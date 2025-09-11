Școală nouă, la Colacu-Fundu Moldovei. Angelica Fădor: La Fundu Moldovei, educația este cu adevărat o prioritate, nu o opțiune

12:20

În prima zi de școală, pe 8 septembrie, sindicatele din Educație au pichetat sediul Executivului și au organizat un marș de protest pînă la Palatul Cotroceni. Liderul Suceava, profesorul Traian Pădureț, prezent la manifestare, a declarat în cadrul unei intervenții telefonice la Radio Top că au participat peste 30.000 de cadre didactice. A […]