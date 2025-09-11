Suvernistul Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia este definitivă și presupune mai multe interdicții

13:30

Agenţia Naţională de Transplant a anunțat astăzi că în ultimele 72 de ore s-au efectuat prevelări de organe la trei pacienţi de la Braşov, organele prelevate fiind transplantate la opt pacienţi. „În ultimele 72 de ore, la Braşov, trei familii au oferit o nouă şansă la viaţă pentru 8 români de pe listele de aşteptare, [...]