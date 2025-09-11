Nicoleta Dragne amână a doua operație: „Nu pot lipsi atât de mult de la muncă”

14:30

Decizia judecătorilor i-a schimbat complet viața lui Marian Vanghelie. Politicianul nu are voie să se apropie de fiica sa și de Oana Mizil timp de jumătate de an, iar vestea l-a adus în lacrimi. Fostul edil spune că va lupta în instanță pentru a-și recăpăta drepturile de tată.