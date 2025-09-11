Mihaela Bilic ne explică de ce nu este bine să aruncăm lichidul de la conservele din legume
Gândul, 11 septembrie 2025 17:00
Legumele congelate și cele în conservă sunt numai bune pentru anotimpul rece. Lichidul din conserve are cantități uriașe de minerale, motiv pentru care, el nu se aruncă. Iată cum se consumă corect legumele conservate. Toamna este anotimpul ideal pentru a face un exces de legume. Cu cât mai multe și mai colorate, cu atât mai […]
Acum 5 minute
17:20
Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, va vizita mormântul regretatei regine Elisabeta a II-a la Castelul Windsor săptămâna viitoare și va depune o coroană de flori în cadrul celei de-a doua vizite de stat în Marea Britanie. El urmează să se întâlnească cu Regele Charles și Regina Camilla, precum și cu Prințul și Prințesa de Wales, un […]
Acum 15 minute
17:10
Stanton Chase sărbătorește 20 de ani de excelență în România, cu peste 1.000 de proiecte, 500 de clienți din industrii și mii de lideri formați # Gândul
București, 11 septembrie 2025. Stanton Chase, una dintre cele mai importante firme internaționale de executive search și consultanță în leadership, împlinește douăzeci de ani de activitate în România, celebrând un parcurs de succes care include peste 1.000 de proiecte finalizate, parteneriate cu peste 500 de companii din diverse industrii și dezvoltarea continuă a mii de […]
Acum 30 minute
17:00
17:00
Medicul care dezvăluie secretele alimentației sănătoase care te menține în formă de la vârsta de 70 ani # Gândul
Un medic a dezvăluit dieta ideală pentru septuagenari. „Are vitamine formidabile și este de 10 ori mai sănătos”, susține medicul Virgiliu Stroescu. Endocrinolog și nutriționist, Virgiliu Stroescu a detaliat în ce constau mesele zilnice care alcătuiesc o alimentație sănătoasă pentru septuagenari. În podcastul moderat de dr. Adina Alberts, Virgiliu Stroescu a precizat de câte ori […]
Acum o oră
16:50
Cât de onestă e, de fapt, România lui Nicușor Dan. Mirel Palada: Președintele va avea un rol decorativ # Gândul
Deși au trecut 3 luni de la preluarea funcției supreme în stat, Nicușor Dan nu pare preocupat să își onoreze numeroasele promisiuni din campanie. Prezent în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, sociologul Mirel Palada a argumentat de ce fostul primar al Capitalei joacă un rol pur decorativ în arhitectura statului, fiind butonat de instituțiile […]
16:50
Nicușor Dan recunoaște că măsurile lui Bolojan au afectat românii, dar au dus țara într-o zonă „sigură”: „Alternativa poate să fie mult mai REA” # Gândul
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut că economia a trecut peste cel mai greu moment și că țara ar fi acum într-o zonă mai sigură. Declarația a fost făcută joi, la B1TV, într-un moment în care românii se confruntă cu scumpiri masive și o inflație care a urcat la 9,9%. „România este predictibilă, eu cred […]
16:40
Nicușor Dan: „A existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire” # Gândul
Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în jocul politic de-a lungul anilor”. Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat […]
16:40
Mirel Palada avansează un scenariu DRAMATIC: „Suntem în zorii celui de-Al III-lea război mondial” # Gândul
Sociologul Mirel Palada a comentat în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, situația actuală a României, raportată la contextul global. Jurnalistul Ionuț Cristache l-a întrebat pe Mirel Palada: „Suntem în pragul unui război mondial” „Eu simt că suntem la începutul unui război cum a fost în 1938-1939. Mobilizarea are două […]
16:40
Parlamentul European cere măsuri URGENTE în Gaza. Instituțiile UE și statele membre, îndemnate să asigure angajamentul față de soluția cu două state # Gândul
Parlamentul European a solicitat ca Uniunea Europeană să ia măsuri urgente în Gaza, într-o rezoluție adoptată joi și a îndemnat toate instituțiile UE și statele membre să ia măsuri diplomatice pentru a asigura angajamentul față de o soluție bazată pe coexistența a două state. Rezoluția a fost adoptată cu 305 voturi pentru, 151 împotrivă și […]
16:40
Cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermarket. Trucurile care te ajută să nu te lași înșelat # Gândul
Iată cum recunoști uleiul de măsline contrafăcut din supermaket. Penuria de ulei de măsline și prețurile galopante au creat terenul perfect pentru producătorii frauduloși. Dacă comanzi ulei de măsline extravirgin la restaurant, spre exemplu, ar fi bine să verifici cu atenție eticheta. La fel se întâmplă și cu uleiurile din supermarket. Conform Europol, vânzarea de […]
16:30
Nicușor Dan: „A existat o interferență în alegeri de-a lungul anilor” / „Oamenii care discută cu Putin și-au lansat campania la mănăstire” # Gândul
Nicușor Dan a declarat la un interviu în cadrul B1 Tv că „a existat o interferență în alegeri de-a lungul anilor”. Întrebat de problema măsurilor de austeritate impuse de Guvern și a deficitului bugetar, care potrivit statisticilor de azi, ar fi ajuns la 11%, acesta a precizat că „România e stabilă și s-a îndepărtat de […]
Acum 2 ore
16:20
La o zi după uciderea lui Charlie Kirk, începe procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe TRUMP în timp ce juca golf, în Florida # Gândul
Procesul penal al lui Ryan Routh, bărbatul acuzat că a încercat să-l asasineze pe președintele american Donald Trump în timp ce acesta juca golf pe terenul său din Florida, începe joi cu declarațiile de deschidere. Routh, în vârstă de 59 de ani, a ales să se apere singur. El a pledat nevinovat la cinci acuzații […]
16:10
Mulți români ajung în punctul în care ratele lunare devin o povară. Creșterea dobânzilor, schimbările de venit sau acumularea mai multor împrumuturi pot transforma un plan financiar echilibrat într-o presiune constantă. Din fericire, pe piața actuală există soluții care combină viteza de accesare cu flexibilitatea, oferindu-ți șansa de a-ți reorganiza datoriile și de a obține […]
15:50
Peste un milion de români vor beneficia de tichete sociale. Categoriile eligibile pentru ajutoarele de stat # Gândul
Peste un milion de persoane defavorizate, aflate în situații de vulnerabilitate, vor beneficia în continuare de tichete sociale, anunță autoritățile. Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru (foto), a anunțat joi deblocarea programului „Sprijin pentru România”, dedicat ajutorării celor mai vulnerabile categorii sociale. Tichete sociale pentru produse alimentare de 250 de lei, până la finalul […]
15:50
Lee Jae-Myung a garantat că va continua să promoveze îmbunătățirea relațiilor cu PHENIANUL, deși „nu au existat progrese majore” # Gândul
Președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, a declarat, joi, că Phenianul nu a întreprins nicio acțiune pentru a contribui la îmbunătățirea relațiilor cu Seulul, dar a promis că va continua demersurile pentru ajunge la un acord de pace între cele două state. Lee Jae-Myung a recunoscut că nu s-au înregistrat progrese majore în relațiile dintre Coreea de […]
15:50
ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL! În ziua în care INFLAȚIA atinge un nou RECORD, după toate creșterile de taxe, impozite, reduceri de pensii, salarii, burse, e bine să ne aducem aminte ce promitea Nicușor Dan în campanie # Gândul
În ziua în care inflația a atins un nou record, 9,9% în august 2025, după creșteri de taxe, impozite și reduceri de pensii, salarii și burse, e greu să nu ne amintim ce promitea Nicușor Dan în campania prezidențială din primăvară. „Putem să ne ducem la 7% pentru 2025, așa cum și-a propus la început […]
15:50
De la pandemie încoace, multe bănci din România le oferă clienților posibilitatea de retragerea de numerar din bancomate prin operațiune contactless, fără a folosi card în fanta special prevăzută. Clientul poate să apropie de bancomat nu doar telefonul, ci și ceasul inteligent. „Pentru efectuarea unei operațiuni contactless, clientul doar apropie de bancomat telefonul, ceasul smart […]
15:40
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi și cum ne poate afecta sănătatea această schimbare # Gândul
România se pregătește să treacă la ora de iarnă și în 2025. Chiar dacă este o schimbare de rutină, aceasta continuă să provoace discuții aprinse în Uniunea Europeană. În 2025, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră în noaptea de 25 spre 26 octombrie, astfel încât ora 4:00 dimineața va deveni ora 3:00. De […]
15:30
Asasinul lui Charlie Kirk este de negăsit. Variantele luate în calcul de autoritățile americane # Gândul
Goana după identificarea și capturarea ucigașului activistului conservator Charlie Kirk continuă. Forțele de ordine americane au declanșat ample operațiuni de capturare a asasinului influentului aliat al lui Donald Trump, însă până în acest moment pistele sunt confuze. Considerat un orator strălucit al dreptei americane, Charlie Kirk a fost unul din oamenii de încredere ai președintelui […]
15:30
În ultimii ani, treningul a devenit mult mai prezent în ținutele de zi cu zi. Nu mai vezi aceste piese doar în sala de sport, ci și la cafenele, plimbări prin parc sau întâlniri cu prietenii. Simplitatea și comoditatea lui te ajută să construiești ținute interesante cu minimum de efort. Dacă vrei să aduci un […]
Acum 4 ore
15:20
Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar PENAL pentru instigare publică. Postările controversate care au generat acuzațiile # Gândul
Andrei Caramitru s-ar fi ales cu dosar penal, după ce polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR (DIC-IGPR) s-ar sesizat din oficiu în urma unor postări făcute de acesta pe o rețea de socializare, transmit știripesurse.ro. Andrei Caramitru ar fi vizat de un dosar penal pentru instigare publică, infracțiune prevăzută de articolul 368 din […]
15:10
David Popovici împlineşte 21 de ani și are un PLAN. „Nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni” # Gândul
David Popovici îşi donează ziua de naştere pentru cei din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Cadourile sale vor fi transformate în ajutor pentru 35 de tineri care excelează în mai multe domenii. „De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să […]
15:10
Viitorul pare luminos. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 12 septembrie 2025. Berbec Ai făcut mișcare, ai urmat un nou program alimentar sau ambele? Dacă da, astăzi te-ai putea uita în oglindă și ai putea vedea pentru prima dată rezultate tangibile și pozitive. Probabil arăți și te simți grozav. Nu-ți abandona eforturile. […]
15:10
Alex Dobrescu a fost condamnat la 4 ani de închisoare într-un dosar de trafic de droguri. Ce se întâmplă cu tatăl copiilor Cristinei Cioran # Gândul
Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Decizia nu este una definitivă. Vă reamintim faptul că Alex Dobrescu a fost reținut de DIICOT, în primăvara acestui an, pentru trafic de droguri de mare risc. Alături de el […]
15:10
Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este. Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”. „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această […]
15:00
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar: „Asist la un abandon al legii în favoarea puterii”. Ce a declarat despre Charlie Kirk # Gândul
Instanța de la Tribunalul București a decis că fostul candidat suveranist la prezidențiale rămâne sub măsura controlului judiciar, după ce magistrații au respins contestația depusă de acesta la decizia Judecătoriei Sector 1. La ieșirea din Tribunalul București, Georgescu a comentat asasinarea activistului republican Charlie Kirk, despre care a precizat că reprezintă”o rană a generației tinere […]
15:00
Ce se întâmplă cu „FONDUL CLASEI” acum, la începutul anului școlar/Primarul care le cere părinților să nu contribuie cu bani # Gândul
La început de an școlar, părinții sunt copleșiți de griji și probleme, iar printre acestea se numără și eternul fond al clasei. Într-un oraș din țară, însă, autoritățile intervin decisiv și transmit părinților să nu contribuie cu bani, reamintindu-le că astfel de solicitări sunt interzise prin lege. Este vorba despre orașul Focșani, acolo unde primarul […]
14:50
Un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Ce arată legea # Gândul
În seara zilei de 10 septembrie 2025, puțin trecu după ora 22:00, un tânăr a fost surprins circulând cu trotineta electrică pe Autostrada A3 București – Ploiești. Conform OUG 13/2020, acest aspect este interzis. Mai mult decât atât, tânărul nu purta echipament de protecție, în timp ce se deplasa cu trotineta. Dispozitivul, însă, prezenta lumini […]
14:40
Muzicianul Cristian Faur, în vârstă de 54 de ani, a slăbit 43 de kilograme în jumătate de an. Acesta ajunsese să cântărească la un moment dat 182 de kilograme. Cristian Faur este un cunoscut compozitor. Acesta este cunoscut publicului lar în special pentru melodia sa – “Let Me Try”, interpretată de Luminiţa Anghel şi trupa […]
14:40
Deputat PSD DEZMINTE acuzațiile potrivit cărora și-ar fi achiziționat o mașină de lux pe numele firmei: „Autoturismul e în contract de leasing” # Gândul
Deputatul PSD Mihai Weber a reacționat după ce, în cadrul unei investigații de presă a site-ului Snoop.ro, a fost surprins la volanul unei mașini Mercedes AMG GLE 53. Potrivit jurnaliștilor de la Snoop.ro, autoturismul ar fi fost achiziționat de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024. Weber […]
14:30
BRD simplifică interacțiunea clienților cu banca. Soluția digitală integrată care elimină birocrația # Gândul
BRD anunță un Parteneriat pentru digitalizare, menit să simplifice actualizarea datelor clienților printr-o soluție digitală integrată cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor. BRD Groupe Société Générale a anunțat, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP), implementarea unui proces digital care actualizează automat datele de identitate ale clienților, relatează Economedia. Noul sistem de actualizare […]
14:30
Sorina Matei îi analizează pe „voluntarii lui Georgescu” VS „voluntarii lui Nicușor”! Unii, la PARCHET, alții, la Cotroceni # Gândul
Sorina Matei a criticat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ceea ce numește o „dublă măsură” a statului român în privința echipelor din spatele politicienilor. Aceasta a comparat modul în care au fost tratați voluntarii lui Călin Georgescu, în special Bogdan Peșchir, cu situația voluntarilor lui Nicușor Dan. „Voluntarii lui Georgescu – BogPr – […]
14:20
Război pe față în tabăra democrată din SUA. Kamala Harris îl atacă pe Joe Biden în cartea de memorii „107 zile” # Gândul
Presa din Statele Unite scrie că a sosit momentul ca fostul vicepreședinte, Kamala Harris, să își regleze conturile cu Joe Biden și anturajul acestuia. Dezvăluiri teribile sunt făcute într-o carte de memorii, „107 zile”, care va vedea lumina tiparului în luna septembrie. Potrivit AFP, ex-candidatul Partidului Democrat la președinția Americii descrie ca „o imprudență” decizia lui Biden de a anunța […]
14:10
DEZASTRU pe bursă după lansarea noului iPhone. Apple a pierdut din valoare 108 miliarde de dolari într-o singură zi # Gândul
După lansarea noului său model de telefon, iPhone 17, gigantul american Apple a suferit o cădere abruptă la bursă, pierzând un procent uriaș din valoarea sa. Acțiunile Apple au scăzut brusc după lansarea produsului, închizând ședința de miercuri la 226,84 de dolari, în scădere cu 3,2%, pe măsură ce investitorii au reacționat la entuziasmul redus […]
14:10
Președintele SUA, Donald Trump, i-ar fi cerut prim-ministrului Israelului, Benjamin Netanyahu, un angajament de a nu viza din nou Qatarul după atacul împotriva liderilor Hamas din Doha, potrivit unor surse apropiate liderului de la Casa Albă. Potrivit Axios, Netanyahu nu s-a consultat cu Trump sau cu vreunul dintre principalii săi consilieri până când rachetele care […]
14:00
Cum prepari Malabi, desertul oriental natural care câștigă tot mai multă popularitate în România. Ce conține această budincă, de fapt # Gândul
Malabi este un desert oriental care își are originile în Imperiul Persan Sasanid și care a câștigat, de-a lungul vremii, tot mai multe popularitate în Europa. Budinca pregătită în stil arăbesc este consumată chiar și în România. Pentru preparare ei vei avea nevoie de câteva ingrediente. Într-un material video afișat de Știrile Kanal D, Alina […]
13:50
Proiectul pentru drumul care leagă Piatra Neamț de A7 intră într-o etapă esențială. Lucrările vor genera 2000 de locuri de muncă # Gândul
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat joi lansarea licitației pentru serviciile de consultanță pentru drumul expres Bacău-Piatra Neamț care va face legătura cu Autostrada Moldovei. Acesta a precizat că Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a precizat că a fost lansată licitația pentru serviciile de consultanță la drumul expres Bacău-Piatra Neamț, astfel încât „lucrările să fie de […]
13:40
Cântăreața Otilia Bilionera a dezvăluit ce surpriză i-a făcut soțul turc la nunta care a avut loc la sfărșitul acestei veri în țara natală a mirelui. Otilia Brumă, cunoscută sub numele de scenă Otilia, este o cântăreață de muzică dance, raggaetton și latino. A atins succesul în anul 2014, atunci când a lansat piesa ”Bilionera”, […]
13:40
Revine la Dinamo. Poate JUCA în meciul cu Petrolul din această etapă a Superligii. „Și-a rezolvat în sfârșit problemele” # Gândul
Stipe Perica a revenit la antrenamentele lui Dinamo și poate juca în meciul cu Petrolul Ploiești. Atacantul s-a accidentat în amicalul din vară, cu Petrolul, și nu a fost apt de joc. Perica a marcat de șase ori pentu roș-albi în 16 meciuri. În acest sezon a jucat doar zece minute. Jucătorul croat e la […]
13:40
Realitatea din București, spusă de primarul Daniel Băluță: „Orașul cade pe noi, sunt locuri extrem de periculoase pentru siguranța oamenilor” # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat, joi, într-o conferință de presă organizată pe șantierul Pasajului Apărătorii Patriei, că în administrația bucureșteană „nu este timp de pierdut”, iar proiecte importante de infrastructură trebuie realizate în ritm alert. „Orașul cade pe noi”, a spus Băluță. „Sunt încântat să pot să vă invit să privim împreună cum […]
13:40
Continuă haosul la Școala Hamburg, cea mai mare din România. Elevii au fost mutați în containere, iar părinții se revoltă # Gândul
La Școala Hamburg, din Sectorul 3, cea mai mare unitate de învățământ din România, tensiunile dintre părinți și conducere cresc de la o zi la alta. Decizia conducerii de a muta elevii din clasa a III-a în containere amplasate în parcarea unui bloc din apropiere a fost scânteia care a aprins conflictul. Părinții acuză lipsa […]
13:30
Armata nepaleză discută cu PROTESTATARII pentru a desemna un lider interimar/ Sushila Karki este o potențială candidată la această funcție # Gândul
Armata nepaleză reia, joi, discuțiile cu protestatarii pentru a conveni asupra desemnării unui lideri interimar, după ce demonstrațiile au ucis 30 de persoane și l-au forțat pe premier să demisioneze. Soldații au patrulat străzile din Kathmandu după desfășurarea celor mai grave proteste din ultimii ani, declanșate de o interdicție a rețelelor de socializare. Fosta președintă […]
13:30
Digi RCS-RDS a făcut anunțul. Parteneriatul a fost reînnoit. BBC Studios a anunțat reînnoirea parteneriatului cu Digi România. Canalele BBC Earth și BBC First rămân în pachetul de bază Digi TV, cu subtitrări integrale în limba română. Digi RCS-RDS a făcut anunțul Parteneriatul confirmă angajamentul BBC Studios de a aduce telespectatorilor români documentare de referință […]
Acum 6 ore
13:20
Cum să prepari cea mai pufoasă salată de icre. Rețetă clasică și rapidă cu 5 ingrediente simple # Gândul
Dacă ți-ai pus în plan să prepari cea mai pufoasă salată de icre, află că există câteva ingrediente pe care trebuie să le folosești și un simplu truc pentru o textură aerată. Vezi mai jos rețeta. O salată de icre pufoasă poate reprezenta unul dintre aperitivele pe care să le pregătești rapid, acasă, mai ales […]
13:20
Cum s-au raportat jurnaliștii și influenceri români, din zona progresist-democrată, la ASASINATUL lui Kirk # Gândul
Asasinarea lui Charlie Kirk, activist republican și susținător al lui Donald Trump, a generat reacții puternice nu numai în Statele Unite ale Americii, ci și printre formatorii de opinie din zona progresistă din România. Printre cele mai influente personaje din mass-media care au comentat pe tema tragicului eveniment se numără jurnaliștii Moise Guran, Lucian Mândruță, […]
13:10
Grindeanu vrea să „rezolve” criza austerității prin Programul de Relansare Economică: „Va fi BUSOLA economică și politică pentru perioada următoare” # Gândul
Sorin Grindeanu vine cu o alternativă la politica austerității promovate de Executiv – Programul PSD de Relansare Economică. Liderul social-democrat a reacționat, joi, după ce rata inflației a sărit aproape de 10% în luna august. Ca răspuns la situația economică actuală, Grindeanu a prezentat Programul PSD de Relansare Economică, menit să stimuleze investițiile, să crească […]
13:00
Schimbare în trafic. CNAIR montează 400 de camere video care vor calcula și viteza medie de deplasare a mașinilor # Gândul
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. CNAIR a demarat un amplu proiect de reducere a accidentelor rutiere, […]
12:50
Cele 6 zodii binecuvântate cu noroc în carieră și dragoste, până în octombrie 2025. Urmează 30 de zile de vis pentru ele # Gândul
Mai multe zodii vor fi binecuvântate în următoarea perioadă. Nu doar că vor avea parte de noroc în carieră, ci vor putea începe o nouă poveste de dragoste, ori relația lor va trece la următorul nivel. Urmează 30 de zile de vis pentru acești nativi și vor reuși să își îndeplinească multe idei pe care […]
12:50
Primarul Daniel Băluță a anunțat când va fi gata Pasajul Apărătorii Patriei. Noul pod va avea și linie de tramvai # Gândul
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, joi, că Pasajul Apărătorii Patriei peste Șoseaua Berceni ar putea fi dat în folosinţă la sfârşitul anului viitor. Potrivit edilului, peste pasajul de la Apărătorii Patriei va fi realizată şi o nouă linie de tramvai, care va pleca de pe Șoseaua Giurgiului şi va ajunge până în Pipera. […]
12:40
FOTO / Andreea Bănică spune tot despre SOȚUL său. ”Toată viața am știut că am spatele asigurat” # Gândul
Cântăreața Andreea Bănică, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre partenerul său de viață, Lucian Mitrea, cel împreună cu care are doi copii. Andreea Bănică este astăzi una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, aceasta a cântat în mai multe trupe. A făcut parte din […]
