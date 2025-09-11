FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Golazo.ro, 11 septembrie 2025 15:20
FIFA a penalizat FRF și după meciurile din iunie cu Austria și Cipru pentru torțele aprinse de ultrași.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 10 minute
15:40
Grup ultra neonazist, dizolvat Gruparea Strasbourg Offender a fost desființată de guvernul din Franța: „Violenți, rasiști și xenofobi” # Golazo.ro
Guvernul Franței a dizolvat gruparea neonazistă Strasbourg Offender. Hotărârea a fost luată pentru a fi restabilită ordinea pe stadioane, conform autorităților franceze.
Acum 30 minute
15:20
După un an de neuitat în fotbalul european, Lidl își propune să continue parteneriatul în calitate de Partener Oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League și în sezonul 2025/26.
15:20
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români # Golazo.ro
FIFA a penalizat FRF și după meciurile din iunie cu Austria și Cipru pentru torțele aprinse de ultrași.
15:20
Acum 2 ore
14:30
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir # Golazo.ro
Oltenii au fost sancționați de UEFA, dar au scăpat de suspendearea Peluzei Nord, după incidentele de la meciul cu Başakșehir, câștigat cu 3-1.
14:10
Anulat, dar cel mai frumos! Cum s-au „răzbunat” fanii lui Fulham după golul refuzat puștiului de 18 ani! Până și șeful arbitrilor a recunoscut greșeala # Golazo.ro
Fanii echipei Fulham au desemnat golul lui Josh King (18 ani) din partida cu Chelsea drept cel mai frumos al lunii august. Reușita a fost anulată de VAR.
Acum 4 ore
13:30
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul echipei Rapid, a comentat despre transferul eșuat al lui Alin Fică (24 de ani). Deși perioada de transferuri s-a încheiat, tehnicianul susține că lotul Rapidului nu are suficienți jucători pentru a face față întregului sezon.
12:30
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce # Golazo.ro
Charlie Kirk (31 de ani), activist conservator american, a fost împușcat mortal miercuri în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley din Orem, statul Utah. În urmă cu două săptămâni, Kirk i-a oferit lui Taylor Swift un sfat sexist, după anunțul logodnei cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce (33 de ani).
12:00
Lleyton Hewitt, suspendat Fostul lider ATP a bruscat un voluntar antidoping de 60 de ani » Cum se apără australianul # Golazo.ro
Lleyton Hewitt (44 de ani), fost lider ATP și dublu campion de Grand Slam, a fost suspendat 2 săptămâni de Agenția Internațională de Integritate în Tenis (ITIA).
Acum 6 ore
11:20
Averea lui Hulk Hogan Controversatul wrestler a lăsat în urmă o moștenire impresionantă » Câți bani vor primi fiul și soția. Fiica Brooke, exclusă! # Golazo.ro
Brooke, fiica lui Hulk Hogan, a fost exclusă din testament. Unii susțin că între cei doi existau tensiuni, alții că așa și-a dorit fiica sportivului
11:10
Când revine Perica Zeljko Kopic, vești bune despre atacant: „Și-a rezolvat, în sfârșit, problemele!” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre revenirea lui Stipe Perica (30 de ani). În noua stagiune, atacantul croat a bifat doar 10 minute, după accidentarea suferită în primul amical al verii (0-3 cu Petrolul)
10:40
Mititelu dă vina pe rivala din Craiova Finanțatorul, reacție dură după excluderea FCU din Liga 3: „Mi-au făcut o clonă în oraș. Nu am mai putut să fac față” # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani), patronul FCU Craiova, a anunțat că va contesta în instanță hotărârea ca echipa să fie exclusă din Liga 3. Totodată, acesta s-a arătat convins că formația sa nu va fi scoasă din campionat în acest moment. Mititelu afirmă că principala problemă este „concurența neloială” a rivalei din Craiova, CS Universitatea.
10:00
Atenție, lovește! De ce nu l-a mai vrut Nantes pe starul luat de CFR Cluj » Putea ajunge în Rusia. Ce l-a făcut să se răzgândească # Golazo.ro
Marcus Coco, 29 de ani, fundașul dreapta care de-abia a sosit la CFR Cluj, a jucat în Ligue 1, dar a fost lăsat să plece prea ușor de Nantes. Motivul: reacțiile sale agresive pe teren
Acum 8 ore
09:50
Pleacă Mircea Lucescu? Zi decisivă la FRF. Selecționerul se întâlnește cu Răzvan Burleanu » Toate informațiile de la Casa Fotbalului # Golazo.ro
Astăzi, la sediul Federației Române de Fotbal va avea loc o ședință decisivă pentru soarta selecționerului naționalei, Mircea Lucescu (80 de ani). Reporterii GOLAZO.ro vor fi prezenți și vă vor transmite toate informațiile de la fața locului.
09:10
Lucescu, strategie din anii '80 Il Luce, blocat în trecut » Reconstrucție bazată pe aceleași idei din primul mandat # Golazo.ro
Declarațiile lui Mircea Lucescu despre schimbarea de generație de la națională amintesc de strategia pe care a avut-o la începutul primului mandat pe banca reprezentativei.
Acum 24 ore
23:00
Diagnosticul lui Șut, aflat în direct „Nu e deloc bine” » Accidentarea mijlocașului de la FCSB, mai gravă decât se așteptau oficialii campioanei # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a oferit detalii despre accidentarea suferită de Adrian Șut (26 de ani) la echipa națională.
23:00
„Moldovan să tacă! Rațiu, probleme mari” Cei doi „tricolori”, puși la zid după meciul cu Cipru: „Generație cu o doză foarte mare de insolență” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, i-a criticat în termeni duri pe Andrei Rațiu (27 de ani) și Horațiu Moldovan (27 de ani).
22:30
Reghecampf, în semifinale Tehnicianul român a câștigat primul meci la Al-Hilal Omdurman și s-a calificat în penultimul act al competiției continentale # Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani), antrenorul celor de la Al-Hilal Omdurman, a obținut prima victorie la formația din Sudan, 3-1 contra celor de la Kator.
22:10
Curtată pe Instagram Anna Kalinskaya (#32 WTA) a numit jucătorul care i-a trimis zeci de mesaje private: „Poate e disperat” + Reacția danezului # Golazo.ro
Anna Kalinskaya (26 de ani, #32 WTA) a dezvăluit că danezul Holger Rune (22 de ani, #11 ATP) i-a trimis nenumărate mesaje pentru a-i cere o întâlnire.
22:00
FCU Craiova, exclusă din Liga 3! Echipa lui Adrian Mititelu, pedepsită pentru neplata datoriilor + Ce urmează pentru olteni # Golazo.ro
FCU Craiova, formație patronată de Adrian Mititelu (57 de ani), a fost exclusă din Liga 3, din cauza datoriilor financiare.
21:50
Sepsi, înfrângere la „masa verde” Covăsnenii, sancționați și amendați, după ce au folosit neregulamentar un jucător! Clasamentul din Liga 2, modificat # Golazo.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis să sancționeze clubul Sepsi OSK, după ce a folosit neregulamentar un jucător în meciul cu Chindia Târgoviște.
21:50
Ce așteaptă Kopic de la Mazilu Antrenorul lui Dinamo, detalii despre ultimul transfer: „Va deveni un jucător important. Trebuie să pună masă musculară” # Golazo.ro
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a vorbit despre situația lui Adrian Mazilu (19 ani), noul jucător al echipei.
20:40
„Trebuia să facă acest pas mai devreme” Gică Popescu, despre decizia fiului său de a semna cu Steaua, în Liga 2: „Îi spun asta de 2 ani” # Golazo.ro
Gheorghe Popescu (57 de ani), președintele celor de la Farul Constanța, a vorbit despre transferul fiului său, Nicolas Popescu (22 de ani) la Steaua, în Liga 2.
20:20
„Voi nu cunoașteti nici numele jucătorilor” Cristi Geambașu și Radu Naum l-au contrat, în direct, pe Lucescu: „Cum a fost când spuneați de Sorescu?” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) s-a contrat în direct cu Radu Naum și Cristi Geambașu, ambii editorialiști GOLAZO.ro.
19:50
„Ne e frică!” Jonas Vingegaard, liderul Turului Spaniei, despre protestele palestinienilor : „Sunt disperați” # Golazo.ro
Jonas Vingegaard, 28 de ani, e liderul clasamentului general în La Vuelta. Danezul a spus ce crede despre manifestațiile care au răvășit Turul Spaniei și pericolul la care sunt supuși rutierii
19:10
„Mă dau la o parte pentru Hagi” Lucescu a confirmat informația GOLAZO.ro și pune presiune pe „Rege”: „Eu am voie să mai fac o greșeală, el nu” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a declarat că va avea o discuție cu șeful FRF, Răzvan Burleanu, joi, 11 septembrie.
19:10
„A făcut stop cardiac” Selecționerul Norvegiei, replică pentru un jurnalist după 11-1 cu Moldova. Afirmație uluitoare # Golazo.ro
Stale Solbakken, 57 de ani, cel care antrenează naționala Norvegiei din 2020, i-a răspuns într-un mod neașțeptat unul analist compatriot după ce acesta a spus că „putem cuceri titlul mondial”
18:50
De ce Dobre și nu Man? Mircea Lucescu l-a găsit vinovat pe fotbalistul de la Rapid pentru ratarea lui Man: „Nu mai făcea față fizic” # Golazo.ro
CIPRU - ROMÂNIA 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a explicat motivul înlocuirii lui Alexandru Dobre (27 de ani).
18:30
Găsit în casă fără viață Fostul președinte al clubului Palermo a murit la 41 de ani » Prima ipoteză a italienilor # Golazo.ro
Paul Baccaglini, fost președinte al clubului Palermo, a murit la vârsta de 41 de ani.
18:10
Alcaraz, petrecere exclusivistă Spaniolul s-a distrat alături de celebrități după succesul de la US Open # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, #1 ATP) a sărbătorit victoria de la US Open într-un club exclusivist din New York, alături de alte personalități cunoscute la nivel mondial.
18:00
Barcelona mai are de așteptat Catalanii amână din nou revenirea pe Camp Nou » Unde ar urma să aibă loc meciul cu Valencia # Golazo.ro
FC Barcelona nu a primit autorizațiile necesare pentru a reveni pe Camp Nou.
17:50
Tragedie în Portugalia Un jucător de 7 ani al echipei Boavista a murit după ce a leșinat la antrenament! # Golazo.ro
Un jucător de 7 ani, component al echipei U8 a celor de la Boavista, a decedat marți, după ce a suferit un stop cardio-respirator în timpul unui antrenament.
17:30
Dinamo - Sporting LIVE de la 19:45. Primul meci al „dulăilor” din noul sezon al EHF Champions League # Golazo.ro
Dinamo București va juca astăzi, de la 19:45, împotriva celor de la Sporting Lisabona, în primul meci din noul sezon al EHF Champions League.
17:30
„I-ați văzut pe români!” Selecționerul Bosniei ne dă exemplu înaintea lunilor decisive din calificări. Cine poate influența grupa # Golazo.ro
Sergej Barbarez, antrenorul Bosniei, sugerează că, la fel ca „tricolorii”, și alți favoriți s-ar putea încurca în ultimele partide. Cipru poate decide cine se califică direct și cine ajunge la jocurile de baraj
16:20
Și-a făcut singur dreptate VIDEO. Fanii adverși l-au scos din sărite pe jucător: „Comentarii dezgustătoare!” » I-a lăsat fără megafon # Golazo.ro
Nicolai Daling, jucător de handbal la Bergen, a fost protagonistul unor scene rar întâlnite în sport. Norvegianul a cedat nervos după mai multe jigniri ale fanilor la adresa sa.
Ieri
15:50
Nu învață din greșeli! Goluri trase la indigo » România, surprinsă identic cu Cipru și cu Bosnia: care e punctul vulnerabil # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. „Tricolorii” nu învață din greșeli: au încasat primul gol aseară exact după același tipar ca în meciul cu Bosnia.
15:40
„Insulte grave, de neimaginat!” Scandal continuă. Israelienii îl acuză pe căpitanul Italiei după incidentele de la Debrecen # Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma, 26 de ani, a fost indicat de jucătorii israelieni drept cel care a provocat tensiunile de la meciul din preliminariile CM 2026. Și acuzat că le-ar fi spus „lucruri greu de pronunțat”
15:40
Moldovan, pus la punct Panduru și Cârțu, despre reacția acidă a portarului naționalei: „Mă așteptam să spună altceva” # Golazo.ro
Cipru – România 2-2. Foștii jucători Basarab Panduru (55 de ani) și Sorin Cârțu (69 de ani) au reacționat la ieșirea nervoasă a lui Horațiu Moldovan (27 de ani). Portarul s-a apărat după greșeala făcută în meciul amical cu Canada, pierdut cu 0-3.
15:40
Ce am pierdut într-un an cu Lucescu Selecționerul nu a reușit să schimbe ce a vrut și am rămas fără ce aveam mai bun. De ce se teme Răzvan Lucescu # Golazo.ro
Mircea Lucescu are un an de la primul meci după revenirea la națională o dată cu acest 2-2 teribil din Cipru. Ce voia selecționerul, ce a încercat, unde a eșuat și care au fost marile pierderi ale ale „tricolorilor”
15:30
„Nu m-am drogat de 6 zile!” Mike Tyson, dezvăluiri despre substanțele interzise care i-au afectat viața: „Am fost pe punctul de a muri” # Golazo.ro
Mike Tyson a vorbit despre dependența de droguri de care suferă de mulți ani.
15:10
Ultima oră: ședință la Federație! Ruptura Lucescu - FRF este iminentă. Ce decizie urgentă a luat președintele Burleanu imediat după rușinea din Cipru # Golazo.ro
Mircea Lucescu s-ar putea despărți în zilele următoare de echipa națională a României! Pe cine ar putea numi Federația în funcția de selecționer plus alte informații din culise, în rândurile de mai jos.
14:50
Explicațiile lui Lucescu De ce n-au jucat Mitriță și Baiaram: „Primul aleargă foarte puțin, al doilea e mereu legat la genunchi”. Replică pentru MM Stoica # Golazo.ro
Fanii României prezenți la Nicosia i-au cerut demisia selecționerului Mircea Lucescu, 80 de ani, și i-au reproșat că nu a mizat pe Mitriță și Baiaram în meciul cu Cipru, 2-2
14:40
Louis Munteanu, la un pas de FCSB De ce a picat transferul atacantului la campioană: „Dacă puteam să fac asta, era la noi!” # Golazo.ro
Gigi Becali a vorbit despre cât de aproape a fost să-l transfere pe Louis Munteanu la FCSB.
14:30
„Un escroc și-un cap pătrat!” Mircea Lucescu, discurs plin de jigniri în direct. Un fost patron din Liga 1, luat la țintă # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) și-a pierdut controlul și a reacționat cu un discurs plin de jigniri, după ce a fost criticat înaintea meciului cu Cipru
14:20
„Dacă FRF vrea, plec imediat” Mircea Lucescu reacționează după ce i s-a cerut demisia din funcția de selecționer: „Nu pot fi laș” # Golazo.ro
Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu (80 de ani) a declarat că, dacă Federația Română de Fotbal (FRF) ar dori să îl schimbe, ar pleca imediat. Totuși, el susține că nu își va da demisia de bunăvoie în acest moment critic al calificărilor pentru Cupa Mondială 2026.
14:20
Cum a explodat războiul din Gaza în Vuelta Manifestanții pro-palestinieni au întrerupt deja două etape, dar organizatorii nu fac niciun pas înapoi # Golazo.ro
Marți, etapa a 16-a a fost scurtată de teama protestelor, a doua etapă a Vueltei care are de suferit în acest fel.
14:00
Pierdere grea pentru Hermannstadt Un fotbalist de bază din lotul lui Marius Măldărășanu s-a accidentat grav » Cât va lipsi # Golazo.ro
Silviu Balaure a suferit o ruptură de ligamente ce îl va ține departe de teren până în primăvara anului viitor.
13:40
Căpitanii vorbesc Mutu, Dumitrescu și Săpunaru, reacții împărțite după gestul lui Musi! De la „Inadmisibil” la „Sunt tineri, greșesc” # Golazo.ro
Adrian Mutu, Ilie Dumitrescu și Cristi Săpunaru au reacționat pentru GOLAZO.ro după ce Alexandru Musi a aruncat banderola, nervos, după ce Costin Curelea l-a schimbat în meciul cu San Marino, 2-0
13:30
Tensiuni în America de Sud Mingi dezumflate și arbitraj cu scandal în meciul pierdut de Brazilia cu Bolivia, la peste 4000m altitudine: „Este absurd” # Golazo.ro
Bolivia a învins Brazilia, scor 1-0, în ultima partidă din preliminariile din America de Sud pentru CM din 2026.
13:20
Argentina pierde șefia Schimbări la vârf în clasamentul FIFA! Cine va detrona campioana mondială # Golazo.ro
Argentina a încheiat preliminariile sud-americane pentru Cupa Mondială 2026 cu o surprinzătoare înfrângere, 0-1, în fața Ecuadorului. Această partidă a fost și ultimul meci oficial al echipei lui Lionel Scaloni în 2025, iar rezultatul îi permite Spaniei să urce pe primul loc în clasamentul mondial FIFA. Ibericii vor prelua un record pe care Argentina îl deținea de doi ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.