Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate
G4Media, 11 septembrie 2025 18:30
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane...
• • •
Acum 15 minute
18:40
Gloanțele lunetistului care a tras în Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie trans și antifascistă” # G4Media
Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau inscripționate cu „ideologie transgender și antifascistă", a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru The...
18:40
Premierul Ilie Bolojan și șeful Guvernului bulgar au discutat despre construcția unui al doilea pod la Ruse, pentru reducerea aglomerației # G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a avut joi o discuție telefonică cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Cei doi oficiali au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent...
18:40
Belarusul a eliberat 52 de deţinuţi de diverse naţionalităţi şi a obţinut de la Trump relaxarea unor sancţiuni. Toţi străinii eliberaţi sunt europeni # G4Media
Belarusul, aliat al Moscovei, a eliberat joi 52 de deţinuţi de diferite naţionalităţi, după un apel în acest sens al preşedintelui american Donald Trump, iar...
Acum 30 minute
18:30
Guvernul a aprobat hotărârea privind lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane fizice/ Procesul de înscriere a rămas acelaşi, la fel şi valoarea voucherelor, cu excepţia maşinilor electrice, unde s-a redus la jumătate # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, hotărârea care prevede lansarea unui nou program Rabla Auto pentru persoane...
Acum o oră
18:20
Judecătoarea Lia Savonea a admis plângerile Grivco şi ale altor inculpaţi condamnaţi din dosarul lui Dan Voiculescu împotriva deciziei de clasare a dosarului fostei judecătoare Camelia Bogdan / Savonea a constatat că dosarul Cameliei Bogdan s-a prescris # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis joi, 11 septembrie, plângerile formulate de Compania de Cercetări Aplicative și Investiții SA, Grupul Industrial Voiculescu și...
18:20
Investigație Context.ro: Propagandiștii Rusiei și susținătorii AUR, umăr la umăr în campania de la Chișinău: Moldova are de ales între credință și Europa # G4Media
Fabrica de ficțiuni electorale susținută de Rusia și-a turat motoarele: O grupare finanțată de Fundația Eurasia, organizație inclusă pe lista de sancțiuni a SUA, promovează...
18:10
Producătorul auto chinez de lux Hongqi a anunțat că intenționează să lanseze 15 modele electrice și hibride pe piața europeană până în 2028, acoperind 25...
18:10
MOL şi O&GD au descoperit un nou zăcământ petrolier, în Ungaria, la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri # G4Media
MOL şi O&GD anunţă că au descoperit un nou zăcământ petrolier la o adâncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de Galgahévíz, Ungaria. Potrivit...
18:10
Franța vrea să introducă limba română în școli ca limba străină 2 – program pilot într-un gimnaziu din regiunea pariziană, anunțat de Ambasada României # G4Media
Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie"...
18:00
Un ofițer Hezbollah capturat de armata israeliană, oferit ca schimb pentru o savantă israeliană reținută în Irak # G4Media
Presa iraniană relatează că ofițerul Imad Amhaz – capturat de comando-urile israeliene în Liban – a fost eliberat împreună cu un alt terorist în schimbul...
18:00
EXCLUSIV Cu două luni înainte de a fi numit șef al Companiei Naționale Aeroporturi, cu salariu de 70.000 lei pe lună, Bogdan Mîndrescu (numit pe filieră PSD) a fost amendat cu 10.000 de lei de Ministerul de Finanțe pentru că ar fi comis nereguli în bugetul Ministerului Transporturilor unde era secretar de stat # G4Media
Proaspătul director general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) SA, Bogdan Stelian Mîndrescu, s-a confruntat recent cu o situație rară pentru un șef de instituție...
18:00
Postul de televiziune irlandez RTÉ a declarat că se va retrage de la Eurovision 2026 „dacă Israelul va participa", potrivit BBC. Într-o declarație, RTÉ a...
Acum 2 ore
17:50
24 de ani de la atacul asupra Turnurilor Gemene din New York: Un supraviețuitor își amintește cum a fost salvat de câinele lui (VIDEO) # G4Media
Ziua de 11 septembrie 2001 începuse în mod obișnuit pentru Michael Hingson, un bărbat care lucra la etajul 78 din Turnul de Nord din New...
17:50
Sprijinul pentru monarhia britanică este la cel mai scăzut nivel de când au început înregistrările (Sondaj de opinie) # G4Media
În 2024, aproximativ jumătate (51%) sprijină monarhia în Marea Britanie, cel mai scăzut nivel de sprijin înregistrat de când Centrul Național pentru Cercetări Sociale (NatCen)...
17:50
Nicuşor Dan, despre procentul de 40% al AUR: Nu cred că arată o mare iubire faţă de nişte politicieni care conduc partidul ăla, ci arată o dezamăgire profundă şi o lipsă de speranţă faţă de modul în care cei care sunt acum la putere pot să conducă # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre procentul de 40% al AUR, din ultimul sondaj de opinie, că nu crede că arată o mare iubire...
17:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de alegeri anticipate, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul ăsta # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că „nu se pune problema de alegeri anticipate", pentru că ar însemn „o instabilitate...
17:40
Ministerul Apărării din Suedia, nou pachet de sprijin pentru Ucraina în valoarea de peste 4,2 miliarde de Euro # G4Media
Ministrul Apărării din Suedia, Pal Jonson, a anunțat astăzi un nou ajutor aprobat de guvernul țării sale pentru Ucraina. „Este al 20-lea pacget de sprijin,...
17:30
Un tribunal din Italia declară nelegitimă blocarea de către guvernul Meloni a unui velier care salva migranţi # G4Media
Tribunalul din oraşul sicilian Agrigento a suspendat joi blocarea administrativă a velierului Trotamar III al ONG-ului german Compac Collective impusă de guvernul italian condus de...
17:30
Nicușor Dan: Mandatul șefilor parchetelor expiră în primăvară și până atunci o să am o evaluare foarte temeinică despre cine să fie astfel încât să dinamizăm lupta anticorupție și să eficientizăm activitatea curentă # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interivu difuzat joi de B1TV, că până în primăvară, când expiră mandatul actualilor șefi ai parchetelor, va avea „o...
17:30
Relația dintre Novak Djokovic și țara sa natală trece printr-un moment tensionat, transmite Gazzetta dello Sport. Fostul lider ATP a trecut de la statutul de...
17:20
Ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah se accelerează / Suspiciuni de corupție și spălare de bani legate de China # G4Media
Imunitate ridicată, percheziții simultane în trei orașe din două țări: justiția germană a accelerat joi ancheta împotriva deputatului german de extremă dreapta Maximilian Krah, suspectat...
17:20
Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la aeroportul Băneasa / Prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa "Aurel Vlaicu" 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea...
17:10
Anchetatorii au găsit arma crimei în cazul asasinării lui Charlie Kirk, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # G4Media
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect...
17:10
Municipiul Bistriţa candidează pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027 / Alba Iulie este Capitala Tineretului din România în 2026 # G4Media
Primarul Bistriţei, Gabriel Lazany, a anunţat joi că a depus candidatura municipiului pentru titlul de Capitală a Tineretului din România – 2027, ca parte a...
17:10
Ministrul de Externe, după întâlnirea cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice: Am subliniat urgența extinderii accesului umanitar în Gaza, precum și a unui acord reînnoit de încetare a focului și eliberare a ostaticilor # G4Media
Oana Țoiu a avut o întâlnire cu ambasadorii Organizației Cooperării Islamice, în cursul căreia a discutat despre situația din Orientul Mijlociu, în special despre evoluțiile...
17:00
FOTO Lynk & Co 08 a avut debutul la București. SUV-ul plug-in hybrid chinezesc vizează clasa premium # G4Media
Lynk & Co România a prezentat oficial modelul 08, un SUV plug-in hybrid care mizează pe autonomie electrică declarată de până la 200 kilometri WLTP...
17:00
Nicușor Dan, despre serviciile secrete: A existat o interferență în jocul politic, de-a lungul anilor / Întotdeauna există interese ale altor state, dar n-aș zice că au fost influențe pe alegeri / E o discuție care a început despre numirea unui șef civil # G4Media
Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu difuzat joi de B1TV, că a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic, de-a lungul anilor...
Acum 4 ore
16:50
Merluciu la tigaie cu garnitură de ciuperci, ardei și fenicul/ Poți găti peștele și în cuptor sau friteuză # G4Media
Este un preparat elegant, ușor și sănătos, potrivit pentru un prânz sau o cină rafinată. Peștele alb precum merluciul are o textură delicată și se...
16:50
Nicuşor Dan: România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse, de 10 ani. Sunt o grămadă de instituţii care nu funcţionează, e un stat în care nu există suficientă grijă faţă de interacţiunea cu cetăţeanul # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că România este sub război hibrid al Federaţiei Ruse de 10 ani, el arătând că sunt o grămadă de...
16:50
Parlamentul spaniol a respins proiectul-pilot al guvernului lui Pedro Sánchez pentru reducerea timpului de lucru # G4Media
Deputaţii spanioli au respins miercuri un proiect de lege care prevedea reducerea timpului de lucru săptămânal, una dintre promisiunile emblematice ale prim-ministrului socialist Pedro Sánchez,...
16:50
Nicușor Dan, după ce AUR a cerut Guvernului să nu contracteze creditele pentru Apărare prin programul SAFE: Este pur, pur populism / De ce îți pui paratrăsnet pe casă? Ca să nu-ți ia casa foc # G4Media
Președintele Nicușor Dan a calificat drept "populism pur" cererea partidului extremist AUR ca Guvernul să nu contracteze creditele de 16,7 miliarde euro prin instrumentul SAFE...
16:50
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile /FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal # G4Media
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor, transmite News.ro. "În temeiul art. 85...
16:40
Rusia va organiza alegeri locale şi regionale în pofida atacurilor cu drone din partea Ucrainei # G4Media
Preşedinta Comisiei Electorale Centrale (CEC) din Rusia, Ela Pamfilova, a asigurat joi că vor fi organizate alegeri locale şi regionale între 12 şi 14 septembrie,...
16:30
Rogobete propune extinderea capacităţii de producţie pentru medicamente / Doar 8% din necesarul de medicamente este acoperit de producţia internă # G4Media
În cadrul programului PSD de relansare a economiei, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune extinderea capacităţii de producţia pentru medicamente şi molecule biosimilare la nivel naţional,...
16:20
Bugetul Ministerului Sănătăţii, suplimentat cu 20 milioane lei pentru asigurarea tratamentelor medicale în străinătate pentru pacienţii care nu pot fi trataţi în România / 134 de pacienţi s-au tratat în străinătate de la începutul anului # G4Media
Guvernul a suplimentat, în şedinţa de joi, bugetul Ministerului Sănătăţii cu suma de 20 milioane lei pentru plata tratamentelor medicale efectuate în străinătate pentru pacienţii...
16:20
Georgia a arestat doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară de explozibili # G4Media
Serviciul de securitate georgian a reţinut doi cetăţeni ucraineni pentru tentativă de introducere ilegală în ţară a 2,4 kg de hexogen din Turcia, a informat...
16:20
Secretarul general al Guvernului: Cea mai bună metodă de a descreşte deficitul bugetar este să creşti PIB-ul / Comisia de Prognoză estimează o creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, puţin faţă potenţialul real al economiei, estimat la 3% # G4Media
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei...
16:20
Letonia îşi închide timp de o săptămână spaţiul aerian de-a lungul frontierelor cu Rusia şi Belarus, după ce mai multe drone au pătruns în spațiul aerian polonez # G4Media
Letonia îşi va închide spaţiul aerian de-a lungul frontierelor estice cu Rusia şi Belarus, începând cu ora 15:00 GMT, joi, iar măsura va fi în...
16:20
Guvernul a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei externe / Valoarea totală a achiziţiei se ridică la 163,7 milioane lei / 90% sunt bani europeni # G4Media
Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, o Hotărâre de Guvern prin care a creat cadrul legal pentru achiziţioonarea unui avion Frontex, necesar supravegherii frontierei...
16:10
VIDEO | De la Sarmale la Tapas | Românii din Alicante sărbătoresc împreună, cu mâncare românească, și zile de naștere și sărbători ale comunității # G4Media
În Alicante, ca pretutindeni în diasporă, comunitatea românească s-a reunit în cadrul unei Asociații, Zestrea României, pentru a rămâne aproape de tradițiile și limba de acasă, dar mai...
16:10
Site fals, care clona pagina oficială a noii cărți electronice de identitate, a fost blocat de Poliția Română # G4Media
Polițiștii le recomandă românilor să nu acceseze decât sursele oficiale pe domeniile online administrate de Ministerul de Interne. „Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate...
16:10
Fost viceprimar al municipiului Arad, cercetat pentru abuz în serviciu pentru angajări fictive la Compania de Transport Public # G4Media
Fostul viceprimar al municipiului Arad, Ilie Cheşa, care anul trecut a candidat pentru funcţia de primar la Arad din partea PSD, a fost audiat, joi,...
16:00
Cresc de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea pomilor și a băncilor din parcurile bucureștene, dar amenzile maxime pentru firmele care taie copaci rămân neschimbate – proiect de hotărâre a primăriei # G4Media
Primăria București a lansat joi în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi...
15:50
Avioane F-35 și F-16 pentru a distruge drone din polistiren: După incursiunea rusă în Polonia, experții consideră că NATO nu este pregătit pentru un război cu drone # G4Media
După interceptarea dronelor militare care se presupune că au fost lansate de Rusia în spațiul aerian polonez în noaptea de marți spre miercuri, țările NATO...
15:40
Tânăr din Satu Mare condamnat la închisoare cu executare după ce a ucis un câine și a încercat să-și justifice fapta invocând probleme psihice # G4Media
Un tânăr în vârstă de 20 de ani din comuna Berveni, județul Satu Mare, a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Oradea la 1...
15:30
Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Marii Britanii în SUA din cauza legăturilor cu Epstein # G4Media
Lordul Mandelson a fost demis din funcția de ambasador al Regatului Unit în SUA, în urma unor noi dezvăluiri despre legăturile sale cu defunctul pedofil...
15:30
Max Verstappen a fost provocat, într-un interviu pentru Mundo Deportivo, să-l nominalizeze pe cel mai bun pilot de pe grila de start din Formula 1....
15:20
Bărbat reținut de DNA pentru trafic de influență / A fost prins în flagrant când primea 60.000 de euro pentru a-i determina pe judecătorii Tribunalului București să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror într-un dosar penal intrumentat de Parchetul European # G4Media
Suspectul de trafic de influență va fi adus joi, 11 septembrie, în fața Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă, fiind acuzat că...
15:00
Două magazine online din România critică impozitul minim pe cifra de afaceri: Frânează investițiile în comerțul electronic și transferă costuri suplimentare către consumatori # G4Media
Aplicat din 2024, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), deși conceput pentru a crește veniturile la buget, are efecte contrare, în special în comerțul...
15:00
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție / Trebuie evitate combinațiile de câte doi din trei care să ducă la izolarea PSD # G4Media
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la...
