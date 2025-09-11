Albania încearcă să scape de corupție cu un ministru virtual creat de AI. Cine este Diella
StirileProtv.ro, 11 septembrie 2025 18:30
Albania a devenit prima țară din lume care are un ministru AI — nu un ministru pentru inteligența artificială, ci un ministru virtual, alcătuit din pixeli și cod, și alimentat de inteligență artificială.
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:20
Panică într-un cartier din Cluj: un camion a ajuns direct într-un magazin de mobilă # StirileProtv.ro
Accident rutier mai puțin obișnuit joi dimineață în Cluj-Napoca. Un tir a ajuns într-un magazin de la parterul unui bloc după ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului în condiţii de ploaie măruntă.
18:10
Criminal din Buzău, identificat după 23 de ani. Ucigașul este deja după gratii pentru o crimă trasă la indigo # StirileProtv.ro
Procurorii din Buzău au trimis în judecată un bărbat acuzat de o crimă comisă în urmă cu 23 de ani. Inculpatul, aflat deja în penitenciar, ar fi ucis o femeie de 81 de ani.
Acum 2 ore
17:50
Veniturile Rusiei din exportul de petrol și combustibili s-au prăbușit, agravând scăderea economică # StirileProtv.ro
Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul conflictului din Ucraina, a transmis Agenția Internațională pentru Energie (AIE).
17:50
Bulgaria spune că este în pericol mai mare decât Polonia. „Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru” # StirileProtv.ro
Un parlamentar bulgar crede că țara sa se află într-un pericol mai mare decât Polonia de a fi atacată de către Rusia, deoarece dronele rusești pot ajunge mai ușor pe teritoriul bulgar. ”Să nu mai credem că Putin ne este prieten”, spune parlamentarul.
17:40
Franța vrea să introducă româna în școli ca limbă străină obligatorie. Ministerul Educației a lansat proiectul pilot # StirileProtv.ro
Ministerul Educației din Franța a demarat un program pilot prin care elevii vor putea studia limba română în sistemul public de învățământ.
17:10
Asasinarea lui Charlie Kirk. Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # StirileProtv.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump - un tânăr major.
17:10
Prețul invaziei: Moscova vrea să majoreze TVA la 22% pentru a acoperi gaura bugetară provocată de cheltuielile militare # StirileProtv.ro
Guvernul rus discută creșterea taxei pe valoarea adăugată (TVA) pe fondul unui deficit bugetar în creștere din cauza cheltuielilor militare, relatează The Bell, citând surse, scrie publicația independentă Meduza.
17:00
Ungaria organizează ”cea mai complexă operațiune militară”, în paralel cu exercițiile Rusiei | VIDEO & FOTO # StirileProtv.ro
Ungaria găzduiește ”cea mai complexă operațiune militară” a sa, la care participă întreaga armată maghiară, alături de alte trupe NATO. Operațiunea Adaptive Hussars 2025 se desfășoară în contextul exercițiilor militare Zapad, anunțate de Rusia.
Acum 4 ore
16:30
Primarul Iașiului: ”Ce n-a reuşit clasa politică, Parlamentul, 30 de ani, a reuşit nenorocitul de război din Ucraina” # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a comentat, joi, posibilitatea ca tronsoanele care fac parte din ”autostrada Moldovei”, respectiv Paşcani - Iaşi – Ungheni şi Paşcani – Siret, să fie construite cu finanţare prin mecanismul european SAFE
16:20
Prins de DNA în Delta Dunării când primea 60.000 euro. Ceruse 180.000 euro ca să intervină într-un dosar al Codruței Kovesi # StirileProtv.ro
Un bărbat a fost prins în flagrant de DNA în timp ce primea o mită de 60.000 de euro, într-un complex turistic din Delta Dunării, de la o persoană căreia îi promisese că poate influența magistrații care îl judecau într-un dosar al Parchetului European.
16:20
Studenții de la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca vor putea face practică în penitenciare # StirileProtv.ro
Universitatea "Babeş-Bolyai" (UBB) din Cluj-Napoca anunţă că a încheiat un protocol de colaborare cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru formarea profesională şi cercetare aplicată în diferite domenii.
16:10
Statul român cumpără un avion, din bani europeni. Cum arată aeronava care va păzi frontierele României # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărăre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţionarea unui Avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe şi şi controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene.
16:10
UE virează încă 1 miliard de euro către Ucraina, în cadrul unui sprijin total de peste 170 de miliarde # StirileProtv.ro
Comisia Europeană a plătit Ucrainei cea de a opta tranşă a împrumutului său excepţional de asistenţă macrofinanciară, în valoare de 1 miliard de euro, consolidând şi mai mult rolul UE ca cel mai mare donator al Ucrainei.
16:10
Un îngrijitor a fost ucis de lei sub ochii turiștilor la Safari World din Bangkok. „L-a apucat din spate” # StirileProtv.ro
Un îngrijitor de grădină zoologică din Bangkok a fost ucis de lei, au anunţat miercuri oficiali thailandezi, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la siguranţa angajaţilor, transmite AFP.
16:10
Prima discuție Hegseth–Dong Jun: SUA nu caută conflict cu China, dar își vor apăra interesele în Asia-Pacific # StirileProtv.ro
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut prima sa discuţie cu omologul chinez şi a subliniat că Statele Unite nu caută conflictul cu China, dar îşi vor proteja interesele vitale în regiunea Asia-Pacific, a anunţat miercuri Pentagonul.
16:00
Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în faţa gravei crize umanitare din Fâşia Gaza # StirileProtv.ro
Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de criza umanitară „catastrofală” din Fâşia Gaza şi cere UE să ia măsuri urgente.
15:40
ELCEN l-a numit pe Mihai Volf director general interimar în contextul anchetei DNA pentru luare de mită # StirileProtv.ro
Consiliul de Administraţie al ELCEN s-a întrunit de urgenţă şi a decis numirea lui Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al companiei, în funcţia de director general interimar.
15:40
Ce conține programul PSD, de care coaliția nu știa nimic, ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” # StirileProtv.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”.
15:40
Grindeanu: Da, alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşim, dacă vrem să continuăm în coaliţie # StirileProtv.ro
Sorin Grindeanu, a declarat joi că alegerile din Bucureşti reprezintă un punct pe care trebuie să îl depăşească, dacă vor să continue în coaliţie, el arătând că aceste alegeri au potenţial foarte mare care să ducă la o posibilă explozie.
15:20
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Tribunalul București a respins contestația fostului candidat la prezidențiale # StirileProtv.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, a decis definitiv, joi, Tribunalul Bucureşti.
Acum 6 ore
14:40
Programul Rabla 2025 ar putea fi lansat săptămâna viitoare. Noi detalii anunțate de Ministerul Mediului # StirileProtv.ro
Programul „Rabla” pentru anul în curs ar putea fi lansat la începutul săptămânii viitoare, a anunţat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
14:30
Guvernul a aprobat. Primii bani pentru cardurile sociale în valoare totală de 250 de lei vor intra în luna septembrie # StirileProtv.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei.
14:30
Dronele ruse doborâte de Polonia ar fi vizat un hub logistic. Spațiul era folosit pentru transportul de arme spre Ucraina # StirileProtv.ro
NATO presupune că mai multe dintre presupusele drone ruse care au invadat spaţiul aerian polonez miercuri dimineaţă devreme au vizat un hub logistic polonez folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, a relatat joi Der Spiegel, citat de EFE.
14:20
China a inaugurat cel mai mare pod suspendat din lume, după un proiect inovator. Are cale ferată, autostradă și șosea | VIDEO # StirileProtv.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume a fost deschis marți traficului în estul Chinei și leagă orașele Changzhou și Taizhou. Colosul de oțel a redus durata călătoriei de la peste o oră la doar 20 de minute.
14:00
Bărbatul din Sibiu care a căzut cu trotineta electrică este în stare gravă. Nu purta cască de protecție # StirileProtv.ro
Un bărbat de 58 de ani se află în stare gravă, la spital, după ce a căzut cu trotineta electrică pe o stradă din Mediaș, județul Sibiu. Omul nu purta cască de protecție, deși legea impune acest lucru.
14:00
Luni, 15 septembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele și recitalurile din stagiunile 2025 # StirileProtv.ro
Biletele individuale la concertele și recitalurile din Stagiunea Simfonică și Stagiunea Camerală 2025-2026 ale Filarmonicii George Enescu vor fi puse în vânzare luni, 15 septembrie 2025.
13:50
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Trei ani și o lună pentru accesarea ilegală a bazei de date MAI # StirileProtv.ro
Victor Micula, fiul omului de afaceri Viorel Micula, a fost condamnat la trei ani și o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazei de date a MAI.
13:50
Topul pensiilor din România. Diferența dintre un veteran de război și un magistrat și dintre un deținut politic și un deputat # StirileProtv.ro
La începutul acestui an în sistemul public de pensii erau înregistrați circa 4,7 milioane de pensionari, dintre care 3,77 la limită de vârstă și aproape 400.000 cu pensii de invaliditate. Acestora li se adaugă însă și alte categorii.
13:40
O bacterie rezistentă la medicamente se răspândește ”rapid” în spitalele europene. România, printre țările cu multe cazuri # StirileProtv.ro
O ciupercă rezistentă la medicamente se răspândește „rapid” în spitalele din Europa, autoritățile din domeniul sănătății solicitând eforturi suplimentare pentru a o ține sub control.
13:30
SUA vor vinde rachete în valoare de un miliard de dolari Finlandei, ţară membră NATO care are frontieră extinsă cu Rusia # StirileProtv.ro
Statele Unite au anunţat că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate şi echipamente asociate în valoare de peste un miliard de dolari către Finlanda, ţară membră a NATO care are o frontieră extinsă cu Rusia.
13:30
Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța # StirileProtv.ro
Un nou complex funerar tip hipogeu, situat într-o necropolă romană la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis, a fost recent descoperit de arheologi, au informat joi reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa.
13:00
Rezultate loto joi, 11 septembrie, la 6/49 și 5/40. Reportul a ajuns la 2,79 milioane doar la Noroc # StirileProtv.ro
Rezultate loto din 11 septembrie 2025. Loteria Română a organizat joi noi extrageri la Loto 6/49, Loto 5/40, Joker, Noroc, Noroc Plus, Super Noroc, după ce la ultima extragere s-a înregistrat un report de 28,63 milioane de lei numai la la 6/49.
Acum 8 ore
12:40
Prima măsură luată de Polonia după ce drone rusești i-au invadat spațiul aerian. Varșovia a cerut ajutor NATO # StirileProtv.ro
Polonia a impus restricţii de zbor la graniţa estică cu Belarus şi Ucraina, după incursiuni multiple ale unor drone în spaţiul său aerian, a anunţat joi Comandamentul Operaţional al Forţelor Armate, informează Reuters.
12:20
Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite # StirileProtv.ro
O explozie a unui camion cu gaz care a generat o „undă de șoc” în Mexico City, miercuri, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit 90, potrivit procuraturii orașului.
12:10
Ultimele cuvinte ale lui Charlie Kirk, activistul conservator împușcat pe scenă, în timpul unui discurs. Momentul, parcă ales # StirileProtv.ro
Charlie Kirk a fost împușcat mortal miercuri la Universitatea Utah Valley, iar ultimele cuvinte ale activistului conservator înainte de a fi împușcat mortal sunt distribuite masiv pe rețelele de socializare.
12:00
Institutul Național de Statistică: În luna august, facturile la energie au crescut cu 65% față de 2024 # StirileProtv.ro
Energia electrică s-a scumpit cel mai mult în luna august, cu 65,73% față de anul trecut şi cu 2,56% faţă de luna precedentă, arată datele Institutului Naţional de Statistică.
12:00
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență după încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia # StirileProtv.ro
La cererea Poloniei, Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a aborda încălcarea spațiului aerian polonez de către Rusia, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, transmite Reuters.
11:50
Banii de la UE pentru apărare, folosiți la refacerea căilor ferate. „Facem autostrăzi, dar tehnica militară merge cu trenul” # StirileProtv.ro
Asociația Pro Infrastructură salută, joi, succesul României în cadrul programului SAFE, unde primește a doua cea mai mare alocare financiară, dar atrage atenția că „tehnica militară merge cu trenul” și cere includerea infrastructurii feroviare.
11:50
Propunerea României pentru Premiile Oscar 2026: un film care vorbește cu umor despre teme incomode # StirileProtv.ro
PARTENERIAT - Filmul care va reprezenta România la categoria Cel Mai Bun Film Internațional al Premiilor Academiei Americane de Film (Premiile Oscar) 2026 este „Jaful Secolului”, regizat de Teodora Ana Mihai, după scenariul lui Cristian Mungiu.
11:30
George Simion, după uciderea lui Charlie Kirk: ”Nu au reușit să-l ucidă pe președintele Trump, dar i-au ucis prietenul” # StirileProtv.ro
Liderul AUR, George Simion, a comentat uciderea lui Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua X.com.
11:30
Fiica lui Kim Jong Un, Kim Ju Ae, avansată ca posibilă succesoare a dinastiei. Confirmarea serviciilor sud-coreene # StirileProtv.ro
Fiica liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ju Ae, care l-a însoțit în vizita sa la Beijing la începutul lunii septembrie, este avansată în poziția de posibilă succesoare a acestuia, potrivit serviciilor de informații sud-coreene.
11:10
Abonații din peste 50 de țări vor avea o calitate mai bună audio pe Spotify. Ce este sunetul lossless # StirileProtv.ro
La patru ani de când a promis prima oară că va introduce sunet lossless, Spotify anunţă acum că acesta va fi, în curând, disponibil abonaţilor.
11:10
Un bărbat care a comis o crimă în 2002, prins după 23 de ani. Va fi judecat pentru omor deosebit de grav # StirileProtv.ro
Autorul unui omor deosebit de grav din ianuarie 2002 a fost identificat după 23 de ani. Este în penitenciar pentru o crimă din septembrie 2002 și, în timpul detenției, a fost condamnat și pentru ultraj, după ce a atacat un gardian.
11:00
Nano Banana, inovația Gemini de la Google prin care oricine poate să ajungă într-o scenă de film # StirileProtv.ro
Pe internet a apărut un nou trend cu imagini generate de Inteligența Artificială: oamenii vor să se vadă fie în diferite epoci, fie transformați în figurine de colecție.
11:00
Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România # StirileProtv.ro
PARTENERIAT - Prima ediție NOD International Literary Rights Festival – festivalul care conectează industriile creative din România – are loc în perioada 25–28 septembrie 2025 la Brașov.
11:00
Politicieni din cel puțin 51 de țări au folosit retorică anti-LGBTQ+ în alegeri. România, dată ca exemplu pozitiv - raport # StirileProtv.ro
Politicieni din cel puțin 51 de țări au recurs, anul trecut, la retorică homofobă sau transfobă în timpul campaniilor electorale, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o „amenințare străină”, până la condamnarea așa-numitei „ideologii de gen”.
Acum 12 ore
10:50
VIDEO. Mesajul îndurerat al președintelui Donald Trump, după moartea lui Charlie Kirk: ”Sunt cuprins de durere și furie” # StirileProtv.ro
Președintele Donald Trump și-a exprimat ”durerea și furia” cu privire la uciderea lui Charlie Kirk și a dat vina pe retorica „stângii radicale” într-o înregistrare video realizată în Biroul Oval.
10:50
Corina Caragea, imagini de vis din vacanță: „Nu cred că există pe Pământ un loc mai frumos de atât!”. Ce destinație a ales # StirileProtv.ro
Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV și-a impresionat din nou fanii și prietenii cu cea mai recentă destinație de vacanță.
10:40
Lipsa de fier poate duce la palpitații. Cum aflăm dacă avem anemie și cum o tratăm # StirileProtv.ro
Palpitațiile pot apărea din cauza tiroidei, dar și pentru că fierul din organism nu e suficient. Hormonii tiroidieni în exces fac inima să bată mai repede, dar și anemia determină inima să bată excesiv, la cel mai mic efort.
