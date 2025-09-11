Guvernul României a deblocat programul „Sprijin pentru România”, destinat persoanelor vulnerabile
Guvernul României a deblocat programul „Sprijin pentru România”, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Programul, finanțat din fonduri europene nerambursabile, oferă sprijin pentru aproximativ 2 milioane de persoane vulnerabile.
