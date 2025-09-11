Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe

13:40

Un român în vârstă de 46 de ani şi un georgian în vârstă de 36 de ani au fost arestaţi la Milano, în Italia după ce au fost prinşi că deţineau 324 de kilograme de argint şi 61.000 de euro numerar. Iniţial carabinierii au urmărit o maşină închiriată care părea suspectă şi care s-a oprit […]