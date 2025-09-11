Consecințele rezultatelor cu Canada și Cipru. Pe ce poziție a căzut România în ierarhia FIFA
Fanatik, 11 septembrie 2025 20:10
Ghinion pentru echipa națională a României. Pe ce loc din clasamentul FIFA se află „tricolorii” după meciurile din luna septembrie.
Acum 5 minute
20:20
Ce s-a ales de fotbalistul român care a jucat la Dinamo și rupea plasele porților adversarilor în anii ’90. Ce face acum fostul golgheter al României de care puțini își mai amintesc # Fanatik
Ce se mai știe în prezent despre Ovidiu Hanganu, fotbalistul român care a jucat la Dinamo și a fost în carieră și golgheter al României.
Acum 15 minute
20:10
Acum o oră
19:50
Fanatik SuperLiga, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top înainte de reluarea SuperLigii # Fanatik
Fanatik SuperLiga a pregătit o ediție spectaculoasă, vineri, 12 septembrie, ora 12:00. Cristi Coste va avea alături invitați de marcă înainte de noua etapă din campionat.
19:40
Ce studii are, de fapt, Adrian Mititelu. Câte clase are patronul lui FCU Craiova, nu i-a plăcut la școală # Fanatik
Adrian Mititelu și-a finalizat studiile destul de târziu. Se pare că patronului de la FCU Craiova nu prea i-a plăcut școala.
Acum 2 ore
19:00
A fostă legendă a Stelei are probleme de sănătate și este internată la ATI. Cum se simte fosta glorie a roș-albaștrilor.
19:00
De ce au explodat, de fapt, prețurile în ultima lună: „Creșterea TVA este doar o cauză marginală”. Cât ar trebui să cheltuiască o familie într-o lună, pentru un trai decent # Fanatik
Află de câți bani are nevoie o familie cu doi copii ca să trăiască decent, după ce prețurile au explodat și care sunt motivele reale din spatele scumpirilor.
Acum 4 ore
18:20
PSD şi-a prezentat Programul de Relansare Economică. Credite fiscale de până la 200% și prime lunare pentru tineri # Fanatik
PSD a făcut public planul măsurilor de redresare economică. "Românii trebuie să simtă că țara merge înainte cu speranţă și viziune", transmit social-democraţii.
18:20
Kylian Mbappe, victima rasismului la meciul contra formației lui Horațiu Moldovan! Un suporter a fost arestat # Fanatik
Kylian Mbappe a fost victima unor gesturi rasiste în timpul partidei Real Oviedo - Real Madrid 0-3, iar fanul care le-a comis a fost arestat.
18:10
DON Giovanni, vineri, 12 septembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, la finalul perioadei de transferuri # Fanatik
Vineri, 12 septembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
17:50
Ar accepta Dorinel Munteanu să preia naționala României? „Nu înțeleg de ce Mircea Lucescu face lobby pentru Hagi” # Fanatik
FANATIK a stat de vorbă cu Dorinel Munteanu după meciurile echipei naționale din luna septembrie. Ce spune „Neamțul” despre situația în care se află Mircea Lucescu.
17:40
Cum a apărut „Regina Champions League” la Festivalul de film de la Veneția. Vedeta a furat toate privirile cu o ținută aparte # Fanatik
Regina Champions League a reușit să fure toate privire cu o ținută cu adevărat deosebită la Festivalul de film de la Veneția.
17:30
Zeljko Kopic a vorbit despre planurile sale la Dinamo. Cum a reușit antrenorul croat să se impună în fotbalul românesc. .„Am primit și alte opțiuni”.
17:10
Cine este generalul care va coordona achiziția de armament a României din bani europeni. MApN cere excepții de la ordonanțele austerității # Fanatik
Cum vor fi cheltuiți banii UE din programul SAFE pentru înzestrarea Armatei Române. Agenția din cadrul MApN care va coordona achizițiile comune de armament
17:10
Accidentare groaznică pentru atacantul de națională din SuperLiga! N-a simțit nimic, dar a doua zi a descoperit că are fractură: „Va sta 2-3 luni!” # Fanatik
O echipă din SuperLiga rămâne fără atacantul său după convocarea acestuia la echipa națională. Ce a descoperit jucătorul a doua zi.
17:00
Mamadou Thiam a auzit ce a spus Gigi Becali despre el și a reacționat: „În Anglia, tot așa se vorbea despre mine” # Fanatik
Mamadou Thiam a reacționat după ce a fost lăudat de Gigi Becali. Ce a spus noul jucător de la FCSB despre patronul echipei.
16:40
„Vezi că joci de 4 ori cu Csikszereda sezonul ăsta!”. Dialog fabulos între Gigi Becali și Marius Șumudică despre FCSB # Fanatik
Gigi Becali și Marius Șumudică au avut un schimb de replici savuros în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici. Cum s-au înțepat cei doi.
Acum 6 ore
16:20
Cum se vede din exterior?! Edi Iordănescu le-a vorbit polonezilor despre situația tensionată de la naționala României: „Altă dată!” # Fanatik
Edward Iordănescu a oferit detalii jurnaliștilor polonezi despre echipa națională a României. „Acolo este un selecționer pe care îl respect”.
16:00
Mihai Stoica i-a răspuns lui Mircea Lucescu: „Ajuți un jucător în momentul în care îl bagi, nu când îl ții pe bancă” # Fanatik
Naționala României a încheiat acțiunea din luna septembrie. Ce i-a transmis Mihai Stoica lui Mircea Lucescu, după ce selecționerul a avut mai mulți jucători de la FCSB în lot.
15:50
Adrian Mititelu continuă războiul cu FRF! Decizia luată de FC U Craiova după ce a fost exclusă din competiții # Fanatik
FCU Craiova ripostează după ce FRF a exclus-o din toate competițiile. Comunicatul clubului oltean cu privire la decizia Federației.
15:30
Laszlo Dioszegi intră în silenzio stampa după Chindia – Sepsi 3-0 la „masa verde”: „Nu se poate așa ceva!” # Fanatik
Laszlo Dioszegi anunță că face pasul în spate după scandalul de la Sepsi - Chindia: „Nu se poate așa ceva! Vă spun sincer că mă gândesc foarte serios”.
15:10
Rezultate Liga 2, etapa 6. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet. Steaua – ASA Tg. Mureș, capul de afiș al rundei # Fanatik
Rezultate live și scoruri finale din Liga 2, etapa 6. Programul complet, clasamentul actualizat, marcatori, statistici, dar și declarațiile antrenorilor și reacțiile fanilor după fiecare meci
15:10
„Aș da 2 milioane pe el acum”. Mitică Dragomir are un nou jucător favorit și un nou primar favorit! # Fanatik
Dumitru Dragomir a dat verdictul. Cine este noul său jucător favorit din România, dar și primarul pe care l-a lăudat public.
15:00
După ce s-a scris că s-ar fi despărțit de Lamine Yamal, Nicki Nicole rupe tăcerea. Ce s-ar fi întâmplat între cei doi, de fapt # Fanatik
În ultima vreme au tot circulat zvonuri conform cărora Lamine Yamal și Nicki Nicole s-ar fi despărțit. Care este însă adevărul?
14:50
Cum a ajuns Bolgado la Rapid după negocierile Varga – Șucu. „Cumpărați patru covoare și primiți și o carpetă” # Fanatik
Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu după ce Rapid l-a transferat pe Leo Bolgado de la CFR Cluj. Ce spune despre fundașul brazilian.
14:50
Cutremur în Premier League! Chelsea riscă depunctarea după un autodenunț. Ce legătura are Roman Abramovici # Fanatik
Fanii lui Chelsea au intrat în panică! Londonezii riscă depunctarea după ce Todd Boehly a făcut un autodenunț în legătură cu anumite nereguli de la club din perioada lui Abramovici
14:30
Noi detalii din Ucraina despre scandalul provocat de Blănuță la Kiev: „A recunoscut pe deplin” # Fanatik
Oficialii de la Dinamo Kiev au vorbit despre tot scandalul din jurul transferului lui Blănuță în Ucraina. „Nu am avut suficient timp să verificăm”.
Acum 8 ore
14:00
N-au stat la discuții! A ratat calificarea la Campionatul Mondial 2026 și a fost dat afară # Fanatik
Selecționerul unei naționale din America de Sud a fost dat afară imediat după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială. Despre cine e vorba.
13:50
David Popovici, un nou gest de mare campion! Suma incredibilă pentru care „își donează ziua de naștere”. Ce va face cu banii # Fanatik
David Popovici își demonstrează încă o data bunătatea! Campionul olimpic și mondial la înot vrea să doneze toți banii strânși de ziua sa către copiii ce performează în diferite domenii
13:50
Cum ar putea ajunge polițiștii locali, legal, cameramani ”de profesie”. Cine va avea acces la filmarea cetățenilor fără consimțământul lor # Fanatik
Polițiștii locali ar putea să te filmeze fără consimțământ. Cum răspunde un reprezentant al polițiștilor despre abuzurile care s-ar putea face?
13:40
Gabriela Firea, reacţie la asasinarea activistului MAGA Charlie Kirk: „E un moment de cotitură nu doar pentru SUA, ci pentru întreaga lume liberă” # Fanatik
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea condamnă uciderea activistului Charlie Kirk, pe care o consideră un asasinat politic.
13:30
Gabriel Boldici, primul interviu de pe patul de spital după ce a suferit un infarct: „Mulțumesc lui Dumnezeu!“. Cum s-a întâmplat totul. Exclusiv # Fanatik
Gabriel Boldici, una dintre fostele glorii ale Universității Craiova, a vorbit de pe patul de spital despre cum se simte în urma intervenției chirurgicale. Ce mesaj a transmis.
13:20
Un club uriaș din Europa a negociat cu Barcelona pentru Lamine Yamal! Starul fotbalului mondial putea fi transferat cu o sumă infimă # Fanatik
O grupare importantă din Europa ar fi putut să îl transfere pe Lamine Yamal pentru doar 5 milioane de euro, însă a refuzat această oportunitate.
13:00
Animalul care face ravagii în comunele de munte. Oamenii sunt disperați și nu știu ce să mai facă. „Nu mai are nimeni curajul să mai plece de unul singur pe drum” # Fanatik
Animalul care amenință gospodăriile din zonele montane. Primarul explică riscurile, pagubele și modul de acordare a despăgubirilor.
12:50
De nicăieri! A marcat 8 goluri în 15 meciuri, dar a rămas fără echipă! Lovitură pentru fostul atacant al FCSB # Fanatik
Jucătorul în care Gigi Becali își punea mari speranțe la FCSB a rămas fără echipă! A marcat 8 goluri în ultimul sezon în Turcia.
12:40
Cine a avut rolul principal în păstrarea lui Vlad Chiricheș în lotului FCSB-ului pentru Superliga. Gigi Becali a dat toate detaliile în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici
12:30
De ce “şi-a rupt” Victor Becali cardul DDB: “Scuză-mă, eu nu pot să le dau banii lui Elias şi Tararache!” # Fanatik
Victor Becali a dezvăluit, în direct la „FANATIK Dinamo”, de ce nu mai cotizează în programul DDB. Ce explicație interesantă a oferit impresarul.
12:30
Sondaj INSCOP: AUR și PSD se află în creștere, PNL și USR au pierdut procente în ultimele luni # Fanatik
Ultimul sondaj de opinie arată că AUR ar obține cel mai mare scor dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.
Acum 12 ore
12:10
Ce planuri are Dorinel Munteanu, la câteva luni bune de despărțirea de Sepsi. Antrenorul în vârstă de 57 de ani a vorbit despre ofertele primite.
12:00
FRF demontează fake news-urile despre echipa națională și selecționerul Mircea Lucescu: „Un profesionist desăvârșit” # Fanatik
Federația Română de Fotbal a reacționat după scandalul în care a fost implicat Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat în cantonamentul echipei naționale.
11:50
FIFA a anunțat o modificare majoră, care va fi implementată în 2026. Decizia forului mondial va avea un impact important și asupra fotbalului românesc.
11:40
Mircea Lucescu a oferit, în direct la FANATIK SUPERLGIA, detalii de ultimă oră despre ce urmează la echipa națională a României.
11:20
Exporturile României de produse din tutun s-au ridicat peste 2 miliarde de euro în 2024, arată cel mai recent raport al Institutului Național de Statistică # Fanatik
Volumul exporturilor produselor din tutun din România a crescut cu circa 670 de milioane de euro în ultimii 5 ani. BAT a exportat 70% din produsele sale în întreaga lume.
11:20
Costel Gâlcă, mesaj direct către conducerea Rapidului: „V-am mai spus și insist!”. Când revin Borza, Ciobotariu și ce a spus despre transferul ratat al lui Alin Fică # Fanatik
Costel Gâlcă nu este mulțumit de campania de transferuri făcută în această vară la Rapid și își mai dorește jucători. Ce a comentat despre Alin Fică și când se vor întoarce fotbaliștii accidentați
11:10
Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș face”. Care este titularul pe care-l vede „retras”! # Fanatik
Adrian Mutu a cerut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ca echipa națională a României să își schimbe strategia pentru următoarele meciuri și campanii de calificare.
10:50
Dumitru Dragomir, reacție vehementă la imaginile cu ministrul Oana Țoiu cu berea pe stadion: „Mi-a venit rău când am văzut-o” # Fanatik
Dumitru Dragomir a comentat la "Profeţiile lui DON Mitică" imaginile cu Oana Ţoiu pe Arena Naţională, la meciul România - Canada.
10:50
Vladislav Blănuță, mesaj pentru familia Mititelu, după ce FC U Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile # Fanatik
Vladislav Blănuță nu a uitat de FC U Craiova după ce s-a transferat în Ucraina. Ce mesaj a postat atacantul român după ce oltenii au fost sancționați de FRF.
10:40
Mihai Stoica a distrus doi „tricolori” după Cipru – România: „I-a făcut ăla biciclete până l-a leșinat” / „Trebuia să tacă din gură!” # Fanatik
Mihai Stoica a răbufnit la adresa fotbaliștilor din defensiva României. Află ce jucători au fost ținta criticilor oficialului de la FCSB
10:20
Mitică Dragomir și Horia Ivanovici au ales, fiecare, cel mai bun prim 11 al naționalei României în acest moment. Cinci titulari bătuți în cuie! # Fanatik
Mitică Dragomir și Horia Ivanovici au analizat în direct la emisiunea „Profețiile lui DON Mitică” ultimele evenimente de la echipa națională a României
10:00
Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct: „I s-a înfundat un vas de sânge”. Exclusiv # Fanatik
Panică în Bănie! Fostul mare fotbalist al Universității Craiova a făcut infarct și a fost transportat de urgență la spital. Află care este starea sa
10:00
Universitatea Craiova, super veste de la UEFA! Oltenii au scăpat de suspendare! Ce s-a întâmplat cu crainicul eliminat cu Başakșehir, Toni Sorică. Exclusiv # Fanatik
UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova. Decizia luată după incidentele de la meciul cu Başakșehir. Oltenii riscau să joace cu peluza închisă. Crainicul stadionului nu a scăpat.
