sumă pentru acordarea de asistență militară Ucrainei # Digi24.ro
Camera Reprezentanților din SUA a adoptat un proiect de lege privind politica de apărare în valoare de 892,6 miliarde de dolari, care, alături de măsuri de consolidare a pregătirii militare și de creștere a salariilor membrilor serviciului american, introduce o serie de noi restricții, inclusiv interzicerea îngrijirii medicale de afirmare a genului pentru personalul militar.
10:20
Amenințări cu ruperea Coaliției, în ședința liderilor de la Palatul Victoria. Problema, alegerile pentru Primăria Capitalei (surse) # Digi24.ro
Partidul Social Democrat a pus din nou pe masă scenariul ruperii Coaliției de Guvernare. S-a întâmplat în cadrul ședinței pe care liderii au avut-o miercuri seară la Palatul Victoria, când s-a discutat despre alegerile pentru Primăria Capitalei, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Motivul nemulțumirii ar fi posibila candidatură comună PNL-USR pentru București.
Acum 6 ore
10:10
Demonstrații violente în Franța împotriva măsurilor de austeritate: obiecte incendiate, baricade ridicate, ciocniri cu poliția # Digi24.ro
Aproape 180.000 de oameni au participat la protestele față de măsurile de austeritate anunțate în Franța. Demonstrațiile împotriva planurilor guvernului de a face economii de peste 40 de miliarde de euro s-au încheiat cu violențe.
10:00
Ilie Bolojan, mesaj de comemorare la 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie: „O rană dureroasă, dar și un avertisment” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a transmis, joi, un mesaj la comemorarea a 24 de ani de la atentatele teroriste din Statele Unite, din septembrie 2001. Premierul apreciază că „11 septembrie rămâne o rană dureroasă, dar şi un avertisment”. Este o reamintire a faptului că libertatea, democraţia şi respectul pentru drepturile omului nu sunt niciodată garantate: „aceste valori trebuie apărate prin fapte şi asumare”, transmite premierul.
09:50
Pericolul venit de pe front: cum au ajuns dronele rusești să amenințe aviația civilă a Europei # Digi24.ro
Incursiunea dronelor ruseşti în Polonia a relansat îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea transportului aerian civil din Europa, au declarat experţi în aviaţie şi asigurări consultaţi de Reuters, aceasta fiind cea mai recentă problemă cu care se confruntă companiile aeriene din cauza escaladării conflictelor la nivel global.
09:50
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,9% în luna august, de la 7,84% în luna iulie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,48%, serviciile cu 9,85% iar mărfurile alimentare cu 8,92%, potrivit datelor publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS).
09:40
Momentul în care Ucraina a atacat cu o dronă o navă de război a Rusiei, extrem de rară, într-un port de la Marea Neagră # Digi24.ro
Forţele serviciilor de informaţii militare ucrainene (GUR) au folosit miercuri o dronă de atac pentru a viza nava de război rusă MPSV07 din Flota de la Marea Neagră, evaluată la aproximativ 60 de milioane de dolari, în timp ce aceasta efectua o operaţiune de recunoaştere în apropierea portului rusesc Novorossik, a relatat GUR într-un comunicat emis joi şi citat de EFE.
09:30
Orașul ucrainean Kupiansk a fost distrus în proporție de 95%. „Situația este critică, nu putem evacua, nu putem primi ajutoare” # Digi24.ro
În orașul Kupiansk, regiunea Harkov, peste 95% din clădiri au fost distruse sau avariate, iar livrarea de ajutoare umanitare este imposibilă din cauza activității dronelor rusești.
09:30
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente în lista celor compensate. Rogobete: Vor aduce soluții reale pentru boli grave # Digi24.ro
Ministerul Sănătăţii a lasat în consultare publică un ordin care completează listele de medicamente compensate a 35 de medicamente. „Pacienţii din România au nevoie de soluţii reale, nu de promisiuni şi lozinci”, a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
09:30
O comisie parlamentară din Franța recomandă interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani # Digi24.ro
Un raport al Parlamentului francez privind TikTok, publicat joi, recomandă interzicerea reţelelor de socializare pentru persoanele cu vârsta sub 15 ani şi instituirea unei restricţii privind orele de acces pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 şi 18 ani, în încercarea de a combate „capcana algoritmică” care poate afecta sănătatea celor mai tineri, conform AFP, preluat de News.ro.
09:20
Efectul retoricii anti-China sub administrația Trump: NASA le interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale # Digi24.ro
NASA a început să le interzică cetățenilor chinezi, cu vize valabile, să se alăture programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China. Schimbarea de politică a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană.
09:10
Un accident grav s-a petrecut joi dimineață pe o stradă din Cluj-Napoca. Un șofer a intrat cu TIR-ul într-un bloc, după ce a pierdut controlul direcției. Șoferul a fost rănit.
09:10
SUA aprobă vânzarea de rachete Finlandei. Suma impresionantă pentru care Donald Trump a dat undă verde contractului # Digi24.ro
Statele Unite au anunţat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, ţară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia, notează AFP, citată de Agerpres.
08:50
Raport INS: Exporturile de tutun ale României au depășit 2 mld. euro în 2024, cu o contribuție de 1,5 mld. la balanța comercială # Digi24.ro
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de peste 2 de miliarde de euro în 2024, marcând o creștere de circa 360 de milioane de euro față de anul anterior. BAT România, cel mai mare jucător de pe piața locală a tutunului, exportă circa 70% din volumele produse la Ploiești (țigarete și consumabile din tutun pentru glo), unde se află a doua cea mai mare fabrică din Europa a grupului și unde s-au investit până în prezent peste 500 de milioane de euro.
08:50
O femeie din Caraș-Severin a murit după ce a fost mușcată de câinele familiei, în propria curte. Polițiștii au deschis dosar penal # Digi24.ro
O femeie în vârstă de 70 de ani a murit, după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully, în propria curte. Tragedia s-a întâmplat într-o localitate din județul Caraș-Severin.
08:40
„Tactica salamului” și „flotele de țânțari”. Dronele rusești cresc amenințarea pentru flancul estic al NATO, din România în Polonia # Digi24.ro
Un atac îndrăzneț al dronelor navale rusești în Delta Dunării și o incursiune ulterioară pe scară largă a dronelor în spațiul aerian polonez au provocat valuri de șoc în NATO și UE, dezvăluind un nivel nou și alarmant de sofisticare a capacităților de război a lui Putin.
08:20
Trump acuză „stânga radicală” că a contribuit la uciderea lui Charlie Kirk: „Compară americani remarcabili cu naziștii” # Digi24.ro
Donald Trump a afirmat că discursurile „stângii radicale” au contribuit la uciderea, miercuri, a unuia dintre aliaţii săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, calificându-l drept „martir al adevărului şi al libertăţii”.
Acum 8 ore
08:00
Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.
07:40
Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron despre dronele rusești doborâte în Polonia # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute.
07:30
Cine a fost Charlie Kirk, activistul apropiat de Donald Trump care a fost împuşcat mortal în Utah # Digi24.ro
Activistul american conservator Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în orașul Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.
07:10
Trecerea la ora de iarnă 2025: Ceasul se dă înapoi și medicii explică cum să nu resimți oboseala # Digi24.ro
De două ori pe an, ne schimbăm ora la ceasuri, o ajustare care, deși aparent minoră, poate avea efecte vizibile asupra organismului. Este vorba despre trecerea la ora de vară și la cea de iarnă, un obicei introdus inițial pentru a valorifica mai bine lumina naturală a zilei.
07:10
A început sezonul murăturilor. Cât ajung să economisească gospodinele care își vor umple cămările pentru iarnă # Digi24.ro
În bucătăriile din România a început, de câteva zile, sezonul murăturilor. Prețurile crescute din piețe nu sunt o piedică pentru românii care vor să își umple cămările, pentru iarnă. De la gogoșari, castraveți, varză, roșii sau conopidă - toate sunt mai scumpe ca anul trecut. Chiar și așa, gospodinele spun că ajung să economisească astfel chiar și 1.000 de lei.
07:10
„Pentru noi, pământul este totul”: Povestea fermierului care a doborât peste 80 de drone rusești cu un tractor și o pușcă de vânătoare # Digi24.ro
Oleksandr Hordienko, un fermier ucrainean care a condus lupta împotriva celei mai noi tactici folosite de armata rusă în Ucraina - terorizarea fermierilor cu drone cu care le distrug echipamentul și culturile agricole, a început să fie vânat de ruși începând din primăvara acestui an, după ce a doborât peste 80 de drone rusești.
07:10
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele din 11 septembrie 2001. Ce s-a construit în locul Turnurilor Gemene din SUA # Digi24.ro
Anul 2025 marchează 24 de ani de la atacurile din 11 septembrie 2001, când Statele Unite au fost lovite de cele mai cumplite atentate teroriste din istoria lor. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și folosite pentru a ataca Turnurile Gemene din New York și clădirea Pentagonului.
