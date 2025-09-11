“M-am îndrăgostit”. Noua lovitură dată de Ion Ţiriac în România. Ce a putut face magnatul român

21:10

S-a dat startul în noul sezon al Ligii Punctelor. Cumpărăturile se transformă în puncte şi ajung la copiii care au nevoie de ghete, echipamente şi alte obiecte necesare la antrenamente. Mulţi dintre fotbaliştii care joacă azi în naţionalele României au dat de greu când s-au apucat. Alex Mitriţă: Ştiu când eram mic că nu aveam echipament, […] The post Start în noul sezon al Ligii Punctelor! Puştii vor avea ocazia să evolueze în fotbal appeared first on Antena Sport.