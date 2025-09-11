Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea", în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog" cu PNL. De cealaltă parte, Sorin
Mihai Volf, numit joi directorul general interimar al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), a rezumat, pentru Mediafax, principalele priorități ale scurtului său mandat la conducerea principalului producător de energie termică al Capitalei. Director juridic și achiziții al ELCEN, cu o experiență de peste 37 de ani în companie, Mihai Volf a fost numit de Consiliul de Administrație
Nicușor Dan: 'A existat o interferență a serviciilor în jocul politic. N-aș zice că au fost influențe pe alegeri'
Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea „Politica zilei", că a existat o interferență a serviciilor în jocul politic din România: „Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor", a precizat Nicușor Dan. Întrebat
Ministrul Pîslaru: România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. 'În cursul zilei de mâine, planul este ca România să transmită și oficial, de altfel, ceea ce se numește informarea din articolul 21 legată
Amenzile pentru persoane fizice care ar putea crește de 60 de ori! Proiectul a fost pus în dezbatere
Primăria București a lansat în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi și a parcurilor din Capitală, potrivit documentului publicat de instituție. În schimb, amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neschimbată, după cum arată proiectul care vizează modificarea normelor de protecție
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară
Sub 1% din tineri urmează studii postuniversitare, deși facultatea este mai ieftină față de media țărilor UE
Tinerii români par să fie tot mai descurajați în a urma studii postuniversitare în domeniul Economiei, deși programele de studii sunt mai ieftine în România. Sub 1% dintre tinerii din România aleg să urmeze studii postuniversitare, potrivit datelor publice, analizate de Bucharest Business School (BBS), program de studii din cadrul Academiei de Științe Economice din București. Multe
Asasinul lui Charlie Kirk e în continuare în libertate. Poliția și FBI fac eforturi să-l găsească
Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, produsă la un eveniment public organizat de Universitatea Utah Valley din statul american Utah,
Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Care este agenda evenimentelor
Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua". În prima zi a anului școlar, a fost haos în Educație: mii de profesori din toată țara
Președintele PSD, Sorin Girndeanu, propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească o primă de 1.000 de lei pentru primele 12 luni, respectiv de 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni , pentru a-i determina să intre în piața muncii. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a prezentat propunerile partidului pentru relansarea economică a
Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa va fi modernizat și extins în următorii 10 ani, după cum se arată într-o Hotărâre de Guvern. Traficul aerian pe aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar aeroportul va fi la capacitate maximă în 2026. În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern consultată
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS
CNAS decontează doar parțial costurile pe care le implică investigațiile medicale și intervențiile chirurgicale din spitale. Dezvăluirile au fost făcute de medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). Primul pachet de austeritate a extins taxarea cu CASS pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei, pentru veteranii de război și
Comisia de Prognoză: Creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, faţă potenţialul real estimat la 3%
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii
Un „optimizator" de procese, prins de DNA când primea mită. Cât cerea pentru o sentință mai favorabilă
Caz care aruncă justiția în aer, la DNA. Un bărbat a fost reținut după ce a cerut mită o sumă uriașă, ca să o dea judecătorilor. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, persoană fizică fără
Pasajul Apărătorii Patriei peste șoseaua Berceni, din sectorul 4 al Capitalei, aflat în construcție, ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor, a anunțat primarul Daniel Băluță alături de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit lui Băluță, acest pasaj, alături de Pasajul Europa Unită și de pasajul care va fi construit
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili
Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili. În cadrul unui eveniment din aprilie 2023 organizat la scurt timp după un atac armat într-o școală în Nashville, Charlie Kirk
Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, Marius Voineag. Cei doi sunt plătiți foarte bine, iar Voineag a fost prins într-o rețea „imobiliară" din care nu a putu ieși cu explicații coerente. Nicușor Dan a fost, din nou critic la adresa șeful DNA, Marius
Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este. Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm". „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această
Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al Elcen, a fost numit în funcţia de director general interimar al companiei, după ce Claudiu Creţ, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită.
Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Poate fi mortală
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi, 11 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC). Candidozyma auris, cunoscută anterior sub numele de Candida auris, este o ciupercă de tip drojdie, identificată pentru prima dată în Japonia în 2009. De atunci s-a răspândit în
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la "instabilitate politică și chiar la ruperea coaliției" Acesta a susținut că PSD nu are o problemă cu data la care vor fi organizate aceste alegeri: "Nu e vorba de data
Costel Dolachi (PNL) este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci intrată în echipa lui Bolojan
Liberalul Costel Dolachi este noul prefect de Iaşi, el luând locul Lucianei Antoci, tot membru PNL, care, potrivit unor surse politice, va deveni consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie. Decizia numirii unui nou prefect de Iaşi a fost luată, joi, în şedinţa de Guvern. Costel Dolachi a fost subprefect de Iaşi, hotărârea
Elevii de liceu vor studia din nou „Istoria Românilor". Decizia ministrului Educației, Daniel David
Ioan Aurel-Pop
CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump # PSNews.ro
Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump (CNN)Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, […] Articolul CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump apare prima dată în PS News.
Tribunalul Bucureşti a hotărât ca fostul candidat pro-rus Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, decizia de respingere a contestaţiei sale fiind definitivă, potrivit portalului instanţei. Pe scurt, tribunalul a respins contestaţia formulată de Georgescu împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din Judecătoria Sector 1 Bucureşti, obligându-l totodată la plata a 400 de lei cheltuieli […] Articolul Tribunalul Bucureşti, decizie de ultimă oră în cazul Călin Georgescu. Este definitivă! apare prima dată în PS News.
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat un pachet de măsuri economice care are la bază stimularea investiţiilor şi facilităţi fiscale pentru mediul privat. „Acest plan este bazat pe stimularea investiţiilor, în special a celor Greenfield, pe crearea de noi locuri de muncă şi pe creşterea producţiei. Doar cu investiţii concrete în industrie, în […] Articolul Sorin Grindeanu susţine că măsurile propuse de PSD „nu pun presiune pe buget” apare prima dată în PS News.
VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să […] Articolul VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” apare prima dată în PS News.
Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene # PSNews.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP. Co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a indicat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care […] Articolul Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene apare prima dată în PS News.
Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus – de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii. Ministrul Mediului, Diana […] Articolul Guvernul dă undă verde pentru programul „Rabla”. Ce valoare au noile vouchere apare prima dată în PS News.
Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație # PSNews.ro
Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial), de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, […] Articolul Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație apare prima dată în PS News.
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 # PSNews.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este partener al Centrului de Arbitraj Istanbul (ISTAC) în organizarea conferinței „Istanbul Arbitration Days 2025” ce se va desfășura în perioada 16-19 septembrie 2025 în Istanbul, Turcia. „Parteneriatul nostru cu Centrul de Arbitraj Istanbul (ISTAC) pentru organizarea conferinței „Istanbul Arbitration […] Articolul Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 apare prima dată în PS News.
Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” # PSNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj foarte important pentru tinerii din României după asasinarea tânărului comentator politic american Charlie Kirk. El îndeamnă generația tânără să nu se lase furată, să își ia viitorul în propriile mâini și să aibă încredere în el. Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Tribunalul București, în timpul […] Articolul Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” apare prima dată în PS News.
E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale # PSNews.ro
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi. Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în […] Articolul E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale apare prima dată în PS News.
Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru Ministerul Sănătăţii, bani destinaţi finanţării tratamentelor în străinătate ale pacienţilor cu boli grave, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează cele ce urmează. Executivul a mai decis ca ministerul să poată contracta […] Articolul Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate apare prima dată în PS News.
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare # PSNews.ro
România se pregătește din nou pentru trecerea la ora de iarnă. Ceasurile se setează cu o oră înapoi, iar acest lucru vine, pe de-o parte, cu avantajul unei perioade mai lungi de lumină, dar și cu efecte negative asupra organismului și modului nostru de funcționare. De ce se dă ceasul înapoi Cu toată că în […] Articolul Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare apare prima dată în PS News.
Românii supraestimează de peste 10.000 de ori riscul unui accident aviatic, reiese dintru studiu realizat de sociologul Antonio Amuza şi pilotul Mihai Sturzu. România zboară tot mai mult și tot mai departe, dar o parte importantă a publicului trăiește cu nodul din gâtul. În conversațiile cotidiene despre zbor apar cuvinte scurte și tăioase – „panică”, […] Articolul Studiu: Românii zboară tot mai mult și tot mai departe, dar mulți o fac cu nodul în gât apare prima dată în PS News.
A fost dată în folosință cea mai lungă rețea de transport a apei potabile din România. Are 164 km! # PSNews.ro
Cea mai lungă rețea de transport de apă potabilă din România: conducta de aducțiune Cluj-Sălaj, în lungime de 164 de kilometri, a fost dată joi în folosință. „Prin finalizarea acestei mari investiții din cadrul proiectului european de 404 milioane de euro demonstrăm, încă o dată, că județul Cluj are capacitatea administrativă și financiară de a […] Articolul A fost dată în folosință cea mai lungă rețea de transport a apei potabile din România. Are 164 km! apare prima dată în PS News.
„Iertați-mă, domnul e normal? S-a drogat înainte?” – Ion Cristoiu îl spulberă pe Nicușor Dan după interviul de la TVR # PSNews.ro
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat apariția lui Nicușor Dan în cadrul unui interviu la TVR. „Președintele României Nicușor Dan a acordat un interviu și televiziunii publice, după cel acordat emisiunii Observator de la Antena 1. Mai precis, moderatoarei Sandrei Stoicescu. Interviul a fost luat tot […] Articolul „Iertați-mă, domnul e normal? S-a drogat înainte?” – Ion Cristoiu îl spulberă pe Nicușor Dan după interviul de la TVR apare prima dată în PS News.
România avea în 2024 a doua cea mai mică speranţă de viaţă din Uniunea Europeană, de 76,6 ani, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de 81,7 ani, în creştere cu 0,3 ani comparativ cu 2023, arată datele preliminare publicate joi de Eurostat, potrivit Agerpres. În 15 ssperanţă de viaţătate membre speranţa de […] Articolul Bulgaria și România, la coada clasamentului privind speranța de viață din UE apare prima dată în PS News.
Deputatul PSD Mihai Weber, șeful Comisiei de Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, a fost filmat la volanul unui Mercedes AMG GLE 53. Mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un magazin sătesc. Maşina nu este trecută în […] Articolul Mercedes fantomă la Parlament: 140.000 € pe patru roți, zero în declarația de avere apare prima dată în PS News.
S-a terminat cu șmecheria! CNAIR pune 400 de camere video care te prind oriunde ai accelera # PSNews.ro
Compania Națională de Drumuri va monta 400 de camere video pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Rolul acestora va fi de detecție a vitezei cu care circulă o mașină, dar vor calcula și în cât timp a fost parcursă o secțiune de drum. CNAIR a demarat un amplu proiect de reducere a accidentelor rutiere, […] Articolul S-a terminat cu șmecheria! CNAIR pune 400 de camere video care te prind oriunde ai accelera apare prima dată în PS News.
Indemnizațiile pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul # PSNews.ro
Mii de părinți au primit în septembrie indemnizații mai mici după ce Guvernul Bolojan a introdus impozitarea prin contribuția la sănătate (CASS). Reducerea de 10% înseamnă pierderi de până la 850 de lei pe lună, într-o perioadă marcată de scumpiri. Revoltați, părinții strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională. Septembrie a venit cu […] Articolul Indemnizațiile pentru creșterea copilului, mai mici cu până la 850 de lei. Părinții acuză Guvernul apare prima dată în PS News.
Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe # PSNews.ro
Gabriela Firea a anunțat joi că a votat în plenul Parlamentului European raportul privind politica de coeziune și criza locuințelor, astfel încât banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe. „Am votat în noua sesiune plenară de la Strasburg pentru ca banii europeni din fondurile de coeziune să poată fi […] Articolul Firea: Am votat ca banii din fondurile de coeziune să fie folosiți și pentru construcția de locuințe apare prima dată în PS News.
Cum vrea PSD „să relanseze” economia: 120.000 de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat – surse # PSNews.ro
Partidul Social Democrat urmează să anunțe astăzi, de la ora 14:00, un pachet de „relansare economică”. Potrivit unui document în posesia căruia Digi24.ro a intrat, social-democrații propun garanții de stat pentru credite luate de companii, înființarea unui ghișeu unic digital de unde pot fi obținute avizele și autorizațiile pentru investiții și deduceri din impozitul pe […] Articolul Cum vrea PSD „să relanseze” economia: 120.000 de noi locuri de muncă, deduceri pentru firme și garanții de stat – surse apare prima dată în PS News.
Un român în vârstă de 46 de ani şi un georgian în vârstă de 36 de ani au fost arestaţi la Milano, în Italia după ce au fost prinşi că deţineau 324 de kilograme de argint şi 61.000 de euro numerar. Iniţial carabinierii au urmărit o maşină închiriată care părea suspectă şi care s-a oprit […] Articolul Un român, prins cu o comoară de 300 de kg de argint și 61.000 de euro la Milano apare prima dată în PS News.
Poliția locală îi va putea filma pe cetățeni fără acordul lor, potrivit unui proiect de lege # PSNews.ro
Poliția Locală va funcționa după noi reguli. Toate interacțiunile cu cetățenii vor fi filmate Cuprins Poliția locală va filma interacțiunile cu cetățenii Cum poate utiliza Poliția locală bodycam-urile Poliția locală nu are nevoie de permisiune pentru înregistrări Ce avantaje prezintă utilizarea camerelor video Măsura aliniază România la practicile europene Poliția Locală va funcționa după noi […] Articolul Poliția locală îi va putea filma pe cetățeni fără acordul lor, potrivit unui proiect de lege apare prima dată în PS News.
Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul” # PSNews.ro
Asociația Pro Infrastructură a salutat succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară din UE – de aproape 17 miliarde de euro – avertizând însă că „tehnica militară merge cu trenul”, iar banii ar putea fi folosiți și pentru refacerea căii ferate. „Facem autostrăzi, foarte bine, dar tehnica militară […] Articolul Calea ferată poate fi refăcută cu banii luați de la UE pentru Apărare. „Tehnica militară merge cu trenul” apare prima dată în PS News.
Răsturnare de situație în scandalul „organul genital”: Marcel Boloș a explicat adevărata miză de față cu Bolojan # PSNews.ro
Fostul ministru de Finanțe, Marcel Boloș, a generat un scanal de proporții după ce a spus că l-a avertizat în mai multe rânduri pe fostul premier Marcel Ciolacu că ”ne ducem în cap cu deficitul”, iar acesta i-ar fi spsu ”că îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. Surse din PNL ne-au explicat că lucrurile au stat […] Articolul Răsturnare de situație în scandalul „organul genital”: Marcel Boloș a explicat adevărata miză de față cu Bolojan apare prima dată în PS News.
Se ascute lupta pentru congresul PSD. Sorin Grindeanu ar fi „executat” doi lideri influenți de filială # PSNews.ro
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a operat câteva mutări în conducerea Camerei Deputaților prin care i-a lăsat fără funcții pe rivalii din partid. În locul lor, Grindeanu a plasat două persoane din organizații fidele, care îi vor aduce voturi consistente la congresul din octombrie. În acest moment, Sorin Grindeanu se așteaptă să apară încă un candidat […] Articolul Se ascute lupta pentru congresul PSD. Sorin Grindeanu ar fi „executat” doi lideri influenți de filială apare prima dată în PS News.
Limba română, predată ca materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui program pilot # PSNews.ro
Limba română devine limbă străină obligatorie în cadrul unui program pilot lansat în sistemul public de învățământ din Franța. Inițiativa, implementată în premieră la un colegiu din Blanc-Mesnil, vizează creșterea treptată a numărului de elevi care studiază româna și extinderea cursului până la nivel liceal. Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Franța, care […] Articolul Limba română, predată ca materie obligatorie în școlile din Franța, în cadrul unui program pilot apare prima dată în PS News.
Fost purtător de cuvânt NATO: Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5. Când poate interveni alianţa # PSNews.ro
Oana Lungescu, fost purtător de cuvânt al NATO, este de părere că acțiunile de tastare ale Rusie pot continua, ca și războiul din Ucraina, dar că „Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5”. O prioritate tot mai evidentă, a spus Oana Lungescu la Digi24 este investiția în sisteme antidrone și de apărare antiaeriană. „Cred […] Articolul Fost purtător de cuvânt NATO: Articolul 4 nu duce nepărat la Articolul 5. Când poate interveni alianţa apare prima dată în PS News.
