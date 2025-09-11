CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump

15:50

Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este. Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”. „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această […] Articolul Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și facem ceva, nu doar să constatăm apare prima dată în PS News.