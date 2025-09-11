Bach și breakdance, capodopere romantice și experiențe imersive inspirate de Klimt, azi la Festivalul Enescu
HotNews.ro, 11 septembrie 2025 17:00
Joi, 11 septembrie 2025, Festivalul Internațional George Enescu propune trei evenimente majore, fiecare cu propria identitate artistică și fiecare construind, în felul său, punți între lumi aparent îndepărtate: trecut și prezent, muzică și dans, sunet…
• • •
17:10
INTERVIU Expert din Varșovia după dronele Rusiei: „Suntem pregătiți ca escaladarea Moscovei să continue. Polonezii cunosc istoria, sunt foarte educați în acest sens și chiar și generația tânără este foarte patrioată” # HotNews.ro
Polonezii le transmit aliaților occidentali că Rusia nu se va opri la Ucraina și că va încerca să-și impună noile reguli, testând NATO cu incursiuni precum cea din noaptea de marți spre miercuri. De ce…
17:10
Cel mai mare producător auto european anunță investiții de un miliard de euro în AI: Vrem să micșorăm cu 25% timpii de dezvoltare pentru mașinile noi # HotNews.ro
Grupul Volkswagen va investi până la un miliard de euro în aplicații de inteligență artificială (AI) până în 2030, a anunțat compania la salonul IAA Mobility de la Munchen. Investițiile vizează dezvoltarea de vehicule cu…
17:00
16:50
Nicușor Dan susține că a existat „o interferență” din partea serviciilor secrete în politică, „de-a lungul anilor” # HotNews.ro
„Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a declarat joi președintele Nicușor Dan, într-un interviu acordat B1 tv. „Bineînțeles că există interese…
16:50
Ce faci în cazul unei pene masive de curent. Raed Arafat: Oamenii trebuie să se poată descurca pe cont propriu peste 72 de ore / Ghidul DSU # HotNews.ro
Departamentul pentru Situații de Urgență și Asociația Energia Inteligentă au realizat un ghid practic pentru situațiile în care ar apărea un black-out (pană de curent generală). Românii sunt sfătuiți ce să facă înainte, în timpul…
16:30
Comisia Europeană cere revocări de directori la Hidroelectrica și Complexul Energetica Oltenia. Ministerul Energiei spune că nu poate / Câți bani europeni poate pierde România # HotNews.ro
Mai multe companii energetice trebuie să treacă, până în 28 noiembrie 2025, printr-un proces transparent și corect de selecție a noi manageri, pentru ca România să poată obține suma de 228 milioane de euro din…
16:30
Nicușor Dan afirmă că România se află de 10 ani sub atac hibrid al Rusiei: „Da, asta e evaluarea mea” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat joi că statul român se află, de zece ani, „sub atac hibrid al Federației Ruse”, el lansând, cu această ocazie, o critică la adresa mai multor instituții despre care a…
16:20
„În fiecare zi mai primim câte un pumn”. Patronii HoReCa avertizează că dublarea TVA în sector ar putea închide mii de afaceri # HotNews.ro
O posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa, luată în calcul pentru 2026, ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu, avertizează Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor…
16:20
Cum au reușit mișcarea, provocarea și spiritul de aventură să unească liderii de business din România # HotNews.ro
Peste 1.400 de km, în 27 de zile. #DrumulCareUnește, a doua ediție a proiectului Romanian Business Leaders pe Via Transilvanica, s-a încheiat weekend-ul trecut, cu segmentul Axente Sever – Bazna – Moșna – Biertan, powered…
16:20
Cercetătorii afirmă că abilitatea lor de a analiza undele gravitaționale s-a îmbunătățit atât de mult în ultimul deceniu, încât au reușit recent să verifice o idee esențială despre creșterea găurilor negre – una formulată de…
16:10
VIDEO Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Snoop a scris că un deputat PSD și-a cumpărat o mașină de lux pe firma unui magazin sătesc: „Nu e treaba mea să vă spun dacă a încălcat sau nu legea” # HotNews.ro
HotNews l-a întrebat joi pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, cum se poate ca un magazin sătesc să cumpere o mașină de lux pe care să o folosească un parlamentar al partidului, în contextul…
16:00
„E ca și cum ai trage cu tunul într-o muscă” / Răspunsul Poloniei la dronele Rusiei a scos la iveală lacune critice ale NATO, spune un general de rang înalt # HotNews.ro
Incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „a fost în mod clar o acțiune hibridă combinată: atacul Shahed și activitatea mass-media”, a declarat locotenentul general Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, pentru EuroNews.com. Polonia s-a…
15:40
Ce trebuie să urmărești atunci când îți alegi hanoracul perfect? 5 aspecte care fac diferența # HotNews.ro
Alegerea hanoracului potrivit poate transforma modul în care te simți zi de zi. Mulți dintre noi ne atașăm rapid de acea piesă comodă pe care o purtăm, fără griji, aproape oriunde – la plimbări, la…
15:30
Marea Britanie l-a demis pe ambasadorul său în SUA, baronul Mandelson, din cauza legăturilor cu pedofilul Jeffrey Epstein # HotNews.ro
Peter Mandelson, rafinatul baron care a servit ca ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, a fost demis joi din funcție de prim-ministrul Sir Keir Starmer, după ce un set de emailuri a dezvăluit profunzimea…
15:10
Bundeswehrul a urmărit pe radar dronele care au intrat în Polonia. Ținta era un hub militar strategic # HotNews.ro
NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone rusești care au violat spațiul aerian polonez miercuri dimineață au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel,…
15:10
Programul economic al PSD: creștere economică de 5% în 5 ani, reducerea decalajelor regionale, credite fiscale pentru investițiile pornite de la zero # HotNews.ro
Programul economic transmis joi de PSD propune revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani, reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8%…
15:00
Ce spun nepalezii care protestează pentru schimbare în țara lor: „Vreau ca tinerii care au plecat în străinătate să se întoarcă”. Un cuvânt e pe buzele tuturor # HotNews.ro
Nepalul se confruntă cu cea mai gravă criză politică de la abolirea monarhiei, în 2008, după ce protestele violente anticorupție din această săptămână și intervenția brutală a autorităților au provocat 30 de morți și l-au…
15:00
VIDEO Cum vrea PSD să relanseze economia: prime pentru tinerii care se angajează, garanții de stat pentru firme și susținerea companiilor care investesc în cercetare # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferință de presă, măsurile pe care partidul său le propune pentru relansarea economică a României. Măsurile urmează să fie propuse și discutare în coaliția de…
14:50
Elveția a inclus aur în planul cu care vrea să-l convingă pe Donald Trump să renunțe la taxele vamale împotriva ei # HotNews.ro
Elveția va propune administrației Trump ca industria sa auriferă să construiască o rafinărie în Statele Unite sau să își mărească acolo capacitatea de procesare, ca parte a unui plan de obținere a reducerii taxelor vamale…
14:40
În primele 15 minute, doar 3.000 de persoane din publicul 21-59 de ani au urmărit interviul de miercuri. Apoi, audiența a crescut, minutul maxim fiind de aproximativ 100.000 de oameni din toate categoriile, ceea ce…
14:20
Consiliul de Administrație al ELCEN s-a întrunit de urgență și a decis schimbarea conducerii companiei, după ce DNA i-a plasat sub control judiciar pe directorul general Claudiu Crețu și directorul comercial Cristian Zamfiroi. Noul director…
14:20
Cum detectează România dronele rusești și cu ce le poate doborî. Ce s-a schimbat în Armată în ultimii ani ca să facă față acestor atacuri # HotNews.ro
Când Rusia trimite roiuri de drone kamikaze să atace Ucraina la Dunăre, radarele României și cele ale aliaților NATO dislocate la noi în țară detectează țintele de obicei cu mult timp înainte să ajungă deasupra…
14:10
Favoritul lui Putin, despre asasinarea lui Charlie Kirk: „Un avertisment pentru Trump?” # HotNews.ro
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a stârnit reacții și în rândul oficialilor ruși, sugerând că atacul armat este un avertisment inclusiv pentru președintele american Donald Trump. Oficialii ruși au condamnat uciderea lui Kirk, despre care…
14:10
Detaliile vizitei la Roma a primarului pro-rus al Chișinăului care are interdicție în spațiul Schengen. Legăturile lui Ion Ceban cu „omul din umbră” al unui fost premier italian # HotNews.ro
Ion Ceban s-a filmat recent în Italia, deși are interdicție de intrare în spațiul Schengen din motive de securitate. Primarul Chișinăului s-a aflat acolo la o tabără pentru tineri, la invitația unui politician italian, prieten…
14:00
Șocul american văzut de o româncă în delegație oficială. „Întrebarea pe care cred că o vom auzi constant e simplă și brutală” # HotNews.ro
„Ordinea mondială nu va mai fi ceea ce era cu câțiva ani în urmă. Aceasta este noua normalitate. Și că trebuie să luăm asta ca pe un semnal de alarmă”, a scris Elena Calistru, fondatoarea…
14:00
Concluzia lui Charlie Kirk după o discuție de 30 de minute despre România: „Dacă ar fi să vin în vizită, poate aș fi arestat”. Cu cine a vorbit cu câteva luni înainte să fie împușcat mortal # HotNews.ro
La fel ca alți activiști americani din sfera MAGA care formează baza electorală a președintelui Donald Trump, Charlie Kirk și-a manifestat anul acesta interesul față de România în contextul anulării primului tur al alegerilor prezidențiale…
13:50
Guvernul Bolojan scoate 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru Ministerul Sănătății. Pentru ce vor fi folosiți banii # HotNews.ro
Banii vor fi folosiți pentru a asigura plata tratamentelor în străinătate a unor pacienți români cu boli grave. Pe lângă cei 20 de milioane de lei alocate direct din fondul de rezervă aflat la dispoziția…
13:40
SuperLiga: Răzvan Onea (Rapid) – Sper ca seria noastră fără înfrângere să continue cât mai mult # HotNews.ro
Fotbalistul Răzvan Onea a declarat, joi, într-o conferință de presă susținută înaintea partidei din deplasare cu Universitatea Cluj, din etapa a 9-a a Superligii, că își dorește ca seria fără înfrângere echipei FC Rapid București…
13:30
Reînceperea programului Rabla. Guvernul a aprobat bugetul / Schimbarea majoră pentru mașinile electrice # HotNews.ro
Executivul a aprobat, în ședința de Guvern de joi, reintroducerea programului Rabla, cu un buget alocat de 200 de milioane de lei. Singurele modificări ale programului, stabilite prin hotărârea de guvern, se referă la voucherele…
13:30
Constantin Gâlcă, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că pentru formația sa va fi complicat meciul din deplasare cu Universitatea Cluj deoarece îi lipsesc doi jucători din linia defensivă, Denis Ciobotariu și Andrei Borza,…
13:30
Recunoștința și bunătatea se învață acasă: 12 obiceiuri zilnice care schimbă comportamentul copiilor # HotNews.ro
Într-o lume grăbită, cu teme, sporturi și ecrane, lecțiile invizibile – „mulțumesc”, „îmi pare rău”, „cum te pot ajuta?” – construiesc caractere solide. Ghidul de mai jos pune în practică ideile-cheie despre cum îi învățăm…
13:20
Aurul a înregistrat, în medie, creșteri de 15% în fiecare perioadă de recesiune majoră din ultimele două decenii, iar cererea de aur în 2024 a fost de aproximativ 5.000 de tone, din care cererea băncilor…
13:10
Aeroportul Băneasa va fi modernizat: Va fi construit un nou terminal. Cum arată planul aprobat de Guvern # HotNews.ro
Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa va fi modernizat și extins în următorii 10 ani, după cum se arată într-o Hotărâre de Guvern. Traficul aerian pe aeroportul băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii…
13:00
MedLife deschide o nouă eră în ortopedie la Timișoara: robotica, AI și expertiza umană, reunite în primul Institut de Ortopedie din România # HotNews.ro
MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din România, continuă să își consolideze poziția de companie orientată spre tehnologie și inovație, prin lansarea unui nou concept medical: „Institutul de Ortopedie” în cadrul Spitalului MedLife Medici’s…
12:40
„O furtună aproape perfectă”. Criză pe piața auto din Rusia: showroom-uri închise și falimente # HotNews.ro
În primele opt luni ale lui 2025, numărul punctelor de vânzare și al showroom-urilor din Rusia a scăzut cu 9%. În orașele cu peste un milion de locuitori dealerii au închis într-un ritm mai accelerat,…
12:30
Băncile își refac calculele privind amploarea scumpirilor, după anunțul surpriză al Statisticii # HotNews.ro
Presiunile asupra prețurilor s-au intensificat semnificativ în august, iar propagarea creșterii TVA-ului în prețuri a fost destul de vizibilă, scriu economiștii ING într-un raport destinat investitorilor. Ei estimează că 2025 se va încheia cu o…
12:30
„Momentul ales de Rusia pentru ce a făcut în Polonia nu e o coincidență. Provoacă teamă în rândul europenilor și alimentează sentimentele anti-război încurajate de partidele populiste” # HotNews.ro
Prin trimiterea unui val de drone în spațiul aerian polonez, Rusia testează reacția militară a NATO și hotărârea politică a Europei de a susține Ucraina cu arme și garanții de securitate în cazul unei escaladări,…
12:10
Miliardarul american Larry Ellison, cofondatorul și directorul tehnologic al Oracle, a pierdut după doar câteva ore titlul de cea mai bogată persoană din lume în fața unui nume cunoscut. Potrivit clasamentului miliardarilor întocmit de Bloomberg,…
12:00
Cu ce au greșit educatoarele din Satu Mare când le-au pus copiilor cravate de pionier la gât? Limita dintre educație și propagandă # HotNews.ro
O grădiniță din Satu Mare a „reconstituit” ritualurile Șoimilor Patriei și ale Pionierilor la deschiderea anului școlar: copiii au purtat cravate, au mâncat Eugenia, au ascultat cântece comuniste. Poliția a deschis dosar penal, iar Institutul…
11:40
O informare meteo pentru București tocmai a intrat în vigoare. Atenție la următoarele ore # HotNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă până vineri, la ora 20.00. Informarea vizează ploile însemnate cantitativ și intensificările temporare ale vântului. În intervalul 11.09.2025, ora 10:00 – 12.09.2025, ora 09:00, cerul…
11:40
Raport INS: Exporturile României de produse din tutun se ridică în 2024 la peste 2 mld. de euro, cu o contribuție pozitivă de 1,5 mld. euro a sectorului de tutun la balanța comercială a țării # HotNews.ro
Conform celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), valoarea totală a exporturilor de produse din tutun brut și prelucrat, precum țigarete și consumabile pentru produsele din tutun încălzit, a fost de…
11:40
Polonia a introdus restricții privind traficul aerian de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, a anunțat joi Comandamentul Operațional al Forțelor Armate, pe fondul unor tensiuni sporite la o zi după ce țara…
11:30
[P] Laremagift.ro te ajută să descoperi cadouri cu povești – ce crezi că transmite o pernă personalizată # HotNews.ro
Perna personalizată nu este doar un obiect de decor sau un accesoriu practic, ci un simbol al emoției, al amintirii și al poveștii personale ce poate fi spusă cu un simplu gest. Într-o lume în…
11:30
VIDEO Cum se plătesc crimele contra istoriei și oamenilor? Russell Crowe urcă în boxa acuzaților pentru un nou film pentru care a învățat germană / „Interpretare monumentală” # HotNews.ro
Într-un moment în care războiul s-a întors și acțiunile regimurilor autocrate zdruncină încrederea în democrație, filmul „Nürnberg” a primit o ovație furtunoasă de patru minute în picioare după premiera mondială de la Festivalul Internațional de…
11:20
SONDAJ INSCOP. AUR continuă să crească puternic în opțiunile de vot. Și PSD adună mai multe voturi # HotNews.ro
Partidul condus de George Simion își continuă ascensiunea în opțiunile românilor, arată datele unui sondaj INSCOP Research realizat în perioada în perioada 1 – 9 septembrie 2025. Potrivit studiului, AUR este cotat cu 40.8% din…
11:00
Peste 40 de kg de aur în licitație la Artmark cu prețuri de pornire excepționale și fără rezerve # HotNews.ro
Prima licitație de lingouri de aur, ocazionată de lichidarea unui vechi depozit bancar. Artmark scoate la vânzare peste 40 de kg de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro. Casa de Licitație A10 by…
11:00
Rezerviștii din două județe, convocați de MApN pentru exerciții de mobilizare și antrenament. „Nu au legătură cu situația de securitate din regiune” # HotNews.ro
Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș vor fi convocați, în perioada 15 – 19 septembrie, în cadrul unui exercițiu de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare, a…
10:50
Coaliția nu ajunge la consens privind candidații și data alegerilor pentru Primăria Capitalei. PSD vrea să fie organizate la primăvară # HotNews.ro
În ședința coaliției de miercuri seara, reprezentanții USR au încercat să aducă în discuție tema organizării alegerilor la București, însă subiectul a fost tranșat rapid, potrivit surselor HotNews. În timp ce USR și PNL cer…
10:40
Amplasată strategic în locații cu trafic intens și vizibilitate maximă, reteaua Blitz TV livrează conținut direct către publicul țintă, fie că se află în drum spre serviciu, la sala de fitness, către birou sau într-o…
10:40
Cum motivează judecătorii condamnarea la închisoare a milionarului Victor Micula: „A transformat un instrument destinat protecției cetățenilor într-un mijloc de satisfacere a unor curiozități personale” # HotNews.ro
Folosirea ilegală a bazei de date ale Poliției Române, în mod repetat, în scopuri strict personale, inclusiv „din distracție”, demonstrează „o atitudine constantă de dispreț față de normele legale și confidențialitatea datelor”, se arată în…
