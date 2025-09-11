Concept nou al MAI pentru fluidizarea traficului. Anunţul făcut de ministrul Cătălin Predoiu

14:30

România se pregătește din nou pentru trecerea la ora de iarnă. Ceasurile se setează cu o oră înapoi, iar acest lucru vine, pe de-o parte, cu avantajul unei perioade mai lungi de lumină, dar și cu efecte negative asupra organismului și modului nostru de funcționare. De ce se dă ceasul înapoi Cu toată că în […] Articolul Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare apare prima dată în PS News.