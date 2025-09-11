Dolarul mai are de pierdut
National.ro, 11 septembrie 2025 18:30
Dolarul s-a stabilizat după o scădere record la începutul acestui an, dar mulți actori de pe piața valutară consideră că moneda americană se află într-o tendință descendentă. Indicele dolarului a coborât cu aproximativ 11% în cele șase luni până în iunie, înregistrând una dintre cele mai accentuate scăderi din istorie, potrivit BBC. S-a stabilizat în […]
• • •
Acum 15 minute
18:40
Cele mai bogate țări europene vor să formeze un front comun înaintea celor doi ani de negocieri intense privind bugetul UE pentru următorii șapte ani. Este pentru prima dată când înalți oficiali din țările mai bogate ale UE – printre care Franța, Germania și statele nordice – se reunesc la Viena pentru a elabora o […]
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:50
VIDEO. Nicușor Dan admite: Procentul AUR „arată că acei 40% dintre români sunt exasperați”/„Arată o dezamăgire profundă” # National.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit, joi, într-un interviu acordat unui post TV, despre procentul pe care AUR l-ar obține, conform celui mai recent sondaj, dacă ar avea loc în curând alegeri, dar și despre sprijinul pe care România îl dă Republicii Moldova. „Există o tensiune, care în opinia mea nu poate decât să bucure Rusia. […]
17:40
Kylian Mbappé, starul lui Real Madrid, și Hublot au prezentat un ceas special dedicat Ligii Campionilor, disponibil în ediție limitată. Piesa costă 13.000 de euro și vine la pachet cu o replică în miniatură a celebrului trofeu. Design inspirat de fotbal Ceasul are ramă din titan și cadran albastru, pe care apare discret logo-ul Champions […]
17:00
Israel nu se teme să acționeze împotriva intereselor Americii. Cum rămâne cu relația Trump-Netanyahu? # National.ro
În timpul unei vizite în Qatar, în urmă cu mai puțin de patru luni, Donald Trump s-a întâlnit cu șeicul Tamim ben Hamad al-Thani și a semnat un important acord de apărare cu monarhia din Golf, aliat prețios al Statelor Unite, care găzduiește cea mai importantă bază militară din Orientul Mijlociu. Atacul neașteptat lansat marți […]
Acum 4 ore
16:40
Procurorii DNA – Secția de combatere a corupției au dispus, joi, punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat, persoană fizică fără calitate specială, sub acuzația de trafic de influență. Acesta ar fi cerut de la o persoană suma totală de 180.000 de euro, promițând că ar fi […]
16:10
UEFA a anunțat sancțiunile în cazul Universității Craiova, după incidentele de la returul cu Istanbul Bașakșehir (3-1), meci care a adus calificarea oltenilor în grupele Conference League. Amendă pentru mesajele anti-UEFA și blocarea accesului Clubul din Bănie a fost obligat să plătească 15.000 € pentru scenografia prin care au fost aduse injurii la adresa forului […]
16:00
Discursul Ursulei von der Leyen privind starea Uniunii Europene în 2025 a fost amestecul obișnuit de amenințări, promisiuni goale, jargon tehnocratic și așa zisa atitudine morală – devenit marca înregistrată a președintei Comisiei Europene. S-a auzit vocabularul orwellian al libertății, păcii, prosperității și independenței – chiar dacă UE continuă să urmărească politici care subminează toate […]
16:00
În cursul nopții de marți spre miercuri, mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a solicitat activarea Articolului 4 din Tratatul Nord-Atlantic și reuniunea Consiliului de Securitate al ONU. Dronele au mai pătruns în spațiul aerian al Poloniei și în trecut, dar a fost prima dată când forțele poloneze și […]
16:00
Charlie Kirk nu asalta o clădire guvernamentală. Nu flutura nicio armă. Se afla pe scenă, în mijlocul unei fraze, adresându-se unui public universitar. Apoi a fost împușcat în gât. Ceea ce s-a întâmplat la Universitatea Utah Valley nu este doar un incident grav, ci un eveniment care spulberă iluzia că democrațiile occidentale sunt locuri sigure […]
15:50
Salut mental, nu doar fizic: cum Gen Z transformă comunitățile offline pentru „therapeutic-vacare rediscovery” # National.ro
De ce tinerii preferă conectarea reală, comunitățile de sprijin și trendul „sleepmaxxing" pentru sănătatea mintală. Generația Z (născută între 1997–2012) a crescut în online, însă paradoxal tot ea începe să aducă în prim-plan nevoia de reconectare reală, offline. Spre deosebire de generațiile anterioare, care au asociat sănătatea cu sportul sau dieta, Gen Z vorbește din […]
15:40
Călin Georgescu a aflat decizia instanței, după ce a contestat controlul judiciar. Ce a hotărât Tribunalul București # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a aflat joi, 11 septembrie, decizia definitivă a instanței în cazul contestației pe care a depus-o față de măsura controlului judiciar dispusă de procurori. Hotărârea a venit de la Tribunalul București. Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a […]
15:10
Întrunit în ședință de urgență, Consiliul de Administrație al Electrocentrale București (ELCEN) a decis, joi, numirea lui Mihai Volf, director juridic și achiziții al companiei, în funcția de director general interimar. Totul, după ce Claudiu Crețu a ajuns în vizorul DNA, fiind plasat sub control judiciar. „În urma instituirii de către DNA a măsurii controlului […]
Acum 6 ore
14:20
1. A fost împușcat un activist al lui Trump. Recunosc că nu auzisem de el, nu mă interesează propagandiștii, se zice că era băiat deștept și am convingerea că nu putea să fie mai zevzec decât Greta Thunberg sau decât oengiștii noștri. În America va fi deranj. În Europa e deja deranj, ca întotdeauna când […]
13:40
După cum știm astăzi președinta UE, Ursula von der Leyen, este bombardată efectiv cu moțiuni de demitere a ei. Aceste moțiuni introduse în Parlamentul european pe diverse motive au nevoie evident de măsuri de răspuns din partea acesteia. De aceea și campania de salvare de la demitere a celei vizate este în plină desfășurare și […]
13:10
Asia Express – Calina și Catinca Roman, primele eliminate. Țipete, aroganțe și scandal cât pentru un sezon întreg # National.ro
Asia Express a bifat miercuri seară prima eliminare și, cum era de așteptat, nu putea fi una liniștită. Calina și Catinca Roman au plecat din competiție însoțite de lacrimi, țipete și declarații de tipul „nu e corect", de parcă show-ul ar fi fost un salon de lux, nu o aventură extremă. Eliminare cu crize și […]
Acum 8 ore
12:50
Ce arată cel mai recent SONDAJ! AUR ar obține mai multe voturi ca PSD și PNL la un loc # National.ro
Coaliția are de suferit de pe urma măsurilor luate de către premierul Ilie Bolojan, iar asta se vede în cel mai recent sondaj ale cărui rezultate au fost anunțate joi, 11 septembrie. E vorba despre un sondaj INSCOP. Astfel, conform sondajului, PSD și PNL ar obține, împreună, mai puține voturi față de cât ar obține […]
12:10
Surse: Ședință tensionată a Coaliției. Subiectele majore în cazul cărora încă nu s-a ajuns la un consens # National.ro
Deși șeful statului spune că, dacă ne uităm la „rezultatele macro" ale Executivului, Coaliția funcționează, în spatele ușilor închise situația din alianța de guvernare pare că rămâne cât se poate de tensionată. Miercuri seară, a avut loc o nouă ședință a Coaliției, însă, din câte s-a aflat pe surse, atmosfera de la discuții nu ar […]
11:30
VIDEO. Grindeanu, săgeți către Bolojan: Chestiunea asta cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare serioasă/Nu trebuie să fie o pârghie de șantaj politic # National.ro
Noi săgeți lansate de la vârful coaliției de guvernare, dinspre liderul PSD către cel al PNL, aflat la șefia Executivului. Fluturatul demisiei nu este o abordare constructivă și serioasă – a declarat, miercuri seară, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri seară, 10 septembrie, la un post TV, dacă se […]
11:10
Foarte mulți români au simțit puternic, în august, efectele majorării TVA. Au apărut scumpiri în lanț, nu doar la produsele alimentare, ci și la servicii și mărfuri nealimentare. Cum presiunea asupra prețurilor rămâne ridicată, există temeri că, în toamnă, consumatorii riscă să se confrunte cu noi scumpiri. Rata anuală a inflației a urcat la ,9% […]
Acum 12 ore
10:20
Asasinarea lui Charlie Kirk, „glonțul” care va răpune „Rețeaua SOROȘ”?! Donald Trump, amenințări fără precedent! „Vă vom găsi!” # National.ro
Undă de șoc în Statele Unite, după ce Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat în timpul unei întâlniri publice, la o Universitate din Utah. Tânărul a fost dus de urgență la spital, dar nu a supraviețuit. Moartea lui Charlie Kirk a generat un val de reacții, cea […]
08:50
Prevenție în loc de reacție: cum pot programele ambulatorii să susțină îmbătrânirea sănătoasă în România # National.ro
Într-o țară în care bolile cronice sunt tratate, nu prevenite, programele ambulatorii ar putea deveni cheia pentru o bătrânețe activă și independentă. România se confruntă cu un fenomen demografic major: peste 19% din populație are peste 65 de ani, iar estimările arată că, până în 2050, vom fi una dintre cele mai „îmbătrânite" națiuni din […]
07:20
Acum 24 ore
05:00
BERBEC Este o zi favorabilă în general, în care aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus. Sunt favorizate în special relațiile cu colegii de muncă și cu partenerii de afaceri, precum și demararea unor proiecte sau activități noi. TAUR Chiar dacă sunteți foarte mulțumit de forma fizică și psihică, excelentă, este recomandată și […]
10 septembrie 2025
21:10
20:10
Aurul a atins 3.600 de dolari pe uncie, iar personalitățile anti-establishment vor considera fără îndoială această știre ca pe o confirmare a propriilor convingeri. De exemplu, în podcastul War Room al lui Steve Bannon, fost strateg la Casa Albă, se găsesc reclame pentru Birch Gold Group care promit să protejeze economiile pentru pensie de prăbușirea […]
19:20
Naționala României a scos doar un 2-2 chinuit în Cipru, după ce a condus cu 2-0, și își compromite aproape total șansele de calificare directă la Mondialul din 2026. Rezultatul a stârnit un val de critici, iar Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, spune că este pregătit să plece dacă FRF găsește o […]
19:10
Israelul a atacat Qatarul sau mai bine zis conducerea Hamas din Qatar. La data de 9 septembrie 2025, armata israeliană a lansat o lovitură aeriană în Doha, capitala Qatarului, vizând conducerea politică a Hamas. Operațiunea, denumită în ebraică Atzeret HaDin („Ziua Judecății"), a fost planificată ca represalii pentru atacurile din 7 octombrie 2023. Casa Albă […]
19:10
Meci tensionat între Israel și Italia, disputat în Ungaria. La final, spiritele au degenerat și doar intervenția staffurilor tehnice a evitat o bătaie generală. Acuzații dure la adresa italienilor Jucătorii lui Ben Shimon au reclamat că adversarii i-au provocat și înjurat constant. „Ne-au insultat pe tot parcursul meciului!", au transmis aceștia presei din Israel. Printre […]
19:10
Prețurile de consum din China au intrat în deflație în august, ceea ce amplifică semnele că a doua cea mai mare economie a lumii își pierde avânt după ce exporturile au crescut mai lent. Indicele oficial al prețurilor de consum a scăzut cu 0,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, o scădere mai accentuată […]
Ieri
18:30
În noaptea de 10 septembrie, câteva drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia le-a doborât, iar la scurt timp, în cor, capitale occidentale, instituții europene și, desigur, Bucureștiul nostru cel „responsabil", au început să bată tobele războiului. Au lăsat în aer o singură întrebare: chiar vrem să activăm Articolul 5 și să […]
17:40
Înconjurată săptămâna trecută de cei mai influenți directori executivi din Silicon Valley la Casa Albă, Melania Trump a lăudat inteligența artificială ca fiind potențial „cel mai mare motor al progresului din istoria Statelor Unite". La mai puțin de o milă de prima doamnă, într-un salon al unui hotel plin cu susținători MAGA, republicanul Josh Hawley, […]
17:20
Prețurile petrolului au crescut miercuri, după ce Israelul a atacat conducerea Hamas în Qatar, Polonia a doborât drone în timpul unui
17:10
Eduard Ștefan, aur la New York și un simbol al viitorului României. De ce a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” # National.ro
România continuă să demonstreze că are resurse umane excepționale atunci când vine vorba despre educație și știință. Cea mai recentă confirmare vine de la New York, unde un copil de doar 11 ani, Eduard Ștefan, a câștigat Premiul I și medalia de aur la Olimpiada Internațională de Matematică „Copernicus”. Elev în clasa a V-a la […] The post Eduard Ștefan, aur la New York și un simbol al viitorului României. De ce a fost inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României” first appeared on Ziarul National.
16:50
Percheziții la o companie aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo (surse)/Dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 12 milioane de lei # National.ro
Polițiștii din București au făcut miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții domiciliare în Capitală și în județul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 12 milioane de lei. Potrivit surselor G4Media, ar fi vizată compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, iar în prezent […] The post Percheziții la o companie aeriană care ducea mercenarii lui Potra în Congo (surse)/Dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, estimat la 12 milioane de lei first appeared on Ziarul National.
16:20
Proteste masive, haos pe străzi. Franța, paralizată de mișcarea „Blocăm tot”/ Sute de persoane reținute – VIDEO # National.ro
16:10
După reuniunea de săptămâna trecută a „coaliției celor dispuși” de la Paris, 26 de țări ar fi convenit să contribuie – într-un fel sau altul – la o forță militară care ar urma să fie desfășurată pe teritoriul Ucrainei după încheierea ostilităților. Vladimir Putin a precizat că securitatea Ucrainei ar trebui asigurată ca parte a […] The post Europa sabotează negocierile privind războiul din Ucraina? first appeared on Ziarul National.
16:10
16:10
Mișcarea ca terapie socială: cum grupurile de alergare și fitness redefinesc conexiunea în era digitală # National.ro
Nu mai este vorba doar despre sport, ci despre comunitate, sănătate mentală și redescoperirea bucuriei de a fi împreună. De ce ne mișcăm mai ușor în grup? Într-o lume dominată de ecrane și interacțiuni online, tot mai mulți români redescoperă puterea comunității prin mișcare. Grupurile de alergare din parcuri, clasele de yoga în aer liber […] The post Mișcarea ca terapie socială: cum grupurile de alergare și fitness redefinesc conexiunea în era digitală first appeared on Ziarul National.
15:20
Donald Trump cere Uniunii Europene să impună Chinei și Indiei, parteneri strategici ai Rusiei, tarife vamale de 100% pentru a-l obliga pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a formulat această cerere în cadrul unei reuniuni între oficialii SUA și UE, unde s-au discutat opțiunile de intensificare a […] The post Trump se scarpină cu mâna UE first appeared on Ziarul National.
15:10
Israelul a lansat un atac aerian de precizie pe teritoriul Qatarului, vizând conducerea de vârf a Hamas, cu scopul de a elimina figurile aflate în vârful ierarhiei politice și financiare externe a grupului terorist. Operațiunea a marcat o afirmare îndrăzneață a doctrinei strategice israeliene. Nu este nimic laș în a lovi în inima unei organizații […] The post Operațiunea din Qatar: Israelul a făcut ceea ce mulți alții se tem să facă first appeared on Ziarul National.
14:40
BNS: Cum a pierdut statul român 1,7 miliarde de euro din contracte de achiziții militare prin neaplicarea clauzei de tip ,,offset” # National.ro
Blocul Național Sindical (BNS) acuză statul român – mai precis Ministerul Apărării Naționale (MApN) – că nu a aplicat clauza de tip „offset” prevăzută de lege în cazul achizițiilor militare, ceea ce ar fi privat economia României de investiții și transferuri de tehnologie de 1,7 miliarde de euro. După ce au trimis, în 28 iulie, […] The post BNS: Cum a pierdut statul român 1,7 miliarde de euro din contracte de achiziții militare prin neaplicarea clauzei de tip ,,offset” first appeared on Ziarul National.
14:30
Eu am prins și vremurile în care se zicea că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer” # National.ro
1. ”Mircea Lucescu e prea bătrân ca să fie selecționer.” Cât de strivit să fii ca să reduci totul la o asemenea constatare? Eu am prins și vremurile în care se scria că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer.” Da, le-am prins. Se zicea ”să nu mai dea Lucescu lecții, că de abia […] The post Eu am prins și vremurile în care se zicea că ”Lucescu e prea tânăr ca să fie selecționer” first appeared on Ziarul National.
14:20
Situația economică. Nicușor Dan ne pregătește de pe acum: „Vom fi în oarecare suferință” și în 2026, însă sfârșitul anului este „capătul tunelului” – VIDEO # National.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit, miercuri, 10 septembrie, la AmCham CEO Business Forum 2025, despre situaţia economică a României. Șeful statului a estimat că sfârşitul lui 2026 este „capătul tunelului”, acesta afirmând că până atunci „mediul economic, populaţia” vor fi „în oarecare suferinţă”. „Din perspectiva mea, nu există vreun motiv de îngrijorare. O să avem […] The post Situația economică. Nicușor Dan ne pregătește de pe acum: „Vom fi în oarecare suferință” și în 2026, însă sfârșitul anului este „capătul tunelului” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
13:20
Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO. Șeful Guvernului de la Varșovia spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez # National.ro
Varșovia a solicitat invocarea articolului 4 din Tratatul NATO, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, fiind doborâte. Premierul Donald Tusk a declarat că Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO şi că se află în consultări continue cu aliaţii pentru a consolida apărarea aeriană a Poloniei, după […] The post Polonia a solicitat invocarea articolului 4 din tratatul NATO. Șeful Guvernului de la Varșovia spune că au existat 19 intruziuni în spaţiul aerian polonez first appeared on Ziarul National.
12:20
O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Polonia. „Oamenii au auzit explozia” # National.ro
Acoperișul unei clădiri rezidențiale a fost distrus în Wyryki, în regiunea Lublin, după ce construcția a fost lovită de una dintre dronele rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei, în noaptea de marți spre miercuri. O dronă rusă a lovit o clădire rezidențială în regiunea Lublin, conform presei locale. Potrivit Polsat News, preluat de […] The post O dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din Polonia. „Oamenii au auzit explozia” first appeared on Ziarul National.
11:10
NATO nu tratează incursiunea dronelor rusești pe teritoriul polonez ca pe un atac, a declarat miercuri o sursă din cadrul Alianței. Potrivit unei evaluări preliminare, incidentul din spațiul aerian polonez a fost o intruziune deliberată a dronelor rusești, a declarat o sursă din cadrul NATO pentru agenția Reuters, citată de BBC. Ar fi fost vorba […] The post NATO nu consideră incursiunea dronelor în Polonia un atac (sursă din cadrul Alianței) first appeared on Ziarul National.
10:30
BREAKING NEWS: Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei: „Încălcare fără precedent”/Tusk l-a informat pe șeful NATO # National.ro
Armata poloneză a anunţat, miercuri dimineaţă, că a doborât drone care au încălcat spaţiul său aerian în timpul unui atac rus asupra Ucrainei, într-o acţiune care ar putea constitui o provocare majoră pentru Europa, transmite presa internaţională. Într-o postare pe reţeaua de socializare X, Comandamentul Operaţional al Poloniei a anunţat că dronele care au intrat […] The post BREAKING NEWS: Polonia a doborât drone care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei: „Încălcare fără precedent”/Tusk l-a informat pe șeful NATO first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Poate primiți un bonus pentru o treabă făcută sau cineva vă propune să câștigați bani cu o activitate în plus. Acesta este un moment bun pentru a vă examina conturile și a vă reorganiza bugetul. Astăzi partenerul tău îți poate propune o ieșire romantică. TAUR Vă sunt prezentate astăzi opțiuni bune pentru a face […] The post Horoscop 10 septembrie 2025 – Poate primiți un bonus first appeared on Ziarul National.
