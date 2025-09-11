Belarus eliberează 52 de prizonieri după apelul lui Trump
Veridica.ro, 11 septembrie 2025 18:30
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri de diferite naționalități, în urma unui apel din partea președintelui american Donald Trump , iar aceștia se îndreptau spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a anunțat ambasada SUA la Vilnius.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum 15 minute
18:40
Polonia a interzis zborurile cu drone și a introdus restricții care afectează în principal traficul aerian de mici dimensiuni, necomercial, de-a lungul granițelor sale estice cu Belarus și Ucraina, în urma incursiunilor dronelor în spațiul său aerian din această săptămână.
Acum 30 minute
18:30
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri de diferite naționalități, în urma unui apel din partea președintelui american Donald Trump , iar aceștia se îndreptau spre Lituania împreună cu delegația americană care a negociat eliberarea lor, a anunțat ambasada SUA la Vilnius.
Acum o oră
18:20
FBI a recuperat o pușcă despre care se crede că a fost folosită pentru uciderea unui aliat al lui Trump # Veridica.ro
Ucigașul lui Charlie Kirk este încă în libertate, dar FBI-ul spune că a găsit o pușcă de mare putere și a urmărit mișcările suspectului atacator.
Acum 4 ore
15:40
Dacă mâine ar fi alegeri, formațiunea extremistă ar obține aproape 41% din voturi.
Acum 6 ore
14:30
Laureatul premiului Nobel pentru pace, Elie Wiesel, a susținut în mod fals că a fost prizonier la Auschwitz și Buchenwald, potrivit senatorului AUR Sorin Lavric.
Acum 12 ore
09:00
Fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova, arestat preventiv # Veridica.ro
Alexandru Bălan este acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus.
08:50
Președintele Nicușor Dan spune că procedurile în astfel de cazuri sunt bine definite de legislația în vigoare.
Acum 24 ore
23:50
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE împinge SUA și Rusia spre un război nuclear din cauza Ucrainei # Veridica.ro
UE alimentează tensiunile dintre SUA și Rusia, riscând un conflict nuclear, în timp ce Kievul este un pion al Occidentului în confruntarea cu Moscova, potrivit presei pro-Kremlin.
20:00
Fiecare episod încearcă să surprindă o temă la zi, în plan internațional sau local, pe principiul unei dezbateri între cei doi protagoniști, care se află cel mai des în antiteză.
Ieri
18:50
Articolul 4 permite statelor membre să inițieze o discuție formală în cadrul alianței cu privire la amenințările la adresa securității lor și nu angajează alianța la acțiuni militare.
18:30
Noul premier francez preia mandatul în timp ce protestele „Blocați totul” zguduie țara # Veridica.ro
Sébastien Lecornu, ales de președintele Emmanuel Macron ca al cincilea prim-ministru al Franței în doi ani, a preluat funcția miercuri, într-o zi de ample proteste antiguvernamentale, care au subliniat gravitatea crizei politice din țară.
18:10
Amplul discurs despre starea Uniunii susținut miercuri de Ursula von der Leyen a acoperit numeroase subiecte, de la un plan de sancționare a miniștrilor israelieni și apărarea acordului comercial cu SUA, până la sprijinirea reglementărilor privind marile companii tehnologice și apeluri ca toți europenii să aibă acces la vehicule electrice.
17:50
Ministerul rus al Apărării a declarat că nu intenționează să atace nicio țintă din Polonia, după ce Varșovia a anunțat că dronele rusești au intrat în spațiul său aerian.
13:50
De la colaps la posibilitatea de a alege: Treizeci de ani de traiectorii libere în Europa de Est # Veridica.ro
La mai bine de trei decenii de la prăbușirea Uniunii Sovietice, cele trei State Baltice rămân democrații prospere, ferm ancorate în Europa, în timp ce Belarus și Moldova vecine se află încă în orbita Moscovei, în măsuri diferite. Deși uneori umbrit de nostalgie și dezinformare, contrastul este unul izbitor.
11:00
Vizita şefei CE în Bulgaria: falsuri dovedite, dezinformări eşuate şi ipoteze infirmate # Veridica.ro
Vizita de la sfârşitul lunii trecute a preşedintei Comisiei Europene în Bulgaria a prilejuit mai multe dezinformări propagate pe reţelele de socializare şi în unele publicaţii, inclusiv din România.
08:50
Suma este a doua cea mai mare distribuită unui stat membru, după Polonia.
07:30
Sistemele terestre de apărare aeriană şi de recunoaştere radar poloneze au fost activate la "cel mai înalt nivel de alertă”.
9 septembrie 2025
21:40
Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu în funcția de prim-ministru al țării, al cincilea în mai puțin de doi ani, a anunțat marți palatul Elysee.
19:20
Prim-ministrul nepalez KP Sharma Oli a fost forțat să demisioneze marți de tinerii protestatari anticorupție furioși care au sfidat interdicția de circulație și s-au ciocnit cu poliția, la o zi după ce 19 persoane au murit în violențe.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski este inadecvat, iar armele occidentale doar adâncesc „agonia regimului” # Veridica.ro
Președintele Ucrainei nu este adecvat din cauza unor substanțe narcotice pe care le consumă, iar ajutorul militar occidental continuă suferințele civililor, potrivit propagandei pro-Kremlin.
18:10
Președinta Republicii Moldova acuză Rusia că poartă un „război hibrid” înaintea alegerilor # Veridica.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat marți că democrația țării sale se confruntă cu o „cursă contra cronometru” din cauza a ceea ce a numit a fi încercări ale Rusiei de a influența alegerile parlamentare din această lună.
17:20
Armata israeliană și serviciul intern de securitate , Shin Bet, au confirmat marți un atac asupra conducerii Hamas la Doha, Qatar.
16:20
Președintele francez Emmanuel Macron a acceptat marți demisia prim-ministrului său, François Bayrou, după ce acesta din urmă a pierdut un vot de încredere pe care el însuși îl solicitase cu privire la bugetul său de austeritate.
13:40
O treime dintre adolescenți și unul din șase copii nu erau înscriși în școală, în 2023.
09:50
Votanții PSD și AUR, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere contrarie.
09:20
Alexandru Bălan ar fi divulgat informații secrete către KGB-ul din Belarus.
8 septembrie 2025
20:10
Premierul Fracois Bayrou a venit în fața Adunării Naționale pentru a cere votul de încredere al deputaților pentru planul său de redresare a economiei franceze.
19:50
Președintele Trump l-a primit pe ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kuminski, care și-a prezentat scrisorile de acreditare.
15:30
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, astăzi, cu o delegație de investitori străini, coordonată de J.P. Morgan.
14:30
Surprinzător, ultima poziție este ocupată de Germania.
13:10
Două persoane au deschis focul asupra celor care așteptau într-o stație de autobuz, a anunțat poliția.
12:50
Donald Trump a amenințat cu sancțiuni mai dure împotriva Rusiei după cel mai intens bombardament aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului.
12:40
Vestul e vinovat pentru tragedia prin care trece Ucraina, iar Republica Moldova îi va urma, scrie presa pro-Kremlin.
12:40
Angajații metroului londonez au început o săptămână de greve continue, o acțiune care va paraliza rețeaua și va provoca perturbări masive pentru călătorii din capitala britanică.
10:20
Reprezentanţi ai ANOSR paticipă, astăzi, la protestul sindicaliştilor din educație.
06:50
Acestea vor picheta sediul guvernului şi vor organiza un marş de protest până la Palatul Cotroceni.
06:20
Moţiunile de cenzură depuse de opoziţie au picat, toate, la votul pe asumarea răspunderii guvernamentale.
7 septembrie 2025
10:40
Ieri a avut loc o conferință „pseudoștiițifică”, care a promovat dezinformări împotriva tratamentelor medicale moderne.
10:20
Opoziția suveranistă a depus patru moțiuni de cenzură după angajarea răspunderii guvernamentale.
6 septembrie 2025
09:20
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 38
08:00
Pe reţelele de socializare au apărut mai multe dezinformări privind pregătirile pentru "Concordia 25".
07:30
Comisia Europeană a sancţionat gigantul IT american cu o amendă de aproape trei miliarde de euro.
07:20
Mâine vor fi dezbătute şi supuse votului moţiunile de cenzură depuse de AUR pe pachetul doi de reforme fiscale.
5 septembrie 2025
13:00
Liderul american vrea ca noua denumire „să reflecte puterea sa inegalabilă”.
12:20
Lecțiile Chișinăului pentru București cau cum Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient [ISTORIA DEZINFORMĂRII] # Veridica.ro
Moldova ne arată că intruziunea rusă poate fi combătută eficient
12:20
Membrii rețelei „InfoLider” erau instruiți să scrie mesaje pentru susținerea acestuia.
11:30
Judecătoriile și tribunalele din țară se alătură protestelor anunțate deja de curțile de apel.
10:30
CJUE a decis și că nici un stat european nu poate prelua executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis mandatul.
10:00
Țara noastră se află într-o companie „selectă”, alături de Austria și Germania.
09:40
Țara noastră susține, însă, adoptarea de sancțiuni suplimentare pentru Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.