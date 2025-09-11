De ce zilele se micșorează în anotimpul rece față de vară? Când trecem la ora de iarnă în 2025?
Newsweek.ro, 11 septembrie 2025 15:20
După echinocțiul de toamnă din 22 septembrie, anotimpul rece va aduce zile tot mai scurte. La acest ...
Acum 10 minute
15:40
Extremiștii de dreapta și stânga își unesc forțele. Von der Leyen, vizată de moțiune de o cenzură # Newsweek.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de...
Acum 30 minute
15:20
15:20
Speranța de viață a românilor a crescut la 77 de ani. Județul care are cei mai longevivi locuitori # Newsweek.ro
Românii trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât în 2023, potrivit ultimelor date statistice. Sp...
Acum o oră
15:10
O companie mare din industria chimică se află în pragul falimentului. Conducerea a cerut insolvența ...
15:00
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Diana Buzoianu. ...
Acum 2 ore
14:40
Procurorul-șef: 39.000 lei salariu. Șeful DNA: 30.000 lei venituri. Nicușor Dan nu e mulțumit de ei # Newsweek.ro
Niucșor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, ...
14:30
Licitație de lingouri de aur. 40 de kilograme de metal prețios, scoase la vânzare pentru 4.000.000 € # Newsweek.ro
Prima licitație de lingouri de aur, ocazionată de lichidarea unui vechi depozit bancar, este organiz...
14:30
Turneul Internațional de Rugby „Năvodari Rugby 7’s Mania” are loc în weekend. Ce echipe participă? # Newsweek.ro
La Năvodari, în acest weekend, pe Stadionul Flacăra, are loc Turneul Internațional de Rugby „Năvodar...
14:20
Românii se vor bucura de pensie doar 11 ani. Românii din Spania și Italia - 20 ani. De ce? # Newsweek.ro
Italia și Spania au cea mai mare speranță de viață din UE, de 84 de ani. La polul opus, cea mai mică...
14:00
VIDEO Operațiune specială la Marea Neagră. Navă rusească rară de 60.000.000 $, distrusă de drone # Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au anunțat că au atacat cu o dronă o navă de războ...
13:50
OFICIAL Pensionarii vor lua 250 lei la pensie sub formă de tichete sociale. Când se dau banii # Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în contin...
Acum 4 ore
13:40
Atacurile rusești cu drone asupra Poloniei, premeditate. Dronele lui Putin aveau SIM-uri poloneze # Newsweek.ro
Atacurile rusești cu drone împotriva Poloniei par a fi unele premeditate, iar acest lucru a fost pre...
13:30
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni # Newsweek.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni între cei doi. Ducele...
13:20
Manipularea lui Simion și Georgescu alimentează ura românilor. Cu cât ajutăm Ucraina și Moldova # Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu au transformat sprijinul acordat de România Ucrainei într-o temă de...
13:10
Un bărbat din municipiul Baia Mare a virat într-un cont o sumă importantă de bani pentru a intra în ...
12:30
INHGA: Atenţionare Cod galben de viituri pe râuri din nouă judeţe, până vineri la prânz # Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod gal...
12:20
Naționala de fotbal României ajunge la barajul pentru Campionatul Mondial. Cu cine ar putea juca? # Newsweek.ro
După ce eșecurile cu Bosnia și Austria și egalul în deplasarea din Cipru, naționala de fotbal Români...
12:20
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
12:10
Cearta PSD, PNL, USR pe primăria București face culoar candidatului susținut de Georgescu și Simion # Newsweek.ro
Coaliția de guvernare poate face un cadou uriaș partidelor de extrema dreaptă. Cearta PSD, PNL, USR ...
12:00
O crimă cu autor necunoscut din Buzău a fost elucidată după 23 de ani. Procurorii au descoperit că o...
11:50
Starea democrației, îngrijorătoare. Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani # Newsweek.ro
Raportul „The Global State of Democracy 2025” realizat de grupului de reflecţie International Idea a...
Acum 6 ore
11:40
11:30
A patra dimenisune s-ar putea ascunde sub ochii noștri. De ce nu o putem percepe? Fizicienii explică # Newsweek.ro
A patra dimenisune pare mai degrabă un concept desprins din filmele science-fiction. În mod normal, ...
11:20
Avertismentul fostului șef al trupelor SUA în Europa: „Rusia a testat NATO cu dronele din Polonia” # Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat că atacul cu dro...
11:10
Ilie Bolojan, despre atentatele de la 11 septembrie: Libertatea și democrația nu sunt garantate # Newsweek.ro
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Ameri...
11:00
Cel mai mare motor de căutare de mobilă din Cehia, FAVI, anunță o schimbare în conducerea companiei....
10:50
Rezerviștii din două județe vor fi convocați, săptămâna viitoare, de MApN. Ei urmează să meargă la u...
10:40
Meteorologii au emis noi alerte privind ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone din țară....
10:20
Scumpiri în lanț după creșterea TVA. Inflația a crescut la aproape 10%. Prețuri mari la energie # Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, arată date...
10:10
Escrocheria care a lăsat o pensionară fără pensie. Păcălită de un „astronaut” blocat în spațiu # Newsweek.ro
O pensionară de 80 de ani, păcălită de un escroc care i-a spus că este astronaut și a rămas în spați...
09:50
România a exportat produse din tutun de peste 2.000.000.000 € în 2024. Creștere de 360.000.000 € # Newsweek.ro
Exporturile României de produse din tutun s-au ridicat în 2024 la peste 2.000.000.000 de euro, în cr...
Acum 8 ore
09:40
METEO Toamna își intră în drepturi în România. Scad temperaturile și revin ploile în toată țara # Newsweek.ro
Vremea se schimbă treptat în România. Joi rămâne cald, în special în sud, însă ploile, vântul putern...
09:30
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile # Newsweek.ro
Casa de pensii a făcut astăzi un anunț important. Casa de Pensi face anunțul așteptat de 2.600.000 p...
09:20
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru minori sub 15 ani, după modelul australian # Newsweek.ro
Franța propune o lege prin care accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie interzis, iar...
09:10
Care pensionari vor avea la pensie încă 35 medicamente compensate. Cumpărături gratuite de 330 lei # Newsweek.ro
Pensionarii vor avea acces la încă 35 de medicamente compensate. Suma maximă care poate fi decontată...
09:00
Are poliția voie să te filmeze cu body-cam atunci când îți cere actele? Ce zice legea? # Newsweek.ro
Poliția oprește șoferii în trafic pentru a le lua actele la contro. Uneori le și dă amendă. Are poli...
08:50
NATO avertizează Rusia după incidentul cu drone din Polonia: „Suntem pregătiți să intervenim” # Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a avertizat pe Vladimir Putin după ce drone rusești au înc...
08:30
Simptomele noului val de COVID. Cum știi că ești infectat. Crește numărul cazurilor în România # Newsweek.ro
Durerea intensă în gât, răgușeala persistentă și oboseala accentuată sunt doar câteva dintre semnele...
08:20
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Bolojan. Grindeanu: „Nu acceptăm concedieri” # Newsweek.ro
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan, pe motiv că aceasta ar viza con...
08:10
Artista a încercat să ajute o bătrânică întinsă pe trecerea de pietoni, dar gestul de bunătate s-a t...
08:10
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie ...
08:00
Un adult și un copil sunt în comă după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Sunt sute de victime # Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, ...
Acum 12 ore
07:40
VIDEO Rusia țintește liniile de aprovizionare NATO pentru Ucraina. Europa ridică un zid de drone # Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu...
07:40
Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiun...
07:30
Pensii mai mici cu sume între 50 și 400 lei încă doi ani și jumătate. 1.800.000 pensionari, afectați # Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a confirmat că vor fi CASS pensii mai mici cu sute de lei încă doi a...
07:20
Cei mai mulți militari NATO din Europa de Sud-Est sunt în România. 6.000 soldați în 5 baze # Newsweek.ro
Cu o Rusie tot mai agresivă, NATO pare să stea neclintit și chiar a luat măsuri la atacarea Poloniei...
07:10
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte # Newsweek.ro
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte. Racii su...
06:40
Când intră, vineri, pensia pe card? O setare din telefon îți arată ora exactă când se virează banii # Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensiile pe card trebuie să știe că există o opțiune la bancă prin care pot afl...
04:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează # Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
Acum 24 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune # Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
