Presshub: Beniamin Lup, bărbatul cu două soții decedate în condiții suspecte, demis din funcția de director european al UNCAGED
Aktual24, 11 septembrie 2025 18:30
Presshub a primit în 9 septembrie 2025 o declarație semnată de Kim Westfall, fondatoarea organizației americane UNCAGED. Organizația americană a fost până recent principalul finanțator al Asociației WorldTeach conduse de Beniamin Lup, cu obiect de activitate combaterea traficului uman. Totodată UNCAGED, care vira anual în jur de un milion de dolari în contul Asociației WorldTeach, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
18:50
Replica dură a lui Godină pentru fostul judecător Toni Neacșu: ”Eu aș crăpa de rușine să ajung pușcăriaș din polițist/ Eu nu fur, nu falsific” # Aktual24
Polițistul Marian Godină are o replică foarte dură la adresa avocatului Toni Neacșu, fost judecător condamnat penal, după ce acesta l-a atacat printr-o postare pe rețelele de socializare. ”Domnul Adrian Toni Neacsu, fost magistrat, condamnat la un an de închisoare cu suspendare, în prezent cred că avocat, scrie azi o postare despre mine în care […]
Acum 30 minute
18:30
Presshub: Beniamin Lup, bărbatul cu două soții decedate în condiții suspecte, demis din funcția de director european al UNCAGED # Aktual24
Presshub a primit în 9 septembrie 2025 o declarație semnată de Kim Westfall, fondatoarea organizației americane UNCAGED. Organizația americană a fost până recent principalul finanțator al Asociației WorldTeach conduse de Beniamin Lup, cu obiect de activitate combaterea traficului uman. Totodată UNCAGED, care vira anual în jur de un milion de dolari în contul Asociației WorldTeach, […]
Acum o oră
18:20
CNAIR: „Nu mai poți fenta radarul”. 400 de camere inteligente vor calcula viteza medie a șoferilor pe drumurile din România # Aktual24
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) implementează cea mai ambițioasă măsură de siguranță rutieră din ultimii ani: instalarea a 400 de camere video inteligente pe principalele drumuri și autostrăzi din România. Cum funcționează noua tehnologie Camerele de ultimă generație vor integra un sistem triplu de monitorizare: Supraveghere în timp real – Filmarea continuă […]
18:20
Conflict în REPER: Octavian Berceanu este acuzat de noua conducere că răspândește ”conspirații și insulte” # Aktual24
Partidul REPER a transmis redacției aktual24.ro un drept la replică privind ”declarațiile calomnioase ale domnului Octavian Berceanu”. ”Partidul REPER ia act de decizia domnului Octavian Berceanu de a-și retrage candidatura la funcția de președinte și la Primăria Municipiului București, și de a demisiona din partid, rezultatul neacceptării unei reguli comune de majoritate absolută în alegerea […]
18:10
Drulă acuză PSD-ul de ”șantaj”: ”Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD” # Aktual24
Deputatul USR, Cătălin Drulă, a reacționat dur după declarațiile prim-vicepreședintelui PSD, Daniel Băluță, care a indicat că pesediștii ar putea ieși din coaliția de guvernare dacă PNL ar forma o alianță cu USR pentru Primăria Capitalei. Într-un comunicat transmis presei, Drulă a criticat poziția PSD, considerând-o un atac la adresa democrației: „Să ameninți stabilitatea țării […]
18:00
Guvernul a relansat programul „Sprijin pentru România”: tichete sociale și educaționale pentru milioane de români vulnerabili # Aktual24
Guvernul a anunțat joi, prin vocea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, relansarea programului „Sprijin pentru România”, destinat categoriilor vulnerabile de populație. Este vorba atât despre tichetele sociale, în valoare de 250 de lei, cât și despre tichetele educaționale, în valoare de 500 de lei, finanțate din fonduri europene. În cadrul conferinței de presă […]
Acum 2 ore
17:40
România va lua bani buni pentru înarmare, dar și pentru construirea de drumuri, poduri și autostrăzi prin programul SAFE, aproximativ 16.7 miliarde de euro. O sumă foarte bună, a doua ca mărime din Europa. AUR însă, prin vocea senatorului Petrișor Peiu, se opune. Pozițiile sale împotriva înarmării României, deși suntem într-un context de securitate foarte […]
17:10
SUA doresc să redeschidă ambasada din Belarusul ”respectatului” Lukașenko: ”Dorim normalizarea relațiilor bilaterale dintre Republica Belarus și Statele Unite” # Aktual24
Reprezentantul special adjunct al președintelui SUA pentru Ucraina, John Cole, a declarat că SUA doresc să redeschidă ambasada la Minsk. Cole a spus acest lucru în urma unei întâlniri cu autoproclamatul președinte al Belarusului, Alexander Lukașenko, relatează BelTA. Reprezentantul lui Donald Trump a descris întâlnirea cu Lukașenko ca fiind extrem de productivă. „Scopul interacțiunii noastre […]
17:10
Președintele Dan, tot mai activ: ”Da, a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic de-a lungul anilor”. Ce spune de razboiul hibrid declanșat de Rusia # Aktual24
Înntr-un nou interviu acordat unui post de televizune, președintele Nicușor Dan a acuzat că ”a existat o interferență a serviciilor secrete în jocul politic de-a lungul anilor”. „Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru B1 […]
Acum 4 ore
16:40
Grindeanu, răspuns batjocoritor după ce un lider PSD a fost prins cu o mașină de lux înregistrată pe o cârciumă sătească: ”Ei zic să-i arestăm” – VIDEO # Aktual24
Un nou scandal lovește Partidul Social Democrat, după ce site-ul de investigații Snoop.ro l-a surprins pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui Mercedes AMG GLE 53 cumpărat printr-o firmă sătească din Gorj, care deține un simplu magazin sătesc și a raportat un profit de doar 3.500 de euro în 2024. Întrebat joi de HotNews […]
16:20
SUA: Muncitori care fugeau de o razie a imigrației au sărit gardul de la sediul central al CIA încercând să se ascundă în curtea agenției # Aktual24
Ofițerii de Imigrare și Control Vamal (ICE) au efectuat miercuri o razie la un șantier de construcții din apropierea sediului central al Agenției Centrale de Informații (CIA), iar unii dintre muncitorii care fugeau au încercat să escaladeze gardul din jurul sediului agenției. Incidentul de securitate a blocat traficul și a blocat accesul la campusul agenției […]
16:10
Surse: DNA l-a prins în flagrant pe un apropiat de-al lui Paul Stănescu. El a luat mită 60.000 de euro, într-un complex de lux din Deltă, pretinzând că este ”șef al procurorilor europeni din România” # Aktual24
Un bărbat a fost reţinut joi de procurorii DNA, după ce a fost prins în flagrant când primea, printr-un intermediar, suma de 60.000 de euro de la o persoană căreia îi promisese că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să dea o decizie favorabilă într-un dosar în care aceasta era judecată. Individul este un […]
15:50
Danermarca, cea mai democratică țara din lume. Pe de altă parte, procesele democratice sunt puternic afectate în majoritatea țărilor # Aktual24
Modelele globale arată că democrația din întreaga lume a continuat să slăbească anul trecut, potrivit unui nou studiu. Starea Globală a Democrației 2025, publicat de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul la Stockholm, a analizat performanța democratică în 173 de țări în 2024, relatează DW. În studiu, 94 de țări au […]
15:40
Grupul lui Orban din Parlamentul European a inițiat procedura de demitere a lui von der Leyen: ”I-a intimidat pe toți” # Aktual24
Grupul politic de extremă dreapta din Parlamentul European „Patrioți pentru Europa” a inițiat un vot de neîncredere față de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Prim-ministrul ungar Viktor Orban și-a exprimat nemulțumirea față de discursul despre Starea Uniunii pe care Ursula von der Leyen l-a susținut miercuri în Parlamentul European, relatează Euronews. În acest […]
15:40
Sorin Grindeanu (PSD) a confirmat indirect, joi, că PSD este gata să rupă guvernarea dacă nu va ajunge la un acord cu PNL și USR privind alegerile din Capitală. Ședința coaliției de miercuri a fost dinamitată de pretențiile PSD ca alegerile să nu aibă loc în luna noiembrie. „Nu e vorba de data alegerilor, este […]
15:10
NASA interzice cetățenilor chinezi să mai lucreze la programele sale spațiale: ”Restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră” # Aktual24
NASA a început să interzică cetățenilor chinezi cu vize valabile să se alăture programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China. Schimbarea de politică a fost confirmată de agenția guvernamentală americană, relatează The Guardian. „NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, inclusiv restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și […]
Acum 6 ore
14:40
În Rusia, orașele din Arctica se scufundă literalmente în pământ. Moscova ignoră însă avertismentele # Aktual24
Semnele de avertizare sunt clare în Nordul Îndepărtat, unde orașele rusești și din Arctica se scufundă literalmente în pământ. Permafrostul dur pe care au fost construite comunitățile și infrastructura lor se topește, distrugând vieți și eliberând gaze cu efect de seră în atmosferă. Controalele occidentale la export împotriva Rusiei, instituite după invazia Ucrainei de către […]
14:40
Extremistul Georgescu se teme mai nou că va fi ”asasinat”. Iar delir la tribunal, unde a avut parte de un nou eșec # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 București a respins, joi, contestația formulată de inculpatul Georgescu Călin împotriva încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară la data de 1 septembrie 2025, în dosarul nr. 24185/299/2025/a1.2. Este vorba despre impunerea de control judiciar. ”În temeiul articolului 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) raportat la art. 205 din Codul de […]
14:10
Șefa CE, apel la mobilizare: ”Așadar, da, Europa trebuie să lupte. Pentru locul său într-o lume în care multe puteri majore sunt deschis ostile Europei” # Aktual24
Președintele UE, Ursula von der Leyen, a avertizat miercuri că Europa trebuie să se descurce singură într-o lume din ce în ce mai „ostilă”, criticând Rusia pentru atacul cu drone în Polonia și cerând măsuri mai dure împotriva Israelului pentru ofensiva sa din Gaza. În discursul său anual despre starea UE, Ursula von der Leyen […]
13:10
Polonia, replică dură pentru Orbán: ”Viktor, incidentul cu dronele dovedește că ar trebui să condamni agresiunea rusească. Îți cerem să aprobi sancțiuni mai dure împotriva agresorului” # Aktual24
Într-o rară declarație de solidaritate, Orbán a spus că este ”inacceptabil” că dronele Rusiei au violat spațiul aerian al Poloniei. Ministrul polonez de Externe a răspuns pe rețelele de socializare, cerând ca Ungaria să condamne agresiunea rusă și să își retragă veto-ul asupra aderării Ucrainei la UE. Prim-ministrul Ungariei și-a exprimat solidaritatea cu Polonia după […]
Acum 8 ore
12:40
Drone rusești în Polonia. Cancelarul Merz consideră că Putin a atacat în mod deliberat NATO # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz consideră că Rusia a provocat în mod deliberat NATO prin trimiterea de drone rusești în spațiul aerian polonez. Merz a spus despre incidentul cu drona că este o acțiune imprudentă a guvernului rus, care este „parte a unei lungi serii de provocări pe care le observăm de câteva luni în regiunea […]
12:10
Parlamentul spaniol a respins propunerea guvernului socialist de reducere a săptămânii de lucru de la 40 la 37,5 ore # Aktual24
Parlamentul Spaniol a respins miercuri propunerea guvernului de a reduce săptămâna de lucru de la 40 la 37,5 ore, într-o decizie care reprezintă un eșec semnificativ pentru coaliția de guvernare condusă de Pedro Sánchez. Inițiativa, promovată de ministrul Muncii și vicepremierul Yolanda Díaz, a fost respinsă cu 178 de voturi împotrivă și 170 pentru, în […]
11:30
Vremea se răcorește în București, pe parcursul zilelor de joi și vineri, iar cerul va fi temporar noros, fiind semnalate averse în special pe timpul nopților, conform prognozei publicate, joi, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, în intervalul 11 septembrie, ora 10:00 – 12 septembrie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi temporar noros […]
11:30
Sondaj INSCOP: dacă ar avea loc alegeri, AUR ar obține peste 40% dintre voturile românilor – aproape la fel de mult cât PSD, PNL și USR la un loc # Aktual24
Conform ultimei ediții a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizată în perioada 1-9 septembrie 2025, AUR se menține în fruntea preferințelor electoratului pentru alegerile parlamentare, cu o intenție de vot de 40,8%. Următoarele poziții sunt ocupate de PSD, cu 17,9%, PNL cu 15,2%, și USR cu 12,8%. Sondajul indică o consolidare a polarizării politice, jumătate […]
11:20
Ministrul Mediului, despre deșertificarea din sudul României: ”Toată mişcarea extremistă vine şi spune: nu credeţi voi balivernele cu schimbările climatice” # Aktual24
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat miercuri seară, la Antena 3, că România se confruntă cu un viitor dificil din cauza fenomenului deşertificării, mai ales în sudul ţării, unde recoltele sunt afectate constant de secetă. Ea a subliniat că problema nu este doar una economică, ci şi una de siguranţă alimentară. „Ne uităm pe zona […]
11:10
Fiica lui Kim Jong-un pare să fi fost confirmat oficial ca succesoare a dictatorului nord-coreean, deși nu are mai mult de 13 ani # Aktual24
Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, pare să fi consolidat statutul fiicei sale, Kim Chu-ae, ca succesoare la cea mai înaltă funcție din țară, potrivit informațiilor furnizate de legislatori sud-coreeni. Decizia survine în contextul vizitei lui Kim Jong-un în China, ocazionată de parada militară desfășurată la Beijing pentru marcarea celei de-a 80-a aniversări a victoriei […]
Acum 12 ore
10:50
De ce sunt platformele precum TopBet Online atât de populare în rândul iubitorilor de fotbal (P) # Aktual24
Ultimul deceniu a adus schimbări fundamentale în modul în care suporterii de fotbal interacționează cu sportul preferat. Digitalizarea rapidă a societății românești a facilitat apariția și dezvoltarea platformelor de divertisment sportiv online, care au câștigat rapid aderenți în rândul pasionaților de fotbal. TopBet Online și platforme similare au reușit să transforme modul în care suporterii […]
10:50
Franța: Aproximativ 175.000 de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta, un restaurant din centrul Parisului a fost incendiat # Aktual24
Un incendiu a izbucnit într-un restaurant din centrul Parisului în timpul protestului de amploare „Blocați totul”. Parchetul a anunțat că a deschis o anchetă. Pompierii au intervenit pentru a stinge un incendiu într-un restaurant din centrul Parisului, lângă Place du Chatel, relatează Le Monde. Clădirea a luat foc în timp ce forțele de ordine au […]
10:40
Dmitri Medvedev a găsit „vinovatul” pentru asasinarea liderului MAGA, Charlie Kirk: „Stânga liberală care susține regimul banderist de la Kiev” # Aktual24
În urma asasinării activistului MAGA Charlie Kirk, doi dintre cei mai importanți oficiali ruși și-au exprimat punctele de vedere pe rețelele sociale. Miercuri seara, Kirill Dmitriev și Dmitri Medvedev au postat mesaje de susținere pentru Kirk și au preluat argumente ale extremei drepte, acuzând stânga și susținătorii Ucrainei de violență politică în Statele Unite. Potrivit […]
10:30
Surse: În ședința coaliției, Grindeanu a amenințat iar că rupe guvernarea. PSD nu acceptă alegeri în noiembrie la Primăria Capitalei # Aktual24
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că, în ședința de coaliție de miercuri, Sorin Grindeanu a amenințat din nou că rupe coaliția de guvernare dacă Guvernul Bolojan decide sp fie alegeri pentru Primăria Capitalei în luna noiembrie. Confrom surselor, reprezentanții USR au încercat să deschidă discuția privind organizarea alegerilor locale în luna noiembrie. Propunerea nu […]
10:10
Vești proaste pentru români: Inflația a urcat, în luna august, la aproape 10%, depășind așteptările BNR # Aktual24
Inflația din România a înregistrat în luna august un salt semnificativ, ajungând la 9,9%, de la aproape 8% în luna precedentă, potrivit Institutului Național de Statistică. Economiștii avertizează că rata inflației ar putea atinge pragul de două cifre în această toamnă. Majorările de prețuri se resimt cel mai mult la energie, alimente și produse de […]
09:40
Politicienii nepalezi, îngroziți că le sunt distruse vilele făcute prin corupție. Președintele țării, evacuat de armată după ce palatul său a fost incendiat de manifestanți – VIDEO # Aktual24
Situația politică din Nepal a atins un punct critic, după ce Președintele Ram Chandra Poudel a fost evacuat în timpul incendiului izbucnit la reședința oficială, Rastrapati Bhawan, în mijlocul unor proteste violente. Potrivit Reuters, incidentul a avut loc pe 9 septembrie 2025, când mulțimi furioase au luat cu asalt mai multe clădiri guvernamentale, inclusiv Singha […]
09:10
Ce susținea, după atacurile armate din școlile americane, Charlie Kirk, activistul MAGA împușat mortal în Utah: „Cred că merită să suportăm costul unor decese cauzate de arme, pentru a ne putea proteja drepturile date de Dumnezeu” # Aktual24
Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare Turning Point USA, care a fost împușcat mortal miercuri la o întâlnire cu simpatizanți MAGA în statul Utah, s-a impus în ultimii ani ca una dintre cele mai vocale figuri ale dreptei americane. Însă, dincolo de sprijinul solid din partea bazei republicane, discursurile sale au fost privite de mulți critici […]
08:50
Președintele Nicușor Dan afirmă că nu a abandonat reformarea Justiției, „numai că asta cere timp” # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat miercuri seară, într-un interviu acordat televiziunii naționale, că reforma în sistemul de justiție pe care a promis-o înainte de a fi ales nu a fost abandonată, subliniind că aceasta necesită timp, consultări și dialog cu toate instituțiile implicate. „Eu cred că multă lume înțelege că în acest echilibru de […]
08:40
Congresul SUA ar putea reintroduce Amendamentul Jackson-Vanik, care interzice orice schimburi comerciale cu Rusia # Aktual24
Congresul american analizează posibilitatea de a readuce în vigoare o legislație istorică ce ar bloca relațiile comerciale cu Rusia. Deputatul republican Joe Wilson a introdus un proiect de lege prin care solicită reinstaurarea Amendamentului Jackson–Vanik, adoptat inițial în 1974, cu scopul de a opri orice schimburi comerciale cu Moscova. „După atacul asupra Poloniei, sunt recunoscător […]
08:20
Donald Trump, reacție ambiguă după lansarea de drone rusești în Polonia: „Ce-i cu Rusia?” El a refuzat să-l condamne pe Putin, sporind temerile că ar fi „controlat” de acesta # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit miercuri nedumerire și critici după ce a oferit o reacție ambiguă la încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești – un incident considerat de mulți analiști o escaladare periculoasă din partea Moscovei și o provocare directă la adresa NATO. „Ce-i cu Rusia care violează spațiul aerian al […]
08:10
Larry Ellison, mogulul de la Oracle, îl detronează pe Elon Musk, devenind cel mai bogat om din lume # Aktual24
Lumea are un nou lider în clasamentul miliardarilor: Larry Ellison, cofondator și director tehnologic al gigantului Oracle. Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea sa a atins miercuri impresionanta sumă de 393 de miliarde de dolari, depășindu-l pe Elon Musk, șeful Tesla, a cărui avere se situează la aproximativ 385 de miliarde de dolari. Creșterea spectaculoasă a […]
07:50
Tragedie în Caraș-Severin: femeie ucisă de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully # Aktual24
O seară liniștită s-a transformat într-o tragedie în localitatea Zorlențu Mare din județul Caraș-Severin, unde o femeie în vârstă de 70 de ani și-a pierdut viața după ce a fost atacată de câinele familiei, un exemplar din rasa American Bully. Animalul ar fi aparținut nepotului victimei. Incidentul s-a produs în jurul orei 18.35, când femeia […]
07:40
Donald Trump acuză că discursul „stângii radicale” a contribuit la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un mare susținător al armelor de foc # Aktual24
Președintele american Donald Trump a acuzat miercuri discursul ”stângii radicale” pentru că a contribuit la împușcarea unuia dintre aliații săi politici fideli, influencerul Charlie Kirk, numindu-l ”martir al adevărului și libertății”. ”De ani de zile, stânga radicală îi compară pe marii americani precum Charlie cu naziștii și cu cei mai răi criminali și ucigași în […]
07:20
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete aer-aer în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, țară recent amenințată de Rusia # Aktual24
Statele Unite au anunțat miercuri că au aprobat vânzarea de rachete aer-aer avansate și echipamente asociate în valoare de peste 1 miliard de dolari către Finlanda, țară aliată membră a NATO care are o frontieră lungă cu Rusia. ”Vânzarea propusă va spori capacitatea Finlandei de a face față amenințărilor actuale și viitoare și interoperabilitatea sa […]
07:10
Premierul din Qatar susține că Benjamin Netanyahu ar trebui adus în fața justiției, după ce „a distrus orice speranță” de eliberare a ostaticilor din Gaza # Aktual24
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani a afirmat miercuri că omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, ar trebui adus în fața justiției, apreciind că atacul israelian asupra liderilor Hamas din Doha a ”distrus orice speranță” de eliberare a ostaticilor din Fâșia Gaza. Potrivit The Guardian, Al-Thani l-a atacat pe Netanyahu după ce acesta din urmă a […]
Acum 24 ore
23:30
Activistul politic și aliatul lui Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat la un eveniment în statul Utah # Aktual24
Activistul conservator și aliatul președintelui Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat, miercuri, la un eveniment organizat la Universitatea Utah Valley din Utah. El fusese invitat să vorbească de un grup de studenți când s-a tras un foc de armă dintr-o clădire a campusului, aflată la aproximativ 200 de metri distanță. Kirk a fost dus […]
23:10
Un studiu danez arată că Snapchat permite traficanților de droguri să acționeze deschis pe platformă # Aktual24
Snapchat a fost acuzat de o organizație daneză de cercetare că a lăsat un „număr copleșitor” de traficanți de droguri să opereze deschis pe Snapchat, facilitând cumpărarea de substanțe de către copii, inclusiv cocaină, opioide și MDMA. Platforma de socializare a declarat că folosește proactiv tehnologia pentru a filtra profilurile care vând droguri. Cu toate […]
22:50
Un sindicat al piloților germani a declarat că somnul în timpul zborurilor a devenit o „realitate îngrijorătoare” pentru membrii săi, trăgând un semnal de alarmă cu privire la „oboseala crescândă” din acest sector. Sindicatul Vereinigung Cockpit efectuat un sondaj în rândul a peste 900 de piloți în ultimele săptămâni, care a constatat că 93% dintre […]
22:40
„Faceți Gaza măreață din nou”: Membrii unei bande de motocicliști ostili Islamului au fost angajați să asigure securitatea controversatelor centre ale Fundației Umanitare Gaza. Cel puțin 859 de palestinieni au fost uciși în apropierea centrelor # Aktual24
Membri importanți ai unei bande de motocicliști din SUA, cu un istoric de ostilitate față de Islam, au fost angajați de contractori americani și detașați în Gaza pentru a supraveghea securitatea centrelor de distribuție a alimentelor susținute de guvernele SUA și Israel, potrivit unei anchete BBC. Ancheta a constatat că peste 10 membri ai Infidels […]
22:20
Armata israeliană a ucis cel puțin 41 de persoane în timp ce continuă să ordone evacuarea orașului Gaza # Aktual24
Armata israeliană a ucis, în ultimele 24 de ore, cel puțin 41 de persoane în Gaza, inclusiv 12 solicitanți de ajutoare, în timp ce a continuat să ordone populației din orașul Gaza să evacueze înainte de ofensiva planificată. Ordinele de evacuare au fost însoțite de intensificarea bombardamentelor israeliene asupra orașului, armata israeliană intercalând ordine cu […]
22:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că nu este „deloc” mulţumit de situaţia din educaţie şi că a promis liderilor sindicatelor din învăţământ că lucrurile vor fi evaluate potrivit cifrelor după două luni de la începerea anului şcolar. „Îmi doresc, evident, ca fiecare dintre noi să pună interesul copiilor pe primul loc (…) Promisiunea mea […]
21:30
A eșuat încă o ședință a Coaliției. PSD continuă să se împotrivească schimbărilor în administrația locală # Aktual24
Ședința liderilor din coaliția de guvernare, de miercuri seară, s-a încheiat iar în coadă de pește. Trebuia să se ia o hotărâre privind reforma administrației publice locale, în special privind procentul de disponibilizări, însă nu s-au înțeles, au relatat surse politice pentru aktual24.ro. Conform surselor, nu s-a convenit nimic în privința reformei administrative. ”Nu s-au […]
21:20
Un centru de reabilitare pentru minori și pentru tineri cu adicții va fi construit în sectorul 2 al Capitalei. Peste 80% dintre elevii de 15 și 16 ani au băut, aproape jumătate au fumat, iar unul din patru a pierdut bani la jocuri de noroc # Aktual24
Consiliul Local al Sectorului 2 a adoptat, miercuri, un proiect de hotărâre pentru înființarea unui centru de reabilitare pentru minori și tineri cu adicții. Investiția de aproape 27 de milioane de lei va fi realizată din fonduri europene și din bugetul local, a anunțat pe agina sa de Facebook, primarul sectorului 2, Rareș Hopincă. Centrul […]
21:00
Consultări pentru introducerea de pedepse mai aspre pentru femicid: Închisoare pe viață sau până la 25 de ani de detenție # Aktual24
Ministerul Justiției a anunțat inițierea unor consultări pentru evaluarea legislației privind infracțiunile contra vieții, în contextul preocupărilor publice legate de vulnerabilitatea anumitor categorii de persoane și a îngrijorărilor exprimate de Parlamentul României. Astfel, se analizează posibilitatea introducerii unei circumstanțe agravante pentru infracțiunea de omor calificat, aplicabilă în situațiile în care victima este ucisă din cauza […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.