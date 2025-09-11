Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate

G4Media, 11 septembrie 2025 18:30

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane...   © G4Media.ro.

Alte ştiri de G4Media

Acum 15 minute
18:40
Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie trans și antifascistă” G4Media
Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau inscripționate cu „ideologie transgender și antifascistă", a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The...
18:40
Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui al doilea pod la Ruse, pentru reducerea aglomerației G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent...
18:40
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni G4Media
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar...
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:20
Judecătoarea Lia Savonea a admis plângerile Grivco şi ale altor inculpaţi condamnaţi din dosarul lui Dan Voiculescu împotriva deciziei de clasare a dosarului fostei judecătoare Camelia Bogdan / Savonea a constatat că dosarul Cameliei Bogdan s-a prescris G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 septembrie, plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și...
18:20
Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa G4Media
Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează...
18:10
Hongqi pregătește lansarea a 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028 G4Media
Producătorul auto chinez de lux Hongqi a anunțat că intenționează să lanseze 15 modele electrice și hibride pe piața europeană până în 2028, acoperind 25...
18:10
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri G4Media
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit...
18:10
Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot într-un gimnaziu din regiunea pariziană, anunțat de Ambasada României G4Media
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie"...
18:00
Un ofițer Hezbollah capturat de armata israeliană, oferit ca schimb pentru o savantă israeliană reținută în Irak G4Media
Presa iraniană relatează că ofițerul  Imad Amhaz – capturat de comando-urile israeliene în Liban – a fost eliberat împreună cu un alt terorist în schimbul...
18:00
EXCLUSIV Cu două luni înainte de a fi numit șef al Companiei Naționale Aeroporturi, cu salariu de 70.000 lei pe lună, Bogdan Mîndrescu (numit pe filieră PSD) a fost amendat cu 10.000 de lei de Ministerul de Finanțe pentru că ar fi comis nereguli în bugetul Ministerului Transporturilor unde era secretar de stat G4Media
Proaspătul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, Bogdan Stelian Mîndrescu, s-a confruntat recent cu o situație rară pentru un șef de instituție...
18:00
Irlanda amenință că se va retrage de la Eurovision dacă Israelul participă G4Media
Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa", potrivit BBC. Într-o declarație, RTÉ a...
Acum 2 ore
17:50
24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene din New York: Un supraviețuitor își amintește cum a fost salvat de câinele lui (VIDEO) G4Media
Ziua de 11 septembrie 2001 începuse în mod obișnuit pentru Michael Hingson, un bărbat care lucra la etajul 78 din Turnul de Nord din New...
17:50
Sprijinul pentru monarhia britanică este la cel mai scăzut nivel de când au început înregistrările (Sondaj de opinie) G4Media
În 2024, aproximativ jumătate (51%) sprijină monarhia în Marea Britanie, cel mai scăzut nivel de sprijin înregistrat de când Centrul Național pentru Cercetări Sociale (NatCen)...
17:50
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire...
17:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate", pentru că ar însemn „o instabilitate...
17:40
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de Euro G4Media
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat  astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin,...
17:30
Un tribunal din Italia declară nelegitimă blocarea de către guvernul Meloni a unui velier care salva migranţi G4Media
Tribunalul din oraşul sicilian Agrigento a suspendat joi blocarea administrativă a velierului Trotamar III al ONG-ului german Compac Collective impusă de guvernul italian condus de...
17:30
Nicușor Dan: Mandatul șefilor parchetelor expiră în primăvară și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât să dinamizăm lupta anticorupție și să eficientizăm activitatea curentă G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interivu difuzat joi de B1TV, că până în primăvară, când expiră mandatul actualilor șefi ai parchetelor, va avea „o...
17:30
Djokovic rupe legătura cu Belgradul: „Fiul favorit” al Serbiei se stabilește în Grecia G4Media
Relația dintre Novak Djokovic și țara sa natală trece printr-un moment tensionat, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul lider ATP a trecut de la statutul de...
17:20
Ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah se accelerează / Suspiciuni de corupție și spălare de bani legate de China G4Media
Imunitate ridicată, percheziții simultane în trei orașe din două țări: justiția germană a accelerat joi ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah, suspectat...
17:20
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la aeroportul Băneasa / Prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa "Aurel Vlaicu" 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea...
17:10
Anchetatorii au găsit arma crimei în cazul asasinării lui Charlie Kirk, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul G4Media
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect...
17:10
Municipiul Bistriţa candidează pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027 / Alba Iulie este Capitala Tineretului din România în 2026 G4Media
Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a anunţat joi că a depus candidatura municipiului pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027, ca parte a...
17:10
Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor G4Media
Oana Țoiu a avut o întâlnire cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice, în cursul căreia a discutat despre situația din Orientul Mijlociu, în special despre evoluțiile...
17:00
FOTO Lynk & Co 08 a avut debutul la București. SUV-ul plug-in hybrid chinezesc vizează clasa premium G4Media
Lynk & Co România a prezentat oficial modelul 08, un SUV plug-in hybrid care mizează pe autonomie electrică declarată de până la 200 kilometri WLTP...
17:00
Nicușor Dan, despre serviciile secrete: A existat o interferență în jocul politic, de-a lungul anilor / Întotdeauna există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri / E o discuție care a început despre numirea unui șef civil G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic, de-a lungul anilor...
Acum 4 ore
16:50
Merluciu la tigaie cu garnitură de ciuperci, ardei și fenicul/ Poți găti peștele și în cuptor sau friteuză G4Media
Este un preparat elegant, ușor și sănătos, potrivit pentru un prânz sau o cină rafinată. Peștele alb precum merluciul are o textură delicată și se...
16:50
Nicuşor Dan: România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse, de 10 ani. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse de 10 ani, el arătând că sunt o grămadă de...
16:50
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru G4Media
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez,...
16:50
Nicușor Dan, după ce AUR a cerut Guvernului să nu contracteze creditele pentru Apărare prin programul SAFE: Este pur, pur populism / De ce îți pui paratrăsnet pe casă? Ca să nu-ți ia casa foc G4Media
Președintele Nicușor Dan a calificat drept "populism pur" cererea partidului extremist AUR ca Guvernul să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE...
16:50
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile /FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal G4Media
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor, transmite News.ro. "În temeiul art. 85...
16:40
Rusia va organiza alegeri locale şi regionale în pofida atacurilor cu drone din partea Ucrainei G4Media
Preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ela Pamfilova, a asigurat joi că vor fi organizate alegeri locale şi regionale între 12 şi 14 septembrie,...
16:30
Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă G4Media
În cadrul programului PSD de relansare a economiei, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional,...
16:20
Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 milioane lei pentru asigurarea tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România / 134 de pacienţi s-au tratat în străinătate de la începutul anului G4Media
Guvernul a suplimentat, în şedinţa de joi, bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii...
16:20
Georgia a arestat doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară de explozibili G4Media
Serviciul de securitate georgian a reţinut doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară a 2,4 kg de hexogen din Turcia, a informat...
16:20
Secretarul general al Guvernului: Cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul / Comisia de Prognoză estimează o creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, puţin faţă potenţialul real al economiei, estimat la 3% G4Media
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei...
16:20
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez G4Media
Letonia îşi va închide spaţiul aerian de-a lungul frontierelor estice cu Rusia şi Belarus, începând cu ora 15:00 GMT, joi, iar măsura va fi în...
16:20
Guvernul a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe / Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei / 90% sunt bani europeni G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei...
16:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Alicante sărbătoresc împreună, cu mâncare românească, și zile de naștere și sărbători ale comunității G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai...
16:10
Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliția Română G4Media
Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale pe domeniile online administrate de Ministerul de Interne. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate...
16:10
Fost viceprimar al municipiului Arad, cercetat pentru abuz în serviciu pentru angajări fictive la Compania de Transport Public G4Media
Fostul viceprimar al municipiului Arad, Ilie Cheşa, care anul trecut a candidat pentru funcţia de primar la Arad din partea PSD, a fost audiat, joi,...
16:00
Cresc de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea pomilor și a băncilor din parcurile bucureștene, dar amenzile maxime pentru firmele care taie copaci rămân neschimbate – proiect de hotărâre a primăriei G4Media
Primăria București a lansat joi în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi...
15:50
Avioane F-35 și F-16 pentru a distruge drone din polistiren: După incursiunea rusă în Polonia, experții consideră că NATO nu este pregătit pentru un război cu drone G4Media
După interceptarea dronelor militare care se presupune că au fost lansate de Rusia în spațiul aerian polonez în noaptea de marți spre miercuri, țările NATO...
15:40
Tânăr din Satu Mare condamnat la închisoare cu executare după ce a ucis un câine și a încercat să-și justifice fapta invocând probleme psihice G4Media
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Berveni, județul Satu Mare, a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Oradea la 1...
15:30
Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Epstein G4Media
Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile sale cu defunctul pedofil...
15:30
Max Verstappen alege cel mai bun pilot din Formula 1 G4Media
Max Verstappen a fost provocat, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, să-l nominalizeze pe cel mai bun pilot de pe grila de start din Formula 1....
15:20
Bărbat reținut de DNA pentru trafic de influență / A fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror într-un dosar penal intrumentat de Parchetul European G4Media
Suspectul de trafic de influență va fi adus joi, 11 septembrie, în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că...
15:00
Două magazine online din România critică impozitul minim pe cifra de afaceri: Frânează investițiile în comerțul electronic și transferă costuri suplimentare către consumatori G4Media
Aplicat din 2024, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), deși conceput pentru a crește veniturile la buget, are efecte contrare, în special în comerțul...
15:00
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție / Trebuie evitate combinațiile de câte doi din trei care să ducă la izolarea PSD G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la...
