„Sunt tone de tratamente eficiente” Dar ca să funcționeze, trebuie să descoperi problema din timp, prin analize și / sau ecografii . Sfatul medicului

14:20

Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că, dacă Federația Română de Fotbal (FRF) ar dori să îl schimbe, ar pleca imediat. Totuși, el susține că nu își va da demisia de bunăvoie în acest moment critic al calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.