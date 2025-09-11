CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump
PSNews.ro, 11 septembrie 2025 15:20
Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump (CNN)Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, […] Articolul CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
15:50
Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este. Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”. „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această […] Articolul Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și facem ceva, nu doar să constatăm apare prima dată în PS News.
15:50
Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al Elcen, a fost numit în funcţia de director general interimar al companiei, după ce Claudiu Creţ, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. […] Articolul Cine este Mihai Volf, noul director general interimar al ELCEN apare prima dată în PS News.
Acum 10 minute
15:40
Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Poate fi mortală # PSNews.ro
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi, 11 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC). Candidozyma auris, cunoscută anterior sub numele de Candida auris, este o ciupercă de tip drojdie, identificată pentru prima dată în Japonia în 2009. De atunci s-a răspândit în […] Articolul Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Poate fi mortală apare prima dată în PS News.
Acum 30 minute
15:30
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la “instabilitate politică și chiar la ruperea coaliției” Acesta a susținut că PSD nu are o problemă cu data la care vor fi organizate aceste alegeri: “Nu e vorba de data […] Articolul Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție apare prima dată în PS News.
15:30
Costel Dolachi (PNL) este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci intrată în echipa lui Bolojan # PSNews.ro
Liberalul Costel Dolachi este noul prefect de Iaşi, el luând locul Lucianei Antoci, tot membru PNL, care, potrivit unor surse politice, va deveni consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie. Decizia numirii unui nou prefect de Iaşi a fost luată, joi, în şedinţa de Guvern. Costel Dolachi a fost subprefect de Iaşi, hotărârea […] Articolul Costel Dolachi (PNL) este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci intrată în echipa lui Bolojan apare prima dată în PS News.
15:30
Elevii de liceu vor studia din nou „Istoria Românilor”. Decizia ministrului Educației, Daniel David # PSNews.ro
Ioan Aurel-Pop: „Nu e bine să fragmentăm istoria în liceu, pentru că istoria se predă cronologic. Viața unui om nu începe cu bătrânețea” Controversata reformă a curriculei, din 1999 – 2000, a eliminat din învățământul preuniversitar „Istoria României” ca disciplină distinctă și a înlocuit-o cu disciplina unică „Istorie”, care cuprinde atât teme din istoria națională, […] Articolul Elevii de liceu vor studia din nou „Istoria Românilor”. Decizia ministrului Educației, Daniel David apare prima dată în PS News.
15:20
CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump # PSNews.ro
Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump (CNN)Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, […] Articolul CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump apare prima dată în PS News.
Acum o oră
15:10
Tribunalul Bucureşti a hotărât ca fostul candidat pro-rus Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, decizia de respingere a contestaţiei sale fiind definitivă, potrivit portalului instanţei. Pe scurt, tribunalul a respins contestaţia formulată de Georgescu împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din Judecătoria Sector 1 Bucureşti, obligându-l totodată la plata a 400 de lei cheltuieli […] Articolul Tribunalul Bucureşti, decizie de ultimă oră în cazul Călin Georgescu. Este definitivă! apare prima dată în PS News.
15:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat un pachet de măsuri economice care are la bază stimularea investiţiilor şi facilităţi fiscale pentru mediul privat. „Acest plan este bazat pe stimularea investiţiilor, în special a celor Greenfield, pe crearea de noi locuri de muncă şi pe creşterea producţiei. Doar cu investiţii concrete în industrie, în […] Articolul Sorin Grindeanu susţine că măsurile propuse de PSD „nu pun presiune pe buget” apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să […] Articolul VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:50
Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene # PSNews.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP. Co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a indicat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care […] Articolul Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene apare prima dată în PS News.
14:50
Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus – de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii. Ministrul Mediului, Diana […] Articolul Guvernul dă undă verde pentru programul „Rabla”. Ce valoare au noile vouchere apare prima dată în PS News.
14:50
Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație # PSNews.ro
Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial), de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, […] Articolul Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație apare prima dată în PS News.
14:50
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 # PSNews.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este partener al Centrului de Arbitraj Istanbul (ISTAC) în organizarea conferinței „Istanbul Arbitration Days 2025” ce se va desfășura în perioada 16-19 septembrie 2025 în Istanbul, Turcia. „Parteneriatul nostru cu Centrul de Arbitraj Istanbul (ISTAC) pentru organizarea conferinței „Istanbul Arbitration […] Articolul Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 apare prima dată în PS News.
14:40
Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” # PSNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj foarte important pentru tinerii din României după asasinarea tânărului comentator politic american Charlie Kirk. El îndeamnă generația tânără să nu se lase furată, să își ia viitorul în propriile mâini și să aibă încredere în el. Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Tribunalul București, în timpul […] Articolul Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” apare prima dată în PS News.
14:30
E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale # PSNews.ro
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi. Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în […] Articolul E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale apare prima dată în PS News.
14:30
Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru Ministerul Sănătăţii, bani destinaţi finanţării tratamentelor în străinătate ale pacienţilor cu boli grave, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează cele ce urmează. Executivul a mai decis ca ministerul să poată contracta […] Articolul Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate apare prima dată în PS News.
14:30
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare # PSNews.ro
România se pregătește din nou pentru trecerea la ora de iarnă. Ceasurile se setează cu o oră înapoi, iar acest lucru vine, pe de-o parte, cu avantajul unei perioade mai lungi de lumină, dar și cu efecte negative asupra organismului și modului nostru de funcționare. De ce se dă ceasul înapoi Cu toată că în […] Articolul Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare apare prima dată în PS News.
14:20
Românii supraestimează de peste 10.000 de ori riscul unui accident aviatic, reiese dintru studiu realizat de sociologul Antonio Amuza şi pilotul Mihai Sturzu. România zboară tot mai mult și tot mai departe, dar o parte importantă a publicului trăiește cu nodul din gâtul. În conversațiile cotidiene despre zbor apar cuvinte scurte și tăioase – „panică”, […] Articolul Studiu: Românii zboară tot mai mult și tot mai departe, dar mulți o fac cu nodul în gât apare prima dată în PS News.
14:20
A fost dată în folosință cea mai lungă rețea de transport a apei potabile din România. Are 164 km! # PSNews.ro
Cea mai lungă rețea de transport de apă potabilă din România: conducta de aducțiune Cluj-Sălaj, în lungime de 164 de kilometri, a fost dată joi în folosință. „Prin finalizarea acestei mari investiții din cadrul proiectului european de 404 milioane de euro demonstrăm, încă o dată, că județul Cluj are capacitatea administrativă și financiară de a […] Articolul A fost dată în folosință cea mai lungă rețea de transport a apei potabile din România. Are 164 km! apare prima dată în PS News.
14:10
„Iertați-mă, domnul e normal? S-a drogat înainte?” – Ion Cristoiu îl spulberă pe Nicușor Dan după interviul de la TVR # PSNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan în cadrul unui interviu la TVR. „Președintele României Nicușor Dan a acordat un interviu și televiziunii publice, după cel acordat emisiunii Observator de la Antena 1. Mai precis, moderatoarei Sandrei Stoicescu. Interviul a fost luat tot […] Articolul „Iertați-mă, domnul e normal? S-a drogat înainte?” – Ion Cristoiu îl spulberă pe Nicușor Dan după interviul de la TVR apare prima dată în PS News.
14:10
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres. În 15 ssperanţă de viaţătate membre speranţa de […] Articolul Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE apare prima dată în PS News.
14:00
Deputatul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a fost filmat la volanul unui Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un magazin sătesc. Maşina nu este trecută în […] Articolul Mercedes fantomă la Parlament: 140.000 € pe patru roți, zero în declarația de avere apare prima dată în PS News.
14:00
S-a terminat cu șmecheria! CNAIR pune 400 de camere video care te prind oriunde ai accelera # PSNews.ro
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. CNAIR a demarat un amplu proiect de reducere a accidentelor rutiere, […] Articolul S-a terminat cu șmecheria! CNAIR pune 400 de camere video care te prind oriunde ai accelera apare prima dată în PS News.
14:00
Indemnizațiile pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul # PSNews.ro
Mii de părinți au primit în septembrie indemnizații mai mici după ce Guvernul Bolojan a introdus impozitarea prin contribuția la sănătate (CASS). Reducerea de 10% înseamnă pierderi de până la 850 de lei pe lună, într-o perioadă marcată de scumpiri. Revoltați, părinții strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională. Septembrie a venit cu […] Articolul Indemnizațiile pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:50
Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe # PSNews.ro
Gabriela Firea a anunțat joi că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, astfel încât banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe. „Am votat în noua sesiune plenară de la Strasburg pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi […] Articolul Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe apare prima dată în PS News.
13:50
Cum vrea PSD „să relanseze” economia: 120.000 de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat – surse # PSNews.ro
Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu unic digital de unde pot fi obținute avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe […] Articolul Cum vrea PSD „să relanseze” economia: 120.000 de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat – surse apare prima dată în PS News.
13:40
Un român în vârstă de 46 de ani şi un georgian în vârstă de 36 de ani au fost arestaţi la Milano, în Italia după ce au fost prinşi că deţineau 324 de kilograme de argint şi 61.000 de euro numerar. Iniţial carabinierii au urmărit o maşină închiriată care părea suspectă şi care s-a oprit […] Articolul Un român, prins cu o comoară de 300 de kg de argint și 61.000 de euro la Milano apare prima dată în PS News.
13:40
Poliția locală îi va putea filma pe cetățeni fără acordul lor, potrivit unui proiect de lege # PSNews.ro
Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate Cuprins Poliția locală va filma interacțiunile cu cetățenii Cum poate utiliza Poliția locală bodycam-urile Poliția locală nu are nevoie de permisiune pentru înregistrări Ce avantaje prezintă utilizarea camerelor video Măsura aliniază România la practicile europene Poliția Locală va funcționa după noi […] Articolul Poliția locală îi va putea filma pe cetățeni fără acordul lor, potrivit unui proiect de lege apare prima dată în PS News.
13:30
Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul” # PSNews.ro
Asociația Pro Infrastructură a salutat succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară din UE – de aproape 17 miliarde de euro – avertizând însă că „tehnica militară merge cu trenul”, iar banii ar putea fi folosiți și pentru refacerea căii ferate. „Facem autostrăzi, foarte bine, dar tehnica militară […] Articolul Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul” apare prima dată în PS News.
13:30
Răsturnare de situație în scandalul „organul genital”: Marcel Boloș a explicat adevărata miză de față cu Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a generat un scanal de proporții după ce a spus că l-a avertizat în mai multe rânduri pe fostul premier Marcel Ciolacu că ”ne ducem în cap cu deficitul”, iar acesta i-ar fi spsu ”că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Surse din PNL ne-au explicat că lucrurile au stat […] Articolul Răsturnare de situație în scandalul „organul genital”: Marcel Boloș a explicat adevărata miză de față cu Bolojan apare prima dată în PS News.
13:20
Se ascute lupta pentru congresul PSD. Sorin Grindeanu ar fi „executat” doi lideri influenți de filială # PSNews.ro
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie. În acest moment, Sorin Grindeanu se așteaptă să apară încă un candidat […] Articolul Se ascute lupta pentru congresul PSD. Sorin Grindeanu ar fi „executat” doi lideri influenți de filială apare prima dată în PS News.
13:20
Limba română, predată ca materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui program pilot # PSNews.ro
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat în sistemul public de învățământ din Franța. Inițiativa, implementată în premieră la un colegiu din Blanc-Mesnil, vizează creșterea treptată a numărului de elevi care studiază româna și extinderea cursului până la nivel liceal. Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care […] Articolul Limba română, predată ca materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui program pilot apare prima dată în PS News.
13:20
Fost purtător de cuvânt NATO: Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5. Când poate interveni alianţa # PSNews.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană. „Cred […] Articolul Fost purtător de cuvânt NATO: Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5. Când poate interveni alianţa apare prima dată în PS News.
13:10
Expert fiscal: „Priviți și minunați-vă!”. Cum arată legile și normele de fiscalitate în România # PSNews.ro
Expertul în fiscalitate Gabriel Biriș a arătat joi, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu pe B1 TV, cum arată legislația în domeniu din țara noastră. „Priviți și minunați-vă! E purul adevăr despre legile și normele de fiscalitate în România”, a spus moderatorul. „La zi, nu știe nimeni ce-i aici. (…) Codul Fiscal […] Articolul Expert fiscal: „Priviți și minunați-vă!”. Cum arată legile și normele de fiscalitate în România apare prima dată în PS News.
13:10
Mihai Chirica: Ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina # PSNews.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, susţine că tot ce nu a reuşit clasa politică timp de 30 de ani a reuşit „nenorocitul de război” din Ucraina, el făcând referire la posibilitatea ca tronsoanele de autostradă Paşcani – Iaşi – Ungheni şi Paşcani – Siret să primească finanţare prin mecanismul european Security Action for Europe (SAFE). […] Articolul Mihai Chirica: Ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina apare prima dată în PS News.
13:10
„Performanța se clădește cu oameni”. David Popovici își donează ziua de naștere pentru viitorii campioni # PSNews.ro
David Popovici, dublu campion mondial și campion olimpic la înot, își donează ziua de naștere pentru viitorii campioni. De ziua lui, David Popovici își donează ziua de naștere pentru copiii și tinerii din programul Bursele DAR, organizat de Fundația Hope and Homes for Children. Astfel, alege să transforme cadourile sale în sprijin direct pentru 35 […] Articolul „Performanța se clădește cu oameni”. David Popovici își donează ziua de naștere pentru viitorii campioni apare prima dată în PS News.
13:00
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% în ritm anual și 2,56% față de luna precedentă, urmată de fructele proaspete, cu 41,73% în ritm anual, și serviciile de igienă și cosmetică, cu o creștere anualizată de 19,27%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, publicate joi. De la lună la lună, […] Articolul Explozie de prețuri: energia electrică s-a scumpit cel mai mult în august, cu peste 65% apare prima dată în PS News.
12:50
Exercițiu de amploare al NATO în România. 5.000 de militari vor simula atacul asupra unui stat membru # PSNews.ro
NATO organizează în România un exercițiu imens, cu 5.000 de militari. Este vorba despre un antrenament în care va fi simulat atacul asupra unui stat NATO și, implicit, ajutorul dat de Aliați. În următoarele săptămâni, pe șoselele din țară vor circula sute de blindate și tancuri. Primele trupe străine vor ajunge în România începând de luni, iar timp de o lună pe […] Articolul Exercițiu de amploare al NATO în România. 5.000 de militari vor simula atacul asupra unui stat membru apare prima dată în PS News.
12:50
Sociolog: „E greșit să ai abordări în care tot ameninți cu demisia. Bolojan, în capcana USR-ului” # PSNews.ro
Tensiunile în Coaliția de guvernare continuă, după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat că își va da demisia dacă partenerii nu acceptă concedierile din primării și consilii județene. Și Partidul Social Democrat a amenințat din nou cu ieșirea de la guvernare, dacă PNL și USR forțează calendarul alegerilor din București. Sociologul Vladimir Ionaș a declarat […] Articolul Sociolog: „E greșit să ai abordări în care tot ameninți cu demisia. Bolojan, în capcana USR-ului” apare prima dată în PS News.
12:40
Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) anunţă că a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ. ”Compania Naţională de Investiţii Rutiere a transmis, spre validare, către ANAP, contractul pentru asigurarea serviciilor de consultanţă pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamţ. Contractul are o durată estimată de 108 luni […] Articolul CNIR face un nou pas pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț apare prima dată în PS News.
12:40
Bloomberg: Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti # PSNews.ro
Polonia a solicitat aliaţilor sisteme suplimentare de apărare aeriană şi tehnologie anti-drone pentru a-şi proteja mai bine teritoriul de incursiunile ruseşti, scrie Bloomberg citând surse informate despre această cerere. În acelaşi timp, ţările baltice au trimis o scrisoare comună Congresului SUA, solicitând menţinerea unei iniţiative cheie de finanţare a apărării, după ce Pentagonul a anunţat […] Articolul Bloomberg: Polonia solicită aliaţilor mai multă apărare aeriană după atacul cu drone ruseşti apare prima dată în PS News.
12:40
România, pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei. Medic: Acoperire vaccinală foarte scăzută # PSNews.ro
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu „pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant. Poliomielita, o boală […] Articolul România, pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei. Medic: Acoperire vaccinală foarte scăzută apare prima dată în PS News.
12:30
ANM: Atenționare meteo de ploi torențiale în mai multe județe, cu rafale de vânt de 80 km/h în anumite zone # PSNews.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o nouă informare de vreme severă valabilă în toată țara până vineri seara. De asemenea, o avertizare cod galben de ploi torenţială vizează județele Maramureș, Satu-Mare, Sălaj, Cluj și Munții Apuseni este în vigoare până la noapte. Potrivit ANM, în intervalul 11 septembrie, ora 10 – 12 septembrie, ora 20, vor […] Articolul ANM: Atenționare meteo de ploi torențiale în mai multe județe, cu rafale de vânt de 80 km/h în anumite zone apare prima dată în PS News.
12:30
Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: Declarațiile sale referitoare la DGIA nu au fost bine primite # PSNews.ro
Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: declarațiile recente ale ministrului Apărării referitoare la Direcția Generală de Informații a Armatei (DGIA) au stârnit stupefacție la Ambasada SUA de la București. Biroul Atașatului Militar din Ambasadă are o colaborare strânsă cu DGIA în ce privește Ucraina. Potrivit surselor DeFapt.ro, subiectul participării unor rezerviști ai MApN la misiuni […] Articolul Moșteanu stârnește îngrijorare la Ambasada SUA: Declarațiile sale referitoare la DGIA nu au fost bine primite apare prima dată în PS News.
12:20
MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați # PSNews.ro
Rezerviştii cu domiciliul în judeţele Sibiu şi Mureş vor fi convocaţi, în perioada 15 – 19 septembrie, în cadrul unui exerciţiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei, economiei şi a teritoriului pentru apărare, anunţă Ministerul Apărării Naţionale. „În perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei […] Articolul MApN cheamă rezerviștii la exerciții de antrenament și mobilizare în două județe. În ce perioadă vor fi convocați apare prima dată în PS News.
12:10
Ministrul Mediului: Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii. Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Antena 3, că la Apele Române, din 9.000 de angajaţi doar 130 sunt inspectori […] Articolul Ministrul Mediului: Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române apare prima dată în PS News.
12:00
Petre Florin Manole a declarat, miercuri seară la Digi24, că vrea ca mai mulți vârstnici să-și dorească să încaseze pensiile pe card. Ministrul Muncii a subliniat că nu va fi nimeni obligat să încaseze pensia doar pe card, însă vrea să promoveze „o viteză mai mare a acestui fenomen natural”. El a adăugat că aceasta […] Articolul Anunț despre plata pensiilor pe card. Ministrul Muncii: „E nevoie de o viteză mai mare” apare prima dată în PS News.
12:00
Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație; vom evalua cu cifrele pe masă # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că nu este ‘deloc’ mulțumit de situația din educație și că a promis liderilor sindicatelor din învățământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului școlar. ‘Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea […] Articolul Nicușor Dan: Nu sunt deloc mulțumit de situația din educație; vom evalua cu cifrele pe masă apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:50
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune ”cu fluturatul demisiei” nu o consideră ”o abordare constructivă şi serioasă”. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic. Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, la România TV, dacă se aşteaptă la […] Articolul Grindeanu: Demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.