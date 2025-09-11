De ce zilele se micșorează în anotimpul rece față de vară? Când trecem la ora de iarnă în 2025?

Newsweek.ro, 11 septembrie 2025 15:20

După echinocțiul de toamnă din 22 septembrie, anotimpul rece va aduce zile tot mai scurte. La acest ...

Acum 10 minute
15:40
Extremiștii de dreapta și stânga își unesc forțele. Von der Leyen, vizată de moțiune de o cenzură Newsweek.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de...
Acum 30 minute
15:20
15:20
Speranța de viață a românilor a crescut la 77 de ani. Județul care are cei mai longevivi locuitori Newsweek.ro
Românii trăiesc, în medie, cu doi ani mai mult decât în 2023, potrivit ultimelor date statistice. Sp...
Acum o oră
15:10
Un gigant din industria chimică, în pragul falimentului. 700 de angajați, în pericol Newsweek.ro
O companie mare din industria chimică se află în pragul falimentului. Conducerea a cerut insolvența ...
15:00
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare Newsweek.ro
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunțat Diana Buzoianu. ...
Acum 2 ore
14:40
Procurorul-șef: 39.000 lei salariu. Șeful DNA: 30.000 lei venituri. Nicușor Dan nu e mulțumit de ei Newsweek.ro
Niucșor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, ...
14:30
Licitație de lingouri de aur. 40 de kilograme de metal prețios, scoase la vânzare pentru 4.000.000 € Newsweek.ro
Prima licitație de lingouri de aur, ocazionată de lichidarea unui vechi depozit bancar, este organiz...
14:30
Turneul Internațional de Rugby „Năvodari Rugby 7’s Mania” are loc în weekend. Ce echipe participă? Newsweek.ro
La Năvodari, în acest weekend, pe Stadionul Flacăra, are loc Turneul Internațional de Rugby „Năvodar...
14:20
Românii se vor bucura de pensie doar 11 ani. Românii din Spania și Italia - 20 ani. De ce? Newsweek.ro
Italia și Spania au cea mai mare speranță de viață din UE, de 84 de ani. La polul opus, cea mai mică...
14:00
VIDEO Operațiune specială la Marea Neagră. Navă rusească rară de 60.000.000 $, distrusă de drone Newsweek.ro
Serviciile de informații militare ucrainene (GUR) au anunțat că au atacat cu o dronă o navă de războ...
13:50
OFICIAL Pensionarii vor lua 250 lei la pensie sub formă de tichete sociale. Când se dau banii Newsweek.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în contin...
Acum 4 ore
13:40
Atacurile rusești cu drone asupra Poloniei, premeditate. Dronele lui Putin aveau SIM-uri poloneze Newsweek.ro
Atacurile rusești cu drone împotriva Poloniei par a fi unele premeditate, iar acest lucru a fost pre...
13:30
Prințul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni Newsweek.ro
Prințul Harry s-a întâlnit cu regele Charles, după aproape doi ani de tensiuni între cei doi. Ducele...
13:20
Manipularea lui Simion și Georgescu alimentează ura românilor. Cu cât ajutăm Ucraina și Moldova Newsweek.ro
George Simion și Călin Georgescu au transformat sprijinul acordat de România Ucrainei într-o temă de...
13:10
Înşelat să vireze 42.000 de lei într-un cont bancar. Ce i s-a promis Newsweek.ro
Un bărbat din municipiul Baia Mare a virat într-un cont o sumă importantă de bani pentru a intra în ...
12:30
INHGA: Atenţionare Cod galben de viituri pe râuri din nouă judeţe, până vineri la prânz Newsweek.ro
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, joi, o atenţionare Cod gal...
12:20
Naționala de fotbal României ajunge la barajul pentru Campionatul Mondial. Cu cine ar putea juca? Newsweek.ro
După ce eșecurile cu Bosnia și Austria și egalul în deplasarea din Cipru, naționala de fotbal Români...
12:20
În România, procentul copiilor supraponderali şi obezi s-a dublat. De la 10% la 23% Newsweek.ro
În România, procentul copiilor supraponderali cu vârste cuprinse între 5 şi 19 ani s-a dublat, de la...
12:10
Cearta PSD, PNL, USR pe primăria București face culoar candidatului susținut de Georgescu și Simion Newsweek.ro
Coaliția de guvernare poate face un cadou uriaș partidelor de extrema dreaptă. Cearta PSD, PNL, USR ...
12:00
Crimă cu autor necunoscut din Buzău, elucidată după 23 de ani. Cine este criminalul? Newsweek.ro
O crimă cu autor necunoscut din Buzău a fost elucidată după 23 de ani. Procurorii au descoperit că o...
11:50
Starea democrației, îngrijorătoare. Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 50 de ani Newsweek.ro
Raportul „The Global State of Democracy 2025” realizat de grupului de reflecţie International Idea a...
Acum 6 ore
11:40
11:30
A patra dimenisune s-ar putea ascunde sub ochii noștri. De ce nu o putem percepe? Fizicienii explică Newsweek.ro
A patra dimenisune pare mai degrabă un concept desprins din filmele science-fiction. În mod normal, ...
11:20
Avertismentul fostului șef al trupelor SUA în Europa: „Rusia a testat NATO cu dronele din Polonia” Newsweek.ro
Fostul comandant al trupelor americane din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat că atacul cu dro...
11:10
Ilie Bolojan, despre atentatele de la 11 septembrie: Libertatea și democrația nu sunt garantate Newsweek.ro
Se împlinesc 24 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite ale Ameri...
11:00
FAVI își schimbă CEO-ul. Marie Hejlová preia conducerea companiei Newsweek.ro
Cel mai mare motor de căutare de mobilă din Cehia, FAVI, anunță o schimbare în conducerea companiei....
10:50
Rezerviștii din două județe, convocați de MApN. Care este motivul? Newsweek.ro
Rezerviștii din două județe vor fi convocați, săptămâna viitoare, de MApN. Ei urmează să meargă la u...
10:40
METEO Noi alerte de ploi torențiale în mai multe zone din țară. Vor fi 50 l / mp Newsweek.ro
Meteorologii au emis noi alerte privind ploi torențiale și vânt puternic în mai multe zone din țară....
10:20
Scumpiri în lanț după creșterea TVA. Inflația a crescut la aproape 10%. Prețuri mari la energie Newsweek.ro
Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025, comparativ cu luna august 2024, a fost 9,9%, arată date...
10:10
Escrocheria care a lăsat o pensionară fără pensie. Păcălită de un „astronaut” blocat în spațiu Newsweek.ro
O pensionară de 80 de ani, păcălită de un escroc care i-a spus că este astronaut și a rămas în spați...
09:50
România a exportat produse din tutun de peste 2.000.000.000 € în 2024. Creștere de 360.000.000 € Newsweek.ro
Exporturile României de produse din tutun s-au ridicat în 2024 la peste 2.000.000.000 de euro, în cr...
Acum 8 ore
09:40
METEO Toamna își intră în drepturi în România. Scad temperaturile și revin ploile în toată țara Newsweek.ro
Vremea se schimbă treptat în România. Joi rămâne cald, în special în sud, însă ploile, vântul putern...
09:30
Casa de Pensii face anunțul așteptat de 2.600.000 pensionari. La ce oră alimetează vineri cardurile Newsweek.ro
Casa de pensii a făcut astăzi un anunț important. Casa de Pensi face anunțul așteptat de 2.600.000 p...
09:20
Franța vrea să interzică rețelele sociale pentru minori sub 15 ani, după modelul australian Newsweek.ro
Franța propune o lege prin care accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale să fie interzis, iar...
09:10
Care pensionari vor avea la pensie încă 35 medicamente compensate. Cumpărături gratuite de 330 lei Newsweek.ro
Pensionarii vor avea acces la încă 35 de medicamente compensate. Suma maximă care poate fi decontată...
09:00
Are poliția voie să te filmeze cu body-cam atunci când îți cere actele? Ce zice legea? Newsweek.ro
Poliția oprește șoferii în trafic pentru a le lua actele la contro. Uneori le și dă amendă. Are poli...
08:50
NATO avertizează Rusia după incidentul cu drone din Polonia: „Suntem pregătiți să intervenim” Newsweek.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a avertizat pe Vladimir Putin după ce drone rusești au înc...
08:30
Simptomele noului val de COVID. Cum știi că ești infectat. Crește numărul cazurilor în România Newsweek.ro
Durerea intensă în gât, răgușeala persistentă și oboseala accentuată sunt doar câteva dintre semnele...
08:20
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Bolojan. Grindeanu: „Nu acceptăm concedieri” Newsweek.ro
PSD blochează reforma administrației locale propusă de Ilie Bolojan, pe motiv că aceasta ar viza con...
08:10
Lidia Buble lovită în plină zi de o femeie pe stradă. „A început să dea în mine” Newsweek.ro
Artista a încercat să ajute o bătrânică întinsă pe trecerea de pietoni, dar gestul de bunătate s-a t...
08:10
Nicușor Dan reacționează după protestele din Educație: „Nu sunt deloc mulțumit” Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc" mulţumit de situaţia din educaţie ...
08:00
Un adult și un copil sunt în comă după ce au căzut de pe trotinetele electrice. Sunt sute de victime Newsweek.ro
Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în comă, miercuri seara, la Spitalul Municipal din Mediaş, ...
Acum 12 ore
07:40
VIDEO Rusia țintește liniile de aprovizionare NATO pentru Ucraina. Europa ridică un zid de drone Newsweek.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a condamnat Rusia pentru încălcarea spațiului aerian al Poloniei cu...
07:40
Un diplomat polonez susține că NATO ar trebui să doboare dronele din Ucraina Newsweek.ro
Vladimir Putin a încercat să semene diviziune în Polonia și între Polonia și Ucraina, însă incursiun...
07:30
Pensii mai mici cu sume între 50 și 400 lei încă doi ani și jumătate. 1.800.000 pensionari, afectați Newsweek.ro
Ministrul muncii, Florin Manole a confirmat că vor fi CASS pensii mai mici cu sute de lei încă doi a...
07:20
Cei mai mulți militari NATO din Europa de Sud-Est sunt în România. 6.000 soldați în 5 baze Newsweek.ro
Cu o Rusie tot mai agresivă, NATO pare să stea neclintit și chiar a luat măsuri la atacarea Poloniei...
07:10
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte Newsweek.ro
Horoscop 12 septembrie. Luna în Taur aduce o zi complicată Balanțelor. Berbecii, conflicte. Racii su...
06:40
Când intră, vineri, pensia pe card? O setare din telefon îți arată ora exactă când se virează banii Newsweek.ro
Pensionarii care iau pensiile pe card trebuie să știe că există o opțiune la bancă prin care pot afl...
04:00
Nicușor Dan: Avem un stat agresor după 80 ani de pace. NATO a acționat ferm. Coaliția funcționează Newsweek.ro
Preşedintele României, Nicușor Dan, a declarat că acum avem un stat agresor, după 80 ani de pace. NA...
Acum 24 ore
23:00
VIDEO Apropiat al lui Trump, împușcat în gât la un eveniment. Casa Albă cheamă la rugăciune Newsweek.ro
Charlie Kirk, activist politic și influencer MAGA apropiat de Trump, a fost împușcat în gât în timpu...
