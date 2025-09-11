UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
Primasport.ro, 11 septembrie 2025 17:00
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
Acum 5 minute
17:20
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal” # Primasport.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal”
Acum 15 minute
17:10
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!” # Primasport.ro
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!”
Acum 30 minute
17:00
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
Acum o oră
16:40
Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FCU Craiova după ce clubul din Bănie a fost exclus din toate competiţiile # Primasport.ro
Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FCU Craiova după ce clubul din Bănie a fost exclus din toate competiţiile
Acum 2 ore
16:20
VIDEO | Cesare Chesini se impune în ”etapa regină” din Turul României. Victoria s-a decis din evadare # Primasport.ro
VIDEO | Cesare Chesini se impune în ”etapa regină” din Turul României. Victoria s-a decis din evadare
Acum 4 ore
14:50
Florin Andrei va arbitra meciul ”U” Cluj - Rapid, singurul al zilei de vineri din Superliga # Primasport.ro
Florin Andrei va arbitra meciul ”U” Cluj - Rapid, singurul al zilei de vineri din Superliga
14:30
Federaţia engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii # Primasport.ro
Federaţia engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii
14:20
FRF a luat decizia cu privire la Mircea Lucescu, după o şedinţă lungă
13:40
”Pauza nu ştiu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună”. Răzvan Onea a prefaţat derby-ul de vineri cu ”U” Cluj # Primasport.ro
”Pauza nu ştiu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună”. Răzvan Onea a prefaţat derby-ul de vineri cu ”U” Cluj
13:40
Ce echipe îl vor pe Daniel Popa. Atacantul semnează liber de contract
Acum 6 ore
13:00
Suspendat din cauza comportamentului la un control antidoping, Lleyton Hewitt contestă sancţiunea # Primasport.ro
Suspendat din cauza comportamentului la un control antidoping, Lleyton Hewitt contestă sancţiunea
12:50
Daniel Popa a rămas fără echipă. ”Mulţumesc suporterilor”
12:40
Laszlo Dioszegi, iureş după ce Sepsi a pierdut ”la masa verde” cu Chindia. ”Nu se poate aşa ceva!” # Primasport.ro
Laszlo Dioszegi, iureş după ce Sepsi a pierdut ”la masa verde” cu Chindia. ”Nu se poate aşa ceva!”
12:20
Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce i-a dat 5 goluri. ”Nu e vina mea” # Primasport.ro
Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce i-a dat 5 goluri. ”Nu e vina mea”
11:30
Grecia – Turcia şi Germania – Finlanda sunt meciurile din semifinalele EuroBasket
Acum 8 ore
11:10
Mircea Lucescu a ajuns la şedinţa cu Răzvan Burleanu. ”Vă pierdeţi timpul”
10:30
Monica Niculescu s-a oprit în primul tur la Guadalajara, în competiţia de dublu
10:20
Cursele pe şosea din cadrul Mondialelor de atletism au fost devansate. Japonia are probleme cauzate de caniculă # Primasport.ro
Cursele pe şosea din cadrul Mondialelor de atletism au fost devansate. Japonia are probleme cauzate de caniculă
10:20
Farul, eşec contra danezelor de la Europa Cup, în primul meci din turul I al Europa Cup # Primasport.ro
Farul, eşec contra danezelor de la Europa Cup, în primul meci din turul I al Europa Cup
10:00
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele ore ale perioadei de mercato # Primasport.ro
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele ore ale perioadei de mercato
10:00
Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naţionale
09:50
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele ore ale perioadei de mercato
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele oare ale perioadei de mercato
09:40
Eduard Lambrinoc a semnat cu echipa unde evoluează fiul lui Elias Charalambous
09:30
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri” # Primasport.ro
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri”
Acum 12 ore
09:20
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene # Primasport.ro
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene
09:20
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor” # Primasport.ro
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor”
09:20
VfL Wolfsburg l-a transferat pe danezul Christian Eriksen
09:20
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune # Primasport.ro
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune
09:20
O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei
09:10
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2 # Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2
09:10
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1
Acum 24 ore
00:50
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
10 septembrie 2025
23:10
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:"Iar a făcut o partidă execrabilă!" | VIDEO EXCLUSIV
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan
21:30
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!” # Primasport.ro
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!”
21:20
La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate
21:00
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner? # Primasport.ro
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner?
21:00
Christian Eriksen a semnat cu o echipă din Germania
20:20
Fostul arbitru David Coote va fi judecat pentru acte de pedofilie
20:10
CSM Bucureşti a obţinut treia victorie în Liga Naţională
19:50
Comisia de Disciplină a schimbat scorul la un meci din Liga 2! 3-0 la masa verde
18:40
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el" # Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el"
18:00
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi" # Primasport.ro
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi"
17:50
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!” # Primasport.ro
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!”
17:40
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga # Primasport.ro
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga
Ieri
17:10
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping # Primasport.ro
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping
17:10
Boateng la FCSB? Gigi Becali a dat răspunsul
16:50
Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu
16:40
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial # Primasport.ro
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial
