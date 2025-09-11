00:40

Observ formatori de opinie care afirmă că președintele îl subminează sau, în orice caz, că nu-l susține pe prim-ministru. Nu mi se pare că ei au dovezi. În schimb, avem dovada clară că prim-ministrul a fost cel care l-a subminat pe președinte, chiar dinainte să intre pe teren. Mă refer la creșterea TVA. Acum, că […] Articolul Cine pe cine subminează? apare prima dată în Ziariștii.