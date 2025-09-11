Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele de vot ale românilor la parlamentare!

14:30

În aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă la nivelul acoperișurilor a două locuințe situate pe strada Costache Negri, din municipiul Adjud. La fața locului s-au deplasat cinci echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare […]