UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat

Primasport.ro, 11 septembrie 2025 17:00

UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
17:20
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal” Primasport.ro
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile. FCU: ”Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal”
Acum 15 minute
17:10
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!” Primasport.ro
Costel Gâlcă ştie cine o să antreneze echipa naţională: ”Este cel mai indicat selecţioner!”
Acum 30 minute
17:00
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat Primasport.ro
UEFA a sancţionat-o pe Universitatea Craiova, după scenografia afişată de suporterii olteni cu Basaksehir! Nici crainicul nu a scăpat
Acum o oră
16:40
Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FCU Craiova după ce clubul din Bănie a fost exclus din toate competiţiile Primasport.ro
Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FCU Craiova după ce clubul din Bănie a fost exclus din toate competiţiile
Acum 2 ore
16:20
VIDEO | Cesare Chesini se impune în ”etapa regină” din Turul României. Victoria s-a decis din evadare Primasport.ro
VIDEO | Cesare Chesini se impune în ”etapa regină” din Turul României. Victoria s-a decis din evadare
Acum 4 ore
14:50
Florin Andrei va arbitra meciul ”U” Cluj - Rapid, singurul al zilei de vineri din Superliga Primasport.ro
Florin Andrei va arbitra meciul ”U” Cluj - Rapid, singurul al zilei de vineri din Superliga
14:30
Federaţia engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii Primasport.ro
Federaţia engleză acuză Chelsea de 74 de încălcări ale regulilor privind agenţii şi intermediarii
14:20
FRF a luat decizia cu privire la Mircea Lucescu, după o şedinţă lungă Primasport.ro
FRF a luat decizia cu privire la Mircea Lucescu, după o şedinţă lungă
13:40
”Pauza nu ştiu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună”. Răzvan Onea a prefaţat derby-ul de vineri cu ”U” Cluj Primasport.ro
”Pauza nu ştiu dacă ne-a priit, pentru că eram într-o formă foarte bună”. Răzvan Onea a prefaţat derby-ul de vineri cu ”U” Cluj
13:40
Ce echipe îl vor pe Daniel Popa. Atacantul semnează liber de contract Primasport.ro
Ce echipe îl vor pe Daniel Popa. Atacantul semnează liber de contract
Acum 6 ore
13:00
Suspendat din cauza comportamentului la un control antidoping, Lleyton Hewitt contestă sancţiunea Primasport.ro
Suspendat din cauza comportamentului la un control antidoping, Lleyton Hewitt contestă sancţiunea
12:50
Daniel Popa a rămas fără echipă. ”Mulţumesc suporterilor” Primasport.ro
Daniel Popa a rămas fără echipă. ”Mulţumesc suporterilor”
12:40
Laszlo Dioszegi, iureş după ce Sepsi a pierdut ”la masa verde” cu Chindia. ”Nu se poate aşa ceva!” Primasport.ro
Laszlo Dioszegi, iureş după ce Sepsi a pierdut ”la masa verde” cu Chindia. ”Nu se poate aşa ceva!”
12:20
Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce i-a dat 5 goluri. ”Nu e vina mea” Primasport.ro
Erling Haaland a cerut scuze portarului Republicii Moldova, după ce i-a dat 5 goluri. ”Nu e vina mea”
11:30
Grecia – Turcia şi Germania – Finlanda sunt meciurile din semifinalele EuroBasket Primasport.ro
Grecia – Turcia şi Germania – Finlanda sunt meciurile din semifinalele EuroBasket
Acum 8 ore
11:10
Mircea Lucescu a ajuns la şedinţa cu Răzvan Burleanu. ”Vă pierdeţi timpul” Primasport.ro
Mircea Lucescu a ajuns la şedinţa cu Răzvan Burleanu. ”Vă pierdeţi timpul”
10:30
Monica Niculescu s-a oprit în primul tur la Guadalajara, în competiţia de dublu Primasport.ro
Monica Niculescu s-a oprit în primul tur la Guadalajara, în competiţia de dublu
10:20
Cursele pe şosea din cadrul Mondialelor de atletism au fost devansate. Japonia are probleme cauzate de caniculă Primasport.ro
Cursele pe şosea din cadrul Mondialelor de atletism au fost devansate. Japonia are probleme cauzate de caniculă
10:20
Farul, eşec contra danezelor de la Europa Cup, în primul meci din turul I al Europa Cup Primasport.ro
Farul, eşec contra danezelor de la Europa Cup, în primul meci din turul I al Europa Cup
10:00
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele ore ale perioadei de mercato Primasport.ro
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele ore ale perioadei de mercato
10:00
Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naţionale Primasport.ro
Cine ar putea să îi ia locul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naţionale
09:50
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele oare ale perioadei de mercato Primasport.ro
Nu e Mario Tudose! Mihai Pintilii a dezvăluit pe cine a vrut să transfere la FCSB în ultimele oare ale perioadei de mercato
09:40
Eduard Lambrinoc a semnat cu echipa unde evoluează fiul lui Elias Charalambous Primasport.ro
Eduard Lambrinoc a semnat cu echipa unde evoluează fiul lui Elias Charalambous
09:30
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri” Primasport.ro
Adrian Mititelu, reacţie după ce a fost exclus din fotbal de FRF. ”Se va întâmpla aşa doar dacă vor să-şi facă harakiri”
Acum 12 ore
09:20
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene Primasport.ro
Etapa de contratimp de joi, din Turul Spaniei, redusă din cauza manifestaţiilor pro-palestiniene
09:20
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor” Primasport.ro
Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, competiţia considerată ”Jocurile Dopaţilor”
09:20
VfL Wolfsburg l-a transferat pe danezul Christian Eriksen Primasport.ro
VfL Wolfsburg l-a transferat pe danezul Christian Eriksen
09:20
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune Primasport.ro
”Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaya povesteşte despre încercările de abordare ale lui Holger Rune
09:20
O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei Primasport.ro
O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei
09:10
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2 Primasport.ro
LIVE VIDEO | FC Voluntari – Concordia Chiajna, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1! Duel ilfovean în Liga 2
09:10
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1 Primasport.ro
LIVE VIDEO | Steaua - ASA Târgu Mureş, ora 20:30, în direct pe Prima Sport 1
Acum 24 ore
00:50
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Starul ”tricolorilor”, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru: ”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
10 septembrie 2025
23:10
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Starul naţionalei, distrus de MM Stoica după egalul ruşinos contra naţionalei din Cipru:”Iar a făcut o partidă execrabilă!” | VIDEO EXCLUSIV
22:50
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Tricolorul lăudat, după ruşinea din Cipru: ”Subliniez cât de bine a jucat!” | VIDEO EXCLUSIV
22:30
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan Primasport.ro
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan
21:30
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!” Primasport.ro
Cipriotul din Superligă care i-a dat interzis României la mondial nu s-a ferit de cuvinte: ”Am primit două goluri uşoare!”
21:20
La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate Primasport.ro
La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate
21:00
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner? Primasport.ro
Gică Popescu ştie! Ce va face Hagi când va fi sunat de Burleanu? ”Gică este nu pregătit, ci foarte pregătit!”. Avem deja un nou selecţioner?
21:00
Christian Eriksen a semnat cu o echipă din Germania Primasport.ro
Christian Eriksen a semnat cu o echipă din Germania
20:20
Fostul arbitru David Coote va fi judecat pentru acte de pedofilie Primasport.ro
Fostul arbitru David Coote va fi judecat pentru acte de pedofilie
20:10
CSM Bucureşti a obţinut treia victorie în Liga Naţională Primasport.ro
CSM Bucureşti a obţinut treia victorie în Liga Naţională
19:50
Comisia de Disciplină a schimbat scorul la un meci din Liga 2! 3-0 la masa verde Primasport.ro
Comisia de Disciplină a schimbat scorul la un meci din Liga 2! 3-0 la masa verde
18:40
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el" Primasport.ro
Mircea Lucescu a făcut anunţul momentului! "Mă dau fără nicio problemă la o parte pentru el"
18:00
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi" Primasport.ro
Marian Iancu a auzit ce a declarat Mircea Lucescu şi a reacţionat! "Îţi recomand pamperşi"
17:50
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!” Primasport.ro
Ce a putut să spună portarul Moldovei, după ce a luat 10 goluri de la Moldova: ”Am vorbit cu Haaland!”
17:40
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga Primasport.ro
OFICIAL | Octavian Vâlceanu a fost prezentat la noua echipă! Portarul revine în SuperLiga
Ieri
17:10
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping Primasport.ro
Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat, după o altercaţie cu un agent de control antidoping
17:10
Boateng la FCSB? Gigi Becali a dat răspunsul Primasport.ro
Boateng la FCSB? Gigi Becali a dat răspunsul
16:50
Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu Primasport.ro
Lupta pentru titlu în Super Rally continuă la Hunedoara cu Trofeul Mihai Leu
16:40
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial Primasport.ro
Mircea Lucescu, OUT de la echipa naţională?! Când urmează să aibă loc anunţul oficial
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.