Ultimul mesaj postat de Charlie Kirk înainte de a fi asasinat. Este aproape premonitoriu
PSNews.ro, 11 septembrie 2025 18:30
Ultimul mesaj postat pe platforma X de activistul de dreapta Charlie Kirk, înainte de a fi asasinat în SUA, are legătură cu uciderea unei refugiate ucrainene. Dreapta americană a fost criticată că a politizat crima Irinei Zarutska pentru a arăta eșecul politicilor democrate. În ultima sa postare pe X, Charlie Kirk se referea la uciderea Irinei Zarutska, o tânără refugiată ucraineană
Acum 5 minute
18:50
UNIUNEA EUROPEANĂ | NICOSIA Comisia Europeană va propune înființarea unui centru regional de combatere a incendiilor cu sediul în Cipru, care ar putea ajuta și țările din Orientul Mijlociu în lupta împotriva acestui adevărat flagel, a declarat șeful executivului blocului. Pe măsură ce verile devin mai calde, este necesar să „ne dotăm cu instrumente necesare
18:50
Document. Instituția care și-a mărit salariile cu 30% și 40%, în timp ce Bolojan lua măsuri de austeritate # PSNews.ro
Curtea de Conturi a României a hotărât recent creșterea salariilor pentru angajații instituției, cu procente cuprinse între 30% și 40%. Decizia a fost adoptată într-o ședință care a avut loc pe data de 7 august. Măsura nu se aplică personalului Autorității de Audit, care rămâne în afara acestor ajustări salariale. La Curtea de Conturi s-a decis creșterea salariilor între
Acum 15 minute
18:40
Cinci poliţişti, anchetaţi în urma femicidului de la Lipăneşti, acuzaţi că au ignorat strigătele de ajut # PSNews.ro
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a declanșat procedura de cercetare prealabilă față de cinci polițiști de la IPJ Prahova, printre care s-ar afla și doi șefi, ca urmare a crimei înfiorătoare din Lipănești, victima fiind o femeie, potrivit platformei www.declic.ro. Este vorba despre crima șocantă care a avut loc în iunie, ziua, pe o stradă
18:40
Giorgio Armani a lăsat două testamente secrete, scrise de mână, care au fost deschise acum # PSNews.ro
Celebrul designerul vestimentar Giorgio Armani, care a murit săptămâna trecută la vârsta de 91 de ani, a lăsat două testamente ce au fost deschise marți de notarul Elena Terrenghi, la o zi după funeraliile sale, transmite joi ANSA care citează arhiva notarială a orașului Milano. Cele două testamente au fost scrise de Giorgio Armani de mână
18:40
Nicușor Dan: Nu se pune problema de anticipate, o instabilitate pe care România nu și-o permite # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că, în opinia sa, 'nu se pune problema de alegeri anticipate', subliniind că acestea ar reprezenta 'o instabilitate pe care România nu și-o permite'. 'Nu se pune problema de anticipate, cel puțin în accepțiunea mea, pentru că anticipate înseamnă o instabilitate pe care România nu și-o permite în momentul
Acum 30 minute
18:30
Ultimul mesaj postat de Charlie Kirk înainte de a fi asasinat. Este aproape premonitoriu # PSNews.ro
Ultimul mesaj postat pe platforma X de activistul de dreapta Charlie Kirk, înainte de a fi asasinat în SUA, are legătură cu uciderea unei refugiate ucrainene. Dreapta americană a fost criticată că a politizat crima Irinei Zarutska pentru a arăta eșecul politicilor democrate. În ultima sa postare pe X, Charlie Kirk se referea la uciderea Irinei Zarutska, o tânără refugiată ucraineană
18:30
Concept nou al MAI pentru fluidizarea traficului. Anunţul făcut de ministrul Cătălin Predoiu # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat joi că numărul polițiștilor prezenți în intersecțiile din Capitală a fost crescut cu peste 225% pentru a ajuta la fluidizarea traficului. 'MAI, prin Poliția Română, a lansat astăzi (joi – n.r.) Noul Concept de Fluidizare a Traficului în București. Mai mulți polițiști în cele mai aglomerate intersecții, mai
Acum o oră
18:20
Simion: Nu garantez că, la o revoltă în stil Nepal, politicienii contra poporului vor fi iertați # PSNews.ro
George Simion nu garantează că „la o revoltă în stil Nepal la București, cei care au votat contra poporului vor fi iertați de români". Reacția președintelui AUR vine după ce deputații au respins înființarea unei comisii parlamentare care să investigheze circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale de anul trecut și un proiect de lege care scoate CCR
18:00
MAI anunţă că site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Care este portalul corect # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că site-ul oficial al cărții electronice de identitate a fost clonat, dar s-a intervenit și s-a blocat accesul la site-ul fals. MAI precizează că singurul site oficial este construit exclusiv pe domeniul .gov.ro. "Ministerul Afacerilor Interne a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.
Acum 2 ore
17:50
Guvernul Bolojan a aprobat cumpărarea de către statul român a unui avion care va întări capacitatea de supraveghere a frontierei de est a României, care este și frontiera de est a UE. Hotărârea de Guvern din 11 septembrie aprobă Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Creşterea capacităţii operaţionale
17:50
Cine are dreptul la voucherele sociale de 250 de lei. Se vor acorda până la finalul anului # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă care prevede că persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare şi mese calde în valoare de 250 lei, până la finalul acestui an, în două tranşe, a câte 125 lei. Pentru anul 2025 numărul total de beneficiari estimat este 1.623.336 persoane, iar efortul bugetar
17:50
Donald Trump îl decorează post-mortem pe Charlie Kirk: „A fost un campion al libertății” # PSNews.ro
Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost încă anunțată, adaugă el, dar spune că nu are nicio îndoială că va fi o „mulțime foarte mare". Donald Trump a făcut aceste declarații în timpul
17:40
Sorina Matei: Voluntarii lui Georgescu vs. voluntarii lui NIcușor. Unii la parchet, alții la Cotroceni # PSNews.ro
Sorina Matei a criticat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, ceea ce numește o „dublă măsură" a statului român în privința echipelor din spatele politicienilor. Aceasta a comparat modul în care au fost tratați voluntarii lui Călin Georgescu, în special Bogdan Peșchir, cu situația voluntarilor lui Nicușor Dan. „Voluntarii lui Georgescu – BogPr – care
17:40
Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri urgente pentru protejarea industriei oțelului # PSNews.ro
Peste 100 de europarlamentari cer Comisiei Europene măsuri ferme pentru salvarea industriei oţelului. Unul dintre iniţiatorii demersului este europarlamentarul român Dan Nica în calitatea sa de coordonator al Grupului Socialiştilor şi Democraţilor în Comisia pentru Industrie, Cercetare şi Energie. Peste 100 de eurodeputaţi din principalele grupuri politice au semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene, solicitând
17:30
Asasinarea lui Charlie Kirk: Arma crimei a fost găsită, iar FBI-ul are „imagini video clare” cu suspectul # PSNews.ro
Autorităţile americane au anunţat joi că au găsit arma folosită pentru uciderea influencerului conservator Charlie Kirk, iar FBI spune că deţine imagini cu principalul suspect în cazul uciderii acestui aliat al lui Donald Trump – un tânăr major. Robert Coles, agentul special FBI de la biroul din Salt Lake Field, a declarat că oficialii au
17:30
CA București a suspendat dosarul unui bolnav de cancer care cere tratament, sub pretextul grevei magistraților # PSNews.ro
Curtea de Apel București a suspendat joi, 11 septembrie, un dosar prin care un bolnav de cancer cerea, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentului, a reclamat avocatul pacientului pentru Digi24.ro. Suspendarea vine în contextul protestului magistraților, deși, în mare parte, aceștia au transmis că vor judeca toate cauzele cu caracter urgent, în special în ceea ce
17:20
Mihai Volf, numit joi directorul general interimar al Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), a rezumat, pentru Mediafax, principalele priorități ale scurtului său mandat la conducerea principalului producător de energie termică al Capitalei. Director juridic și achiziții al ELCEN, cu o experiență de peste 37 de ani în companie, Mihai Volf a fost numit de Consiliul de Administrație
17:20
Nicușor Dan: ‘A existat o interferență a serviciilor în jocul politic. N-aș zice că au fost influențe pe alegeri’ # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea „Politica zilei", că a existat o interferență a serviciilor în jocul politic din România: „Fără să am informația completă până la momentul acesta, da, a existat o interferență, în jocul politic de-a lungul anilor", a precizat Nicușor Dan. Întrebat
17:10
Ministrul Pîslaru: România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit # PSNews.ro
România va încărca vineri în sistemul Comisiei Europene PNRR-ul revizuit, urmând ca documentul să parcurgă apoi procedura de aprobare din partea CE, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. 'În cursul zilei de mâine, planul este ca România să transmită și oficial, de altfel, ceea ce se numește informarea din articolul 21 legată
17:10
Amenzile pentru persoane fizice care ar putea crește de 60 de ori! Proiectul a fost pus în dezbatere # PSNews.ro
Primăria București a lansat în dezbatere un proiect de hotărâre care crește de 60 de ori amenzile date persoanelor fizice pentru distrugerea spațiilor verzi și a parcurilor din Capitală, potrivit documentului publicat de instituție. În schimb, amenda maximă pentru firmele care defrișează ilegal rămâne neschimbată, după cum arată proiectul care vizează modificarea normelor de protecție
17:00
Contre în Coaliție pe alegerile pentru Primăria Capitalei. Surse: USR vrea în toamnă, PSD în primăvară # PSNews.ro
Dominic Fritz, președintele USR și primar al Timișoarei, a declarat, joi, în direct la Digi24, că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie organizate „așa cum cere legea", în această toamnă. Fritz a precizat că își dorește ca Cătălin Drulă să fie candidatul USR la Capitală, dar că este „în dialog" cu PNL. De cealaltă parte, Sorin
17:00
Sub 1% din tineri urmează studii postuniversitare, deși facultatea este mai ieftină față de media țărilor UE # PSNews.ro
Tinerii români par să fie tot mai descurajați în a urma studii postuniversitare în domeniul Economiei, deși programele de studii sunt mai ieftine în România. Sub 1% dintre tinerii din România aleg să urmeze studii postuniversitare, potrivit datelor publice, analizate de Bucharest Business School (BBS), program de studii din cadrul Academiei de Științe Economice din București. Multe
Acum 4 ore
16:50
Asasinul lui Charlie Kirk e în continuare în libertate. Poliția și FBI fac eforturi să-l găsească # PSNews.ro
Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, produsă la un eveniment public organizat de Universitatea Utah Valley din statul american Utah,
16:50
Profesorii vor continua protestele, anunță sindicatele din învățământ. Care este agenda evenimentelor # PSNews.ro
Sindicatele din învățământ anunță că vor continua protestele pentru a opri măsurile de austeritate anunțate de către premierul Ilie Bolojan și care vizează direct personalul din învățământ. Trei mari sindicate anunță printr-un comunicat că „acțiunile de protest vor continua". În prima zi a anului școlar, a fost haos în Educație: mii de profesori din toată țara
16:50
Președintele PSD, Sorin Girndeanu, propune ca tinerii care se angajează pentru prima dată să primească o primă de 1.000 de lei pentru primele 12 luni, respectiv de 1.250 de lei pentru următoarele 12 luni , pentru a-i determina să intre în piața muncii. Sorin Grindeanu, președintele PSD, a prezentat propunerile partidului pentru relansarea economică a
16:40
Aeroportul Aurel Vlaicu – Băneasa va fi modernizat și extins în următorii 10 ani, după cum se arată într-o Hotărâre de Guvern. Traficul aerian pe aeroportul Băneasa a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar aeroportul va fi la capacitate maximă în 2026. În Nota de fundamentare a Hotărârii de Guvern consultată
16:30
Cât costă în realitate sănătatea românilor. Dezvăluirile unui medic despre decontările CNAS # PSNews.ro
CNAS decontează doar parțial costurile pe care le implică investigațiile medicale și intervențiile chirurgicale din spitale. Dezvăluirile au fost făcute de medicul Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB). Primul pachet de austeritate a extins taxarea cu CASS pentru pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei, pentru veteranii de război și
16:20
Comisia de Prognoză: Creştere de 0,6% de PIB până la sfârşitul anului, faţă potenţialul real estimat la 3% # PSNews.ro
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a afirmat, joi, că cea mai bună metodă de scădere a deficitului bugetar este creşterea PIB-ului, adăugând că cei din Comisia de Prognoză estimează că PIB-ul va creşte cu 0,6% până la sfârşitul anului. Oprea consideră că este foarte puţin pentru potenţialul economic al economiei româneşti, pe care social-democraţii
16:20
Un „optimizator” de procese, prins de DNA când primea mită. Cât cerea pentru o sentință mai favorabilă # PSNews.ro
Caz care aruncă justiția în aer, la DNA. Un bărbat a fost reținut după ce a cerut mită o sumă uriașă, ca să o dea
16:10
Pasajul Apărătorii Patriei peste șoseaua Berceni, din sectorul 4 al Capitalei, aflat în construcție, ar putea fi dat în folosință la sfârșitul anului viitor, a anunțat primarul Daniel Băluță alături de primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Potrivit lui Băluță, acest pasaj, alături de Pasajul Europa Unită și de pasajul care va fi construit […] Articolul FOTO Anul viitor va fi inaugurat un nou pasaj în București apare prima dată în PS News.
16:10
Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili # PSNews.ro
Charlie Kirk, activistul conservator american asasinat cu sânge rece în fața a mii de studenți și a familiei, era un susținător al principiului că existența incidentelor armate justifică posesia de armament de către civili. În cadrul unui eveniment din aprilie 2023 organizat la scurt timp după un atac armat într-o școală în Nashville, Charlie Kirk […] Articolul Charlie Kirk, activistul asasinat în SUA, spunea că incidentele armate justifică posesia armelor de către civili apare prima dată în PS News.
16:00
Nicușor Dan a declarat că nu este mulțumit nici de procurorul șef Alex Florența, nici de șeful DNA, Marius Voineag. Cei doi sunt plătiți foarte bine, iar Voineag a fost prins într-o rețea „imobiliară” din care nu a putu ieși cu explicații coerente. Nicușor Dan a fost, din nou critic la adresa șeful DNA, Marius […] Articolul Cât încasează lunar de la stat șeful DNA și Procurorul General al României apare prima dată în PS News.
15:50
Sorin Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan, fără a-i menționa numele. Motivul este Planul de Țară. Care nu este. Deși împărtășește opinia președintelui, șeful PSD spune că nu este suficient „să constatăm”. „Am văzut, de la cel mai ridicat nivel al statului, că nu avem un PLAN DE ȚARĂ. Și sunt de acord cu această […] Articolul Grindeanu îl ironizează pe Nicușor Dan: Trebuie să și facem ceva, nu doar să constatăm apare prima dată în PS News.
15:50
Mihai Volf, director juridic şi achiziţii al Elcen, a fost numit în funcţia de director general interimar al companiei, după ce Claudiu Creţ, şi directorul comercial al companiei care produce şi distribuie energie electrică şi termică pentru bucureşteni, Cristian-Andrei-Cornel Zamfiroi, au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru luare de mită. […] Articolul Cine este Mihai Volf, noul director general interimar al ELCEN apare prima dată în PS News.
15:40
Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Poate fi mortală # PSNews.ro
Ciuperca patogenă Candidozyma auris se răspândeşte rapid în spitalele din Europa, potrivit unui raport publicat joi, 11 septembrie, de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC). Candidozyma auris, cunoscută anterior sub numele de Candida auris, este o ciupercă de tip drojdie, identificată pentru prima dată în Japonia în 2009. De atunci s-a răspândit în […] Articolul Ciuperca periculoasă care se răspândeşte în spitalele din Europa, printre care și România. Poate fi mortală apare prima dată în PS News.
15:30
Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție # PSNews.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că un eventual candidat comun PNL-USR la primăria București ar putea conduce la izolarea PSD, la “instabilitate politică și chiar la ruperea coaliției” Acesta a susținut că PSD nu are o problemă cu data la care vor fi organizate aceste alegeri: “Nu e vorba de data […] Articolul Grindeanu, despre alegerile pentru Primăria București: Un candidat comun al coaliției de guvernare poate fi o soluție apare prima dată în PS News.
15:30
Costel Dolachi (PNL) este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci intrată în echipa lui Bolojan # PSNews.ro
Liberalul Costel Dolachi este noul prefect de Iaşi, el luând locul Lucianei Antoci, tot membru PNL, care, potrivit unor surse politice, va deveni consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie. Decizia numirii unui nou prefect de Iaşi a fost luată, joi, în şedinţa de Guvern. Costel Dolachi a fost subprefect de Iaşi, hotărârea […] Articolul Costel Dolachi (PNL) este noul prefect de Iaşi. El o înlocuieşte pe Luciana Antoci intrată în echipa lui Bolojan apare prima dată în PS News.
15:30
Elevii de liceu vor studia din nou „Istoria Românilor”. Decizia ministrului Educației, Daniel David # PSNews.ro
Ioan Aurel-Pop: „Nu e bine să fragmentăm istoria în liceu, pentru că istoria se predă cronologic. Viața unui om nu începe cu bătrânețea” Controversata reformă a curriculei, din 1999 – 2000, a eliminat din învățământul preuniversitar „Istoria României” ca disciplină distinctă și a înlocuit-o cu disciplina unică „Istorie”, care cuprinde atât teme din istoria națională, […] Articolul Elevii de liceu vor studia din nou „Istoria Românilor”. Decizia ministrului Educației, Daniel David apare prima dată în PS News.
15:20
CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump # PSNews.ro
Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump (CNN)Asasinarea activistului MAGA, Charlie Kirk, aliat al lui Trump și fondator al organizației Turning Point USA reprezintă o tragedie pentru toți americanii, inclusiv pentru cei care nu erau de acord cu ideile sale conservatoare și de dreapta. Explicația: asasinarea lui Kirk, […] Articolul CNN: Cum a ajuns asasinarea unui activist MAGA o tragedie națională în America lui Trump apare prima dată în PS News.
15:10
Tribunalul Bucureşti a hotărât ca fostul candidat pro-rus Călin Georgescu să rămână sub control judiciar, decizia de respingere a contestaţiei sale fiind definitivă, potrivit portalului instanţei. Pe scurt, tribunalul a respins contestaţia formulată de Georgescu împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară din Judecătoria Sector 1 Bucureşti, obligându-l totodată la plata a 400 de lei cheltuieli […] Articolul Tribunalul Bucureşti, decizie de ultimă oră în cazul Călin Georgescu. Este definitivă! apare prima dată în PS News.
15:00
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat un pachet de măsuri economice care are la bază stimularea investiţiilor şi facilităţi fiscale pentru mediul privat. „Acest plan este bazat pe stimularea investiţiilor, în special a celor Greenfield, pe crearea de noi locuri de muncă şi pe creşterea producţiei. Doar cu investiţii concrete în industrie, în […] Articolul Sorin Grindeanu susţine că măsurile propuse de PSD „nu pun presiune pe buget” apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”, el declarând că vor să pună România la treabă iar românii trebuie să vadă că actuala guvernare este capabilă de mai mult, că poate să ofere un plan viabil de relansare economică şi să […] Articolul VIDEO Sorin Grindeanu a prezentat programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
14:50
Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene # PSNews.ro
După extrema dreaptă, și stânga radicală a anunțat joi în Parlamentul European depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, moțiune lipsită practic de șanse de succes, relatează AFP. Co-lidera grupului Stângii, Manon Aubry, a indicat că a strâns numărul necesar de semnături (72) pentru a depune această moțiune, care […] Articolul Și stânga radicală anunță depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene apare prima dată în PS News.
14:50
Programul „Rabla” se relansează anul acesta însă cu un buget redus – de la 1,3 miliarde, la 200 de milioane de lei. Valoarea voucherelor pentru autoturisme va fi mai redusă, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24. În iunie, programul a fost blocat cu o zi înaintea deschiderii sesiunii. Ministrul Mediului, Diana […] Articolul Guvernul dă undă verde pentru programul „Rabla”. Ce valoare au noile vouchere apare prima dată în PS News.
14:50
Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație # PSNews.ro
Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial), de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, […] Articolul Dezvăluiri din ancheta ELCEN. Cum și-a „vândut” un director o mașină de lux afaceriștilor care au câștigat o licitație apare prima dată în PS News.
14:50
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 # PSNews.ro
Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este partener al Centrului de Arbitraj Istanbul (ISTAC) în organizarea conferinței „Istanbul Arbitration Days 2025” ce se va desfășura în perioada 16-19 septembrie 2025 în Istanbul, Turcia. „Parteneriatul nostru cu Centrul de Arbitraj Istanbul (ISTAC) pentru organizarea conferinței „Istanbul Arbitration […] Articolul Curtea de Arbitraj Comercial Internațional implicată în organizarea Istanbul Arbitration Days 2025 apare prima dată în PS News.
14:40
Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” # PSNews.ro
Călin Georgescu a transmis un mesaj foarte important pentru tinerii din României după asasinarea tânărului comentator politic american Charlie Kirk. El îndeamnă generația tânără să nu se lase furată, să își ia viitorul în propriile mâini și să aibă încredere în el. Călin Georgescu a făcut declarații la ieșirea de la Tribunalul București, în timpul […] Articolul Călin Georgescu: „Viitorul este al tineretului, luați-l, este al vostru, și nu vă lăsați să fiți furați de către alții” apare prima dată în PS News.
14:30
E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale # PSNews.ro
Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în valoare de 250 lei până la finalul acestui an, potrivit unei ordonanțe de guvern adoptată în ședința de joi. Persoanele defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde în […] Articolul E oficial! Peste un milion de persoane defavorizate vor beneficia în continuare de tichete sociale apare prima dată în PS News.
14:30
Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate # PSNews.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat joi alocarea a 20 de milioane de lei din fondul de rezervă bugetară pentru Ministerul Sănătăţii, bani destinaţi finanţării tratamentelor în străinătate ale pacienţilor cu boli grave, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează cele ce urmează. Executivul a mai decis ca ministerul să poată contracta […] Articolul Guvernul alocă 20 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru tratamentele pacienţilor români în străinătate apare prima dată în PS News.
14:30
Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare # PSNews.ro
România se pregătește din nou pentru trecerea la ora de iarnă. Ceasurile se setează cu o oră înapoi, iar acest lucru vine, pe de-o parte, cu avantajul unei perioade mai lungi de lumină, dar și cu efecte negative asupra organismului și modului nostru de funcționare. De ce se dă ceasul înapoi Cu toată că în […] Articolul Ora de iarnă 2025. Când dăm ceasul înapoi și ce efecte putem resimți în primele zile după schimbare apare prima dată în PS News.
